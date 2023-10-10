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Американский телеканал: Белый дом намеревается включить в один законопроект предоставление военной помощи Израилю и Украине

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Американский телеканал: Белый дом намеревается включить в один законопроект предоставление военной помощи Израилю и Украине

В администрации Байдена придумали новый способ, как «заставить» Конгресс США одобрить продолжение оказания помощи Украине. Ранее нижняя палата, где большинство у республиканской партии, утвердила временный бюджет финансирования американского правительства и госструктур без включения в него статей расходов на выделение денег Киеву. Финансирование Украины законодатели предлагают рассматривать отдельно.


Американский телеканал NBC сообщает со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация Байдена намеревается объединить в одном законопроекте предоставление военной помощи Израилю и Украине. Таким образом исполнительная власть рассчитывает под предлогом поддержки Иерусалима в палестино-израильском военном конфликте, необходимость которой у американских законодателей сомнений вроде как не вызывает, что называется, «убить двух зайцев».

Белый дом оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю

— сообщил чиновник администрации президента США телеканалу.

В случае, если конгрессмены не утвердят данный законопроект, Белый дом справедливо упрекнет их в отказе поддержать в трудную минуту самого верного союзника США на Ближнем Востоке, да еще и главного противника Ирана — Израиль. Насколько Вашингтону по силам финансировать сразу два государства, ведущих полномасштабные военные действия в разных частях света, да еще и продолжать наращивать противостояние Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, в Белом доме, видимо, не сильно задумываются.

Как заявил другой чиновник в президентской администрации, там не считают, что способность США поддерживать Украину скажется на возможностях оказания помощи Израилю. Он отметил, что у Израиля и Украины разные системы ПВО, поэтому они не будут претендовать на одни и те же боеприпасы, поставляемые Пентагоном как минимум для систем противовоздушной обороны.

В этом вопросе американский чиновник слегка лукавит. Ранее сенатор Крис Ван Холлен предложил Польше отправить на Украину принадлежащие ей системы ПВО Patriot. Взамен, по мнению конгрессмена, США могли бы предоставить Варшаве свои установки ПРО израильского производства «Железный купол». Теперь эта инициатива точно не получит поддержки в Белом доме и Пентагоне.

Да и с боеприпасами натовского 155-мм калибра у Соединенных Штатов не все просто. Еще осенью прошлого года года Пентагон согласовал с Иерусалимом их отправку на Украину со своих складов в Израиле. В нынешней ситуации и этот канал снабжения ВСУ наверняка будет перекрыт.
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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23 комментария
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  1. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 09:26
    +6
    Зачем эти многоходовки ? Сразу отдайте Хамас, и все. Кота только зря тянуть
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:29
      +1
      Ну так все логично, иудеи из США помогают агрессорам евреям с Израиля и Украины. Для них они сиамские-близнецы, чего два раза в Конгрессе голосовать.
    2. Zhan
      Zhan Сегодня, 09:30
      +5
      Цитата: тлауикол
      Зачем эти многоходовки ? Сразу отдайте Хамас, и все. Кота только зря тянуть

      Ну что вы так то не политкорректно ? laughing Взяли и раскрыли все стратегические "секретные" планы Американского обкома... laughing
      1. Фразах
        Фразах Сегодня, 10:22
        0
        Секретные планы шиты белыми нитками. С первых сообщений о шухере стало понятно куда клонит шайка дедушки Джо. С чубатыми бабки воровать легче и проще.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:26
    +5
    В конгрессе США идут " весёленькие" разборки о 6 млрд $ размороженных активов Ирана Байденом.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:31
      +2
      Что, никак Ирану вернуть бабки решили? Совесть их заела? belay lol Я в шоке если так.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:33
        +2
        Скорее думают как бы их поделить. Сша и вернуть нуну когда такое было в истории?
        Такая себе попытка связать помощь израилю с поставками 404, вроде как и нельзя но все срочно и очень надо.
        1. Комментарий был удален.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:40
        +1
        Nexcom.Каждый отпущенный американец обошёлся в 1,2 млрд ,замороженных $ .А их было пять.Деньги переведены в какой-то арабский банк - на оплату гуманитарных грузов в Иран.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:42
          0
          То есть Иран сам себе гуманитарные грузы оплатил, так получается. Забавно.......
          А что там за такие "дорогие" амеры были и где их содержали? 1.2 млрд - это ведь не пара лямов - у них там столько актеры зарабатывают в кино. hi Андрей.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:26
    +7
    Не переживайте. Страна, которая печатает свои деньги, для всего мира, думается мне как то найдёт выход продолжать свою политику.
  4. fiv
    fiv Сегодня, 09:31
    0
    А в канаде трюдо тоже хочет вызывать в парламент парами чествовать - хохлофашиста с израильтянином вместе, чтоб не ругали потом
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:34
    -1
    Вот кому, а матрасам сейчас этот второй фронт точно не нужен. Они его не потянут физически. У них сейчас еще и в Ираке проблемы начнутся, им там все базы полупят ракетами и дронами. Иран уже лупил и ничего в ответ не прилетело!
    Просто америкосы делают на всех этих войнах деньги. Схему на днях уже расписали:
    Конгресс выделяет бабло своему Минфину. Йелен переводит их Минфину Украины, украинец тут же переводил их на счета в крипте на определенную биржу ФТХ, если не ошибаюсь, называлась. Та переводила эти деньги в определенный Фонд в США, который затем спонсировал выборы и политические проекты Демократической партии. Все гениальное просто. Одна проблема, биржа разорилась, директора посадили, на Гавайях поймали. 29 ярдов зелени прошло таким темпом! Ну, ничего, матрасы сейчас еще что-нибудь придумают)))
    1. hazarn
      hazarn Сегодня, 11:35
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      а матрасам сейчас этот второй фронт точно не нужен

      Почему не нужен? Вполне потянут, для США это хорошая возможность заработать на военных заказах пару центов и политические очки во внутрипартийной борьбе - за чей счет вернуть расходы они потом определятся. У Байдена рост безработицы и инфляция - снизить безработицу и загрузить военное производство это когда мечты сбываются и главное республиканцы поддержат. Заводов мало? Ничего, они откроют - думали Украина заканчивается, а тут еще одна война подоспела - что б не вложиться. Не слышали новость о скупающих акции военных производств сенаторах?
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:36
    +3
    «Белый дом намеревается включить в один законопроект предоставление военной помощи Израилю и Украине» —

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    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:40
      0
      А что не так? Недели три назад в Нью-Йорке, раввины от направления в иудаизме, которое отрицает необходимость существования отдельного еврейского государства, ручкались с главой Ирана.
  7. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 09:38
    -1
    видимо весь кипишь ради этого и задумывался штатами
  8. uav80
    uav80 Сегодня, 09:43
    +3
    Немного юмора здесь тоже не помешает...

  9. Шафран
    Шафран Сегодня, 09:43
    0
    А что им помешает и в этот раз рассмотреть "без включения в него статей расходов на выделение денег Киеву. Финансирование Украины законодатели предлагают рассматривать отдельно."
  10. KCA
    KCA Сегодня, 09:44
    0
    И в чём проблема? В США модно вносить поправки во всё, куда только влезет, легко примут закон об оказании помощи Израилю и окраине, с поправкой - без оказания помощи окраине
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:44
    +1
    а кто то думал что они укрр кинут ????? нет они же не дурачки что бы кидать ! им это выгодно !
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 09:51
      0
      Ну диванные эксперты уже давно говорят про слив проекта, но их прогнозы всё не сбываются, потому что выводы основаны на каких-то статьях из западных газет.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:47
    +1
    Американский телеканал NBC

    NBC - прореспубликанский телеканал. Поэтому ничего хорошего в адрес демократов на нем нет и быть не может. Да и в конгрессе "не пальцем деланные" сидят. Так что это фейк.
  13. К-50
    К-50 Сегодня, 10:00
    0
    Американский телеканал: Белый дом намеревается включить в один законопроект предоставление военной помощи Израилю и Украине

    Это видимо для того, чтобы тяжелее было потом разобраться куда и чего сколько ушло.
    На лицо подготовка коррупционных схем и гешефтов набивания карманов "особо избранным". lol