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В ЦАХАЛ советуют палестинцам покинуть сектор Газа

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В ЦАХАЛ советуют палестинцам покинуть сектор Газа

Несмотря на призывы мирового сообщества к дипломатическому решению израильско-палестинского конфликта и заявление представителей ХАМАС о готовности к мирным переговорам, военное руководство ЦАХАЛ не намерено отменять запланированную наземную операцию.


Израильская армия уже перебросила существенные силы к южным границам страны и готова в любой момент войти в сектор Газа для выполнения поставленных перед ней целей. Последние, согласно заявлениям представителей ЦАХАЛ, заключаются в полном уничтожении военного потенциала группировки ХАМАС.

Кроме того, ВВС Израиля продолжают наносить удары по объектам боевиков палестинской группировки в Газе. Ранее сообщалось, что только за прошедшую ночь армия обороны Израиля нанесла более 200 ударов.

В свою очередь, в ЦАХАЛ в очередной раз призвали мирных палестинцев, проживающих на территории Газы, покинуть свои дома и отправиться в Египет.

Подполковник израильской армии Ричард Хехт в ходе своего недавнего интервью западным СМИ обратился к мирным жителям Газы и посоветовал «выбираться тем, кто может это сделать», напомнив, что КПП Рафах всё ещё открыт.

Стоит отметить, что согласно данным переписи от 2021 года, на территории сектора Газа проживает до трёх миллионов человек. При этом в Египте ранее завили, что не готовы принимать у себя палестинских беженцев.
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13 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 11:21
    +4
    В свою очередь, в ЦАХАЛ в очередной раз призвали мирных палестинцев, проживающих на территории Газы, покинуть свои дома и отправиться в Египет.

    Вот так вот... бросай всё нажитое и беги в Египет...
    Так решили жидонацисты...
    Египет будет "очень рад".
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:27
      0
      Это называется "умыть руки". Подготовили себе моральное оправдание, не важно что не выполнимое.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:28
      +3
      Египет уже "рад". Потому и отказал беженцам.
    3. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: Msi
      В свою очередь, в ЦАХАЛ в очередной раз призвали мирных палестинцев, проживающих на территории Газы, покинуть свои дома и отправиться в Египет.

      Вот так вот... бросай всё нажитое и беги в Египет...


      "Нажитое честным трудом" надо было написать
    4. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 11:36
      0
      И после этого они пусть забудут слово холокост и запомнят слово - генацид!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:28
    +1
    У меня вопрос к еврею. А почему в Египет, их там ждут? А почему не на Луну?
    А может быть ему самому двинуть в канаду (ударение на последнюю букву).
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:37
      0
      Потому, что другой сухопутной границы у Газы, нет.
      Не, наверно если кто захочет вывозить морем, таким пойдут на встречу. Турки могли бы вывозить, на Кипр скажем :)
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:29
    0
    значит будет штурм сектора газа ! да и авиация у них ровняет все что тока может !
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:30
    +2
    Что то слишком много Израиля.С утра наши равняют Авдеевку ,говорят до 200 стволов,с БК проблем нет.Работает авиация.С 5 утра ни одного снаряда не прилетело по Донецку. good
  5. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 11:30
    +3
    Израиль использует воду, топливо, электричество и продукты как оружие против населения Палестины. В точности, как их укробандеровские побратимы действовали и действуют против Крыма и Донбасса.
  6. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 11:32
    +1
    В свою очередь, в ЦАХАЛ в очередной раз призвали мирных палестинцев, проживающих на территории Газы, покинуть свои дома и отправиться в Египет.

    Может всю эту движуху и затеивали ради этого?
  7. Фактор
    Фактор Сегодня, 11:33
    +1
    ХАМАС казнили первых трех заложников в прямом эфире.

    Израиль отказался останавливать военную операцию против Палестины и ХАМАС.
    Хезболла пока держит нейтралитет.

    Проиранские группировки Ливана совершают вылазки к границе и провокации, ведут арт-дуэли с ЦАХАЛ, но о переходе войны на территорию Ливана речи не идет, также как пока не началась наземная операция в Палестине.

    Ближайшие 48 часов определят дальнейший ход событий.
  8. tabex
    tabex Сегодня, 11:36
    0
    Посеяв ветер, пожнете бурю... Эх, жаль мирное население, вы что творите нелюди?