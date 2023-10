New York Times: Экономика России оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали на Западе

Почти треть расходов страны в следующем году — примерно 109 миллиардов долларов — будет направлена на национальную оборону

российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения серии суровых санкций

Совсем недавно Россия стала искусной в уклонении от ограничения цен на нефть в размере 60 долларов за баррель, введенного странами «Большой семерки», поскольку мировые цены на нефть вновь начали расти

Популярная американская газета The New York Times вышла с обширной статьёй, посвящённой связи экономической ситуации в России с событиями на Украине.Издание пишет, что экономика России всё сильнее перестраивается в связи с украинским конфликтом, о чём свидетельствуют новые цифры бюджета страны.- отмечает The New York Times.По словам авторов издания, после февраля 2022 года экономике России пришлось адаптироваться к драматическим изменениям с поразительной скоростью. Европейский союз, ее крупнейший торговый партнер, быстро разорвал экономические отношения, разрушив хорошо налаженные цепочки поставок и надежные источники дохода из-за рубежа. Соединенные Штаты использовали свою финансовую мощь, чтобы заморозить сотни миллиардов долларов в российских активах и отрезать страну от мировой финансовой системы.Однако те же авторы The New York Times отмечают, что спустя девятнадцать месяцев стало очевидно:Соединенные Штаты, Европейский союз и страны, союзные Украине, упорно пытались нанести ущерб России широкомасштабными санкциями, говорят обозреватели издания. Последствия были быстрыми и резкими весной 2022 года. Рубль упал, Центральный банк повысил ставки до 20 процентов, чтобы привлечь инвесторов, а правительство ввело строгий контроль за капиталом, чтобы сохранить деньги внутри страны.Но с тех пор процентные ставки снизились, экономика пошла в рост, хотя курс валюты низок. Россия нашла покупателей в других странах для своей нефти, которая продавалась по значительно сниженным ценам; сжиженного природного газа и другого сырья.- отмечает The New York Times.При этом в США Джанет Йеллен, глава Минфина, вновь заявила, что США намерены продемонстрировать России, что не дадут возможности продавать нефть по цене выше "потолка". Как это собираются сделать США с учётом выросшего спроса на нефть, пока не сообщается.