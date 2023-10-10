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CNN: Израиль перекинул десятки тысяч военных на границу с Ливаном из-за угрозы вторжения «Хизбаллы»

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CNN: Израиль перекинул десятки тысяч военных на границу с Ливаном из-за угрозы вторжения «Хизбаллы»

Начавшиеся 7 октября столкновения между Израилем и палестинским движением ХАМАС привели к ожесточённым бомбовым ударом по сектору Газа и переброске на юг Израиля тысяч военных. Однако ситуация для Израиля может стать еще более сложной, если придется воевать на два фронта. А это может произойти, если вдруг проиранское шиитское движение «Хизбалла» в Ливане решит ударить по северу страны.


Сообщается, что для усиления своих северных границ Израиль перебрасывает на границу с Ливаном дополнительные силы. В частности, американский телеканал CNN передает со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса, что туда перебросили уже дополнительно десятки тысяч военных на случай нападения «Хизбаллы».

По словам Конрикуса, среди этих военных есть как резервисты, так и регулярные подразделения. При этом представитель ЦАХАЛ отметил, что пока ситуация на границе с Ливаном хотя и нестабильная, но относительно спокойная.

Мы настоятельно призвали их дважды подумать, прежде чем предпринимать нападения на Израиль

- сказал Конрикус.

Стоит добавить, что стороны уже обменялись несколькими ударами после начала обострения ситуации вокруг Газы.

Напомним, что в 2006 году Израилю уже пришлось воевать одновременно с ХАМАС на юге и с «Хизбаллой» на севере, что стоило ему немалых жертв и затрат.
Использованы фотографии:
Википедия/Zachi Evenor
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27 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:32
    +5
    Талибы сформировали 10 тыс. корпус и просят Ливан и Египет пропустить их в зону конфликта, не думаю что все кончено и Израиль может торжествовать, все только начинается. У Хезболлы на вооружении 250 тыс. ракет, они просто разорвут этот сионисткий кумпол, недаром в словах руководсва Израиля прослеживаются визгливые нотки и крики кого-то стереть, как бы их самих не стерли.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:35
      -1
      А ливийские туареги уже почти дошли на помощь Каддафи, ага.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:53
        0
        Цитата: Копчёный
        А ливийские туареги уже почти дошли на помощь Каддафи, ага.

        Просто как Тикток войны застряли в пробке wassat
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:42
      -3
      Талибы сформировали 10 тыс. корпус и просят Ливан и Египет пропустить их в зону конфликта
      Держите меня семеро)
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 11:08
        +1
        "Пропустите меня, я ему втащу" (с) - Талибан - про Цахал
    3. Голландец Михель
      Голландец Михель Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: Silver99
      Талибы сформировали 10 тыс. корпус и просят Ливан и Египет пропустить их в зону конфликта

      Как их пропустит Египет, если он расположен совсем в другой стороне? wink
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:33
    +2
    Шпагат, он и в Африке - шпагат, сидеть можно, но не долго...... не удобно.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:41
    +2
    При этом представитель ЦАХАЛ отметил, что пока ситуация на границе с Ливаном хотя и нестабильная, но относительно спокойная.

    Сейчас обстановка по сообщению ria.ru
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 10:43
      +2
      вопрос а сколько тысяч Корнетов передали ХАМАС (?)
      ПТРК Корнет имеет помимо тандемных (убийца Меркав) еще и фугасные и термобарические бч чтобы работать по пехоте и даже работает по вертушкам на дальность 10 км.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:47
        +4
        Уже почти два года длится СВО, а ЦАХАЛ так и не понял что дорогущие танки с электронной начинкой можно уничтожать копеечными дронами с принтеров (никаких "корнетов" не надо), а иначе они бы не кучковали личный состав в одном месте и наварили сетки от кроватей на "меркавы".
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 10:54
          0
          Они кучкуются вне зоны поражения арты, которой нет у палестинцев, а при штурме Газы увидим, что у палестинцев с дронами ближней зоны.
          Меркаве сетка нужна разве что на МТО, куда её не поставишь, а на башне танков последней модификации и так многослойное бронирование различными материалами.
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:48
        -2
        вопрос а сколько тысяч Корнетов передали ХАМАС
        Не принципиально, Вы думаете евреи будут исполнять лобовые атаки в слепую и мясные штурмы без поддержки? Это не про ту страну, посмотрите правде в глаза.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 10:51
          +3
          Как ни странно но будут, я не слышал в этом нынешнем конфликте о прикрытии их с воздуха"апачами", они привыкли к этому, но арабы эффективно встречают вертушки еще на подступах, а танки в городе это мишени, у Израиля дилема как штурмовать Газу ? То что они там увязнут без сомнений.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 10:55
            -3
            у Израиля дилема как штурмовать Газу ?
            По моему нет дилеммы как штурмовать, снесут все что может представлять угрозу, потом зачистят.
          2. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 10:56
            -2
            Цитата: Silver99
            Израиля дилема как штурмовать Газу ?

            Нету никакой дилеммы, вся вода, еда, электричество и медикаменты поступали из Израиля. Граница с Египтом давно перекрыта и там уже десятки лет как огородились минами, колючкой и пулемётами от Хамаса.
            Поэтому через неделю сопротивляться там будет уже особо некому
            1. Silver99
              Silver99 Сегодня, 11:02
              -2
              опять не соглашусь, есть пограничная территория Египта, а в случае безысходности в Газе Хезболла и талибы откроют второй фронт, не думаю что они будут спокойно смотреть как уничтожают единоверцев.
              1. BlackMokona
                BlackMokona Сегодня, 11:06
                0
                Цитата: Silver99
                опять не соглашусь, есть пограничная территория Египта, а в случае безысходности в Газе Хезболла и талибы откроют второй фронт, не думаю что они будут спокойно смотреть как уничтожают единоверцев.

                Талибов никто не пустит через свои земли, а то потом их оттуда 100 лет выкарчевать потом.

                А смотреть не просто будут, ещё и помогать могут начать. Вон уже Египет активно жалуется что сдал Хамас и всю их подготовку с потрахами, а глупый Моссад не послушал. Поэтому когда Хамас попробует в Египет сбежать, будут массово расстреливать и взрывать. Египет уже с Хамас имел дело и с тех пор смертельная аллергия
                1. AllBiBek
                  AllBiBek Сегодня, 11:10
                  0
                  А не думаете, что это заведомая ложь, которую невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть? В шахматах такая ситуация называется "цугцванг". Очень тонкий ход, если вдуматься.
              2. Romario_Argo
                Romario_Argo Сегодня, 11:08
                -2
                не забывайте что представители ХАМАС неоднократно приезжали в наш МИД, встречались и с Медведевым, Шойгу
                Израиль просто попал под раздачу - на кону Украина
                даже сотня бойцов чвк Вагнер или СпН ССО может обрушить и обратить наступление ЦАХАЛ в самый не подходящий критический момент - и это будет катастрофа
                1. Trapp1st
                  Trapp1st Сегодня, 11:11
                  0
                  даже сотня бойцов чвк Вагнер или СпН ССО может обрушить и обратить наступление ЦАХАЛ в самый не подходящий критический момент
                  Может, но их появление среди ХАМАС за гранью фантастики.
                  1. Romario_Argo
                    Romario_Argo Сегодня, 11:15
                    -1
                    странно, чвк Вагнер и ССО в Африке значит не фантастика - это норма
                    а в Сирии у ВС РФ полно баз, наша СВР там как дома
                    - и у Вас сразу что то за облачное
                    полюбэ у лидеров ХАМАС есть прямая связь даже с Медведевым
                    1. Репеллент
                      Репеллент Сегодня, 11:21
                      -1
                      Цитата: Romario_Argo
                      у лидеров ХАМАС есть прямая связь даже с Медведевым

                      ... который никто и звать никак.
  4. Французский вестник
    Французский вестник Сегодня, 10:42
    +3
    Похоже Хамас сами в шоке от "успеха" первых дней и следовательно последствий.
    Если бы и было что то серьезное запланировано, то никто бы Израилю не дал время подготовиться к ударам с других направлений - по ним бы ударили отовсюду. При условии, что они знали бы заранее, что евреи на расслабоне...
    Но если все было спланировано таким образом изначально, то это самоубийство просто. Теперь многие страны чешут репу как потушить Это. Ну, кроме Израиля - им нужно позор смыть, закусили удила. Что заставляет чесать репу всех еще сильнее.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 11:14
      0
      Ну, так у них же в истории народа простой семитский мальчик-пастух свалил очень крупного и одоспешенного агрессивного воина тупо камнем из пращи в лобешник, чего тот не ожидал?
      История повторяется.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    0
    Мы настоятельно призвали их дважды подумать, прежде чем предпринимать нападения на Израиль
    Даже в этом чувствуется нервозность Израиля и опасения еще более худшего варианта развития событий. А почему "Хезболла" после своих заявлений и обстрела ЦАХАЛ ливанской территории до сих пор медлит? Планы поменялись?
    Очень удивляют комментарии на сайте представителей Израиля, Если раньше критиковали российскую армию, учили, как правильно необходимо воевать, то сегодня, получив хорошо по соплям, уже празднуют свою победу, которая еще не состоялась.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: rotmistr60
      Мы настоятельно призвали их дважды подумать, прежде чем предпринимать нападения на Израиль
      Даже в этом чувствуется нервозность Израиля и опасения еще более худшего варианта развития событий. А почему "Хезболла" после своих заявлений и обстрела ЦАХАЛ ливанской территории до сих пор медлит? Планы поменялись?

      Поняли что Израиль будет играть не в обычную игру. Обменялись парой уколов ,а потом местные минские договорённости номер 100500. А реально зол и будет вбивать в землю. А умирать лидеры Хезболлы не желают
  6. НЕзлобный
    НЕзлобный Сегодня, 11:17
    0
    Интересно и для размышления:
    Как думает диванный игсперд-международник мега-супер спец в геополитике?:
    Началась война... Израиль на Палестину. Ливан на Израиль. Иран крышует. Саудовская Аравия - шлёт лайки. Игибед - торжествует. Ирак - затаилсо и недремлет. Иордания - на подходе. Амеры с эуропейцами - на низком старте.
    Гы!...... Так, к слову, пишут и все представители второй древнейшей профессии. Главное - умные слова и побольше.
    Для размышления: а кто, когда и почему (хотя, последнее - понятно!: не от большого ума) подумал, написал пракломацию, сделал вывод о том, что, скажем, тому же Ливану, Ирану или Эбипту выгодно воевать? Откуда взялось мысленное поползновение о том, чтааааааа арабский мир грезит войной и внутренними пердурбациями (а это - неизбежно!!!!! египедский полицейский "уже выступил" перед изумлённой публикой)? Почему вдруг решили, шаааааааа арапам, вменяемым, коих - большонство, выгодна война? Т.е., если следовать мыслительному движению игсперда, Егептянинам нужна глобальная война и плевать на тур.потоки с экономикой, Туркам - Европа не упёрлась, а ОАЭ с сауидитами так обожрались чёрной икрой с нефтяных барышей, шо готовы весь бузинес с православным миром - в труху, вдребезги и паполам?
    Ну, в конечном итоге, пусть выйдет на свет этот игсперд...
    Тревожно: Израиль имеет ядрёную бонбу. А кто от арапов может ответить иудеям аналогично? То-то.... Он самый! И сейчас реакция именно этой страны будет весьма не лишней. Если не глобальной.