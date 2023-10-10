CNN: Израиль перекинул десятки тысяч военных на границу с Ливаном из-за угрозы вторжения «Хизбаллы»

Мы настоятельно призвали их дважды подумать, прежде чем предпринимать нападения на Израиль

Начавшиеся 7 октября столкновения между Израилем и палестинским движением ХАМАС привели к ожесточённым бомбовым ударом по сектору Газа и переброске на юг Израиля тысяч военных. Однако ситуация для Израиля может стать еще более сложной, если придется воевать на два фронта. А это может произойти, если вдруг проиранское шиитское движение «Хизбалла» в Ливане решит ударить по северу страны.Сообщается, что для усиления своих северных границ Израиль перебрасывает на границу с Ливаном дополнительные силы. В частности, американский телеканал CNN передает со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса, что туда перебросили уже дополнительно десятки тысяч военных на случай нападения «Хизбаллы».По словам Конрикуса, среди этих военных есть как резервисты, так и регулярные подразделения. При этом представитель ЦАХАЛ отметил, что пока ситуация на границе с Ливаном хотя и нестабильная, но относительно спокойная.- сказал Конрикус.Стоит добавить, что стороны уже обменялись несколькими ударами после начала обострения ситуации вокруг Газы.Напомним, что в 2006 году Израилю уже пришлось воевать одновременно с ХАМАС на юге и с «Хизбаллой» на севере, что стоило ему немалых жертв и затрат.