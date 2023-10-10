Сопоставляя кадры бомбардировок Газы с заявлениями властей Израиля, получается, что в Палестине все объекты принадлежат ХАМАС

Нет электричества, нет продовольствия, нет газа, все перекрыто

В ответ на массированные ракетные удары военизированных палестинских формирований ХАМАС (считается террористической в Израиле, США и многих западных странах) и сухопутное вторжение отрядов боевиков на территорию страны, начавшиеся 7 октября, Израиль приступил к фактической зачистке палестинского сектора Газа. Израильское руководство не скрывает, что намерено полностью взять под контроль, а фактически завершить оккупацию, этого анклава в ходе операции «Железные мечи».Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в понедельник, что отдал приказ о полной осаде этого района.— объявил глава Минобороны Израиля.При этом действия израильских военных, которые фактически проводят неизбирательные ковровые бомбардировки и наносят ракетные удары по жилым кварталам Газы, вызывают резкую критику у ряда государств, в основном арабского мира. Израильские власти пытаются хотя бы для вида, оправдаться, заявляя, что удары наносятся точечно - исключительно по командным пунктам, складам и местам дислокации боевиков ХАМАС.Однако эту информацию опровергают не только арабские, но и ряд западных СМИ. В сети и на телеканалах распространяются кадры, на которых показаны разрушенные в результате прилетов израильских ракет и бомб многоэтажные жилые дома, другие гражданские объекты и даже мечети Газы. Почти все кварталы столицы палестинского анклава разрушены.Соответственно, растет количество погибших и раненых мирных палестинцев, многим из которых не оказывается никакой помощи. Очень знакомая стратегия тотального уничтожения всего и вся, которую неоднократно использовали против неугодных стран США и НАТО.Сопоставляя заявления властей Израиля и факты происходящего в секторе Газа, получается, что для израильской армии (ЦАХАЛ) все объекты на территории автономии являются «законными целями». Достаточно уже после их разрушения объявить, что вот эту мечеть, жилой дом, любое другое здание для своих целей якобы использовали военизированные формирования группировки ХАМАС. Так народ, который сам столетиями подвергался одному из величайших геноцидов в мире, превратился в откровенного палача, готового уничтожить тысячи мирных граждан другой, арабской, национальности.Между тем, интересную статистику вчера официально привела пресс-служба ЦАХАЛ. Там сообщили, что с начала операции «Железные мечи» на территории сектора Газа поражены 1,7 тысячи целей. Среди них 475 пусковых установок, 24 объекта стратегической военной инфраструктуры и 22 подземных объекта. Всего, заявили израильские военные, удары нанесены по 653 целям ХАМАС. Получается, остальные чуть более тысячи объектов — сугубо гражданские. Как любят говорить в таких случаях американские и натовские военачальники, они стали «сопутствующим ущербом» боевых действий.