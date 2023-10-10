Российские войска атаковали в районе Купянска и Лимана, сумев продвинуться вперёд и взять несколько опорников ВСУ

На Лиманском направлении "Отважные" силами вновь сформированной 25 армии атакуют в районе Макеевки (ЛНР), продвинувшись по флангам и захватив несколько опорных пунктов ВСУ

Украинское контрнаступление, на которое возлагались большие надежды, окончательно выдохлось, ВСУ переходят к обороне фактически по всей линии фронта. На этом фоне российские войска переходят к наступательным действиям, продвижение началось как на северных направлениях, так и на южных.В понедельник подразделения ВС России нанесли серию ударов в районе Купянска и Лимана, действуя на стыке ЛНР и Харьковской области. Нашим удалось захватить несколько опорных пунктов ВСУ в лесополосах в районе Синьковки и Лимана Первого, также подразделения российских войск атаковали в районе Макеевки, продвинувшись по флангам и захватив несколько опорных пунктов ВСУ. Здесь действовала вновь сформированная 25 армия.- пишет ТГ-канал "Военкоры Русской весны".На южном фланге российские десантники атаковали украинские войска в районе Вербовое, захватив ряд опорных пунктов. Общее продвижение вперед составило до 2-х километров, при этом наши взяли в плен большое количество украинцев. Сообщается, что боевой дух у ВСУ крайне низок, всушники предпочитают бежать или сдаваться в плен, а не воевать. Конечно, это относится не ко всем, в основном это мобилизованные новой волны.Также наши продвинулись у Новопрокоповки, заняли несколько опорников ВСУ в районе Приютного, зачистив лесополосы и отбросив ВСУ от населенного пункта. На Бахмутском направлении относительная тишина, противник сидит по окопам.