Международная правозащитная организация обвинила Израиль в совершении военных преступлений в Газе

Международная правозащитная организация HRW (Human Right Watch), сайт которой по требованию Генпрокуратуры в РФ заблокирован как нарушающий российское законодательство, опубликовала доклад по палестино-израильскому конфликту. В организации называют действия израильской армии в отношении сектора Газа военным преступлением.
В пример приводятся заявления израильских правительственных чиновников и их действия по отключению воды и электроэнергии.
Правозащитная организация:
Все эти меры носят характер карательных и направлены против населения сектора Газа. И эти меры равнозначны незаконному коллективному наказанию, являющемуся военным преступлением.
Организация заявляет, что установлено множество случаев нанесения израильской авиацией неизбирательных ударов, в результате которых «погибли десятки мирных жителей, включая палестинские семьи целиком».
Доклад сложно назвать антиизраильским, потому что в нём же от HRW «досталось» и ХАМАС за действия по расстрелу гражданских лиц на территории Израиля и по захвату и удержанию многочисленных заложников, включая иностранных граждан.
Пока о реакции властей Израиля на этот доклад информации нет. Однако можно предположить, что её и не будет, так как Израиль обычно мало интересует мнение сторонних организаций о том, как он защищает свои интересы. Прекрасно знают в Израиле, что никаких санкций, даже если Газу сотрут в пыль вместе с 3 миллионами жителей, вводиться не будет.