В командовании армии Израиля сообщили об установлении контроля над всей границей с сектором Газа

Израильские военные восстановили контроль над границей сектора Газа, а также над всеми населенными пунктами, находящимися рядом с границей. При этом не исключается, что часть боевых групп ХАМАС все еще находится на израильской территории.
О восстановлении полного контроля над границей с сектором Газа представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил еще накануне вечером. По его словам, военнослужащие ЦАХАЛ минируют проходы в заграждении и устраняют проделанные в заборе дыры. Также он подчеркнул, что за последние сутки на территорию Израиля проникнуть никому не удалось.
За последние сутки ни один террорист не проник через забор
- заявил Хагари.
В то же время командование ЦАХАЛа не исключает, что какое-то количество боевых групп ХАМАС все еще скрывается на израильской территории. Между тем, ряд палестинских и израильских СМИ утверждают, что ночью еще одна группа боевиков группировки ХАМАС проникла через заграждение, используя машины и парапланы. Подробностей пока нет, но ничего исключать нельзя. Заявления командования израильской армии о стабилизации обстановки звучат с самого первого дня, однако бои продолжаются.
Между тем, израильская авиация продолжает уничтожать жилые дома в секторе Газа, причем об интенсивности бомбардировок говорит тот факт, что в кадр попадают сразу несколько взрывов одновременно. Дома в анклаве складываются как карточные, видимо при их возведении рабочие нормами строительства сильно не заморачивались. Отсюда и многочисленные жертвы, которых вытаскивают из-под завалов. Наземная операция израильской армии пока не началась.