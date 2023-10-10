Военное обозрение
Войти Регистрация

Правительство Израиля утвердило план по проведению мобилизации 360 тысяч человек

11
Правительство Израиля утвердило план по проведению мобилизации 360 тысяч человек

Израильское правительство утвердило ранее озвученные планы на масштабную мобилизацию. В общей сложности планируется мобилизовать 360 тысяч израильтян – в первую очередь тех, кто находился в резерве ЦАХАЛ.


При учёте того, что численность населения Израиля составляет около 9,5 млн человек, следует констатировать, что мобилизация коснётся примерно 4 процентов израильтян. При этом в военном ведомстве Израиля говорится, что под мобилизацию подпадают и определённые категории женщин. Приоритет отдаётся тем женщинам, которые ранее проходили службу в специальных подразделениях и ВВС страны.

Масштабы израильской мобилизации говорят о том, что власти этого государства намерены провести масштабную военную операцию с попыткой не просто уничтожить ХАМАС, а и взять пол контроль весь сектор Газа. В такой ситуации возникает вопрос: будет ли дан для этого Израилю карт-бланш его ближайшими союзниками или всё же Запад будет настаивать на том, чтобы операция носила ограниченный характер.

Цифры в 360 тысяч мобилизованных говорят ещё и вот о чём: Израиль будет насыщать живой силой и другие направления, в первую очередь – границу с Ливаном, так как есть угроза начала крупномасштабных боевых действий с ливанской Хизбаллой.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:12
    +3
    ""В такой ситуации возникает вопрос: будет ли дан для этого Израилю карт-бланш""
    Нет блин, закланье нескольких сотен израильтян затевалось, чтобы чуть чуть побомбить палестинцев как обычно.
  2. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 11:13
    +1
    ХАМАС достиг всех своих целей в Израиле и готов к обсуждению перемирия, заявил представитель движения. МИД Израиля ранее исключал переговоры с ХАМАС во время войны. Нетаньяху обещал полностью уничтожить движение.
    РБК
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:17
      +2
      Цитата: Подполковник ВВС СССРФ в запасе
      Нетаньяху обещал полностью уничтожить движение.

      Осталось узнать у Нетаньяху, кого он считает бóльшим злом: нацистов или террористов...
    2. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 11:18
      +2
      Достоверность новостей от РБК - чуть выше, чем от панорамы.
      Официальные лица 404 тоже сто раз чушь несли о том, что РФ вот-вот капитулирует либо запросит перемирия, отдав им и Крым, и подписавшись на репарации.
    3. seamen2
      seamen2 Сегодня, 11:21
      0
      *ХАМАС достиг всех своих целей в Израиле и готов к обсуждению перемирия, заявил представитель движения*.
      Они что, всерьез рассчитывают на это, после того, что ими сделано.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:15
    0
    Взять то они возмут, тут даже сомнений нет. Дальше то что, либо ситуация чемодана без ручки, либо возвращение к ситуации до октября и ожидание повторения чуть измененной ситуации.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:23
      +3
      Когда тебе не дают есть, пить, медикаментов, стреляют, это вроде как такой жирный намёк, собирать этот свой чемодан и уходить.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 11:36
        0
        Когда тебе не дают есть, пить, медикаментов, стреляют, это вроде как такой жирный намёк, собирать этот свой чемодан и уходить.

        Только этот намёк упирается в вопросы куда уходить, кто и что там тебя ждёт и пустят или выпустят ли тебя.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 11:21
    0
    Цитата: ROSS 42
    Цитата: Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Нетаньяху обещал полностью уничтожить движение.

    Осталось узнать у Нетаньяху, кого он считает бóльшим злом: нацистов или террористов...

    Он вроде и то и другое ... что его спрашивать то?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    +3
    планируется мобилизовать 360 тысяч израильтян – в первую очередь тех, кто находился в резерве ЦАХАЛ.
    В связи с этим может на сайте станет меньше "учителей", которые постоянно пытаются учить, как жить и что делать России и критикуют СВО. Бойцы еврейского информационного фронта сегодня нужны Израилю в строю.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:30
    0
    ну вот посмотрим как у них пройдет мобилизация будут нету у них ржавые автоматы и древнии рации ) а то всякое бывает !