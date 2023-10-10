ВКС России наносят массированный удар по позициям противника в Авдеевке, под огнём и каналы снабжения 11-тысячной группировки ВСУ

Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по позициям и объектам противника в Авдеевке. Этот город украинская армия старается удержать любой ценой, так как в командовании ВСУ понимают: если контроль над ним будет утрачен, то ВС РФ значительно отодвинут украинские позиции от Донецка. Соответственно, это ухудшит ситуацию для ВСУ и усложнит действия, направленные на обстрелы Донецка.
Для поражения целей российские войска используют различные средства, в том числе авиационные бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. Большая их часть снабжена модулями планирования и коррекции.
Но не авиацией единой…
Огневое поражение ВСУ в Авдеевке наносится и другим вооружением. Работают реактивные установки залпового огня, ствольная артиллерия. Удары наносятся с нескольких направлений.
Боевая работа идёт такими темпами, которые не позволяют противнику буквально высунуть нос из укрытий. А сами укрытия при этом разносятся авиабомбами.
Появляются данные о том, что под плотным огнём со стороны Вооружённых сил России пути снабжения так называемой Авдеевско-Красногоровской группировки ВСУ. А численность этой группировки, по самым скромным оценкам, составляет около 11 тысяч человек. Если группировку удастся блокировать, то есть вероятность её полного уничтожения. Ну или очередная «процедура экстракшн…» «Волына» не даст соврать…
К настоящему моменту в Авдеевки горит крупный склад ГСМ противника. Уничтожены несколько укрытий, идёт бомбардировка выявленной разведкой подземной инфраструктуры ВСУ.