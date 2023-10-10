Наследный принц Саудовской Аравии выразил поддержку палестинскому народу

На Ближнем Востоке продолжается военное противостояние между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, что вызывает серьезную обеспокоенность у лидеров государств региона. Многие считают, что если активные боевые действия не прекратятся в ближайшее время, то в израильско-палестинский конфликт могут быть втянуты и другие страны.На данный момент уже предпринимаются попытки дипломатического решения вопроса. В частности, президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем призвал организацию немедленно вмешаться и «остановить агрессию против палестинского народа», а также предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе.Кроме того, Аббас провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман аль Саудом. Последний заверил палестинского лидера в поддержке его народа в достижении достойной жизни и прочного мира. Кроме того, наследный принц отметил, что королевство ведет переговоры с международными партнерами и ищет возможность остановить очередное израильско-палестинское противостояние, не позволив ему распространиться на весь регион.Стоит отметить, что текущий конфликт может помешать наметившейся нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а также нанести серьезный урон внешней политике США в регионе. Собственно говоря, по мнению многих экспертов, атака ХАМАС 7 октября с большой долей вероятности была рассчитана именно на это.