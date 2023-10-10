Иранский КСИР и ливанская «Хизболла» сосредоточили свои силы в Сирии в районе Голанских высот

Корпус стражей исламской революции и "Хизболла" перебрасывают силы и вооружения в Сирию, занимая позиции в районе Голанских высот. Ливанская "Хизболла" объявила состояние максимальной боевой готовности, но к самим боевых действиям еще не приступала. Занял выжидательную позицию и иранский КСИР.
Подразделения КСИР и "Хизболлы" разместились в провинциях Деръа и Кунейтра в готовности атаковать со стороны Голанских высот. Вместе с личным составом в Сирию переброшены ракеты и беспилотники. Также в готовности находятся иракские шиитские группировки. По мнению ряда военных экспертов, КСИР и "Хизболла" заняли выжидательную позицию и дальнейшие действия будут зависеть от того, как поступят в этой ситуации США. В случае, если американцы вмешаются в конфликт на стороне Израиля, Палестина получит свою поддержку.
Фактически, об этом завил глава иракской организации "Бадра" Хади аль-Амири. По его словам, в случае вмешательства США будут нанесены удары по всем американским военным базам в стране.
Если Вашингтон вмешается в борьбу между израильским режимом и Палестиной, мы нанесем удары по всем американским базам
- заявил он, выступая перед своими сторонниками.
С таким же заявлением выступили и йеменские хуситы. Они также ожидают решения Вашингтона и грозят новой региональной войной.
Ранее в Белом доме заявили, что американские военные в боевых действиях участвовать не будут, но военную помощь Израиль все же получит. США поставят боеприпасы и зенитные ракеты.