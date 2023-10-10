Правительство Израиля утвердило план по проведению мобилизации 360 тысяч человек

Израильское правительство утвердило ранее озвученные планы на масштабную мобилизацию. В общей сложности планируется мобилизовать 360 тысяч израильтян – в первую очередь тех, кто находился в резерве ЦАХАЛ.При учёте того, что численность населения Израиля составляет около 9,5 млн человек, следует констатировать, что мобилизация коснётся примерно 4 процентов израильтян. При этом в военном ведомстве Израиля говорится, что под мобилизацию подпадают и определённые категории женщин. Приоритет отдаётся тем женщинам, которые ранее проходили службу в специальных подразделениях и ВВС страны.Масштабы израильской мобилизации говорят о том, что власти этого государства намерены провести масштабную военную операцию с попыткой не просто уничтожить ХАМАС, а и взять пол контроль весь сектор Газа. В такой ситуации возникает вопрос: будет ли дан для этого Израилю карт-бланш его ближайшими союзниками или всё же Запад будет настаивать на том, чтобы операция носила ограниченный характер.Цифры в 360 тысяч мобилизованных говорят ещё и вот о чём: Израиль будет насыщать живой силой и другие направления, в первую очередь – границу с Ливаном, так как есть угроза начала крупномасштабных боевых действий с ливанской Хизбаллой.