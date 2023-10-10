Военное обозрение
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Алексей Пушков призвал серьёзно отнестись к заявлению Марка Милли о возможном конфликте США и России

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Алексей Пушков призвал серьёзно отнестись к заявлению Марка Милли о возможном конфликте США и России

Российский сенатор Алексей Пушков призвал со всей серьезностью отнестись к заявлению экс-главы Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли о возможном военном столкновении США и России. Об этом он написал в своем ТГ-канале.


Пушков прокомментировал слова Милли о росте вероятности военного конфликта России и США в ближайшее десятилетие заявив, что оно отражает настроение правящей верхушки США, причем независимо от того, демократы или республиканцы находятся у власти. Россия есть и будет геополитическим противником США, Вашингтон прикладывает все силы, чтобы не допустить роста российской популярности в мире. Относится это и к войне на Украине, победа в ней Москвы еще больше приблизит вероятность конфликта с участием России и США.

С другой стороны, также имеется Китай, который тревожит США еще больше, чем Россия. В Вашингтоне не исключают, что именно с Китаем придется столкнуться американцам в борьбе за мировое господство. Некоторые американские политики выступают против финансирования Украины, призывая переключиться на Китай, поскольку именно он является угрозой для того же Тайваня.

К тому же, кроме России и Китая у США имеется очень много противников, не воспринимающих гегемонию американцев. В случае конфликта США с Россией у них появится шанс навсегда забыть об Америке, нанеся ей удар в спину. Также не стоит забывать, что США привыкли совать свой нос везде, показывая "глобальное лидерство". На сегодняшний день США активно участвуют в конфликте на Украине, собираются поучаствовать в Израиле и не исключено, что на Тайване. Даже со всеми возможностями три потенциальных конфликта американцы не потянут.

Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов

- пишет сенатор.

Так что к словам Милли нужно отнестись серьезно, но необходимо учитывать сложившуюся на сегодняшний день геополитическую ситуацию. Вероятность того, что США в скором времени будет не до России, неуклонно растет.
Использованы фотографии:
https://t.me/alexey_pushkov
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27 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:02
    0
    Я бы тоже прислушался, зачастую эксы выдают правду-матку. Поживем, увидим. Si vis pacem, para bellum.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:26
      +2
      Как бы грустно не звучало, но война с Западом неизбежна am США может жить только за счет войны, Британия может жить только русофобией, Германия живет реваншизмом, прочие шавки существуют обидой за вхождение когда-то в Великую Державу Россия-СССР. Похоже нам не ужиться вместе, слишком мы разные.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:46
      +1
      Россия виновата уж тем, что хочется Западу кушать.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:05
    +13
    Надежду не надо питать.Насчет того,что им скоро будет не до России.Пока существуем мы,будут против нас гадить,вплоть до войны.Отстанут,если сдадимся.Но тогда сядут на шею
    1. Обычный
      Обычный Сегодня, 09:10
      +6
      Абсолютно верные слова, камрад. В яблочко. Не понимаю тех кто этим пытается успокоить себя или окружающих.
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 09:28
        0
        Не понимаю тех кто этим пытается успокоить себя или окружающих.
        Вряд ли кто то поверит в это успокоение. Не до России им точно не станет. А вот не до украины - запросто. Будет так же как и на БВ. Ушли с Авгана, и тут же заварили кашу в Палестине. Уйдут из 404, полыхнет армения или казахстан. И единственное что их может отвлечь от этого - тайвань. Но китайцы как то не стремятся форсировать события.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:46
          +5
          Кстати,про Афган...А почему ушли,не задумывались?Да потому что планировали,знали,что будет на вна в ближайшее время.Не готовили бы на Украине-не ушли бы с Афгана.Нужны были средства на Украину.Неужели реально люди верят в то,что их оттуда выбили "исламсаие студенты"?
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:11
      +4
      Мне кажется, пока наши капиталисты считают, что могут сами обеспечивать контроль над ресурсами нашей страны, будет это противостояние.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 10:44
        0
        Цитата: Копчёный
        Мне кажется, пока наши капиталисты считают, что могут сами обеспечивать контроль над ресурсами нашей страны, будет это противостояние.

        Предполагаю, пока российские буржуи осуществляют контроль за ресурсами, энергетикой, предприятиями тяжёлой промышленности, приватизированным (захваченным) по серым схемам, транспортными магистралями и государственной банковской сферой нашей страны, будет ощущаться это противостояние с Западом.
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 11:19
        0
        Цитата: Копчёный
        Мне кажется, пока наши капиталисты считают, что могут сами обеспечивать контроль над ресурсами нашей страны, будет это противостояние.

        Можно подумать когда был СССР который считал что может обеспечить контроль над ресурсами нашей страны - противостояния не было....
        Ага ага...
    3. Zhan
      Zhan Сегодня, 09:25
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Надежду не надо питать.Насчет того,что им скоро будет не до России.Пока существуем мы,будут против нас гадить,вплоть до войны.Отстанут,если сдадимся.Но тогда сядут на шею

      Вот что бы их скинуть, нужно ещё две или даже три параллельных финансовых системы, независимых от Бреттенвудской, но умеющей влиять на их финансовые инструменты. Вот тогда они очень хорошо начнут думать. Им некуда будет больше выкидывать лишнюю денежную массу и вешать свои же долги на торговых партнёров. Для Америки, это хуже атомной бомбардировки.. smile
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 11:22
        0
        Цитата: Zhan
        Для Америки, это хуже атомной бомбардировки..

        Именно поэтому по ЛЮБОЙ стране где возникнет
        Цитата: Zhan
        финансовых системы, независимых от Бреттенвудской, но умеющей влиять на их финансовые инструменты.
        они применят ЯО не задумываясь ни на секунду...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:12
    +3
    Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов
    Это если дело не дойдет до применения ЯО, а иначе всем или большей части полный кирдык.
  4. point
    point Сегодня, 09:22
    0
    Пушкова не огорчает факт, что в современных США нет единства и не с кем разговаривать в случае назревания регионального конфликта с тенденцией эскалации? Он о пищевых паразитах с серьезным видом предупреждает, когда у курицы голова раздроблена и она ножками сучит в разные стороны?
    В момент кризиса не надо говорить обиняками, не нужно надеяться что тебя поймут как ты имел в виду. Кто бывал в стрессовой ситуации тот поймет.
  5. Avi2023
    Avi2023 Сегодня, 09:26
    +1
    США как единая сверхдержава неспособны создать порядок в мире, что вредит спокойствию граждан мира. Именно поэтому необходимо создавать и поддерживать параллельные и региональные державы. Они могут вмешиваться в места хаоса и анархии. Россия Китай должен иметь ядерное оружие большей мощности, чем сегодня. Это удержит Соединенные Штаты от нападения на них. Потому что оно будет уничтожено в бою и на земле.
  6. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:26
    0
    К несчастью пушков для меня ассоциируется со словом: трус. В пандемию ему позвонил караулов из эфира и спросил, почему он. как депутат от определенного региона, не вместе с избирателями в трудную минуту, а дома в москве? трусишка долго мямлил что-то невнятное, чуть не обкакался. )))
    1. GUKTU76
      GUKTU76 Сегодня, 09:44
      0
      И у прапорщиков тоже может быть своя система ценностей. И все, кто ей не соответствует, будут обкаканы.
    2. Олег Апушкин
      Олег Апушкин Сегодня, 09:56
      0
      Так оно и есть, что имеем, таких к сожалению хватает.
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:25
      0
      Цитата: 224ВП_МО_РФ
      пандемию ему позвонил караулов из эфира и спросил, почему он. как депутат от определенного региона, не вместе с избирателями в трудную минуту, а дома в москве?

      Стесняюсь спросить -а чем бы это помогло региону если бы он сидел дома в регионе?
      Чисто морально?"Я помру с вами!"?
  7. Жнец
    Жнец Сегодня, 09:33
    0
    Военные действия против англо- саксов уже по- сути идут.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:45
    +2
    Седенькая старушка, пережившая то ли Освенцим то ли Майданек, вежливо кивала головой, а потом с горечью улыбнулась и сказала, что это все правильно конечно, но главный вывод должен быть совсем другой.

    ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА, сказала она, - что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить - ПОВЕРЬТЕ ИМ. Не рассуждайте как мы тогда, перед холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу СТАНЕТ ПОЗДНО. Верьте тем, кто обещает вас убить. И, если у вас есть силы, берите в руки оружие и убейте их первыми, чтобы защитить себя и свои семьи, если нет - хватайте детей, что можете взять и бегите оттуда, но только не рассуждайте о том, что говорят плохое, а думают хорошее. (с)
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:51
    +1
    Относится это и к войне на Украине, победа в ней Москвы еще больше приблизит вероятность конфликта

    И какой вывод делает этот безупречный государственник? Побеждать нельзя, война должна быть вечной? А он сам будет пожизенным сенатором?
  10. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 09:52
    0
    С нашей ядерной доктриной беда, всех в рай и полосатые сперва обокрали нас, а теперь пугают войной, в случае достижения успеха цели СВО на окраине. Победитель получает всё!
  11. Комментарий был удален.
  12. fiv
    fiv Сегодня, 10:14
    +1
    Мы накапливаем в Московской области огромное количество населения, произвоств, финансовых и государственных структур и из-за этого становимся все уязвимие. Надо рассредоточиваться. Далее, все те, кто сейчас накапливается в виде локализованных национальных диаспор в городах, есть потенциальные диверсионные отряды, да что отряды - армии. Думается, эти факторы нельзя упускать в подготовке к различным катаклизмам.
  13. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 10:19
    0
    Чего вы хотите от пушкова-то? Его задача мчмлить, и он с ней блестяще справляется. Фурсов все уже сказал насколько лет назад. Что до 25-26 года планету будет трясти, затем мир изменится, превратится в блоки. И наш главный противник даже не сшп, как антогонист, а именно Британия, так как бритты наметили создание блока с Польшей и Казахстаном. Вот здесь проблема у них:1. Это Белоруссия, и батька, который проговорил я про удар в спину. 2. Это сити, а точнее ставленник сити, бенгалец, советник токаева. Отмечу, что токаев недавно полностью сменил правительство, что наталкивает на определённые мысли. Про Армению можно забыть, там азербайджанецы с Турцией решили вопросы. Возможно, даже в обход бриттов. Эрдоган свою игру ведет
  14. Sergei N 58912062
    Sergei N 58912062 Сегодня, 10:25
    +1


    ____________________________________________
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:49
      +2
      Это точно...
      Вы забыли про мочилово террористов в сортирах...

      А ещё про миллиардеров-героев капиталистического труда...