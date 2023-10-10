Немецкий концерн Rheinmetall произведёт для ВСУ более ста тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм

Немецкий концерн Rheinmetall произведет для Украины более ста тысяч артиллерийских снарядов, контракт заключен с правительством Германии. Основные поставки боеприпасов пройдут в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Киев получит более ста тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, первые поставки могут состояться уже в этом году, но основную массу боеприпасов концерн поставит в следующем. Соглашение концерн подписал с Бундесвером, заказ оплатит немецкое правительство в рамках программы помощи Украине. Производство будет развернуто не в Германии, а в Испании, где Rheinmetall организовал дочернее предприятие Expal Municipals.
Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины. Сумма заказа колеблется в пределах трехзначных миллионов евро
- говорится в сообщении.
Вообще же Rheinmetall получил от Бундесвера уже третий контракт на производство 155-мм снарядов, и только малая часть из них отправится украинской армии. Как заявили в Берлине, украинский конфликт опустошил арсеналы немецкой армии, а также армий других стран. Теперь Европа в срочном порядке пытается восполнить эти запасы, в том числе и за счет немецкого концерна. Рамочный контракт рассчитан на несколько лет и стоит более одного миллиарда евро.
Рамочное соглашение на 155-мм артиллерийские боеприпасы, заключенное в июле, рассчитано до 2029 года и представляет общий потенциальный объем заказа около 1,2 млрд евро
- добавили в концерне.
Немецкий Rheinmetall является основным поставщиком боеприпасов для ВСУ. В частности, концерн поставляет Киеву 20-мм снаряды для БМП Marder, 105-мм и 120-мм танковые боеприпасы для ОБТ Leopard-1 и Leopard-2. Кроме того, в ближайшее время будет готова к отгрузке первая партия 35-мм боеприпасов для ЗСУ Gepard.