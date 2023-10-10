Если палестинцы террористы, то получается, что украинцы тоже террористы. Ведь они тоже хотят вернуть назад свои земли

В ходе возобновившегося израильско-палестинского конфликта стали еще боле очевидными «двойные стандарты» в современной геополитике. Многие западные лидеры, а также подконтрольные им киевские власти уже обвинили палестинцев в терроризме и выразили решительную поддержку Израилю.Между тем позиция украинских властей вызвала бурную реакцию у мусульман, воюющих на стороне ВСУ.Так, один из чеченских бойцов, который состоит в рядах ВСУ и на данный момент находится под Бахмутом заявил, что позиция Киева, выступившего на стороне Израиля, настроила против него, дословно, «многих, кто здесь есть». Видимо, подразумеваются другие боевики ВСУ мусульманской веры.Со слов чеченца, палестинцы сейчас пытаются вернуть себе землю, которую у них отобрал Израиль. Однако украинские власти, демонстрируют «двойные стандарты» и называют их террористами.- заявил боец ВСУ.Напоследок украинский боевик сравнил Израиль с Россией, обвинив Киев в том, что он поддерживает страны, поступающие аналогично тем, с кем сегодня воюют ВСУ.Стоит отметить, что многие эксперты называют израильско-палестинский конфликт большой проблемой для киевских властей. И дело здесь не в том, что мусульманские бойцы ВСУ могут отказаться воевать за страну, называющую их единоверцев террористами.Огромную опасность для Украины представляет затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Ведь тогда огромные потоки западного вооружения будут направляться в Израиль, а не на поддержку ВСУ.