Зеленский подписал указ о выделении на оборону в 2024 году более 21 процента от ВВП страны

Украина значительно увеличивает военные расходы, при этом урезая другие статьи бюджета на следующий год. Соответствующий указ сегодня подписал Зеленский.Киевский режим выделяет на национальную оборону и безопасность в следующем году 21,6 % валового внутреннего продукта (ВВП). Решение об этом было принято накануне на заседании Совета национальной безопасности и обороны, а сегодня Зеленский своим указом ввел это решение в действие. В денежном эквиваленте на все это будет выделено 1 трлн 685 млрд гривен (около 46 млрд долларов). В России на 2024 год оборонные расходы заложены в 112 млрд. долларов.Решение окончательное, но расходы могут и вырасти, а вот вниз они уже точно не пойдут. Как заявили в Киеве, все будет зависеть от складывающейся военно-политической обстановки, да сколько еще спонсоры западные подкинут. С другой стороны, хунта прорабатывает варианты с самообеспечением на фоне остановки финансирования. На сегодняшний день офис президента дал указание Нацбанку Украины начать подготовку к постепенной девальвации (снижению курса) гривны. Падать украинская гривна начнет уже в ноябре.В Киеве действительно опасаются прекращения финансирования, особенно с учетом происходящего в Израиле. Уже сейчас Украина ушла с первых полос газет, что очень сильно бесит Зеленского. США и раньше предупреждали, что испытывают проблемы с выделением дополнительных средств для Киева, а теперь и подавно. Несмотря на свой печатный станок, Вашингтон не потянет два больших конфликта одновременно, если война Израиля с Палестиной затянется. И выбор будет отнюдь не в пользу Украины. А Евросоюз спонсировать режим Зеленского в одиночку не намерен, там прямо об этом заявили. Так что все складывается не в пользу Киева, главарь режима уже обвинил Россию в организации нападения палестинцев на Израиль, потому что это выгодно Москве и не выгодно Киеву.