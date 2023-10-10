Алексей Пушков призвал серьёзно отнестись к заявлению Марка Милли о возможном конфликте США и России

Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов

Российский сенатор Алексей Пушков призвал со всей серьезностью отнестись к заявлению экс-главы Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли о возможном военном столкновении США и России. Об этом он написал в своем ТГ-канале.Пушков прокомментировал слова Милли о росте вероятности военного конфликта России и США в ближайшее десятилетие заявив, что оно отражает настроение правящей верхушки США, причем независимо от того, демократы или республиканцы находятся у власти. Россия есть и будет геополитическим противником США, Вашингтон прикладывает все силы, чтобы не допустить роста российской популярности в мире. Относится это и к войне на Украине, победа в ней Москвы еще больше приблизит вероятность конфликта с участием России и США.С другой стороны, также имеется Китай, который тревожит США еще больше, чем Россия. В Вашингтоне не исключают, что именно с Китаем придется столкнуться американцам в борьбе за мировое господство. Некоторые американские политики выступают против финансирования Украины, призывая переключиться на Китай, поскольку именно он является угрозой для того же Тайваня.К тому же, кроме России и Китая у США имеется очень много противников, не воспринимающих гегемонию американцев. В случае конфликта США с Россией у них появится шанс навсегда забыть об Америке, нанеся ей удар в спину. Также не стоит забывать, что США привыкли совать свой нос везде, показывая "глобальное лидерство". На сегодняшний день США активно участвуют в конфликте на Украине, собираются поучаствовать в Израиле и не исключено, что на Тайване. Даже со всеми возможностями три потенциальных конфликта американцы не потянут.- пишет сенатор.Так что к словам Милли нужно отнестись серьезно, но необходимо учитывать сложившуюся на сегодняшний день геополитическую ситуацию. Вероятность того, что США в скором времени будет не до России, неуклонно растет.