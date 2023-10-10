Американский телеканал: Белый дом намеревается включить в один законопроект предоставление военной помощи Израилю и Украине

Белый дом оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю

В администрации Байдена придумали новый способ, как «заставить» Конгресс США одобрить продолжение оказания помощи Украине. Ранее нижняя палата, где большинство у республиканской партии, утвердила временный бюджет финансирования американского правительства и госструктур без включения в него статей расходов на выделение денег Киеву. Финансирование Украины законодатели предлагают рассматривать отдельно.Американский телеканал NBC сообщает со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация Байдена намеревается объединить в одном законопроекте предоставление военной помощи Израилю и Украине. Таким образом исполнительная власть рассчитывает под предлогом поддержки Иерусалима в палестино-израильском военном конфликте, необходимость которой у американских законодателей сомнений вроде как не вызывает, что называется, «убить двух зайцев».— сообщил чиновник администрации президента США телеканалу.В случае, если конгрессмены не утвердят данный законопроект, Белый дом справедливо упрекнет их в отказе поддержать в трудную минуту самого верного союзника США на Ближнем Востоке, да еще и главного противника Ирана — Израиль. Насколько Вашингтону по силам финансировать сразу два государства, ведущих полномасштабные военные действия в разных частях света, да еще и продолжать наращивать противостояние Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, в Белом доме, видимо, не сильно задумываются.Как заявил другой чиновник в президентской администрации, там не считают, что способность США поддерживать Украину скажется на возможностях оказания помощи Израилю. Он отметил, что у Израиля и Украины разные системы ПВО, поэтому они не будут претендовать на одни и те же боеприпасы, поставляемые Пентагоном как минимум для систем противовоздушной обороны.В этом вопросе американский чиновник слегка лукавит. Ранее сенатор Крис Ван Холлен предложил Польше отправить на Украину принадлежащие ей системы ПВО Patriot. Взамен, по мнению конгрессмена, США могли бы предоставить Варшаве свои установки ПРО израильского производства «Железный купол». Теперь эта инициатива точно не получит поддержки в Белом доме и Пентагоне.Да и с боеприпасами натовского 155-мм калибра у Соединенных Штатов не все просто. Еще осенью прошлого года года Пентагон согласовал с Иерусалимом их отправку на Украину со своих складов в Израиле. В нынешней ситуации и этот канал снабжения ВСУ наверняка будет перекрыт.