Американский эксперт: В Киеве обеспокоены возможным ослаблением поддержки Запада из-за событий в Израиле

Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают

Начавшееся в прошедшую субботу обострение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта притянуло внимание международного сообщества и мировых СМИ, а Украина отошла на второй план даже в западной повестке дня.И несмотря на то, что власти Украины выступили в поддержку Израиля и с осуждением ХАМАС, в Киеве такое развитие событий вызовет нервозность.По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Владимир Зеленский опасается, что события, происходящие на Ближнем Востоке, заставят Запад и прежде всего США сократить военную и финансовую помощь Украине. Об этом эксперт сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.- отметил Джонсон, имея в виду события на Украине.О том, что украинский президент «боится и нервничает» в данной ситуации, говорит и смена его гардероба, считает экс-аналитик ЦРУ. Он подметил, что Зеленский перестал появляться на публике в «костюме Че Гевары-Фиделя Кастро».Напомним, что ранее о необходимости перенаправить Израилю все средства, подготовленные для помощи Украине, заявил американский сенатор Джош Хоули.Очевидно, что если конфликт на Ближнем Востоке пойдет по нарастающей, то внимание к Украине будет еще больше падать.