В ЦАХАЛ советуют палестинцам покинуть сектор Газа

Несмотря на призывы мирового сообщества к дипломатическому решению израильско-палестинского конфликта и заявление представителей ХАМАС о готовности к мирным переговорам, военное руководство ЦАХАЛ не намерено отменять запланированную наземную операцию.Израильская армия уже перебросила существенные силы к южным границам страны и готова в любой момент войти в сектор Газа для выполнения поставленных перед ней целей. Последние, согласно заявлениям представителей ЦАХАЛ, заключаются в полном уничтожении военного потенциала группировки ХАМАС.Кроме того, ВВС Израиля продолжают наносить удары по объектам боевиков палестинской группировки в Газе. Ранее сообщалось, что только за прошедшую ночь армия обороны Израиля нанесла более 200 ударов.В свою очередь, в ЦАХАЛ в очередной раз призвали мирных палестинцев, проживающих на территории Газы, покинуть свои дома и отправиться в Египет.Подполковник израильской армии Ричард Хехт в ходе своего недавнего интервью западным СМИ обратился к мирным жителям Газы и посоветовал «выбираться тем, кто может это сделать», напомнив, что КПП Рафах всё ещё открыт.Стоит отметить, что согласно данным переписи от 2021 года, на территории сектора Газа проживает до трёх миллионов человек. При этом в Египте ранее завили, что не готовы принимать у себя палестинских беженцев.