ВСУ

Любое финансирование, предназначенное для Украины, должно быть немедленно перенаправлено Израилю, так как это наш ключевой союзник на Ближнем Востоке

Не для кого ни секрет, что Соединённые Штаты всегда были главным союзником Израиля, без которого его, возможно, давно уже не было. И в связи с последними событиями на Ближнем Востоке первым о всесторонней поддержке израильтян заявил Вашингтон.Появились в стране и политики, которые фактически призывают забыть об Украине и все внимание направить на поддержку Израиля. Одним из них является американский сенатор от штата Миссури республиканец Джош Хоули. По его словам, нужно направить Израилю те средства, которые США планировали использовать для поддержки Украины.- заявил сенатор.Стоит напомнить, что американский конгресс уже принял краткосрочный бюджет на следующий год, не заложив туда расходы на Украину.Политик отметил, что сегодня Израиль «сталкивается с экзистенциальной угрозой», т.е. под угрозой находится само его существование, что требует принятия безотлагательных, чрезвычайных мер. В этой связи хочется добавить, что с момента образования Израиля в 1948 году его территория постоянно расширялась, а территория Палестины сокращалась; сектор Газа сравнивают с землей, а помощь нужна Израилю. Американские политики всегда удивляли своей «логикой».В то же время в конгрессе США и другие политические силы, которые на фоне помощи Израилю предлагают принять беспрецедентный по объёмам пакет военной помощи для Украины. Сенатор Линдси Грэм предложил выделить Украине до 100 млрд долларов до выборов в США (осень 2024). По словам Грэма, это нужно сделать, чтобы "Россия поняла, что для неё ситуация будет хуже".