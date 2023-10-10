Военное обозрение
Войти Регистрация

В командовании армии Израиля сообщили об установлении контроля над всей границей с сектором Газа

13
В командовании армии Израиля сообщили об установлении контроля над всей границей с сектором Газа

Израильские военные восстановили контроль над границей сектора Газа, а также над всеми населенными пунктами, находящимися рядом с границей. При этом не исключается, что часть боевых групп ХАМАС все еще находится на израильской территории.


О восстановлении полного контроля над границей с сектором Газа представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил еще накануне вечером. По его словам, военнослужащие ЦАХАЛ минируют проходы в заграждении и устраняют проделанные в заборе дыры. Также он подчеркнул, что за последние сутки на территорию Израиля проникнуть никому не удалось.

За последние сутки ни один террорист не проник через забор

- заявил Хагари.

В то же время командование ЦАХАЛа не исключает, что какое-то количество боевых групп ХАМАС все еще скрывается на израильской территории. Между тем, ряд палестинских и израильских СМИ утверждают, что ночью еще одна группа боевиков группировки ХАМАС проникла через заграждение, используя машины и парапланы. Подробностей пока нет, но ничего исключать нельзя. Заявления командования израильской армии о стабилизации обстановки звучат с самого первого дня, однако бои продолжаются.

Между тем, израильская авиация продолжает уничтожать жилые дома в секторе Газа, причем об интенсивности бомбардировок говорит тот факт, что в кадр попадают сразу несколько взрывов одновременно. Дома в анклаве складываются как карточные, видимо при их возведении рабочие нормами строительства сильно не заморачивались. Отсюда и многочисленные жертвы, которых вытаскивают из-под завалов. Наземная операция израильской армии пока не началась.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 09:51
    +4
    Не удивительно. Палестинцы провели рейдерский налёт, а не атаку с захватом позиций.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 09:55
      0
      За последние сутки ни один террорист не проник через забор
      Не прошло и недели. При том что там граница очень небольшая!
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 10:58
      -1
      -представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари
      А что там с МОРСКОЙ границей?
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:51
    +1
    Это брехня! В телеге уже есть новые кадры убийств мирных жителей, а также полицейских и солдат. Арабы вчера с юга хорошо зашли. Отдельные бригады на 30 км вглубь Израиля вклинились.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:53
    0
    В командовании армии Израиля сообщили об установлении контроля над всей границей с сектором Газа
    Сообщить, не значит что подтверждено по факту.
    Заявления командования израильской армии о стабилизации обстановки звучат с самого первого дня, однако бои продолжаются.
    Вот, вот. Говорить это одно.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:55
    -1
    ну а че армия же у израиля а не оборванцы все есть и все применяют от арты до авиации ! интересно сколько они брать будут 2 миллионный сектор газа ?!
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 10:01
      +1
      У них два варианта, покидать бомбы на Газу и утереться, попытаться договориться об обмене заложников или зайти в Газу с наземной операцией,потерями и длительной войной,я думаю оба варианта им не очень нравятся,но один нужно выбирать, хотя репутация самых, самых развенчана боевыми сланцами на китайских мотоциклах.
  5. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 10:04
    -2
    [quote=Arzoo][quote] За последние сутки ни один террорист не проник через забор [/quote] Не прошло и недели. При том что там граница очень небольшая[quote=opuonmed]ну а че армия же у израиля а не оборванцы все есть и все применяют от арты до авиации ! интересно сколько они брать будут 2 миллионный сектор газа ?![/quote]
    ХАМАС достиг всех своих целей в Израиле и готов к обсуждению перемирия, заявил представитель движения. МИД Израиля ранее исключал переговоры с ХАМАС во время войны. Нетаньяху обещал полностью уничтожить движение. РБК.
    Я думаю не будут брать. Как ВС РФ не берут Киев.
  6. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 10:11
    -2
    Цитата: Михаил-Иванов
    Это брехня! В телеге уже есть новые кадры убийств мирных жителей, а также полицейских и солдат. Арабы вчера с юга хорошо зашли. Отдельные бригады на 30 км вглубь Израиля вклинились.

    По состоянию на 20:00 9 октября, было атаковано в общей сложности 1707 целей.
    БАПОР: 137 000 палестинцев покинули свои дома в секторе Газа и укрываются в школах организации. Австралия. Германия и Австрия: среди заложников могут быть наши граждане.
    Ливан: ХАМАС готов к быстрому обмену пленными, если Израиль прекратит "агрессию"
    ХАМАС во главе с тобой запросил переговоров.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:15
      0
      Цитата: Подполковник ВВС СССРФ в запасе
      запросил переговоров.

      ХАМАС уже наложил в штаны по полной
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:12
    0
    Честно говоря уже даже не знаю, за кого радоваться. То что ЦАХАЛ мордой по столу повозили, это конечно хорошо. Но то, что вытворяют арабские отморозки это конечно за гранью. Хотя и евреи тоже хороши. Страшно представить, какой бы вой поднялся, если бы мы Куев так ровняли.
    1. New Order
      New Order Сегодня, 10:18
      0
      Какой вой поднялся, когда ровняли Мариуполь и Бухмут?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    -1
    За последние сутки ни один террорист не проник через забор
    А есть уже реальный повод для таких заявлений? Не зря же "ряд палестинских и израильских СМИ утверждают, что ночью еще одна группа боевиков группировки ХАМАС проникла через заграждение, используя машины и парапланы". Как помнится ЦАХАЛ уже на второй день заявил, что первая фаза операции завершена и контроль над захваченными территориями установлен, а это было далеко не так. А пока равняют с землей палестинский анклав.