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Наследный принц Саудовской Аравии выразил поддержку палестинскому народу

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Наследный принц Саудовской Аравии выразил поддержку палестинскому народу

На Ближнем Востоке продолжается военное противостояние между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, что вызывает серьезную обеспокоенность у лидеров государств региона. Многие считают, что если активные боевые действия не прекратятся в ближайшее время, то в израильско-палестинский конфликт могут быть втянуты и другие страны.


На данный момент уже предпринимаются попытки дипломатического решения вопроса. В частности, президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем призвал организацию немедленно вмешаться и «остановить агрессию против палестинского народа», а также предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе.

Кроме того, Аббас провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман аль Саудом. Последний заверил палестинского лидера в поддержке его народа в достижении достойной жизни и прочного мира. Кроме того, наследный принц отметил, что королевство ведет переговоры с международными партнерами и ищет возможность остановить очередное израильско-палестинское противостояние, не позволив ему распространиться на весь регион.

Стоит отметить, что текущий конфликт может помешать наметившейся нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а также нанести серьезный урон внешней политике США в регионе. Собственно говоря, по мнению многих экспертов, атака ХАМАС 7 октября с большой долей вероятности была рассчитана именно на это.
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38 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:16
    +3
    Стоит отметить, что текущий конфликт может помешать наметившейся нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а также нанести серьезный урон внешней политике США в регионе.
    Иными словами - скорого завершения военного конфликта не жди.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:20
      +11
      Галкин поддержал израильский народ.Морально.
      «Если бы я служил в армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог пойти сейчас защищать Израиль, я бы пошёл. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь. Я буду помогать. Я думаю, израильтянам, которые говорят по-русски, важно, что мы с Аллой сегодня здесь. Вы себе не представляете, какая гордость у меня сейчас за эту маленькую страну, которая в едином порыве встала на свою защиту», – с дрожью в голосе заявил муж Пугачевой.

      https://www.politnavigator.net/na-uchjot-vozmus-a-voevat-shish-s-maslom-galkin-nashjol-sposob-splotitsya-so-svoejj-naciejj.html

      За Израиль у него гордость,а за Россию в 2022 году гордости у него не было.Израиль может себя защищать,а Россия нет?Или в чём дело?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:21
        +10
        Он??? wassat Пошел бы служить???? wassat Ржунимагу! wassat
        Что ему мешает пойти и записаться добровольцем в ЦАХАЛ а не трындеть в медиа?
        Ну или хотя бы в добровольный полицейский патруль по обеспечению порядка в приграничных областях?
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 10:28
          +6
          Цитата: Nexcom
          Он??? wassat Пошел бы служить???? wassat Ржунимагу! wassat
          Что ему мешает пойти и записаться добровольцем в ЦАХАЛ а не трындеть в медиа?
          Ну или хотя бы в добровольный полицейский патруль по обеспечению порядка в приграничных областях?

          Вывернулся хмырь.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 10:29
            +6
            ХАМАСовцы со смеху лопнут если этот клоун там в экипировке появится.
        2. uav80
          uav80 Сегодня, 10:49
          +5
          Цитата: Nexcom
          Что ему мешает пойти и записаться добровольцем в ЦАХАЛ а не трындеть в медиа?

          Израиль не берет в армию граждан находящихся на попечении пожилых родственников... laughing
      2. knn54
        knn54 Сегодня, 10:33
        +9
        -Галкин поддержал израильский народ.Морально.
        Какая служба-у него "бабушка" на руках.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:36
          +8
          "бабушку" - в госпиталь, зады раненым ЦАХАЛовцам подтирать, "утки" выносить. а что? ненапряжительно, зато патриотично.

          зы А если без стеба, княжны Мария и Ольга сестрами милосердия в госпиталях в Первую Мировую не брезговали за солдатами убирать и ухаживать. А "бабушке" - стрёмно ? "Новая Родина" - новые реалии. Заодно и споёт им там.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:45
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        За Израиль у него гордость,а за Россию в 2022 году гордости у него не было.

        У еврея Галкина, естественно гордость за свою страну, а Россия для него не его страна.
      4. uav80
        uav80 Сегодня, 10:45
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Галкин поддержал израильский народ.Морально.

        Мухаммед бен Сальман аль Саудом походу тоже только морально Палестину поддерживает, нет бы военно-технически и экономически, а то если не ошибаюсь, саудиты деньги обещали ещё 5 лет назад палестинцам дать и то из фонда Лиги Арабских Государств...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:48
          +2
          Саудиты - жадные и расчётливые. Они дадут деньги и технику только если увидят что это выгодно им. Например если поймут что Израиль начнёт сдуваться. А так - нииии.... Разве что гуманитарку подкинут.
      5. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 10:55
        +1
        Да хватит уже об этом чучеле вспоминать! Чуть ли не каждый десятый комментарий про него!
      6. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:12
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Если бы я служил в армии Израиля

        судя по всему максюша у твоей бабушки реально все есть и дедушка в вашей семье она, а вот ты ....
      7. 76СССР
        76СССР Сегодня, 11:28
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог пойти сейчас защищать Израиль, я бы пошёл

        Ну да, оснований пойти что-то там защищать пока так и нет. Вот такие у вас новые переселенцы, нужны они вам? И таких большинство, причем, подавляющее. Чужие у себя, чужие и там...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:20
    +6
    Все думали, что с Арменией ВВП поставили на шпагат, а оно вон как выходит.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:25
      +3
      Неужели и туда Путин руку приложил?А насчет Армении?А кто будет впрягаться за техкто в лицо плюет?
    2. KCA
      KCA Сегодня, 10:27
      +1
      ВВП всегда играет в долгую, сей момент кажется, ну что за хрень он спорол, ну а потом как-то видится всё по другому, я его не идеализирую, но сдаётся мне, что у шника каспарова в шахматах он-бы выиграл, часиков за 36 партии
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 11:31
        0
        Цитата: KCA
        ВВП всегда играет в долгую, сей момент кажется, ну что за хрень он спорол, ну а потом как-то видится всё по другому

        То есть это Россия развязала очередную арабо-израильскую войну?
        Цитата: KCA
        сдаётся мне, что у шника каспарова в шахматах он-бы выиграл, часиков за 36 партии

        Да ВВП и у моей племяшки не выиграет.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:20
    +1
    Вчера слышал как в интервью с какой то говорящей головой израильской, она заявила мол "а вот саудиты не поддержали палестинцев".
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 10:24
    +4
    Видимо Израиль до конца не осознаёт в какие крупные неприятности они попали. Всё похоже переходит на путь нарастающей эскалации.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 10:47
      +1
      Цитата: МятныйПряник
      Видимо Израиль до конца не осознаёт в какие крупные неприятности они попали.

      Обычные граждане Израиля скорей всего не осознают, а вот военно-политическое руководство уже все поняло.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:06
        +1
        Цитата: Южноукраинец

        Обычные граждане Израиля скорей всего не осознают, а вот военно-политическое руководство уже все поняло.

        Ну если судить по обычному гражданину Израиля Галкину, то он не осознает ( хотя в любой момент драпанет из Израиля), а так же Ксюха Собчак Его поддерживает - «Израиль действительно великая страна и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю. И не обращай внимание на говноедов», — поддержала клоуна Собчак.

        Вот такие они выходцы из России, а мы их когда то уважали и своими считали, а они нас все время "говноедами" считали.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:26
    +1
    А если саудиты поддержат оружием и баблом арабов, полосатые какого из союзников поддержат?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:26
    +4
    Моё личное мнение, слишком это просто - сорвать нормализацию отношений Саудовской Аравии и Израиля.Для этого было бы достаточно разгромить блокпосты Цхал и вызвать ответную реакцию Израиля.Зачем была дана команда устроить резню а это не так просто как кажется,назначенные палестинцы были кем-то подготовлены для этого и в первую очередь психологически.Уже два случая массовой казни 260 и 100 человек.Зачем всё это делалось,явно не для развлечения.Валили всех не смотря на национальность.Почерк ИГИЛ*.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:15
      +2
      палестинцы были кем-то подготовлены для этого и в первую очередь психологически
      Палестинцам ( их даже соседи-арабы считают отморозками) психическая подготовка к резне не нужна- для них это нормально. Когда режут ИХ- да, тут им обидно и досадно, что так выходит.
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:27
    +1
    ХАМАС уже морально-политически победил Израиль, он показал слабость Израиля, а на Востоке слабаков не уважают и не бояться. Все только начинается, Израиль недооценивает серьезность событий, он вступил в длительную фазу противостояния, а ведь надо-то всего выполнить резолюцию ООН и вернуться в границы 1967 года, и не факт что Израиль теперь выдержит напор арабов, они уже не потешные войска.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 10:42
      -1
      мелко излагаете или плохо читаете новостной контент.

      США уже заявили, что солдат направлять не будут своих, но военную помощь и финансовую постараются продавить.
  8. Yrec
    Yrec Сегодня, 10:27
    +2
    В СА пока жрут попкорн и смотрят, куда кривая вывезет. Похоже, это всё-таки частная операция ХАМАС, учитывая то, что им удалось сохранить такую секретность. Евреи захотят, как минимум, полностью обнулить сектор Газы, а 2 млн его жителей частью уничтожить, частью выдавить в Египет. А как максимум - полностью закрыть палестинский вопрос, вместе с западным берегом реки Иордан. Учитывая уровень жестокости с обеих сторон, быстро там это дело не закончится.
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 10:39
      -2
      Израиль допустил роковую ошибку начав сносить сектор Газы целыми кварталами показав свою людоедскую сущность. Если тем самым он бережет своих граждан в краткосрочной перспективе, то в долгосрочной это сыграет против него и еще не понятно в каких объемах, возможно, геноцид за геноцид. Говоря простыми словами - несоразмерное применение силы.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:41
        +3
        Евреев теперь арабы просто при каждом удобном случае даже в других странах будут множить на ноль. В Египте уже был случай...... Ну и диверсии с терактами будут устраивать.
        1. A2AD
          A2AD Сегодня, 11:22
          0
          В Египте уже был случай...... Ну и диверсии с терактами будут устраивать.
          А теперь это уже не диверсии и тракты. А обычное уничтожение военных преступников бомбивших города с мирным населением.
      2. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 11:02
        0
        Израиль, при всей богоизбранности и агрессивности, не имеет самостоятельного значения, он полностью опирается на экономику и военную мощь США.
        Благодаря этому его устойчивость просто феноменальна - но лишь до тех пор, пока "крыша" держит.
        Да, армия вполне боеспособна, поддержка общества достаточно велика, но экономически ему войну с реальным противником не потянуть.
        Впрочем, никаких признаков того, что американцы могут бросить на произвол судьбы такой гвоздь в ботинке арабского мира, не просматривается.
  9. Фактор
    Фактор Сегодня, 11:14
    -1
    Своевременно и по сути принц послал США в эротическое путешествие.

    Фишка в том, что в последнее время американцы выкатили фактический ультиматум «Пакта всеобъемлющей безопасности» Саудовской Аравии.

    Его суть: полный отказ от военно-технического сотрудничества Эр-Рияда с третьими странами, полный и окончательный переход на продукцию ВПК Америки.

    В качестве морковки предложены «стратегические гарантии безопасности» и развитие гражданской программы «мирного атома».

    Обременение – восстановление полноценных дипломатических отношений с Израилем.

    За скобками ... прекращение зыбкого диалога с Ираном, отказ от сотрудничества с Китаем и Россией.

    Замысел прямолинейный, в стиле ковбоев.

    Макнуть в пахучее китайцев, выступающих главными посредниками в диалоге с персами, тем самым сделав едва вступивших в БРИКС саудитов провокаторами.

    В итоге получить под выборы Байдена дешевые газ и нефть, если комбинация распространится на охлаждение отношений с Россией. ОПЕК+ откровенно бесит Белый Дом своей независимой позицией по квотированию добычи.

    Если Саудовская Аравия пойдёт на сделку с совестью и евреями, то будет гранд-скандал в мире ислама Ближнего Востока.

    Никакого больше Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, никаких линий тайного финансирования мусульманских подрывных течений и организаций.

    Полная и безоговорочная победа Тель-Авива в давнем противостоянии Ближнего Востока, вот в чём замысел янки.
  10. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 11:27
    0
    Последний заверил палестинского лидера в поддержке его народа в достижении достойной жизни и прочного мира.
    Пожелал всего хорошего, короче.
  11. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 11:28
    0
    Цитата: carpenter
    Цитата: Orange-Bigg
    За Израиль у него гордость,а за Россию в 2022 году гордости у него не было.

    У еврея Галкина, естественно гордость за свою страну, а Россия для него не его страна.

    В вашем ли ключе: у еврея Пригожина, естественно, была гордость за свою страну, но не за бурята Шойгу с русским Герасимовым...?
  12. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 11:31
    0
    Цитата: Копчёный
    Вчера слышал как в интервью с какой то говорящей головой израильской, она заявила мол "а вот саудиты не поддержали палестинцев".

    Ну. пока мы слышим только говорящие головы: израильтян, саудитов. турков, иранцев и вашу. Вы кто будете, от кого вещаете?
    Вы знает реальную ненависть к палестинцам со стороны египтян, саудитов, иорданцев, ливанцев?
  13. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 11:33
    0
    Цитата: lukash66
    А если саудиты поддержат оружием и баблом арабов, полосатые какого из союзников поддержат?

    А если не поддержат? Кто вам сказал, что саудиты и прочие обожают палестинцев? Вы плохо знаете Б.Восток.
  14. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 11:37
    0
    Цитата: Курганец-45
    Израиль допустил роковую ошибку начав сносить сектор Газы целыми кварталами показав свою людоедскую сущность. Если тем самым он бережет своих граждан в краткосрочной перспективе, то в долгосрочной это сыграет против него и еще не понятно в каких объемах, возможно, геноцид за геноцид. Говоря простыми словами - несоразмерное применение силы.

    Вот вы чушь несете: какой у вас рецепт для общения с идейным убийцей. которому еще заплатили. чтобы он вас убил?
    Вы Грозный, Беслан. Норд- вест вспомните. А то советы раздаете как быть гуманным за чужой.
    Лишь бы ляпнуть да лайки набрать...