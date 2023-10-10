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Немецкий концерн Rheinmetall произведёт для ВСУ более ста тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм

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Немецкий концерн Rheinmetall произведёт для ВСУ более ста тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм

Немецкий концерн Rheinmetall произведет для Украины более ста тысяч артиллерийских снарядов, контракт заключен с правительством Германии. Основные поставки боеприпасов пройдут в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба концерна.


Киев получит более ста тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, первые поставки могут состояться уже в этом году, но основную массу боеприпасов концерн поставит в следующем. Соглашение концерн подписал с Бундесвером, заказ оплатит немецкое правительство в рамках программы помощи Украине. Производство будет развернуто не в Германии, а в Испании, где Rheinmetall организовал дочернее предприятие Expal Municipals.

Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины. Сумма заказа колеблется в пределах трехзначных миллионов евро

- говорится в сообщении.

Вообще же Rheinmetall получил от Бундесвера уже третий контракт на производство 155-мм снарядов, и только малая часть из них отправится украинской армии. Как заявили в Берлине, украинский конфликт опустошил арсеналы немецкой армии, а также армий других стран. Теперь Европа в срочном порядке пытается восполнить эти запасы, в том числе и за счет немецкого концерна. Рамочный контракт рассчитан на несколько лет и стоит более одного миллиарда евро.

Рамочное соглашение на 155-мм артиллерийские боеприпасы, заключенное в июле, рассчитано до 2029 года и представляет общий потенциальный объем заказа около 1,2 млрд евро

- добавили в концерне.

Немецкий Rheinmetall является основным поставщиком боеприпасов для ВСУ. В частности, концерн поставляет Киеву 20-мм снаряды для БМП Marder, 105-мм и 120-мм танковые боеприпасы для ОБТ Leopard-1 и Leopard-2. Кроме того, в ближайшее время будет готова к отгрузке первая партия 35-мм боеприпасов для ЗСУ Gepard.
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15 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:06
    0
    А поставят ли ВСУ эти снаряды ? Что выберет ЕС ,под диктовку США , Украину или Израиль ....................
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:19
      0
      Германию специально подрядили по ВСУ... По задумке США - "кто нам мешает, тот нам и поможет.." Германия совместно с Россией - представляли угрозу США, поэтому Германию нагнули и повернули...
      так что выберут Украину...
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:21
      +1
      И тем и другим, на всех хватит, там ведь ещё чехи с болгарами пашут в поте лица.
      Словаки вроде, если не врут, сказали баста.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 13:25
      0
      Обещают снарядов "на недельку и потом"...
      Сто тысяч снарядов - это же на неделю-две активных боевых действий в данном конфликте.
      А ведь могут бандеровской шобле эти снаряды уже и не понадобиться! Сейчас самый лучший момент нашим идти вперед, вести свое наступление.
    4. Escariot
      Escariot Сегодня, 13:33
      -1
      Цитата: APASUS
      А поставят ли ВСУ эти снаряды ? Что выберет ЕС ,под диктовку США , Украину или Израиль ....................

      Снаряды для гаубиц не очень то и нужны Израилю. По крайней мере сейчас не нужны. В распоряжении Израиля есть 500 фунтовые бомбы, коими он и будет ровнять Сектор Газа с землёй. И даже если они закончатся, то в запасах ВВС США их просто огромное количество. ПВО у ХАМАС нету, так что можно обойтись одной авиацией с минимальным подключением артиллерии.
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 13:40
      0
      В ноябре коммуналка для жителей Украины явно взлетит.Альтернативы просто не существует В "искусстве" запускать свои лапы в карман граждан у нынешних правителей Украины равных нет.
      Паниковский отдыхает.
    6. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 13:44
      0
      Они их в таком количестве не произведут! Мощностей не хватит. И, вообще, пока не ясно где эта война закончится. А то получится как в анекдоте про Трампа:
      Трамп умер, спустя год решил вернуться на Землю посмотреть, как там дела идут. Заходит в пивной магазин и спрашивает у продавца - как у вас дела, с кем воюете? Продавец отвечает -дела отлично, никаких проблем нет и ни с кем не воююем, мы всех победили! Трамп обрадовался и говорит - тогда за это можно выпить, дайте бутылку пива. Продавец - да на здоровье! Жигулевское, с вас 50 рублей)))
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 13:55
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        Они их в таком количестве не произведут! Мощностей не хватит. И, вообще, пока не ясно где эта война закончится.)

        а это большое количество? на 2 недели боев, а рассчитана поставка на 2024 год
  2. Два диплома
    Два диплома Сегодня, 13:09
    -5
    Больше газа, больше газа с Ямала в Европу.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:11
    +3
    Немецкий концерн Rheinmetall является основным поставщиком боеприпасов для ВСУ.
    Руководителей этого концерна, оказывающего помощь бандеровскому режиму, пора объявлять пособниками войны и преступниками. Пока так, а со временем может действительно дело дойдет до нового Нюренбергского процесса. Уж очень хочется, чтобы все причастные к попытке "победить Россию на поле боя" понесли наказание.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:21
      -2
      Наказание случится, когда опять над рейсхтагом, наши воины, поднимут ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:20
    +3
    Забугорные гадят, вредят России как могут...
    Всех на карандаш надо брать, а потом...
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:22
    -3
    Тото даже на российской бирже стоимость их акций выросла , писали..
    Богатеи вкладываются
    И прибыль планируется такая (писали здесь же), что по старой книги из СССР про разведчиков , "можно ставить статую благодетелб из чистого золота" (недословно)
  6. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 13:23
    0
    этот немецкий концерн(т) ошибся - все для израиля все для победы высшей расы над животными. а укротуземцы коих обозвали на днях дешевым способом обождут....когда все рассосется
  7. fiv
    fiv Сегодня, 13:46
    0
    А Evonic ( Degussa) произведет 100000 канистр Циклон Б? Хотя чехи его производят до сих пор, название только другое. Говорят, хороший инсектицид.