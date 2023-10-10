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Зеленский подписал указ о выделении на оборону в 2024 году более 21 процента от ВВП страны

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Зеленский подписал указ о выделении на оборону в 2024 году более 21 процента от ВВП страны

Украина значительно увеличивает военные расходы, при этом урезая другие статьи бюджета на следующий год. Соответствующий указ сегодня подписал Зеленский.


Киевский режим выделяет на национальную оборону и безопасность в следующем году 21,6 % валового внутреннего продукта (ВВП). Решение об этом было принято накануне на заседании Совета национальной безопасности и обороны, а сегодня Зеленский своим указом ввел это решение в действие. В денежном эквиваленте на все это будет выделено 1 трлн 685 млрд гривен (около 46 млрд долларов). В России на 2024 год оборонные расходы заложены в 112 млрд. долларов.

Решение окончательное, но расходы могут и вырасти, а вот вниз они уже точно не пойдут. Как заявили в Киеве, все будет зависеть от складывающейся военно-политической обстановки, да сколько еще спонсоры западные подкинут. С другой стороны, хунта прорабатывает варианты с самообеспечением на фоне остановки финансирования. На сегодняшний день офис президента дал указание Нацбанку Украины начать подготовку к постепенной девальвации (снижению курса) гривны. Падать украинская гривна начнет уже в ноябре.

В Киеве действительно опасаются прекращения финансирования, особенно с учетом происходящего в Израиле. Уже сейчас Украина ушла с первых полос газет, что очень сильно бесит Зеленского. США и раньше предупреждали, что испытывают проблемы с выделением дополнительных средств для Киева, а теперь и подавно. Несмотря на свой печатный станок, Вашингтон не потянет два больших конфликта одновременно, если война Израиля с Палестиной затянется. И выбор будет отнюдь не в пользу Украины. А Евросоюз спонсировать режим Зеленского в одиночку не намерен, там прямо об этом заявили. Так что все складывается не в пользу Киева, главарь режима уже обвинил Россию в организации нападения палестинцев на Израиль, потому что это выгодно Москве и не выгодно Киеву.
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25 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:07
    +9
    Зелибоба может выделить на войну хоть триллион $ ,но если его нет в казне.......................
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 12:09
      +5
      В 2024 году его уже не будет в живых и бюджета не будет. Будет капитуляция и банкротство.
      1. Эль Чувачино
        Эль Чувачино Сегодня, 12:11
        +5
        Банкротство у них, а восстанавливать как всегда нам придётся!
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 12:23
          +2
          Главное выявить майданутых. Вот они и пусть восстанавливают. Майданутая трудоармия. И чтобы вкалывали по 12 часов.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:24
        -2
        А вот это уже зависит от нас..И почему то уверен,что такого сценария ждать не приходится.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 12:41
      0
      Киевский режим выделяет на национальную оборону и безопасность в следующем году 21,6 % валового внутреннего продукта (ВВП).

      А в общий объем ВВП цеевропы и Россия вносит свою лепту путем оплаты транзита газа, через неё.
      Чудеса...
  2. ric
    ric Сегодня, 12:10
    +3
    Зеля правильно думает , ЕС своя рубашка ближе к телу .
    А амеры ещё месяцы будут заняты Израилем.
    Главное чтоб Россия учла опыт Израиля и действовала с террористами также без сожаления и жалости .
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:10
    +4
    У них ещё и бюджет есть. За чей счёт такой праздник?
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:11
    0
    В денежном эквиваленте на все это будет выделено 1 трлн 685 млрд гривен (около 46 млрд долларов). В России на 2024 год оборонные расходы заложены в 112 млрд. долларов.

    Вот и получается, что Окраина тратит в 2.5 раза больше денег чем Россия, а как это понимать, куда уходят Окраинские деньги если не на войну, то значит мимо (наверно на борьбу Палестинцев). И это интересно ещё с учётом 4-5 миллиардов помощи с "цветущего сада" или нет. Если с дотациями из вне, то экономика Окраины получается уже совсем разорвана (если цитировать Обаму).
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 12:25
      0
      куда уходят Окраинские деньги если не на войну, то значит мимо

      жена зеленского брюлики скупает в штатах
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:27
      0
      46 лярдов стали больше 112?Нет,если сюда еще и западную помощь отнести..Я вот почему то уверен,что она никуда не денется.Будет проходить только по другим статьям финансирования
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 13:49
        0
        Цитата: dmi.pris1
        46 лярдов стали больше 112?

        Кстати да перепутал. ))) Бывает.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:11
    +1
    Откуда такие деньги он возьмёт?Снова побежит по миру попрошайничать?Так вместо денег могут и по бестолковке настучать!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:28
      -2
      В статье сказано.За счет снижения курса гривны.
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 13:09
        0
        Как сами признают представители киевского режима и их содержатели с Запада, бюджет Украины на 80% состоит из помощи этого самого Запада. Если прекратится помощь, то последняя оставшаяся экономика и бюджет страны 404. завалятся на бок.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:12
    +2
    Зеленский подписал указ о выделении на оборону в 2024 году более 21 процента от ВВП страны
    Еще бы интересно было узнать у Зеленского из чего сегодня на украине складывается ВВП? Живут на подачки (правда миллиардные) и кредиты в долг, продают зерно, которое давно продано западным компаниям, что-то еще производят по мелочи и ко всему этому еще и воюют за чужие деньги. О каком ВВП идет речь?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:32
      -3
      Кстати,сосед на дня показывал ступичные подшипники SKF.Правда сделанные на вна.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 12:39
        +1
        У них на автомате собранном из американских составляющих тоже написано "Укроп" и сделано на украине. И?
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:12
    +1
    Киевский режим выделяет на национальную оборону и безопасность в следующем году 21,6 % валового внутреннего продукта (ВВП) —

    ***
    — Финансирование полностью внешнее,а продукт,гляди-ка всё ещё внутренний ...
    ***
  8. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 12:24
    0
    Ну если ВВП снизился в 10 раз , то 21% от ВВП будет 2,1% от ДОмайданного ВВП. Да и вообще:"Была у собаки хата , а у укры ВВП!"
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:24
    0
    Киевский режим выделяет на национальную оборону и безопасность в следующем году 21,6 % валового внутреннего продукта (ВВП).
    Скорее ВВП г-ва Украина в 2024 году будет составлять 21,6% от всего нынешнего ВВП на 2023 год. Сколько останется на оборону вопрос очень риторический. Личный ВВП Зеленского тайна покрытая мраком. Учитывая ближневосточный кризис...
  10. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:25
    +2
    Украина значительно увеличивает военные расходы, при этом урезая другие статьи бюджета на следующий год.
    ...примерно я знаю что будет урезано...быдло доскакалась
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    0
    - Хочешь сто мильонов? Что смотришь? Деньги настоящие! Видишь, написано: «Министр финансов Попандопуло»? Бери, бери! Я себе еще нарисую.
  12. Deonnix
    Deonnix Сегодня, 12:39
    0
    Так и вижу слёзы радости от этого решения на глазах простых украинцев.
  13. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 13:02
    0
    Неужели награбленное вернут в бюджет???