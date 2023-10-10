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Американский сенатор: Необходимо перенаправить Израилю средства, предназначенные для Украины

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Американский сенатор: Необходимо перенаправить Израилю средства, предназначенные для Украины

ВСУ


Не для кого ни секрет, что Соединённые Штаты всегда были главным союзником Израиля, без которого его, возможно, давно уже не было. И в связи с последними событиями на Ближнем Востоке первым о всесторонней поддержке израильтян заявил Вашингтон.

Появились в стране и политики, которые фактически призывают забыть об Украине и все внимание направить на поддержку Израиля. Одним из них является американский сенатор от штата Миссури республиканец Джош Хоули. По его словам, нужно направить Израилю те средства, которые США планировали использовать для поддержки Украины.

Любое финансирование, предназначенное для Украины, должно быть немедленно перенаправлено Израилю, так как это наш ключевой союзник на Ближнем Востоке

- заявил сенатор.

Стоит напомнить, что американский конгресс уже принял краткосрочный бюджет на следующий год, не заложив туда расходы на Украину.

Политик отметил, что сегодня Израиль «сталкивается с экзистенциальной угрозой», т.е. под угрозой находится само его существование, что требует принятия безотлагательных, чрезвычайных мер. В этой связи хочется добавить, что с момента образования Израиля в 1948 году его территория постоянно расширялась, а территория Палестины сокращалась; сектор Газа сравнивают с землей, а помощь нужна Израилю. Американские политики всегда удивляли своей «логикой».

В то же время в конгрессе США и другие политические силы, которые на фоне помощи Израилю предлагают принять беспрецедентный по объёмам пакет военной помощи для Украины. Сенатор Линдси Грэм предложил выделить Украине до 100 млрд долларов до выборов в США (осень 2024). По словам Грэма, это нужно сделать, чтобы "Россия поняла, что для неё ситуация будет хуже".
Использованы фотографии:
ru.freepik.com
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29 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
    +2
    Американский сенатор: Необходимо перенаправить Израилю средства, предназначенные для Украины
    Сейчас мерикатосы будут устраивать отрывание лепестков на ромашке. bully
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 10:01
      +5
      Совсем скоро узнаем, для чего США справоцировали обострение обстановки на Ближнем Востоке.. По моему очевидно, что выгодополучателем из конфликта в Израиле - являются США.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:11
        +3

        Курильщик (Евгений Петрович)
        Сегодня, 10:01
        НОВЫЙ

        +2
        Совсем скоро узнаем, для чего США справоцировали обострение обстановки на Ближнем Востоке.. По моему очевидно, что выгодополучателем из конфликта в Израиле - являются США.
        Как пить дать! Но виноваты будут совсем другие. wink
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:36
          +1
          Цитата: a.s.zzz888
          Как пить дать! Но виноваты будут совсем другие.

          И кто такие "Совсем друге", мы все знаем. Обвинят Россию, лимитрофы уже начали голосить, это видно из выступления Михельсона, да и в израильских СМИ появились такие заявления. Ну и конечно, как всегда вина Ирана, без каких либо доказательств.
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 10:02
      +4
      Посмотрим, что планирует Израильский генштаб. Но в любом случае им потребуется много артиллерии, которой на Украину не хватает. Без арты воевать не получится, как не крути.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:07
        +2
        Израильские данные. В результате поимки ДРГ на территории Израиля было захвачено легкое стрелковое вооружение, включая ручные гранатометы, которые раньше находились на территории Украины.

        «Есть информация о том, что среди украинских беженцев в Израиле были те, кто за деньги выступали в роли наводчиков для палестинских группировок. Некоторые украинские беженцы участвовали в грабежах в израильских городах, которые подверглись нападению.Неслучайно премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху было принято решение отстранить от должности генералов, которые тесно сотрудничали с Украиной. Но этого явно недостаточно. Если сейчас будет выявлено, что было поставлено очень много оружия с территории Украины, что вполне возможно, учитывая коррумпированность украинского руководства, то будет поставлен вопрос о депортации украинских беженцев с территории Израиля в интересах обеспечения национальной безопасности», – сказал Евсеев.

        https://www.politnavigator.net/ukrainskie-bezhency-v-izraile-pomogayut-khamas-za-dengi.html
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
          +1
          Orange-Bigg (Александр)
          Сегодня, 10:07
          вполне возможно, учитывая коррумпированность украинского руководства, то будет поставлен вопрос о депортации украинских беженцев с территории Израиля в интересах обеспечения национальной безопасности», – сказал Евсеев.
          С Юга на Север. А с Севера на Юг.
    3. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 10:04
      +1
      клин - клином
      Израиль это единственное государство которое США "не кинут" ни когда
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 09:57
    +4
    Интересно было бы посмотреть на морду укрофюрера, там и так последнее время облом за обломом. А тут вообще всем стало не до него.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 10:04
      +4
      Цитата: lukash66
      Интересно было бы посмотреть на морду укрофюрера

      Это можно представить при этом говоря следующее: - "А где же мы харчеваться будем"?
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:58
    +1
    Ну всё. Теперь у ХАМАС точно Петрова и Боширова найдут.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:01
    +4
    Любое финансирование, предназначенное для Украины, должно быть немедленно перенаправлено Израилю —

    ***
    — «З глузду з'їхав, чи що?»...


    ***
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:03
    +4
    Интересно - когда до них дойдёт, что нужны не ихние бумажки, а снаряды, ракеты, арт.системы, бронетехника, ПВО и прочее и прочее военное имущество? А вот всего этого-то - у матрасников на две войны хватит?
  6. HAM
    HAM Сегодня, 10:05
    +3
    https://www.politnavigator.net/sotovye-operatory-rossii-ustroili-evrejjskuyu-piar-akciyu.html

    "Наши" сотовые операторы тоже помогают Израилю...с россиян три шкуры дерут,а тут такая "благотворительность".....а мы всё на америкосов смотрим..............
  7. Обычный
    Обычный Сегодня, 10:12
    +2
    Не зря говорили, что зеленский как черная метка, с кем начинает контактировать, то у того потом начинаются проблемы. Похоже это фамильное, а не лично шута кокаинового. Родителей же он вроде перевез в израиль? Ну вот и там понеслась душа в рай.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:13
    +1
    Печатный станок включать будут в 4-у смену? А это как-то ускорит технологию выпуска 155 мм снаряда?
  9. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 10:14
    -2
    Цитата: Курильщик
    Совсем скоро узнаем, для чего США справоцировали обострение обстановки на Ближнем Востоке.. По моему очевидно, что выгодополучателем из конфликта в Израиле - являются США.

    Есть одна закономерность: США всегда в выгоде.
    Это потому, что они ... ну, тупые!
  10. БойКот
    БойКот Сегодня, 10:15
    +2
    Просто еврейское кунг-фу в штатах сильнее украинского. С первых сообщений из Израиля было ясно, что Боливар не выдержит двоих.
    1. Фразах
      Фразах Сегодня, 10:27
      +2
      Украинское оно только по названию, а на деле то же самое. Меж собой поделятся.
  11. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 10:15
    -6
    Цитата: HAM
    https://www.politnavigator.net/sotovye-operatory-rossii-ustroili-evrejjskuyu-piar-akciyu.html

    Конечно, наших туристов из России нужно оставить без связи.
    Ты такой же добрый как умный.
  12. uralex
    uralex Сегодня, 10:18
    +2
    Не удивлюсь, если выяснится, что на фоне "усталости" от Украины, сектор Газа снабдили через Украину сами же америкосы, чтобы затем "своего ключевого союзника" поддержать безразмерной военной помощью. Просто бизнес, ничего личного...
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:38
    +1
    Американский сенатор: Необходимо перенаправить Израилю средства, предназначенные для Украины
    . Судя по всему, администрация полосатиков будет крутить по своему и пытается там дам и не там, тоже дам...
    Бабосики они на печатают, а вот что то материальное, нужное, под это дело будут искать везде, куда смогут дотянуться.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:41
    +3
    Ну, можно сказать со всей определённостью, что бандеровцев никто не обидит. Даже если факты продажи оружия вскроются. Спустят на тормозах. Слишком большие деньги вложены в них. А, вот отдачи, какой ожидали - нет. То, что имеется - мелочь. Только вот эта "мелочь" отливается кровью.
  15. vldmrom
    vldmrom Сегодня, 10:45
    +1
    Хуже будет только тану. Все в мире уже поняли ,что наглосаксы выдыхаются, дальше будет больше. Начнут входить из под контроля наглов все, потому, что они уже всем надоели хуже горькой редьки. Наблюдаем и держимся на своей линии обороны с учетом, того-что надо планировать наступательную стратегию и тактику по всему: на политическом и военном фонтах. Задел на Ближнем востоке уже СДЕЛАН!!!
  16. Huggi
    Huggi Сегодня, 10:53
    +1
    Вот молодцы матрасники, всеми способами поднимают своих производственников, подогрели еще один рынок сбыта.
  17. РусГр
    РусГр Сегодня, 10:56
    0
    Америкосам выгодно раздуть конфликт в Секторе Газа, чтобы выскользнуть с Украины, видя там бесперспективность. В ней все канëт как в бездонной бочке.
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    Некоторые украинские беженцы участвовали в грабежах в израильских городах, которые подверглись нападению.
    Если это правда, что пишут, то киев в очередной раз запятнал себя перед теми кто стремился ему помочь. Когда всплывет вся правда участия украинцев и их поведения в этом конфликте, то возможно кое кому станет противно от того, что аплодировал Зеленскому (англосаксов не касается они конченные). Большие сомнения, что Сша все финансирование предназначенное киеву перенаправят Израилю, т.к. слишком большие ставки там сделаны.
  19. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:05
    0
    Скоро во всех кабинетах администрации зелибобика : Тикайте, хлопцы, тикайте! Вот только и убежать без команды не получится - так как все деньги там и убежав без команды можно остаться без средств.
  20. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 11:19
    0
    В то же время в конгрессе США и другие политические силы, которые на фоне помощи Израилю предлагают принять беспрецедентный по объёмам пакет военной помощи для Украины.

    мировой жандарм ине успевает везде и сразу.