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Сопоставляя кадры бомбардировок Газы с заявлениями властей Израиля, получается, что в Палестине все объекты принадлежат ХАМАС

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Сопоставляя кадры бомбардировок Газы с заявлениями властей Израиля, получается, что в Палестине все объекты принадлежат ХАМАС

В ответ на массированные ракетные удары военизированных палестинских формирований ХАМАС (считается террористической в Израиле, США и многих западных странах) и сухопутное вторжение отрядов боевиков на территорию страны, начавшиеся 7 октября, Израиль приступил к фактической зачистке палестинского сектора Газа. Израильское руководство не скрывает, что намерено полностью взять под контроль, а фактически завершить оккупацию, этого анклава в ходе операции «Железные мечи».


Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в понедельник, что отдал приказ о полной осаде этого района.

Нет электричества, нет продовольствия, нет газа, все перекрыто

— объявил глава Минобороны Израиля.

При этом действия израильских военных, которые фактически проводят неизбирательные ковровые бомбардировки и наносят ракетные удары по жилым кварталам Газы, вызывают резкую критику у ряда государств, в основном арабского мира. Израильские власти пытаются хотя бы для вида, оправдаться, заявляя, что удары наносятся точечно - исключительно по командным пунктам, складам и местам дислокации боевиков ХАМАС.



Однако эту информацию опровергают не только арабские, но и ряд западных СМИ. В сети и на телеканалах распространяются кадры, на которых показаны разрушенные в результате прилетов израильских ракет и бомб многоэтажные жилые дома, другие гражданские объекты и даже мечети Газы. Почти все кварталы столицы палестинского анклава разрушены.

Соответственно, растет количество погибших и раненых мирных палестинцев, многим из которых не оказывается никакой помощи. Очень знакомая стратегия тотального уничтожения всего и вся, которую неоднократно использовали против неугодных стран США и НАТО.



Сопоставляя заявления властей Израиля и факты происходящего в секторе Газа, получается, что для израильской армии (ЦАХАЛ) все объекты на территории автономии являются «законными целями». Достаточно уже после их разрушения объявить, что вот эту мечеть, жилой дом, любое другое здание для своих целей якобы использовали военизированные формирования группировки ХАМАС. Так народ, который сам столетиями подвергался одному из величайших геноцидов в мире, превратился в откровенного палача, готового уничтожить тысячи мирных граждан другой, арабской, национальности.

Между тем, интересную статистику вчера официально привела пресс-служба ЦАХАЛ. Там сообщили, что с начала операции «Железные мечи» на территории сектора Газа поражены 1,7 тысячи целей. Среди них 475 пусковых установок, 24 объекта стратегической военной инфраструктуры и 22 подземных объекта. Всего, заявили израильские военные, удары нанесены по 653 целям ХАМАС. Получается, остальные чуть более тысячи объектов — сугубо гражданские. Как любят говорить в таких случаях американские и натовские военачальники, они стали «сопутствующим ущербом» боевых действий.

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91 комментарий
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:05
    +8
    Сопоставляя заявления властей Израиля и факты происходящего в секторе Газа, получается, что для израильской армии (ЦАХАЛ) все объекты на территории автономии являются «законными целями»
    Соответственно любые объекты для ХАМАС являются «законными целями».
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 12:17
      0
      Цитата: Trapp1st
      Соответственно любые объекты для ХАМАС являются «законными целями».

      Скоро должна вступить в дело прославленная в боях, Дважды Зелёнознамённая, имени Пророка Муххамеда "Бригада мучеников Аль-Акса".
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:19
      +11
      Евреи превратили с блокадой Газу в Варшавское гетто времен второй мировой войны, видимо следующий шаг с их стороны будет переселение палестинцев в концлагеря, как они и заявляют, что им там будет безопасно.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 12:27
        +6
        Израиль в цугцванге. Любой ход ухудшит его имидж.
        Израиль давно мог решить вопрос разделив с палестинцами территориально, но жадность и нежелание отдать не своё побеждает раз за разом.Ну, а ответные действия не заставляют себя ждать.Поколения растут, одно за другим рождая новых и новых джихадистов.Чем больше будут бомбить - тем больше их будет. Круг замкнется и память о Холокосте будет похоронена под руинами Газы.
        1. Talon
          Talon Сегодня, 12:53
          +3
          эээ простите, но такой раздел предлагался трижды, и в 2000ном договор был уже почти подписан, но в последний момент его не стал подписывать именно арафат, не смотря на это в 2005ом израиль полностью вывел все войска из секора газы и ликвидировал все еврейские поселения в нем, в газе вот уже 18 лет нет ни одного еврея, тогда же в 2005 были выведены войска из части иудеи и самореи и ликвидированы некоторые поселения, в качестве жеста доброй воли и приглашения вернутся к вопросу о дальнейшем разделе, но не тут то было, хамас перемочил арафатцев в газе, выгна от туда ФАТХ и стал обстреливать израиль ракетками, ни о каком разделе хамас и говорить не намерен в его хартии уничтожение израиля и убийство почти всех еврее и выдворение остальных значится и по сей день
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 13:20
        0
        И по приезду сразу в баню, на помывку... Было где-то
      3. Комментарий был удален.
    3. Msi
      Msi Сегодня, 12:25
      +9
      Очень знакомая стратегия тотального уничтожения всего и вся, которую неоднократно использовали против неугодных стран США и НАТО.

      Россияне посмотрите, чтобы сделал с нашими городами "цивилизованный мир" не будь у нас нашей могучей армии. Обладающей всеми видами вооружений...
      1. nemec55
        nemec55 Сегодня, 13:01
        -6
        Россияне посмотрите, чтобы сделал с нашими городами "цивилизованный мир" не будь у нас нашей могучей армии. Обладающей всеми видами вооружений...


        Какой же это умалешенный бред
      2. Talon
        Talon Сегодня, 13:10
        -9
        не будете ни на кого нападать и ответка не прилетит, кстати Газа за исключением пары кварталов, целеханькая стоит
        1. suhorukofal
          suhorukofal Сегодня, 13:30
          +4
          Цитата: Talon
          не будете ни на кого нападать и ответка не прилетит

          НАТО это подтвердит, исключительно ответками занимаются... и так по всему миру. Ну, а кто не с ними, то это не ответка, это агрессия, главное самим не перепутать, а то ситуации идентичные, но,называются по-разному.
          1. Talon
            Talon Сегодня, 14:18
            0
            а если вы внимательно прилядитесь, то заметите, что американские и натовские ответки чаще всего действительно ответки, то есть реакция на реальную какую нибудь фигню, и часто имея мандат от СБ ООн, либо заручившись серьезной поддержкой кучи единомышленников, это вовсе не значит, что нои молодцы и все правильно делают, но они играют по правилам, да это часто их самих правила, но эти правила существуют и известны зарание
      3. Kartograf
        Kartograf Сегодня, 13:16
        -3
        Цитата: Msi
        Очень знакомая стратегия тотального уничтожения всего и вся, которую неоднократно использовали против неугодных стран США и НАТО.

        Россияне посмотрите, чтобы сделал с нашими городами "цивилизованный мир" не будь у нас нашей могучей армии. Обладающей всеми видами вооружений...

        Это не повод лезть к соседям.Какие выгоды имеет РФ от сво?
        1. Михаил Кривопалов
          Михаил Кривопалов Сегодня, 13:30
          -1
          Правильней сформулировать не какие выгоды имеет РФ и её народ, а какие выгоды имеют олигархи их политики, а выгоды они имеют конкретные, выражающиеся в регулярных многомиллиардных доходах
        2. Talon
          Talon Сегодня, 13:49
          -4
          Ну если человек искренне верит, что ктото собирался нападать на Россию, то и выгоды он наверное сможет разглядеть
        3. suhorukofal
          suhorukofal Сегодня, 13:59
          +2
          Цитата: Kartograf
          Это не повод лезть к соседям

          Ну, конечно, НАТО исключительно мирный блок, они только защищаются... и так до расширения по всему миру
    4. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 13:25
      +1
      Евреи такие же как и их оппоненты! Только что пришла информация, что авиация Израиля разбомбила единственный пункт пропуска мирных жителей из Газы на территорию Египта. А утром официально зазывали мирняк уходить из Газы по этому единственному переходу.
      Я еще много лет назад знал, что наступит такой день, когда арабы Израилю устроят. И такой день случился... Эта вражда, которой тысячу лет и она никогда не прекратится, потому что обе стороны не имеют ни чести, ни совести, ни желания жить в мире.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:08
    +14
    Это не наша война, они друг друга стоят.Одни "режут ",другие дистанционно убивают.Мир разделился кто за ,кто против Но Меркавы красиво горят,для всех одинаково.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 13:19
      0
      Мир разделился еще и на "нам побоку - оба хороши - это не наше дело".
      Кто-то по старой памяти еще за палестину, потому что против америки и значит против израиля.
      Не, ну а чё они творят то?! Беззащитных полуголых баб иностранок, ни грамма не военных в пикапах своих в кузове без сознания возят, ногами топчут, и при этом все еще плюют на эти тела и видео выкладывают.
      Это как-то не по-военному.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 13:23
      +1
      Кстати
      другой, арабской, национальности

      Почему другой? Семиты они
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:08
    +11
    Просто еврейцы показали всей планете что истинные террористы как раз именно они,а не палестинцы,чьи земли еврейцы после кровавой бойни отожмут себе.
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 13:00
      +1
      Вспомнил сказку про лису и зайца. Как лиса попросилась в дом к зайцу да и выгнала его от туда. Только вот найдется на земле тот петух с косой который прогонит эту хитрую лису, что то мне сдается что нет. Потому что за лису подпишется вся лесная .
      1. Talon
        Talon Сегодня, 13:11
        -3
        ни кто никуда никого из газы не выгонял
      2. solar
        solar Сегодня, 13:15
        0
        Как лиса попросилась в дом к зайцу да и выгнала его от туда.

        Есть вопрос, кто лиса, а кто заяц. С какого момента времени считать? Евреи вообще-то были в тех местах уже за пару тысячелетий до нашей эры.
        1. Talon
          Talon Сегодня, 13:54
          0
          более того еврейское присутствие на этой земле не прекащалось все это время
    2. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 13:33
      -1
      А после кровавой бойни больше никто ни у кого никогда не отжимал ничего, взять хотя бы последние 1-10-30-50 лет?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:10
    +6
    Мне совершенно противен ХАМАС,но это не весь палестинсаий народ.И это уже геноцид
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 12:14
      +11
      Цитата: dmi.pris1
      Мне совершенно противен ХАМАС,но это не весь палестинсаий народ.И это уже геноцид

      Ну что Вы, это другое. Это превентивно- оборонительно. Их большой поклонник в 40-х именно так объяснял нападение на СССР.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 12:18
        +3
        Мне совершенно противен ХАМАС,но это не весь палестинсаий народ.И это уже геноцид
        Не, это другое. Геноцид - это когда людей Донбасса от уничтожения укронацистами спасают.
        1. Kartograf
          Kartograf Сегодня, 13:19
          -1
          Цитата: Чёрный
          Мне совершенно противен ХАМАС,но это не весь палестинсаий народ.И это уже геноцид
          Не, это другое. Геноцид - это когда людей Донбасса от уничтожения укронацистами спасают.

          Можно было по другому спасать.Просто на каждый выстрел по Донецку делать два по Киеву
          1. Talon
            Talon Сегодня, 13:55
            -2
            так так приблизительно оно и было, там обстрелы были обоюдными
        2. Михаил Кривопалов
          Михаил Кривопалов Сегодня, 13:39
          0
          Т е вы осуждаете, когда в СМИ и в интернетах призывают устраивать ковровые и ядерные бомбардировки, потому что всё украинцы нацисты?
      2. Escariot
        Escariot Сегодня, 12:36
        -5
        Цитата: lukash66
        Цитата: dmi.pris1
        Мне совершенно противен ХАМАС,но это не весь палестинсаий народ.И это уже геноцид

        Ну что Вы, это другое. Это превентивно- оборонительно. Их большой поклонник в 40-х именно так объяснял нападение на СССР.

        Да один из политиков современности сделал этот принцип одним из доводов к СВО.
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 12:55
          +2
          Цитата: Escariot
          Цитата: lukash66
          Цитата: dmi.pris1
          Мне совершенно противен ХАМАС,но это не весь палестинсаий народ.И это уже геноцид

          Ну что Вы, это другое. Это превентивно- оборонительно. Их большой поклонник в 40-х именно так объяснял нападение на СССР.

          Да один из политиков современности сделал этот принцип одним из доводов к СВО.

          Да неужели? А резня инакомыслящих перед этим это как бы и не в счёт. Взрывы кондиционеров, сжигание живьем, убийство детей, пытки и издевательства... Это так, оборонительно-превентивно. Закройте уже свою хлеборезку и валите на фронт, неньку защищать.
          1. Escariot
            Escariot Сегодня, 13:17
            -1
            Цитата: lukash66
            Цитата: Escariot
            Цитата: lukash66
            Цитата: dmi.pris1
            Мне совершенно противен ХАМАС,но это не весь палестинсаий народ.И это уже геноцид

            Ну что Вы, это другое. Это превентивно- оборонительно. Их большой поклонник в 40-х именно так объяснял нападение на СССР.

            Да один из политиков современности сделал этот принцип одним из доводов к СВО.

            Да неужели? А резня инакомыслящих перед этим это как бы и не в счёт. Взрывы кондиционеров, сжигание живьем, убийство детей, пытки и издевательства... Это так, оборонительно-превентивно. Закройте уже свою хлеборезку и валите на фронт, неньку защищать.

            У вас русский язык - родной? Вы читать на нем умеете?
            Так вот, один из политиков сказал, что СВО в том числе была превентивной мерой к наступлению ВСУ. А воссоединение с Крымом в том числе превентивной мерой к строительству баз НАТО. В ТОМ ЧИСЛЕ... ОДИН ИЗ ДОВОДОВ... По чем тут резня и кондиционеры? Я говорил конкретно про довод о превентивности некой операции. О других доводах в ее пользу я не говорил, так чего ты их приплетаешь?
          2. Talon
            Talon Сегодня, 13:19
            -2
            какая резня инакомыслящих? в эту агидку поверили только россияне, и то не все, врать вообще плохо, но врать самому себе это просто идиотизм, потому и такие офигенные результаты СВО, руководство и пропагандоны так долго врало своему народу, что само поверило в собственную ложь, вот так и получилось
          3. solar
            solar Сегодня, 13:20
            -1
            на фоне нынешних событий та "резня инакомыслящих" выглядит как детская шалость :(( И конца- края никак не видно этому.
          4. suhorukofal
            suhorukofal Сегодня, 13:33
            0
            Цитата: lukash66
            А резня инакомыслящих перед этим это как бы и не в счёт. Взрывы кондиционеров, сжигание живьем, убийство детей, пытки и издевательства...

            Это было исключительно демократично, как говорится "другое"
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:33
      +2
      Не совсем так. Ошибка "международных правил" ии породила хамас. А всего то надо было решать по Международному Праву ООН а не каких то "правил". ня блокировала все это это.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 13:21
        0
        Цитата: Alex Nevs
        Не совсем так. Ошибка "международных правил" ии породила хамас. А всего то надо было решать по Международному Праву ООН а не каких то "правил". ня блокировала все это это.

        Согласен. Однако арабским лидерам до конца 60х было пофиг и на ООН и на палестинских арабов и уж тем более на евреев. Земли Палестины планировалось разделить между Сирией, Трансиорданией и Египтом без выполнения планов ООН.
        1. Михаил Кривопалов
          Михаил Кривопалов Сегодня, 13:42
          0
          Открою секрет, лидерам и элитам капиталистических держав глубоко плевать на свои народы, и очень не плевать на свою личную и клановые выгоду. Более 150 лет назад ещё было сказано, что капиталист он и мать свою и Родину продаст если будет выгодно
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:12
    +11
    Евреи всю жизнь кричали холокост, а сейчас потом все эти годы делали геноцид.
    Но, я бы вот что отметил, если арабы хотят чтобы в отношении них не было геноцида, им придется научиться воевать, а главное объединиться. Пример Израиля очень показателен, они из прохиндеев и торгашей вырастили нацию медиков, ученых и военных.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:31
      +1
      Не они а ИХ! ия породила (за бабки) чудовище типа фашизм . И называется это жидофашизм.
    2. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 12:36
      +1
      Михаил-Иванов (Михаил):
      они из прохиндеев и торгашей вырастили нацию медиков, ученых и военных

      увы и ах - не вырастили.
      это называется создать "Брендовый зонтик".
      а под него затянуть умные головы.
      а дальше как в Китае - финансирование проектов для бизнеса по матрице.
    3. 41 РЕГИОН
      41 РЕГИОН Сегодня, 12:37
      +3
      Цитата: Михаил-Иванов
      Пример Израиля очень показателен, они из прохиндеев и торгашей вырастили нацию медиков, ученых и военных.

      Но эти медики , учёные и военные всё равно остались прохиндеями .....
  6. Talon
    Talon Сегодня, 12:13
    -5
    в зтих двух кварталах действительно все объеты принадлежат хамасу( ну не все конечно но почти) это прввительсвенный и финансовый центр, а квартал ближе к морю от этого, это месо жительства верхушки хамас, и вся недвига принадлежит им, хамас, это правительство газы, и владельцы почти всего, что там есть
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 13:36
      +1
      Конечно, как же можно не поверить Израиля а Вам особенно, там же прям большие надписи висят - ХАМАС, или "недвижимость ХАМАС", даже не просто надписи, а неоновые вывески с бегающими огоньками.
  7. solar
    solar Сегодня, 12:14
    -5
    Хамас совершил крупную ошибку. Убитые на музыкальном фестивале европейцы и американцы повернули общественное мнение против палестинцев и сейчас будет намного меньше критики действий Израиля со стороны Запада, чем до этого. Возможно, что и "стук по крыше" отменят.
    «Стук по крыше» (ивр. ‏הקש בגג‏‎) — военный метод Армии обороны Израиля, заключающийся в предупредительном сбрасывании невзрывных устройств или маломощных бомб на жилые дома в Палестине. Предполагается, что жители отреагируют на «стук по крыше» и покинут дом до того, как на него будет сброшен боевой снаряд.
    Этот метод применяется при точечных бомбардировках домов, в которых, по мнению Армии обороны Израиля, проживают полицейские офицеры или политические и военные лидеры ХАМАС.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Стук_по_крыше
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:29
      +5
      Ошибка была совершена ранее (решения ООН не выполнялось). И не хамасом. Вот эта Ошибка и породила хамас. Не путайте порядок.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 12:38
        +1
        Цитата: Alex Nevs
        Ошибка была совершена ранее (решения ООН не выполнялось). И не хамасом. Вот эта Ошибка и породила хамас. Не путайте порядок.

        Верно. Решения не выполнялись Арабскими странами, когда те супротив резолюции ООН решили скинуть евреев в море а земли Палестины поделить на четверых не основывая даже арабского государства
      2. solar
        solar Сегодня, 13:22
        +1
        Решение ООН о создании Израиля и Палестины не выполнила группа арабских стран, начав войну. И война с того времени не прекращалась, были только временные перемирия.
        1. Talon
          Talon Сегодня, 13:59
          +1
          не ну почему, с Египтом и Иорданией она закончена
    2. Kartograf
      Kartograf Сегодня, 13:22
      -1
      Цитата: solar
      Хамас совершил крупную ошибку. Убитые на музыкальном фестивале европейцы и американцы повернули общественное мнение против палестинцев и сейчас будет намного меньше критики действий Израиля со стороны Запада, чем до этого. Возможно, что и "стук по крыше" отменят.
      «Стук по крыше» (ивр. ‏הקש בגג‏‎) — военный метод Армии обороны Израиля, заключающийся в предупредительном сбрасывании невзрывных устройств или маломощных бомб на жилые дома в Палестине. Предполагается, что жители отреагируют на «стук по крыше» и покинут дом до того, как на него будет сброшен боевой снаряд.
      Этот метод применяется при точечных бомбардировках домов, в которых, по мнению Армии обороны Израиля, проживают полицейские офицеры или политические и военные лидеры ХАМАС.

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Стук_по_крыше

      А что,офицеры Хамас этот стук не услышат?
      1. Talon
        Talon Сегодня, 14:03
        0
        услышат, оно так и работало, хамасовцы разумеется покидали обьекты, но ни свою жизнь, ни жизни соплеменников хамасовцы особенно не ценят, а вот недвига имущество, это другое дело
    3. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 13:39
      0
      Цитата: solar
      европейцы и американцы повернули общественное мнение против палестинцев

      Повернули? Можно подумать раньше США были против Израиля, а тут такие "Ой, что делается-то на самом деле"
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:15
    +10
    Нет электричества, нет продовольствия, нет газа, все перекрыто
    К тому же городские кварталы равняются с землей. Однако геноцидом попахивает, причем душок крепкий. И это все под молчаливое одобрение Европы и англосаксов. Так кого в МУС необходимо тащить?
    1. Msi
      Msi Сегодня, 12:27
      +5
      Так кого в МУС необходимо тащить?

      Всё руководство жидонацисткого государства...
  9. ИванДурак
    ИванДурак Сегодня, 12:15
    -4
    Израильтяне по сути нацисты, которых истребляли и хотят истребить такие же, но другие нацисты.
    А есть на планете народы НЕ нацисты? Только спичку поднеси куда угодно.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:27
      +3
      Ванятка, спроси у учителя, кто такие нацисты и что это за идеология ! Потом и будешь марать все народы Земли черной краской. Подсказка, есть народы которые уничтожали и уничтожают нацизм.
  10. Жнец
    Жнец Сегодня, 12:21
    +3
    В сети и на телеканалах распространяются кадры, на которых показаны разрушенные в результате прилетов израильских ракет и бомб многоэтажные жилые дома, другие гражданские объекты и даже мечети Газы

    Где же возмущения мировой общественности в лице западных стран? Будут ли вводиться санкции в отношении Израиля за такое?
    Это другое?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:29
      +2
      Цитата: Жнец
      В сети и на телеканалах распространяются кадры, на которых показаны разрушенные в результате прилетов израильских ракет и бомб многоэтажные жилые дома, другие гражданские объекты и даже мечети Газы

      Где же возмущения мировой общественности в лице западных стран? Будут ли вводиться санкции в отношении Израиля за такое?
      Это другое?

      Оплакивают растерзанных и расчленных своих граждан. Которых возили по всему сектору Газа старательно издеваясь над остатками. Влететь на международный музыкальный фестиваль и устроить там ванханалию резни и надругательства было самой большой ошибкой в истории Хамас
      1. Дес
        Дес Сегодня, 12:51
        +1
        Цитата: BlackMokona
        Оплакивают растерзанных и расчленных своих граждан. Которых возили по всему сектору Газа старательно издеваясь над остатками. Влететь на международный музыкальный фестиваль и устроить там ванханалию резни и надругательства было самой большой ошибкой в истории Хамас

        для Хамаса - да(хотя Хамас до этого не резал и не издевался?) , для всех остальных - норм. Они все не отомстят за смерть своих граждан (лишь постонут), кроме Израиля.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 13:24
          0
          Цитата: Дес
          для Хамаса - да(хотя Хамас до этого не резал и не издевался?) , для всех остальных - норм. Они все не отомстят за смерть своих граждан (лишь постонут), кроме Израиля.

          Чтобы отомстить за смерть своих граждан, им достаточно не мешаться Израилю.
        2. solar
          solar Сегодня, 13:25
          +2
          для Хамаса - да(хотя Хамас до этого не резал и не издевался?)

          Но не жителей западных стран в таком количестве. Это никак не спишешь на арабо- израильский конфликт, это теракт в чистом виде.
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 12:23
    +7
    Сопоставляя кадры бомбардировок Газы с заявлениями властей Израиля, получается, что в Палестине все объекты принадлежат ХАМАС

    евреям по фигу, что и кому принадлежит после понесённых потерь. yes По сути осуществляются ковровые бомбардировки. А слова о чьей-то принадлежности просто слова, надо же чего пиплу скармливать, чтобы рот был занят и несильно на них ругались.
    Ни арабы и евреи друг друга не щадят и не собираются. Одни во имя Аллаха, другие во имя Яхве. Тысячи лет резались и ещё столько же будут. Пустыня у них, надо же чем-то поливать. sad
  12. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 12:26
    +1
    Обыкновенный жидофашизм стал как и бандерофашизм. А куда делась Палестина?
  13. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 12:26
    -4
    Десятки тысяч ракет, ПТУР, сотни тысяч стволов, минометы, гранатометы, БПЛА, вагоны боеприпасов и тп... Наверное все воинские склады Хамас забиты оружием ? Нет? Может они прямо у моря в контейнерах хранят, в гигантском терминале? Нет? А может оружие находится в десятках эшелонов на тупиковой станции? Тоже нет? Вывалено кучами прямо на улицах и пустырях? Нет? Хранится в казармах, где живут боевики? Тоже нет?
    И где же оно тогда хранится? request
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:32
      +2
      Да вы видимо не смотрели сюжет ХАМАСа, все в подземных складах, там же кабеля связи и пути перемещения , вот почему Израиль прощелкал ничего не видно и переговоры не перехватишь, а еще ХАМАС зачистил всю агентуру МОССАДа или заставил дезу прогонять.
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 14:14
        0
        Цитата: Silver99
        Да вы видимо не смотрели сюжет ХАМАСа, все в подземных складах, там же кабеля связи и пути перемещения , вот почему Израиль прощелкал ничего не видно и переговоры не перехватишь, а еще ХАМАС зачистил всю агентуру МОССАДа или заставил дезу прогонять.

        Это был риторический вопрос.
        Спасибо, что просветили! Т.е. под жилыми домами? А живым щитом служат соседи
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:33
      0
      Цитата: тлауикол
      И где же оно тогда хранится?

      В многочисленных подземных арсеналах. Тут на Топвар как раз недавно была новость где хвалились Хамас что у них ракет ещё море
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 12:33
    +7
    Самый цимес, что евреям никто и ничего в укор не ставит за бомбардировки. Так слегка пожурить, дескать не увлекайтесь сильно.
    А теперь представьте. если бы Армия России так же бы по куеву отработала! Сколько бы вони и грязи на нас пролилось ибо не избранны. lol
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:36
      +4
      Какие бомбардировки Киева, о чем вы ? Мы даже еврейских вожаков Украины не трогаем, а Израиль начинает с уничтожения руководства ХАМАС и их семей.
    2. Essex62
      Essex62 Сегодня, 12:43
      0
      По куеву прилетает не часто,но регулярно. А грязи и вони оттуда всегда много будет и плевать.
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 13:27
      +1
      Цитата: К-50
      Самый цимес, что евреям никто и ничего в укор не ставит за бомбардировки. Так слегка пожурить, дескать не увлекайтесь сильно.
      А теперь представьте. если бы Армия России так же бы по куеву отработала! Сколько бы вони и грязи на нас пролилось ибо не избранны. lol

      Во-первых, по Попасной или Бахмуту работали не меньше, просто руки коротковаты и до Киева как минимум пока дотянуться не могут.
      Во-вторых, на этот раз ХАМАС массированно атаковал территорию, кою даже ООН считает израильской. Перешол границу и начал открытые боевые действия. До начала СВО на международно признанной территории РФ боевых действий не было и никто ее не атаковал. Вот такая загогулина
  15. Escariot
    Escariot Сегодня, 12:34
    -1
    Ну так ХАМАС фактически правительство Сектора Газа и это правительство атаковало Израиль. Можно констатировать, что Сектор Газа во главе с правительством из ХАМАС развязал агрессивную войну против Израиля. Соответственно церемониться с Сектором на этот раз никто не будет.
  16. РусГр
    РусГр Сегодня, 12:39
    0
    Ну америкосы везде кипишь наводят, с реками крови. Эх сейчас бы одного товарища на бъëнивечëк и со своими томами, совершать мировую революцию, только начав с США.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:46
      -1
      Цитата: РусГр
      Ну америкосы везде кипишь наводят, с реками крови. Эх сейчас бы одного товарища на бъëнивечëк и со своими томами, совершать мировую революцию, только начав с США.

      А рабочим США какие причины революцию начинать? Живут куда богаче чем средний житель в мире. Что они могут получить то?
  17. Essex62
    Essex62 Сегодня, 12:40
    +2
    Война она такая. Вопрос стоит о выживании нации и государства. А когда было по другому? Мирняк всегда крайний,со времени каменных топоров.
  18. flint
    flint Сегодня, 12:52
    0
    Ничуть не оправдывая хамасовцев (звери ещё те), но учитывая что творят еврейцы, по мне так они звери и на два порядка больше чем арабы. Хочешь уничтожить террористов вводи войска и зачищай, но ровнять с землей без разбора жилые кварталы, это нонсенс - там не тысячи, там десятки, а то и сотни тысяч убитых будет. И все это проходит под сочувствующие рукоплескания "цивилизованного запада". В очередной раз убеждаемся, что они из себя представляют.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: flint
      Ничуть не оправдывая хамасовцев (звери ещё те), но учитывая что творят еврейцы, по мне так они звери и на два порядка больше чем арабы. Хочешь уничтожить террористов вводи войска и зачищай, но ровнять с землей без разбора жилые кварталы, это нонсенс - там не тысячи, там десятки, а то и сотни тысяч убитых будет. И все это проходит под сочувствующие рукоплескания "цивилизованного запада". В очередной раз убеждаемся, что они из себя представляют.

      Грозный уже пробывали взять как вы хотели. Закончилось это катастрофой для Российской армии, горы пленных, трупов, захваченной техники. А потом уже пришли другие генералы, да превратили Грозный в сплошные руины.
      1. flint
        flint Сегодня, 13:15
        -1
        Не надо ровнять несравнимое, во-первых Грозный по всем параметрам далеко не Газа, даже если бы его сравняли с землей таких жертв там не было бы, учитывая, что при нормальной зачистке там уже гражданских почти не было. И никаких развален и руин таких как в Газе там не было, за исключением площади Минутка - бывал и сам видел Грозный в 2001 году. А в первый раз Грозный не взяли только потому, что нашим властям по разным причинам это не нужно было, а не в том что не ровняли с землей авиацией.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 13:22
          -1
          Цитата: flint
          Не надо ровнять несравнимое, во-первых Грозный по всем параметрам далеко не Газа, даже если бы его сравняли с землей таких жертв там не было бы, учитывая, что при нормальной зачистке там уже гражданских почти не было. И никаких развален и руин таких как в Газе там не было, за исключением площади Минутка - бывал и сам видел Грозный в 2001 году. А в первый раз Грозный не взяли только потому, что нашим властям по разным причинам это не нужно было, а не в том что не ровняли с землей авиацией.

          Весь Грозный разровняли, по официальным Российским данным 27 тысяч трупов гражданских и то там никто не копается в этом вопросе. winked
      2. Talon
        Talon Сегодня, 13:23
        -1
        причем весь целиком а не отдельные его кварталы
  19. Talon
    Talon Сегодня, 13:06
    -3
    перекличкой нациков удовлетворен
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 13:53
      0
      Я по аналогии могу сказать, что перекличкой жидобендеровцев доволен. Как так сверху написали, иди у учительницы спроси кто такие нацисты. Бегаете с одной мантрой, кто не с вами тот нацист. Теперь еще всех несогласных хамасом называешь, явно биполярочка.
  20. Дес
    Дес Сегодня, 13:27
    0
    Статья(новость) без автора. А стиль личностный как - письмо. Но - без подписи. Так бывает.
    Ковровые бомбардировки. Т.е. - как англичане и американцы в Второй Мировой войне, как американцы в Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, как американцы в Ираке? И что, хоть кто то их осудил - в суде? Нет. Право сильного в войне.
    Из статьи: "В сети и на телеканалах распространяются кадры, на которых показаны разрушенные в результате прилетов израильских ракет и бомб многоэтажные жилые дома, другие гражданские объекты и даже мечети Газы. Почти все кварталы столицы палестинского анклава разрушены." Некоторые Хиросиму и Нагасаки точечно сожгли. И ничего. Вообще. Лучшие друзья японцам. Так что в мировой практике это (... разрушенные в результате прилетов ракет и бомб многоэтажные жилые дома, другие гражданские объекты и даже ...) уже давно есть и - без всяких последствий(для сильного).
  21. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:45
    0
    Пока - здания многие стоят, машины ездят ,люди ходят.
    В Грозном 0х, или Артемевске на фото - никакого сравнения. Но посморим ,что будет дальше.

    Имхо, никто както не пишет - ракеты ХАМАС били прям из города? или политкорректно стояли рядом, и склады, и пункты сбора, управления, и отряды, а евреи бъют по городу, где небыло ХАМАС?
  22. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:58
    0
    Цитата: Talon
    не будете ни на кого нападать и ответка не прилетит, кстати Газа за исключением пары кварталов, целеханькая стоит

    Сказочки не рассказывайте. То, чем мы занимаемся в настоящее время, и есть ответка. Кстати, освобождаем свои территории, которые России принадлежали веками. Вы же, как повелось, отжимаете. И уничтожаете всех без разбора. Вам эта разница совершенно непонятна, т.к. от фашистов не далеко ушли.
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: Tagan
      Вам эта разница совершенно непонятна

      Они уже давно привыкли красить всех в удобные для них цвета. Они и есть настоящие фашисты, пока у нас говорят, что не надо весь народ обобщать с верхушкой государства, да и вообще один народ, то у них все проще - есть народ, он для нас враг, надо его убивать. И все под лозунгом ценностей права и демократии.
  23. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:10
    0
    Цитата: Talon
    перекличкой нациков удовлетворен

    Вам Зеля не родственник, случаем? Занятные вы люди. Поддерживаете тех, кто ваших родственников уничтожал на корню и сами не прочь заниматься тем же в отношении других наций.
  24. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:14
    -1
    Заблокировать беспомощных гражданских, отключить от воды, тепла, света, лишить их еды и возможности эвакуироваться из этой резервации - и массово уничтожить взрывами...
    Я сейчас описал тактику нацистов во время 2МВ - которые уничтожали концлагеря в конце войны... а вы про что подумали?
  25. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:15
    0
    Цитата: Talon
    услышат, оно так и работало, хамасовцы разумеется покидали обьекты, но ни свою жизнь, ни жизни соплеменников хамасовцы особенно не ценят, а вот недвига имущество, это другое дело

    В чем ваше отличие от хамасовцев? В том, что ходите в цивильном? Тем более, что чужих жизней вы угробили значительно больше.