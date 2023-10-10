Военное обозрение
Войти Регистрация

New York Times: Экономика России оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали на Западе

31
New York Times: Экономика России оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали на Западе

Популярная американская газета The New York Times вышла с обширной статьёй, посвящённой связи экономической ситуации в России с событиями на Украине.


Издание пишет, что экономика России всё сильнее перестраивается в связи с украинским конфликтом, о чём свидетельствуют новые цифры бюджета страны.

Почти треть расходов страны в следующем году — примерно 109 миллиардов долларов — будет направлена на национальную оборону

- отмечает The New York Times.

По словам авторов издания, после февраля 2022 года экономике России пришлось адаптироваться к драматическим изменениям с поразительной скоростью. Европейский союз, ее крупнейший торговый партнер, быстро разорвал экономические отношения, разрушив хорошо налаженные цепочки поставок и надежные источники дохода из-за рубежа. Соединенные Штаты использовали свою финансовую мощь, чтобы заморозить сотни миллиардов долларов в российских активах и отрезать страну от мировой финансовой системы.

Однако те же авторы The New York Times отмечают, что спустя девятнадцать месяцев стало очевидно:

российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения серии суровых санкций

Соединенные Штаты, Европейский союз и страны, союзные Украине, упорно пытались нанести ущерб России широкомасштабными санкциями, говорят обозреватели издания. Последствия были быстрыми и резкими весной 2022 года. Рубль упал, Центральный банк повысил ставки до 20 процентов, чтобы привлечь инвесторов, а правительство ввело строгий контроль за капиталом, чтобы сохранить деньги внутри страны.

Но с тех пор процентные ставки снизились, экономика пошла в рост, хотя курс валюты низок. Россия нашла покупателей в других странах для своей нефти, которая продавалась по значительно сниженным ценам; сжиженного природного газа и другого сырья.

Совсем недавно Россия стала искусной в уклонении от ограничения цен на нефть в размере 60 долларов за баррель, введенного странами «Большой семерки», поскольку мировые цены на нефть вновь начали расти

- отмечает The New York Times.

При этом в США Джанет Йеллен, глава Минфина, вновь заявила, что США намерены продемонстрировать России, что не дадут возможности продавать нефть по цене выше "потолка". Как это собираются сделать США с учётом выросшего спроса на нефть, пока не сообщается.
Использованы фотографии:
Википедия/kishjar
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 09:09
    +6
    российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения серии суровых санкций

    Надо же какие выводы. В СССР экономика строилась и предусматривалась даже на случай войны с Западом где был сформирован запас как по продовольствию так и по некоторым материалам и сырью. Даже металл на заводах хранился в виде НЗ стратегического назначения.
    Такие меры во многом ещё и в России присутствовали и всегда Русские про запас оставляли на всякий случай. Вот это нам и помогло как и более независимая от глобалистов экономика, сырьевые и энергетические ресурсы, своя армия с флотом и ВКС, не такой изнеженный народ как на западе и конечно огромная территория которую невозможно захватить одним наскоком. Ну и самое главное наверно, что с нами Бог.
    Такое ощущение, что Россия является неким противовесом на Земле когда всё крайности уходит тогда противовес и работает переводя мир в равновесие. Ну а как ещё, если не мы - то кто Китай, Индия или цветущий сад.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:32
      -4
      Надо же какие выводы.
      Это пресса США у них там гонка предвыборная. У нас к стати тоже выборы))
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:13
    +3
    Белоярская АЭС будет первой в мире перешедшая на МОКС топливо.4 энергоблок после ремонта выведен на 100% мощность на МОКС топливе.Санкции говорите.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:15
      +3
      30 км от Ека-бурга. Она нас "обогревает" и электричество даёт. wink

      зы кстати наши местные сми писали что пару месяцев назад в лесном массиве был обнаружен упавший беспилотник, это примерно 5 км недолетел до станции. чей? а Бог его знает. после этого случая - молчок. никакой информации. а может и не на станцию он летел.... поджогов лесов этим летом у нас множество было. и даже отлавливали таких деятелей. и склады пороховые тоже пожог был. и заводские (пластик производство) ангары поджигали злодеи в Арамиле.
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 11:29
        0
        Ну, вонючих мелкорогих парнокопытных (а то ведь за однословное определение забанят ещё!) везде хватает! Особенно, когда государство достаточно беззубо реагирует на поджоги лесов и теракты... hi
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:54
      -2
      По этому топливу пока еще много вопросов.Это будущее,да.Но пока эффективно может работать на реакторах типа БН.На бридерах.Как топливо для реакторов на тепловых нейтронах это пока дорого.И еще,замечу.Не рановато ли мы начали пускать оружейный плутоний на это топливо(согласно российско-американскому соглашению)?И конечно-УРРРЯ!У нас есть это топливо.Кстати,созданное полсотни лет назад советскими учеными
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:18
    0
    Не думаю что серьёзные люди в США рассчитывали на развал экономики такой страны как Россия (если не получилось на более бедных странах).
    Они рассчитывали затормозить, загнать сделать страной-изгоем, кислотной в отношениях вот тут они добились определённых успехов.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:23
      +5
      ну из КНДР к нам приехала небольшая делегация - как раз на инженерные специальности, посмотреть, поговорить. и с Ираном сотрудничество началось. Это конечно не "уси с нами" (с) но и никакого огораживания нет. Китайцев полно у нас. Узбеки тоже есть. Венесуэлла. Пара кубинос амигос приехали учиться.
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 09:28
      +4
      Цитата: Аркадич
      Они рассчитывали затормозить, загнать сделать страной-изгоем, кислотной в отношениях

      Искажение с замалчиванием действительности, лживость, подмена понятий, подстрекательство и льстивость - вот основные методы для борьбы с нами. Против всего этого выступает освещение правды в мире обличающей пропаганду паразитического мира. И если мы начинает применять их методы против них же (играть на их поле), то мы начинаем проигрывать - поэтому только честность и правда (наше игровое поле).
    3. Aken
      Aken Сегодня, 09:34
      +7
      Не думаю что серьёзные люди в США рассчитывали на развал экономики такой страны как Россия

      Рассчитывали. И не потому, что несерьёзные.
      Дело в том, что на Западе, ориентированном не на производство, а на торговлю деривативами, совсем иные показатели эффективности экономики. И если по каким-то ключевым точкам показатели упали, система делает вывод о полном крахе.
      Люди там не глупые, если смотреть на тесты. Но это вполне половозрелые жертвы ЕГЭ, использующее фэнтезийные методики. А других нет.
      Вы думаете почему за Бидона, да за Верблюду держатся? А эти стариканы оканчивали нормальные школы. Они ещё не до конца разучились думать. А те, кому 60, никогда и не умели.
      У нас ЕГЭшникам 40. Через 20 лет они встанут у руля. Путину нельзя умирать.
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 10:55
        0
        ЕгЭшникам ща по 20 лет...мне 41, родился в СССР.....А не при Путине было введено ЕГЭ?....не для того чтобы такиекак вы,могли писать,что без Путина России не будет?!...БУДЕТ!!!с ним или без него...БУДЕТ
        1. seamen2
          seamen2 Сегодня, 11:12
          0
          *ЕгЭшникам ща по 20 лет...мне 41, родился в СССР.....А не при Путине было введено ЕГЭ?....не для того чтобы такиекак вы,могли писать,что без Путина России не будет?!...БУДЕТ!!!с ним или без него...БУДЕТ*
          истинно так.
    4. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:48
      -1
      Не думаю что серьёзные люди в США рассчитывали на развал экономики такой страны как Россия
      СМИ США и Британии об этом писали как о свершившемся факте в феврале-марте прошлого года. Предрекали даже нехватку продовольствия и топлива.
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:57
      -3
      Вы верно заметили.Страну-изгоем сделать у них получилось.Треть на оборону,это очень много.Это не построенные дороги и мосты,производства,крайне нужные нам,сниженип трат на какие то нац.проекты,научные исследования.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:01
        +1
        Как раз на научные проекты сейчас дают. Только вот чинуши деньги эти тратят не по существу.... РАН например вместо оборудования купила зады своих чиновников возить Хюндай Палисейд за 12 лямов, вместо того чтобы оборудование обновить. Скандал был. В прессе везде про это писали. А я этот джип периодически вижу возле управления УрО РАН. Паркет заменили в дирекции. Зарплаты в управлениии по 200 тыщ. Обычный снс получает 30-40 тыщ.
        Вот так вот тратят средства чинуши от науки.....

        И никому по башке не дали за такое. Тихо всё спустили на тормозах. И это правда. Так что джипом и паркетом теперь будем проводить исследования из-за этих подонков.
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:10
        -6
        Вы забыли - Россия единственная страна в мире (на шарике)
        Где есть банкротство физических лиц - Долги выплатит РФ - без конфискации активов
        взял 1 млрд рублей в кредит - и забанкротился - долг списали
        купил дом 100млн, квартиру 100млн, дом в сочи 100млн, 4 мерса 100млн, яхту 100млн.
        в банк под % 500млн с ежемесячным доходом 3млн - красота
        кстати,
        Черниговцы и Одесситы и т.д. берите млрд $ в украинских банках - в РФ их спишут в "0"
        - всё тоже самое как и в Крыму, Запорожье, Херсоне - СВО request
        1. GRES
          GRES Сегодня, 10:15
          +2
          Цитата: Romario_Argo
          взял 1 млрд рублей в кредит - и забанкротился - долг списали
          потом купил себе

          Это так не работает.
          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 10:18
            -2
            смешной Вы,
            у меня полно знакомых с Украины набрали там кредитов и переехали в подмосковье скупают тут дома от 200 кв.м. от 30-50 млн и нулевые мерсы по 15-25 млн
            кому то война (СВО) - а кому то манна небесная request
            1. GRES
              GRES Сегодня, 10:31
              +2
              Цитата: Romario_Argo
              у меня полно знакомых с Украины набрали там кредитов

              Т.е. кредитов они набрали на Украине, но
              Цитата: Romario_Argo
              Россия единственная страна в мире
              1. Romario_Argo
                Romario_Argo Сегодня, 10:35
                -2
                Вы всё поняли совершенно правильно good
        2. Болторез
          Болторез Сегодня, 10:17
          +1
          Россия единственная страна в мире (на шарике)
          Где есть банкротство физических лиц

          Знакомый бельгиец два раза так сделал. Не в России, в Бельгии. В Британии похожая схема есть. Так что как минимум не единственная.
          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 10:23
            -2
            маленькая деталька fellow
            в России не отбирают имущество при банкротстве физ лиц
            в Бельгии, Англии - останешься без штанов
            в США будешь жить под Бруклинским мостом
            так что РФ - единственная страна на шарике
            даже Саудиты младенцы со своими выплатами с рождения
            в РФ легализовывают млрды
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 11:24
              0
              в России не отбирают имущество
              А коллекторы- безработные? Да и без штанов бельгиец не остался.
              поняли совершенно правильно
              Ввиду специфической ситуации на украине, теоретически можно там набрать и слинять. Только вот там вряд ли дадут.
            2. Аркадич
              Аркадич Сегодня, 11:33
              0
              маленькая деталька fellow
              в России не отбирают имущество при банкротстве физ лиц

              Что мешает вам провести дела по указанной вами схеме?
              Знание что это пустой трёп?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:23
    +5
    российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали
    Наконец начали догадываться, что Обама со своим "нетленным": "Экономика России порвана в клочья" и повторившим это неоднократно Байденом врали занимаясь самоуспокоением. Еще один нежданчик и не последний.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 10:31
      +1
      а золотой запас 2300 тонн - ЦБ даже так еще и не трогал
      а еще ЦБ молчит по закупкам золота с 2021 по 2023 год, примерно 1200 тонн - плюсом
      а это уже кубышка в 3500 тонн золота - даже МВФ и Германию подвинем
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:57
    0
    Наше счастье что наша страна велика и обильна. Как говорили в старину, но порядка в ней нет. И ума не хватает нашим руководителям. Что своих то не залить бензином дешёвым, жильё дешевое сделать, хлеб дешевле и качественный. Всё кому то в рот смотрят, на них ровняются, на мерзких капиталистов. А они пользуются этим и ждут когда мы без штанов останемся и сдохнем. Кто нам сподобил убить нашу авиацию, флот, электронику, разоружить армию и т.д. Почему мы клюнули на это. Эти вопросы надо Пескову задать и слушать его пургу, как говорит президент. soldier
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 11:14
      0
      А что вы хотите услышать от Песка? *знает кошка чье мясо сьела*.
  6. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 09:58
    -1
    Она была бы намного устойчивее, если бы Напиюллина и Сливуанов и другие деятели сидели за решеткой!
    1. Французский вестник
      Французский вестник Сегодня, 10:52
      0
      Вообще то они занимались выстраиванием и проводили стресс-тесты системы, которую и пытались завалить первыми пакетами санкций.
      А чем занимались т.н. силовики с 14 года, чтобы помочь государству успешно провести СВО?
  7. GRES
    GRES Сегодня, 10:26
    +1
    8 лет назад Обама уже "разорвал в клочья" экономику России. Но что-то пошло не так...
    Европейский союз, ее крупнейший торговый партнер, быстро разорвал экономические отношения, разрушив хорошо налаженные цепочки поставок и надежные источники дохода из-за рубежа. Соединенные Штаты использовали свою финансовую мощь, чтобы заморозить сотни миллиардов долларов в российских активах и отрезать страну от мировой финансовой системы.
    Вместо "заморозить" правильнее говорить "украсть". Но суть не в этом. Суть в том, что результат удивил если не всех, то очень и очень многих. Даже внутри России.