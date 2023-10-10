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Американский эксперт: В Киеве обеспокоены возможным ослаблением поддержки Запада из-за событий в Израиле

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Американский эксперт: В Киеве обеспокоены возможным ослаблением поддержки Запада из-за событий в Израиле

Начавшееся в прошедшую субботу обострение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта притянуло внимание международного сообщества и мировых СМИ, а Украина отошла на второй план даже в западной повестке дня.


И несмотря на то, что власти Украины выступили в поддержку Израиля и с осуждением ХАМАС, в Киеве такое развитие событий вызовет нервозность.

По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Владимир Зеленский опасается, что события, происходящие на Ближнем Востоке, заставят Запад и прежде всего США сократить военную и финансовую помощь Украине. Об этом эксперт сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают

- отметил Джонсон, имея в виду события на Украине.

О том, что украинский президент «боится и нервничает» в данной ситуации, говорит и смена его гардероба, считает экс-аналитик ЦРУ. Он подметил, что Зеленский перестал появляться на публике в «костюме Че Гевары-Фиделя Кастро».

Напомним, что ранее о необходимости перенаправить Израилю все средства, подготовленные для помощи Украине, заявил американский сенатор Джош Хоули.

Очевидно, что если конфликт на Ближнем Востоке пойдет по нарастающей, то внимание к Украине будет еще больше падать.
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13 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:24
    +3
    Американский эксперт: В Киеве обеспокоены возможным ослаблением поддержки Запада из-за событий в Израиле
    Поздно тетя боржоми пить, когда почки отвалились... request
  2. alystan
    alystan Сегодня, 13:26
    +4
    После начала боевых действий ХАМАС один день все западные СМИ напрочь забыли про Украину.
    Теперь Зеленский всеми силами пытается вернуть к себе внимание своих хозяев.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 13:37
      +1
      У хозяина теперь новая "любимая жена" в гареме. На всех сил может не хватить, хозяин стареет.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:26
    +4
    Американский эксперт: В Киеве обеспокоены возможным ослаблением поддержки Запада из-за событий в Израиле

    По моему, слово обеспокоены не подходит к этой ситуации. У них, от таких мыслей, дyпы горят. Это же конец укровермахта.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 13:30
      +3
      Интерес к Украине пропал, как к гулящей девке. Это вполне нормально.
      1. alystan
        alystan Сегодня, 13:37
        +2
        Джон Кирби, адмирал в отставке, чуть не зарыдал, упомянув про 11 погибших американо-израильских граждан.

        Что-то не припомню, чтобы кто-нибудь из американского истеблишмента пускал слезу на смерть (заслуженную) простых американских диких гусей на Украине...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:27
    +2
    Так между делом .В ночь на 8 октября на подводном газовом трубопроводе Балтикконнектор между Эстонией и Финляндией упало давление.Работа остановлена.Опять штоле яхта Андромеда и украинский экипаж? bully
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:30
    +3
    Зеленский перестал появляться на публике в «костюме Че Гевары-Фиделя Кастро» —

    ***
    — Неужели в старое переоделся? ...
    ***

  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    +1
    в Киеве такое развитие событий вызовет нервозность.
    В этой ситуации и до паники недалеко не смотря на заявления Байдена, что украину не бросят ни при каких условиях. Возникнет необходимость бросят и глазом не моргнут. А этому поспособствует наша победа. С учетом того, что сегодня внимание мировых СМИ отвлечено от украины на события в Секторе Газа, то с большой вероятностью возможна очередная крупная провокация со стороны киева.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:46
      +2
      А в это время, пока Зеленский переживает о западной помощи
      «С 4 утра Армия России начала невероятной силы артподготовку на Мариинском и Авдеевском направлении. Артподготовка идет до сих пор. Горят ГСМ, склады БК и техника противника. В эти минуты наши бойцы переходят в наступление"... «Работает авиация и артиллерия порядка 200 стволов. Армия России давит с флангов. Продвижение ВС России (на 8 часов) в эти минуты до 200 м. По перехватам — у некоторых подразделений ВСУ БК закончился. Противник отступает»
      Пишут телеграмм-каналы.
  7. N-W
    N-W Сегодня, 13:37
    +1
    Чем изнеженнее тело, тем ближе к нему "своя" рубашка. У нас пока не получилось залезть под рубашку Западу и ощутимо пощекотать его. Если исламские радикалы смогут это сделать ценой терактов в "центрах принятия решений", тогда фокус внимания западного плебса реально сместится. Без этого - вряд ли.
  8. ydjin
    ydjin Сегодня, 13:43
    +2
    Что вы Зеля мнёте тити, страх перейти из любимой жены запада во главе с Америкой в нелюбимую наложницу которую имеют но не дарят подарки вызывает панические атаки? Ну так пора осознать что ты был и будешь одноразовой прокладкой. Эх беда когда дешёвый комедиант из себя воображает стратега.
  9. Olive1
    Olive1 Сегодня, 13:51
    +1
    Сколько этому Ларри платят за его дезу? Не могут они укров кинуть, исключено