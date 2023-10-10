Военное обозрение
Войти Регистрация

Иранский КСИР и ливанская «Хизболла» сосредоточили свои силы в Сирии в районе Голанских высот

13
Иранский КСИР и ливанская «Хизболла» сосредоточили свои силы в Сирии в районе Голанских высот

Корпус стражей исламской революции и "Хизболла" перебрасывают силы и вооружения в Сирию, занимая позиции в районе Голанских высот. Ливанская "Хизболла" объявила состояние максимальной боевой готовности, но к самим боевых действиям еще не приступала. Занял выжидательную позицию и иранский КСИР.


Подразделения КСИР и "Хизболлы" разместились в провинциях Деръа и Кунейтра в готовности атаковать со стороны Голанских высот. Вместе с личным составом в Сирию переброшены ракеты и беспилотники. Также в готовности находятся иракские шиитские группировки. По мнению ряда военных экспертов, КСИР и "Хизболла" заняли выжидательную позицию и дальнейшие действия будут зависеть от того, как поступят в этой ситуации США. В случае, если американцы вмешаются в конфликт на стороне Израиля, Палестина получит свою поддержку.

Фактически, об этом завил глава иракской организации "Бадра" Хади аль-Амири. По его словам, в случае вмешательства США будут нанесены удары по всем американским военным базам в стране.

Если Вашингтон вмешается в борьбу между израильским режимом и Палестиной, мы нанесем удары по всем американским базам

- заявил он, выступая перед своими сторонниками.

С таким же заявлением выступили и йеменские хуситы. Они также ожидают решения Вашингтона и грозят новой региональной войной.

Ранее в Белом доме заявили, что американские военные в боевых действиях участвовать не будут, но военную помощь Израиль все же получит. США поставят боеприпасы и зенитные ракеты.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 11:11
    +7
    ХАМАС, Хизболла, САР, КСИР, еще может быть и ФАТХ - и это будет трэш (!)
    а если еще подключится Египет - Израилю не погут даже США
    1. Msi
      Msi Сегодня, 11:15
      +3
      По его словам, в случае вмешательства США будут нанесены удары по всем американским военным базам в стране.

      События развиваются всё интереснее и интереснее...
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:17
      0
      Израилю не погут даже США
      Практика войны на украине показала что даже армия имея современную артиллерию, связь, численное преимущество, беспилотники и разведку без превосходства в воздухе большие успехи в наступлении на подготовленные позиции продемонстрировать не может, а разношерстные босяки и подавно.
    3. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 11:22
      0
      Так он уже подключился.
      Заявив, что "Мы их предупреждали о приготовлениях к атаке, они нам не поверили".
      Это бомба замедленного действия, если вдуматься. И подтвердить никак, и опровергнуть нечем, и - это услышали все израильтяне. Особенно те, кого сейчас мобилизуют.
      Сочнейшая оплеуха по доверию израильтян собственным разведкам и спецслужбам. Крыть нечем в принципе.
    4. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:23
      0
      ХАМАС, Хизболла, САР, КСИР, еще может быть и ФАТХ - и это будет трэш (!)
      а если еще подключится Египет - Израилю не погут даже США

      Уже все из вашего списка дали понять что вписываться за ХАМАС не будут, при условии что Израиль их не будет трогать.
      Мяч на стороне Израиля.
    5. faiver
      faiver Сегодня, 11:25
      0
      Израилю не погут даже США
      - да ну? мне кажется или такое уже бывало?
      жизнь покажет, да и не полезут государства в этот клубок
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:12
    +4
    Йеменские хуситы опять попрут на саудитов? Ирану ,то зачем это надо чтобы хуситы впряглись.Йемен только Саудовской Аравией имеет границу.А Азербайджан не хочет впрячься за Израиль?
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 11:28
      +1
      Хочет, учитывая что израильтяне помогли им с Карабахом.
      Но, как думаете, Турция ему это позволит?
      Они туда лезут тупо потому, что не любят персов. Ибо их терриотрия пару тысяч лет была персидской окраиной. А после - то персидской, то турецкой. Они эдакий аналог Польши: через польшу русские и немцы друг к другу драться ходили, а вот персы и турки друг к другу с той же целью ходили через Азербайджан.
      Азербайджан в Карабахе провел первый - учебный - квест в геополитической стратегии, с читами, крайне легкого уровня, возомнил себя крутым игроком. Теперь лезет со своей крутизной в локалку к игрокам профессиональным, которые в этой игре не одно столетие.
      Типичная ошибка первоклассника, который в Контр-Страйк со взрослыми пацанами зарубиться решил в компьютерном клубе.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:13
    +5
    Мне просто любопытно, что будут делать в Вашингтоне, если по всему миру станут «мочить» их военные базы и особо оголтелых союзников?
    А ведь Израиль когда-то клал свой обрез на резолюции Совбеза ООН...
    Хотел, чтобы никто не заметил, как из микроскопического государства он самостоятельно расширил свои границы. За что боролся, но то и...
  4. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 11:16
    0
    Цитата: ROSS 42
    А ведь Израиль когда-то клал свой обрез на резолюции Совбеза ООН...

    А ведь США. РФ, КНР, Израиль, Турция, Индия и прочие , когда-то (и ныне!) клали свои обрезы на резолюции Совбеза ООН...
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 11:33
      0
      А ничего, что первые три из перечисленных - собственно ООН и придумали, и у них особое положение в данной организации?
      А четвертая существует лишь потому, что так разрешила ООН, причем вторая в списке, имея особые права, протолкнула это решение. Причем создав во вполне конкретных границах. Которые не соблюдены.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:19
    0
    Думаю, что это просто демонстрация и ничего более. Намек евреям - не рыпайтесь в эту сторону - мы готовы. А если бы открыли второй фронт, то израЭлю пришлось бы туго.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    0
    Подразделения КСИР и "Хизболлы" разместились в провинциях Деръа и Кунейтра в готовности атаковать со стороны Голанских высот.
    Ждем развития событий и возможно не по израильскому сценарию.