Военное обозрение
Войти Регистрация

Израильский премьер призвал оппозицию к созданию чрезвычайного правительства и провёл встречи с оппонентами

13
Израильский премьер призвал оппозицию к созданию чрезвычайного правительства и провёл встречи с оппонентами

Израильская пресса пишет о том, что спустя трое суток после начала вторжения ХАМАС в Израиле «созрели условия для формирования чрезвычайного правительства». Издание Ynet сообщает, что глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху встретился с Бени Ганцем и в течение длительного времени обсуждал с находящимся в оппозиции к премьеру политиком развитие ситуации.


Экс-министр обороны Израиля Бени Ганц выставил ряд требований в отношении Нетаньяху по поводу необходимости снятия с должностей нескольких министров с заменой их на тех людей, который представляют политическую платформу самого Ганца.

Свои кадровые требования выдвинули премьеру и другие оппозиционные политики, включая Авигдора Либермана, который каких только постов в израильских кабминах разного времени не занимал.

Ранее Биньямин Нетаньяху призвал всех своих противников к созданию «чрезвычайного правительства»:

Давайте сделаем это вместе. Время для разногласий истекло. Когда мы едины, мы придём к победе. Наш народ един – настало время и для консолидации руководства. Я призываю нашу оппозицию создать чрезвычайное правительство по аналогу того, которое было создано Менахемом Бегином (шестой премьер-министр Израиля - прим. ВО) в дни Шестидневной войны, и присоединиться к правительству без предварительных условий.

Ярые противники Нетаньяху после этих слов обвинили премьера Израиля в том, что он использует сложную для страны ситуацию в своих политических целях, стараясь сделать так, чтобы оппоненты забыли о своих к нему претензиях.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:44
    +6
    Как думаете сегодня нефть перевалит за 90$ и решатся арабы прикрыть крантик в сторону запада?Если Газу будут сносить под корень.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 09:48
      +6
      У евреев акции падают. Нефть точно начнет расти в цене если война развернется на полную катушку. В Ираке терракты начнутся против америкосов. А жителям Израиля теперь лучше вообще выбирать маршруты поездок, их арабы по всему миру начнут дуплить и жечь им лавки и магазины.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 10:52
        0
        Не клевещите на арабов! Дуплить! Арабы против гомосятины! Против ЛГБТ! Это богоизбранные у себя гомопарады проводят!
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:57
      +4

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 09:44
      НОВЫЙ
      +3
      Как думаете сегодня нефть перевалит за 90$ и решатся арабы прикрыть крантик в сторону запада?Если Газу будут сносить под корень.
      Сегодня возможно и нет, но в ближайшее время перейдет и за 100 зелени.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 10:10
      0
      Надо обращаться не к оппозиции.а к НАРОДУ.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:46
    +4
    Вот кто основной выгодоприобретатель! Он там по уши увяз и над ним уголовное дело висит. Сначала судебную систему начал ломать, чтобы отмазаться от посадки, а теперь и вовсе решил какой-то новый орган создать, типа война идет, сейчас не до судов... Одно слово - еврей!
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:48
    +2
    Вот так и разрешился тамошний судебный кризис, это помимо всего другого в регионе, что ещё произойдёт в течении конфликта. Примитивный способ, но работает как часы.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
    +2
    глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху встретился с Бени Ганцем и в течение длительного времени обсуждал с находящимся в оппозиции к премьеру политиком развитие ситуации.
    А раньше ни как не было времени на встречу?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:09
      +2
      a.s.zzz888 Самоходному Джо только через семь часов доложили ,что хамас перешёл границу Израиля.Всё больше смахивает на договорняк.Остаётся только выяснить кто,зачем и почему. hi
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:23
        +3
        Цитата: tralflot1832
        .Всё больше смахивает на договорняк.Остаётся только выяснить кто,зачем и почему.

        Скорее всего, Байден дал разрешение Нетаньяху, на уничтожение сектора Газа, но что то пошло не так.
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 09:56
    +3
    Израильский премьер призвал оппозицию к созданию чрезвычайного правительства и провёл встречи с оппонентами

    А не ради этого ли всё затевалось? what
    Как-то бене тюремный срок корячился. отмазался или на потом оставили? И всё эта "война" с целью отбоярить его от баланды и решётки?
    Как-то уж очень избирательно получилось: контрразведка и разведка "мышей не ловят", военные наблюдатели в упор не видят, только голубей разглядывают, финансисты тоже течение отнюдь не малых денежных средств проглядели и ещё наверное куча событий так или иначе неувиденных и непонятых и приведших к таким трагическим событиям.
    Как говорил меченный - "где-то тут собака порылась". what
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:17
    0
    А мне лично плювать на них, мне важнее, что сейчас на ЛБС происходит в России.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:44
    0
    в Израиле «созрели условия для формирования чрезвычайного правительства». Бени Ганц выставил ряд требований в отношении Нетаньяху по поводу необходимости снятия с должностей нескольких министров с заменой их на тех людей, который представляют политическую платформу самого Ганца
    "Не было бы счастья, да несчастье помогло" - оппозиция шустро воспользовалась ситуацией. Но Нетаньяху и тут решил проявить свою твердость. А может быть не стоило столько времени "воевать" между собой, а лучше обратить внимание на безопасность страны? Но это их внутреннее дело, а пока пожинают то, что пожинают.