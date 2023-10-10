Немецкий концерн Rheinmetall произведёт для ВСУ более ста тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм

Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины. Сумма заказа колеблется в пределах трехзначных миллионов евро

Рамочное соглашение на 155-мм артиллерийские боеприпасы, заключенное в июле, рассчитано до 2029 года и представляет общий потенциальный объем заказа около 1,2 млрд евро