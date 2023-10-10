Военное обозрение
Войти Регистрация

ВКС России наносят массированный удар по позициям противника в Авдеевке, под огнём и каналы снабжения 11-тысячной группировки ВСУ

31
ВКС России наносят массированный удар по позициям противника в Авдеевке, под огнём и каналы снабжения 11-тысячной группировки ВСУ

Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по позициям и объектам противника в Авдеевке. Этот город украинская армия старается удержать любой ценой, так как в командовании ВСУ понимают: если контроль над ним будет утрачен, то ВС РФ значительно отодвинут украинские позиции от Донецка. Соответственно, это ухудшит ситуацию для ВСУ и усложнит действия, направленные на обстрелы Донецка.


Для поражения целей российские войска используют различные средства, в том числе авиационные бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. Большая их часть снабжена модулями планирования и коррекции.

Но не авиацией единой…

Огневое поражение ВСУ в Авдеевке наносится и другим вооружением. Работают реактивные установки залпового огня, ствольная артиллерия. Удары наносятся с нескольких направлений.

Боевая работа идёт такими темпами, которые не позволяют противнику буквально высунуть нос из укрытий. А сами укрытия при этом разносятся авиабомбами.

Появляются данные о том, что под плотным огнём со стороны Вооружённых сил России пути снабжения так называемой Авдеевско-Красногоровской группировки ВСУ. А численность этой группировки, по самым скромным оценкам, составляет около 11 тысяч человек. Если группировку удастся блокировать, то есть вероятность её полного уничтожения. Ну или очередная «процедура экстракшн…» «Волына» не даст соврать…

К настоящему моменту в Авдеевки горит крупный склад ГСМ противника. Уничтожены несколько укрытий, идёт бомбардировка выявленной разведкой подземной инфраструктуры ВСУ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:42
    +20
    Тылы ихние нужно разносить в пыль .Не давать собирать войска для ударного кулака,бить по-любому скоплению живой силы и техники!
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 11:47
      +31
      Хохла подловили во время ротации. Они думали что погода плохая можно рокернуться, ну им там и насыпали по полной, много техники уничтожили. Авдеевская группировка разбита на локальные группы и отходит. РФ продвигается с обоих флангов, передовые части уже входят в Бердичи! Наконец-то!!!
      ВО, где видео? В телеге возьмите, там пол Авдеевки горит, дым столбом.
      http://t.me/zloy_zhurnalist
      Приходят сообщения из Авдеевки: ночью была самая сильная артиллерийская атака со стороны наших, а также летели ФАБы и в том числе ФАБ-1500.

      После таких атак обычно начинается наступление. Сообщается, что наши атакуют пункт Бердычи. Попытка взять Авдеевку в кольцо, но Авдеевка мощный укреп. Уже были попытки в прошлом году. Наблюдаем
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 12:00
        +9
        Цитата: Михаил-Иванов
        продвигается с обоих флангов, передовые части уже входят в Бердичи! Наконец-то!!!

        Наконец хорошие новости. Хотя бомбардировки банковской в Киеве и уничтожение Зеленского и его фашисткого окружения имело бы военно-политический эффект куда больший.
        1. aakvit
          aakvit Сегодня, 13:10
          +3
          А для чего? Уничтожать надо армию, тылы армии, пути снабжения! Это даёт реальный результат!
          А уничтожение головки приведёт всего лишь к замене одних персонажей другими, у полосатого обкома наверняка кандидатуры в очереди стоят!
          1. Vita VKO
            Vita VKO Сегодня, 13:15
            0
            Цитата: aakvit
            полосатого обкома наверняка кандидатуры в очереди стоят!

            Очереди бывают разные. Очеред за плюшками и очеред в могилу существенно отличаются численностью и качеством моральных уродов.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:17
      +7
      Цитата: Бережливый
      Тылы ихние нужно разносить в пыль .Не давать собирать войска для ударного кулака,бить по-любому скоплению живой силы и техники!


      Такая возможность появилась.
      Система "Торнадо-С", по данным последних действий, демонстрирует высокий уровень эффективности и точности, направляя свою мощь против позиций пусковых установок «С-300ПС» нашего оппонента в районе населённого пункта С о к о л о в к а, расположенного в Н и к о л а е в с к о й области. ... На удивление, позиции нашего оппонента были расположены на расстоянии около 170 км от района нахождения системы "Торнадо-С",


      Достижение новых глубин: БПЛА на стратегическом передовом крае.Наши воздушные соединения также показывают свою способность к беспрепятственному объективному контролю посредством автономных летательных аппаратов, оснащенных оптико-электронными средствами наблюдения, осуществляя его на оперативной глубине до 160 км в глубинных районах оппонента.

      https://dzen.ru/a/ZSOlXrn5O0zW3Kbs

      Похоже что допилили ракеты для Торнадо-С с дальностью поражения 200-250 км.
  2. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 11:43
    +24
    Да же не верится! Что такое возможно! К 2 летнему юбилею СВО отодвинут линию фронта от Донецка на безопасное расстояние! Дай бог удачи нашим ребятам!!
  3. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 11:46
    +14
    Неужто началось?!
    Вот бы ещё крылья прикрутили к Папе всех бомб и испытали на местности.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:02
      +2
      Во во. Говорят в Марьинке и Авдеевке всушники по 10-15метров армированного бетона сделали, что даже 1.5тонная УМПК не берёт. Приходится всё пехотой да пехотой.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:48
    +14
    По кадрам из Газы, дома складываются как карточные, что нам мешало раньше так же в щебень раскатать? Мирных там давно нет. Все равно, как и Артемовск, с "0" самим отстраивать. Сейчас кеклы будут себя с Газой сравнивать, картинки выкладывать, скулить. Это кеклам за Донецк.
    1. keleg
      keleg Сегодня, 13:04
      0
      Так в Газе они потому и складываются, что построены как карточные.
    2. Eugen 62
      Eugen 62 Сегодня, 13:05
      +1
      По кадрам из Газы, дома складываются как карточные
      Цитата: Uprun
      [i][/i]


      Там они и есть как карточные. Из говна и палок. В Авдеевке всё серьёзнее.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:59
        0
        Кстати и в сша дома не лучше на большей части их территории - оно и палки wassat
    3. bambr731
      bambr731 Сегодня, 13:22
      +1
      "По кадрам из Газы, дома складываются как карточные, что нам мешало раньше так же в щебень раскатать? Мирных там давно нет. Все равно, как и Артемовск, с "0" самим отстраивать."
      Uprun hi вот и я не понимаю, что мешает request Постоянно себе этот вопрос задаю. Мирняка там нет давно, тогда зачем штурмовать? С воздуха, ракетами и артой всё в щебень, а потом зачистить тех, кто ещё пищит
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:49
    +11
    Надо поступать с укронацистами так, как евреи поступают с мирным населением Палестины: им не пощады.
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 14:13
      0
      В данный момент лучше бы отсыпать палестинцам трофеев(стингера, жабелины, может быть гранат от РПГ(ну а квадрики пусть сами)).
  6. fiv
    fiv Сегодня, 11:52
    +7
    Наконец-то, слава тебе, Господи! В ад их, собак!
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:56
    -3
    Не, это другое. Евреи террористов в многоэтажках мочат, а армия РФ мирных жителей, онижедетей. После картинок из Газы, я думаю, сейчас и наши белоперчаточники немного активируются.
  8. ric
    ric Сегодня, 12:03
    +5
    Дайте 24 часа на выход мирных из города . Все кто не вышел ровнять с землёй. И не надо обращать внимание на скулеж террористов , не важно кто они бармалеии в тапках или чубатые в сапогах...
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 12:14
      +2
      Цитата: ric
      чубатые в сапогах...

      Они в шароварах.
    2. Санчо да Винча
      Санчо да Винча Сегодня, 12:54
      +2
      Не дают украинцы мирным выйти, прикрываются ими, что не есть хорошо! А так-то, дай Бог удачи нашим в освобождении всего Донбасса!
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:04
    +11
    Ну, что тут можно сказать? Лучше поздно чем никогда. Надеюсь, мерзость чубатая все эти годы обстреливавшая Донецк не выберется живой их Авдеевки.
  10. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 12:06
    +6
    Помоги, Боже, нашим ребятам! Удачи вам!
  11. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 12:17
    +3
    Дай-то Бог нашим! Неужели по уму взялись всу в котел брать?
  12. fabrice68
    fabrice68 Сегодня, 12:23
    +3
    Bien, enfin! Les habitants de Donetzk vont peut etre enfin pouvoir ne plus vivre dans la hantise de bombardements aveugles des ukronazis! Il faut en finir avec ce point noir.
    1. pav15
      pav15 Сегодня, 13:11
      0
      Tout à fait d'accord avec votre message. ++++++
  13. Амвросий
    Амвросий Сегодня, 12:32
    +1
    А что там за грунт? Шахтёры за полтора года минную галерею не могут прокопать в лучших традициях Первой Мировой?
  14. guest
    guest Сегодня, 12:40
    -3
    ВКС России наносят массированный удар по позициям противника в Авдеевке, под огнём и каналы снабжения 11-тысячной группировки ВСУ

    Не прошло и 2 года.
  15. Комментарий был удален.
  16. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:03
    +1
    Авдеевку надо закидать с большой высоты старыми неуправляемыми ФАБами большого калибра. Всё равно в итоге от неё вообще ничего не останется.
  17. pav15
    pav15 Сегодня, 13:07
    +2
    Держим кулачки, молимся за наших штурмовиков! Удачи, давно пора гнать немцев от Донецка!
  18. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:08
    0
    ухудшит ситуацию для ВСУ и усложнит действия

    Ну это как похвастаться, что постучал по батарее семье агрессивных нарокманов, которые опять дебош устроили, а на той неделе тебе дверь пытались поджечь.