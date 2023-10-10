Военное обозрение
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Международная правозащитная организация обвинила Израиль в совершении военных преступлений в Газе

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Международная правозащитная организация обвинила Израиль в совершении военных преступлений в Газе

Международная правозащитная организация HRW (Human Right Watch), сайт которой по требованию Генпрокуратуры в РФ заблокирован как нарушающий российское законодательство, опубликовала доклад по палестино-израильскому конфликту. В организации называют действия израильской армии в отношении сектора Газа военным преступлением.


В пример приводятся заявления израильских правительственных чиновников и их действия по отключению воды и электроэнергии.

Правозащитная организация:

Все эти меры носят характер карательных и направлены против населения сектора Газа. И эти меры равнозначны незаконному коллективному наказанию, являющемуся военным преступлением.

Организация заявляет, что установлено множество случаев нанесения израильской авиацией неизбирательных ударов, в результате которых «погибли десятки мирных жителей, включая палестинские семьи целиком».

Доклад сложно назвать антиизраильским, потому что в нём же от HRW «досталось» и ХАМАС за действия по расстрелу гражданских лиц на территории Израиля и по захвату и удержанию многочисленных заложников, включая иностранных граждан.

Пока о реакции властей Израиля на этот доклад информации нет. Однако можно предположить, что её и не будет, так как Израиль обычно мало интересует мнение сторонних организаций о том, как он защищает свои интересы. Прекрасно знают в Израиле, что никаких санкций, даже если Газу сотрут в пыль вместе с 3 миллионами жителей, вводиться не будет.
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23 комментария
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 08:57
    +5
    В организации называют действия израильской армии в отношении сектора Газа военным преступлением.

    А чё такое возможно? Может всё таки ошибка.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 09:17
      +9
      Евреям все равно, что там какая-то организация сказала. Они рассчитывают на США. Им сейчас приспичело, матрасы целую эскадру отправили на помощь и самолеты сейчас перегоняют на ближайшие базы, например в Иорданию. Вооружения, которые должны были дать хохлу, из Жешува таскают в Израиль.
      Арабы, конечно, тоже террористы чистой воды, но Израиль в целом террористическое государство. Они никогда ни с какими законами не считались, мочили кого считали нужным по всему миру. Им сейчас в первую очередь за это прилетело от Хамас. Эта война надолго и евреи если полезут в городскую застройку попадут, как мы когда в Грозном...
      1. AKuzenka
        AKuzenka Сегодня, 09:34
        +1
        А мне вот интересно, кто профинансировал и дал приказ ХАМАСу и прочим напасть на Израиль. Явно же из-за бабла случилась заваруха. За что идёт отработка вложенных средств? Другими словами: "За чей счёт банкет"?
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 09:44
          +5
          Отмотайте кинопленку и тогда поймете кто на кого напал. В 1967 году Израиль оккупировал Палестину по сути загнав их в резервации по типу нацистких гетто. Как им жить было в этих условиях ? Им запретили посещать Аль Аксу третью по значимости святыню, евреи уничтожают мечети и жилые кварталы........ как надоел их плач и одновременные убийства людей.
          1. gsev
            gsev Сегодня, 10:15
            0
            Цитата: Silver99
            Отмотайте кинопленку и тогда поймете кто на кого напал. В 1967 году Израиль оккупировал Палестину по сути загнав их в резервации по типу нацистких гетто

            Перед началом войны 1967 года один арабский влиятельный деятель выражал большие сомнения, что хоть еврей живым успеет покинуть Палестину после арабской победы.Альтернативой расширения границ Израиля после 1967 года было полное уничтожение или изгнание евреев из Палестины. Им через 23 года после окончания холокоста было опасливо возвращаться в Европу.
          2. AKuzenka
            AKuzenka Сегодня, 10:29
            0
            Отмотайте кинопленку и тогда поймете кто на кого напал.
            Тогда надо далее отматывать. Кто получил у Лиги наций мандат на управление территориями Палестины? И потом запихнул туда евреев? Оказывается Великобритания! Даже странно, но русские здесь оказались не виноваты! laughing Да и евреи тоже, хотя в Иерусалим постоянно стремились. И арабы и евреи оказлись всего лишь инструментами. Евреям деваться было некуда, а палестинцев поставили на грань выживания. Всё же Великобритания прекрасно умеет стравливать народы. И про Индию с Пакистаном не забудем. А ведь это только самые крупные конфликты. Американцам до англичан, в этом отношении далеко и действуют более топорно.
        2. Irokez
          Irokez Сегодня, 09:45
          +1
          Есть такая поговорка: - "Кто даст правильный ответ - тот получит двадцать лет".
          Но знаете даже такие вопросы задавать опасно ибо могут спросят: - "А в каких целях вы интересуетесь"?
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 09:04
    -6
    Израильтане сняли белые перчатки. Ну, а раз сайт заблокирован по требованию генпрокуратуры РФ, то доклад неправильный, провокационный и идеологически вредный для нас.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:11
      +2
      Он давно заблокирован. За ложные обвинения в адрес России
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:14
      +7
      А кто решил что евреи это миролюбивый народ ? Вспомните кто начиная с 1917 г. русский народ уничтожал 99 % ленинского правительства и 100 % руководителей сталинского ГУЛАГА были иудеи, кто спонсировал нацисткую Германию, опять же денежные иудеи США, кто во главе Украины сейчас убивает ?........ методы нацистов у них и сейчас в ходу блокады и бомбардировки жилых кварталов, это же не Буча где режиссер-иудей плакался, тут все можно.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 11:07
        0
        Ну, лично для меня и палестинцы и евреи стОят друг друга (чья-то шутка - евреи и палестинцы это как две половинки одной задницы, хоть и ближе некуда, но никогда одним целым не станут...) в конце 70-х прошлого века у нас в Симферополе училось много палестинских студентов, а неподалёку, в Перевальном, в специальном учебном центре, обучали уже немного других палестинцев вместе с разнообразными "борцами за свободу"... мои одноклассники - курсанты СВВПСУ, чей лений лагерь был рядышком с центром, видели там и Ясира Арафата, и Сэма Нуйому с Джошуа Нкомо, даже говорят Менгисту Хайле Мариам из Эфиопии разок приезжал... а я лично общался с палестинцами с нашего факультета... самое мягкое по поводу соседей по семито-хамитской языковой группе - утопим всех евреев в Средиземном море, так как в Мёртвом море из-за огромной солёности утонуть нельзя...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:07
    +8
    Все эти меры носят характер карательных и направлены против населения сектора Газа. И эти меры равнозначны незаконному коллективному наказанию, являющемуся военным преступлением.
    Неожиданно от Human Right Watch услышать обвинения в адрес Израиля в военных преступлениях. Хотя в ООН такое уже бывало, но мало беспокоило Израиль, а заявления правозащитной организации тем более им по барабану. Если, что в ответ прозвучит: "Вы, что про холокост забыли?" В этом случае затыкаются даже самые настырные.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:13
      +10
      Нетаньяху так и сказал с пафосом: "Мы - те кто пережили холокост...."
      А сейчас холокост устраивают сами евреи палестинцам. И считают им можно. Те же фашисты..
      Каким богом они там избраны request
      Аидом разве что
      1. bondrostov
        bondrostov Сегодня, 09:55
        0
        Смотрел в телеге видео что творят что те что эти..... Там звери все одинаковы..
        1. aakvit
          aakvit Сегодня, 11:23
          0
          Там звери все одинаковы..

          Так ведь и те, и те - семиты, одна кровь, одна генетическая группа, одна семья, так сказать! А где самые крутые разборки из-за наследства бабушек-дедушек? wassat Вот то-то! hi
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:07
    -1
    "...Израиль обычно мало интересует мнение сторонних организаций о том, как он защищает свои интересы..." - нам бы поучиться у Израиля защите своих государственных интересов.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:16
      +4
      упаси вас Бог у них учиться уничтожать людей am Нам бы своим умом научится жить, без оглядки на "партнеров"
    2. gsev
      gsev Сегодня, 10:20
      -1
      Цитата: Владимир М
      .Израиль обычно мало интересует мнение сторонних организаций о том, как он защищает свои интересы..." - нам бы поучиться у Израиля защите своих государственных интересов.

      Смог Израиль с 1949 года нормализовать положение с межнациональными столкновениями в своей стране в отличии от России? Учиться всегда нужно, но в данномслучае израильский опыт может быть образцом подражания? Путин в более сложной ситуации выправил положение на Северном Кавказе за 10 лет.
  5. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 09:23
    -6
    "Военным преступлением". Вот, да же как. ,в таком случае Израиль"ситуационный союзник России?
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:27
    +1
    Нет, ну, а что? Правительство, которое хочет сохранить, государственность ...обычно мало интересует мнение сторонних организаций о том, как он защищает свои интересы... Что тут удивительного?
  7. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 09:30
    -3
    С каких пор доклады запрещенной у нас "Хьюман Вошь" стали аргументами? Чудны дела твои, Господи ! Опять поворачивать флюгер вручную?!
  8. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 09:47
    0
    Небо голубое, трава зелёная, на войне совершают военные преступления.
  9. GrandDao
    GrandDao Сегодня, 09:48
    +2
    Ну так это же другое. Тем кто под сшп не просто можно, даже нужно уничтожать мирное население. Как чужое, так и свое. За это не то что санкции, подарки будут.