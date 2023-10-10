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Американский журнал: В Европе не осталось боеприпасов для Израиля — почти всё отдали Украине

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Американский журнал: В Европе не осталось боеприпасов для Израиля — почти всё отдали Украине

Крупномасштабное палестино-израильское военное противостояние наверняка скажется на возможности оказания Западом поддержки Украины. В Конгрессе США нарастают споры о том, что средства, предназначенные Киеву, следует перенаправить Израилю. Одновременно в администрации Байдена заявляют, что ресурсов хватит на поддержание союзников на обоих фронтах.


В крайнем случае, США могут вновь поднять планку рекордного госдолга, одновременно увеличив эмиссию доллара. Правда, это неизбежно приведет к росту инфляции и дальнейшему обеднению собственных граждан, но главе Белого дома и многим конгрессменам на это наплевать, когда речь заходит о геополитических интересах бывшего гегемона.

Все намного сложнее у европейских союзников США, которые обязаны во всем покорно следовать за Вашингтоном. В ходе полуторалетнего конфликта на Украине страны Европы практически полностью истощили свои арсеналы, особенно в части наличия боеприпасов. Быстро восполнить их европейские предприятия ВПК не способны по объективным причинам.

Американский журнал Foreign Policy сообщает, что в Европе не осталось боеприпасов для Израиля — почти все снаряды натовского калибра были переданы Украине. На вчерашней встрече представителей стран европы в Брюсселе, посвященной возможности оказания военной помощи Израилю, многие чиновники высказались, что у них «уже ничего не осталось».

В частности, один из членов делегации от Германии на условиях анонимности сообщил репортерам, что бундесвер сталкивается с огромным дефицитом боеприпасов из-за поддержки Украины. Аналогичная ситуация и в других европейских государствах.

Мы сталкиваемся с огромной нехваткой боеприпасов из-за Украины

— заявил немецкий чиновник.

На встрече в Брюсселе европейцы отметили, что обострение ситуации на Ближнем Востоке явно на руку России, ведь теперь у Запада встала дилемма, куда перенаправить оскудевшие в ходе конфликта на Украине ресурсы. Европейские официальные лица и эксперты обеспокоены тем, что Москва может воспользоваться хаосом, связанным с нападением ХАМАС на Израиль, что еще больше сблизит Кремль с Ираном, который является союзником палестинской группировки боевиков.

Нападение на Израиль, одного из ближайших союзников Америки, не только создало возможность войны на два фронта, но также истощило арсеналы США и Европы и политическую волю. Кризис на Ближнем Востоке разразился в то время, когда Запад уже испытывал трудности с поиском дополнительных боеприпасов и денег для поддержки контрнаступления Украины, подчеркнул автор статьи в Foreign Policy.
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:55
    +7
    Какой пассаж.... Теперь реально снарядный голод будет. Выдюжит ли западный ВПК такую нагрузку?
    Кстати, у Ю.Кореи могут забрать боеприпасы, Японии. (На худой конец Австралию тряханут - на неё то точно никто нападать не станет).

    Если они отдадут..... Там просто тов. Ын рядом, а у него не забалуешь.....
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:01
      +1
      Цитата: Nexcom
      Выдюжит ли западный ВПК такую нагрузку?

      Легко выдюжет, произведёт сколько закажут. Весь вопрос только в спросе. Тем более рост производства уже активно шёл и сталкивался только с одной проблемой. Отсутствием гарантий что в любой момент эти мощности не станут никому не нужными из-за новых договорённостей
      1. Rage66
        Rage66 Сегодня, 11:20
        0
        Это не так очевидно, как кажется. Чтобы западный ВПК в это впрягся, ему нужны гарантии длительного конфликта, чтобы окупить развертывание дополнительных мощностей(заводы, оборудование, логистика, кадры и т.д.). У них этим занимаются частные компании. Если все развернут, а конфликт закончится, кто за все это будет платить?
      2. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 11:23
        0
        легко это на словах только, те мощности не позволяют в таком темпе производить снаряды а новые заводы никто не собирается строить если не будет заказов минимум на 10 лет вперед
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:10
      +2
      А между тем.8-9 октября президент Украины Владимир Зеленский провел ряд совещаний с высшим военно-политическим руководством страны, обсуждая дальнейшие перспективы противостояния России, в свете начавшегося на днях очередного витка палестино-израильского конфликта. Об этом у себя в Telegram-канале «Рамзай», комментируя ситуацию, сообщил российский эксперт Владислав Шурыгин, ссылаясь на источники в Киеве.Оперативную обстановку на фронте Зеленскому докладывали начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и главнокомандующий Валерий Залужный. Они констатировали, что ситуация на ЛБС имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. За четыре месяца активных наступательных действий не достигнуто никаких существенных результатов. Ни на одном из направлений продвинуться дальше полосы обеспечения не удалось, при этом понесены огромные потери в личном составе и технике.Для компенсации людских потерь потребуется минимум 2 месяца мобилизации при условии, что в сутки будут набирать не менее 3 тыс. человек. Но на минимальный уровень боеготовности эти военнослужащие смогут выйти не раньше конца января 2024 года. Все совокупные резервы ВСУ, как в «учебках» НАТО, так и на полигонах, составляют до 40 тыс. «штыков» в разной степени подготовки, и командование до декабря сможет пополнить ими лишь ряды 9-го и 10-го корпусов – основной ударной силы ВСУ.Насытить другие соединения фактически нечем. Туда отправляют остатки батальонов теробороны, полиции, а также мобилизованных прямо из военкоматов. Несложно догадаться, что их уровень подготовки нулевой и они представляют минимальную ценность для ведения боевых действий, тем более значительное количество людей там старше 50 лет. Поэтому руководство бригад использует их в «мясных штурмах», чтобы сохранить обученный личный состав, чем еще больше истощают людские резервы.Кроме того, нечем компенсировать потери техники и расход боеприпасов. Несколько дней назад еще была надежда, что до конца года администрация США снова начнет оказывать военную поддержку Украине, но на днях у ВСУ появился опасный конкурент в виде ЦАХАЛ – Армии обороны Израиля, которой срочно понадобилась помощь Вашингтона. Длительность палестино-израильского конфликта теперь стала вопросом жизни и смерти для ВСУ.Поэтому украинские военачальники хором выступили за переход ВСУ к стратегической обороне, для чего необходимо срочно начать возведение мощных укреплений и защитных рубежей в оперативном тылу, а также подготовку к осаде крупных городов на левом берегу реки Днепр. Однако на создание таких оборонительных линий и укрепрайонов потребуются не менее 2-3 месяцев и большие деньги. Но хуже всего то, что с учетом рельефа местности, недостатка средств и времени невозможно сделать одну сплошную полосу обороны вдоль всей ЛБС.В связи с этим надо прикрыть наиболее угрожающие участки. Но их много и предсказать, что лучше прикрывать в первую очередь, сложно. В распоряжении командования ВС РФ имеется резерв в 200 тыс. «штыков», и если стратегическая инициатива на поле боя перейдет к российским войскам, то они могут начать продвигаться вглубь украинской территории и их будет сложно остановить.
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 11:10
      0
      В очередной раз убедился, что на Западе люди сдурели. Они вместо того чтобы погасить конфликт евреев с арабами, тупо поддержали Израиль. А они подумали, куда миллион беженцев из Газы поедет???
      Про снаряды вообще смешно))) Хотя про танки еще смешнее. Рекламировали эти Меркавы, Леопарды, Абрамсы, а Меркаву последней можели с РПГ-7 прошили и гантелей с дрона укокошили)))
      А все это у них потому, что они всю жизнь думают о своей исключительности. Мир уже поменялся, а они еще в 70-х застряли...
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 11:30
      0
      Если даже и будут у Европы снаряды,Израилю дать не рискнет,Учитывая количество тамошних турок и арабов,
      Полыхнет так,что мало не покажется.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:55
    +8
    У Израиля хватит с запасом, чугуния для ВВС.По Газе большая точность не нужна.А вот если ещё кто то впишется ,то у Израиля могут быть проблемы.
    1. Комментарий был удален.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:06
      0
      Никто на деле за них не впишется, времена уже не те. Словами, гуманитаркой, может оружием, это пожалуйста, а чтобы войска или отпускников отправлять, ну не те времена.
    3. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 11:06
      -1
      Цитата: tralflot1832
      если ещё кто то впишется

      Ещё клго-то тоже бомбить можно.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:58
    +2
    В Европе не осталось боеприпасов для Израиля - почти всё отдали Украине —

    ***
    — А через Украину толика досталась Газе ...
    ***
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    0
    В Европе не осталось боеприпасов для Израиля — почти всё отдали Украине
    Вот и понаблюдаем со стороны, как будут выкручиваться, т.к. помогать Израилю необходимо, но и киев лежит мертвым грузом на европейской экономике. Для полного счастья осталось ирландцам замутить в Британии, каталонцам в Испании, африканским мигрантам во Франции. Вот тогда действительно "веселуха" для Европы начнется.
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:10
      0
      К сожалению, посмотреть со стороны у нас не получиться. Бандеровцев запад не бросит и на голодный паек не посадит. Слишком много в них вложено, слишком высоки ставки. И, кстати, наша нерешительность запад вдохновляет.
  5. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 11:05
    0
    В Европе не осталось боеприпасов для Израиля — почти всё отдали Украине

    Врут собаки.
    На б/у шли боеприпасы для артиллерии и вообще для наземных вооружений. Евреям можно авиационные средства поражения слать, у них самолёты для этого подходящие есть.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:15
      0
      Кстати, болгар могут запрячь пахать - эти старательно будут работать.........
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:09
    +1
    В этом поединки жабы с гадюкой нам важно очень внимательно изучить приёмы ХАМАСа и просчёты ЦАХАЛа, поскольку методики "дикарей в тапках" легко могут быть применены украинцами, а в части людоедства они вполне друг друга стоят.
    Наклепать миллион-другой дешёвых дронов для ВСУ западу вполне по силам, а вот противостоять этому куда сложнее.
    1. Yakut
      Yakut Сегодня, 11:31
      0
      Вся история человечества, говорит о том, что военные на чужих ошибках не учатся. Максимум на своих, и то не всегда. И самый свежий пример Израиль. Вот интересно сколько бы продержалась западная легкопехотная бригада в своем нынешнем состоянии в условиях СВО? Думаю любой из сторон максимум пару дней бы хватило ее в тонкий блин раскатать. Они же считают себя великими и могучими. Чему их могут какие то там славяне научить. Мы вот до СВО то же себя такими считали.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:36
    0
    В Конгрессе США нарастают споры о том, что средства, предназначенные Киеву, следует перенаправить Израилю. Одновременно в администрации Байдена заявляют, что ресурсов хватит на поддержание союзников на обоих фронтах.
    . Вопрос, конечно, иртЭрЭсный...