Военное обозрение
Войти Регистрация

Чеченский боец ВСУ: Если палестинцы террористы, то украинцы тоже террористы

22
Чеченский боец ВСУ: Если палестинцы террористы, то украинцы тоже террористы

В ходе возобновившегося израильско-палестинского конфликта стали еще боле очевидными «двойные стандарты» в современной геополитике. Многие западные лидеры, а также подконтрольные им киевские власти уже обвинили палестинцев в терроризме и выразили решительную поддержку Израилю.


Между тем позиция украинских властей вызвала бурную реакцию у мусульман, воюющих на стороне ВСУ.

Так, один из чеченских бойцов, который состоит в рядах ВСУ и на данный момент находится под Бахмутом заявил, что позиция Киева, выступившего на стороне Израиля, настроила против него, дословно, «многих, кто здесь есть». Видимо, подразумеваются другие боевики ВСУ мусульманской веры.

Со слов чеченца, палестинцы сейчас пытаются вернуть себе землю, которую у них отобрал Израиль. Однако украинские власти, демонстрируют «двойные стандарты» и называют их террористами.

Если палестинцы террористы, то получается, что украинцы тоже террористы. Ведь они тоже хотят вернуть назад свои земли

- заявил боец ВСУ.

Напоследок украинский боевик сравнил Израиль с Россией, обвинив Киев в том, что он поддерживает страны, поступающие аналогично тем, с кем сегодня воюют ВСУ.

Стоит отметить, что многие эксперты называют израильско-палестинский конфликт большой проблемой для киевских властей. И дело здесь не в том, что мусульманские бойцы ВСУ могут отказаться воевать за страну, называющую их единоверцев террористами.

Огромную опасность для Украины представляет затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Ведь тогда огромные потоки западного вооружения будут направляться в Израиль, а не на поддержку ВСУ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. guest
    guest Сегодня, 13:03
    +7
    то украинцы тоже террористы

    Ну наконец хоть кто то правду сказал.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:17
      +15
      как Вам такой коммент из нетта :
      "Цывилизованные" дружно осудили убийство десятков евреев в Израиле и потребовали наказать их убийц, и одновременно чествуют рукоплесканиями в своих парламентах убийц миллионов(!) евреев в Европе 80 лет назад! Это вопиющее лицемерие лишь доказывает фальшивость сострадания американцев и европейцев к жертвам даже собственных союзников, а вы хотите чтобы они жалели каких-то там xoxлов?
      взято от сюда:
      https://inosmi.ru/20231010/izrail-266035508.html

      Кстати сказать - Израиль то же не стал осуждать парламент Канады... не распылялся. официально - полный игнор!!! Случайно ли? Видимо ждал/готовился к событиям от 07.10.23г. Как не странно звучит, но то что Израиль готовился к событиям прошедшего воскресения - уже не вызывает сомнения - эти события "убивают" сразу десятки зайцев для Израиля в целом и Нетоньяху в частности... Спецслужбы Израиля однозначно пошли на "кровавую баню" для своих граждан, дабы решить многие вопросы внутреннего характера...да и границы расширят за счет Газа
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 13:25
      +2
      А что он ожидал от правящей в Украине еврейской диаспоры.
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 13:36
      +3
      Европейцам давно пора устроить такую же кровавую баню, как сейчас евреи устроили арабам. Потому как эти подонки вечно все и затевали и обставляли. Со времен крестовых походов людей убивали и говорили что это правильно. Индейцев истребили не американцы, их истребили европейцы, причем всем скопом - Англия, Франция, Голландия, Португалия и это не весь список! А настоящие американцы, это как раз и есть индейцы, которые сейчас живут в резервациях...
    4. 123_123
      123_123 Сегодня, 13:40
      0
      Разве были сомнения. У укронацистов те же методы, та же неизбирательность целей. Логично было бы предположить, что пора зачистить это гнездо террооризма, но руководство России его жалеет непонятно почему в ущерб России.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:06
    +8
    позиция Киева, выступившего на стороне Израиля, настроила против него, дословно, «многих, кто здесь есть»
    Ну так ноги в руки и айда с позиций. Или поворачивайте оружие против киевской банды может тогда и свои, которые на правильной стороне возможно простят за измену.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 13:15
      0
      А кому там поворачивать? Чеченцам-шайтанам, как выразился Кадыров, которых выбили из Чечни или крымским татарам для которых в России жизни нет. Остальных из числа иноземцев наемников не так уж и много и воюют там они за деньги а не за веру.
  3. vlad.rinatov
    vlad.rinatov Сегодня, 13:06
    -1
    Возвращать "свою" землю воюя с ВС противника- достойно чести. Но намеренно казнить и резать мирняк от малого до старого в самой изощрённой из садистских форм по примеру ИГИЛа (запрещённая в России террористическая организация) - самый настоящий терроризм!
    1. flint
      flint Сегодня, 13:31
      +6
      А что ровнять с землей гражданские кварталы ковровыми бомбардировками достояно чести? На мой взгляд это конечно не терроризм, а гораздо хуже - геноцид.
      1. N-W
        N-W Сегодня, 13:51
        +1
        это конечно не терроризм, а гораздо хуже - геноцид

        Ну это даже не оценка, а констатация. Террором запугивают. Евреи же поставили задачу решить "вопрос Газы" окончательно, истребив "нелюдей". Насколько всё же травоядной была всегда советская и остаётся таковой российская пропаганда. При всех делах нам всегда виделся в противнике "брацкий" народ, которому не повезло с правителями ))
        1. Пузотер
          Пузотер Сегодня, 14:18
          0
          Может евреи и поставили такую задачу, но кто заставлял арабов нападать первыми, обстреливать ракетами неприцельно мирные города, издеваться над трупами и сажать еврейских детей в клетки для животных? Между прочим, в последние годы с арабами в Израиле как только не носились - и пособия и высокие должности и прочее, но всё не в коня корм. Волей-неволей задумается об уничтожении этого осиного гнезда. Да и цель нападения какова? Военная победа невозможна, а вот заставить власти ещё больше прогнуться - вполне. Чем это грозит государству Израиль с учётом имеющегося внутреннего раскола - объяснять не нужно, достаточно представить себя на их месте. Мы ведь воюем за целостность страны правда? И гражданской войны тоже не хотим. И они так же.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 13:35
      0
      Но намеренно казнить и резать мирняк от малого до старого в самой изощрённой из садистских форм по примеру ИГИЛа (запрещённая в России террористическая организация) - самый настоящий терроризм!
      А вы уверенны что там был только мирняк, и ни одного резервиста цахал которые до этого обстреливали палестинцев. Если судить по тому что говорят и делают евреи, не важно сколько там было цахаловцев. Даже если всего один, то все равно можно было всех уничтожить. Как собственно сейчас, да и неоднократно раньше поступали сами евреи.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:11
    +18
    Это не двойные или тройные стандарты Запада ,это стандарт разрабатывается под каждый случай отдельно !
    Когда убивают мирное население русских или арабов - это хорошо ,а когда убивают мирных израильтян - это плохо .
    Если народ пытается отвоевать свои земли - то это смотря какой народ !
    1. Пузотер
      Пузотер Сегодня, 13:37
      +2
      Стандарт вообще один - неразрешимые противоречия разрешают войной. А кто террорист тут зависит от того, кто кричит громче.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:17
    0
    Стоит отметить, что многие эксперты называют израильско-палестинский конфликт большой проблемой для киевских властей.
    . Так с недогосударствами, с их руководством и происходит, куда не ткнутся, в очередную кучу гуано тут же и вляпатся! К родственному их так и тянет.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:18
    +3
    Если палестинцы террористы, то получается, что украинцы тоже террористы. Ведь они тоже хотят вернуть назад свои земли
    Получается ты тоже террорист, говори до конца. request
  7. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 13:18
    +6
    террористы - не террористы.. в любом конфликте гибнут мирные и показатель терроризма не это, а то как.. расстрелять фестиваль, где танцевал мирняк и угонять их, а потом расстреливать, за авиаудары.. это ли не терроризм? с другой стороны хоть и в ответ но удары по жилым зданиям с людьми - нормально разве? а в СВО подобного никто не делает, в таких масштабах, во всяком случае.. поэтому несравнимы конфликты никак.. да и разница между сторонами и тем чем они связаны-мягко говоря большая..
    1. Юра
      Юра Сегодня, 13:30
      +1
      Цитата: советник 2 уровня
      террористы - не террористы.. в любом конфликте гибнут мирные и показатель терроризма не это, а то как.. расстрелять фестиваль, где танцевал мирняк и угонять их, а потом расстреливать, за авиаудары.. это ли не терроризм? с другой стороны хоть и в ответ но удары по жилым зданиям с людьми - нормально разве? а в СВО подобного никто не делает, в таких масштабах, во всяком случае.. поэтому несравнимы конфликты никак.. да и разница между сторонами и тем чем они связаны-мягко говоря большая..
      Хороший комментарий, как это всё остановить вот вопрос.
    2. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 13:36
      0
      кто вам сказал, что на операции не долбят мирняк? вы это спросите у донецких, у луганских, у харьковских, у кировоградских, у херсонских, у мариупольских, у черниговских
  8. N-W
    N-W Сегодня, 13:24
    +3
    О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух! (с) Дремучего чечена переклинило. Когда он узнает, что воюет за Америку, его мозги, как и яица, сварятся "в мешочек" ))
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 13:30
      +3
      Когда он узнает, что воюет за Америку,
      Ему видимо ни кто еще не сказал что зеля за которого он воюет то же еврей. laughing
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:35
    -3
    ха-ха.
    Теперь массово будут кидаться сравнениями и обвинениями ,как волейбольным мячем.

    Если хочется, просто сравнить действия:
    Массовое убийство в упор гражданских лиц - тут , слава богу ,не дошло до такого.
    Массовые и одиночные убийства силовиков - Так СВО , увы.
    Вывоз захваченного населения на свою территорию - наши сми писали о случаях вывоза подростков в Чечню , и представитель РФ в ООН не отрицал вывоза с территорий БС, по СМИ.
    Российских гражданских, по СМИ , на Украину вроде не похищали, слава богу.

    Посмотрим ,что еще будет.