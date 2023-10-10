Израильский премьер призвал оппозицию к созданию чрезвычайного правительства и провёл встречи с оппонентами

Давайте сделаем это вместе. Время для разногласий истекло. Когда мы едины, мы придём к победе. Наш народ един – настало время и для консолидации руководства. Я призываю нашу оппозицию создать чрезвычайное правительство по аналогу того, которое было создано Менахемом Бегином (шестой премьер-министр Израиля - прим. ВО) в дни Шестидневной войны, и присоединиться к правительству без предварительных условий.

Израильская пресса пишет о том, что спустя трое суток после начала вторжения ХАМАС в Израиле «созрели условия для формирования чрезвычайного правительства». Издание Ynet сообщает, что глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху встретился с Бени Ганцем и в течение длительного времени обсуждал с находящимся в оппозиции к премьеру политиком развитие ситуации.Экс-министр обороны Израиля Бени Ганц выставил ряд требований в отношении Нетаньяху по поводу необходимости снятия с должностей нескольких министров с заменой их на тех людей, который представляют политическую платформу самого Ганца.Свои кадровые требования выдвинули премьеру и другие оппозиционные политики, включая Авигдора Либермана, который каких только постов в израильских кабминах разного времени не занимал.Ранее Биньямин Нетаньяху призвал всех своих противников к созданию «чрезвычайного правительства»:Ярые противники Нетаньяху после этих слов обвинили премьера Израиля в том, что он использует сложную для страны ситуацию в своих политических целях, стараясь сделать так, чтобы оппоненты забыли о своих к нему претензиях.