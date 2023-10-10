Американский журнал: В Европе не осталось боеприпасов для Израиля — почти всё отдали Украине

Мы сталкиваемся с огромной нехваткой боеприпасов из-за Украины

Крупномасштабное палестино-израильское военное противостояние наверняка скажется на возможности оказания Западом поддержки Украины. В Конгрессе США нарастают споры о том, что средства, предназначенные Киеву, следует перенаправить Израилю. Одновременно в администрации Байдена заявляют, что ресурсов хватит на поддержание союзников на обоих фронтах.В крайнем случае, США могут вновь поднять планку рекордного госдолга, одновременно увеличив эмиссию доллара. Правда, это неизбежно приведет к росту инфляции и дальнейшему обеднению собственных граждан, но главе Белого дома и многим конгрессменам на это наплевать, когда речь заходит о геополитических интересах бывшего гегемона.Все намного сложнее у европейских союзников США, которые обязаны во всем покорно следовать за Вашингтоном. В ходе полуторалетнего конфликта на Украине страны Европы практически полностью истощили свои арсеналы, особенно в части наличия боеприпасов. Быстро восполнить их европейские предприятия ВПК не способны по объективным причинам.Американский журнал Foreign Policy сообщает, что в Европе не осталось боеприпасов для Израиля — почти все снаряды натовского калибра были переданы Украине. На вчерашней встрече представителей стран европы в Брюсселе, посвященной возможности оказания военной помощи Израилю, многие чиновники высказались, что у них «уже ничего не осталось».В частности, один из членов делегации от Германии на условиях анонимности сообщил репортерам, что бундесвер сталкивается с огромным дефицитом боеприпасов из-за поддержки Украины. Аналогичная ситуация и в других европейских государствах.— заявил немецкий чиновник.На встрече в Брюсселе европейцы отметили, что обострение ситуации на Ближнем Востоке явно на руку России, ведь теперь у Запада встала дилемма, куда перенаправить оскудевшие в ходе конфликта на Украине ресурсы. Европейские официальные лица и эксперты обеспокоены тем, что Москва может воспользоваться хаосом, связанным с нападением ХАМАС на Израиль, что еще больше сблизит Кремль с Ираном, который является союзником палестинской группировки боевиков.Нападение на Израиль, одного из ближайших союзников Америки, не только создало возможность войны на два фронта, но также истощило арсеналы США и Европы и политическую волю. Кризис на Ближнем Востоке разразился в то время, когда Запад уже испытывал трудности с поиском дополнительных боеприпасов и денег для поддержки контрнаступления Украины, подчеркнул автор статьи в Foreign Policy.