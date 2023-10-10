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В Кремле назвали безосновательными слова Зеленского о желании России развязать войну на Ближнем Востоке

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В Кремле назвали безосновательными слова Зеленского о желании России развязать войну на Ближнем Востоке

Сегодня фокус внимания мировой общественности несколько сместился с конфликта на Украине на израильско-палестинское противостояние. Между тем Киев отчаянно пытается не остаться на «задворках геополитической повестки» и всячески спекулирует на теме борьбы ЦАХАЛ и ХАМАС.


Так, палестинских боевиков украинские власти назвали террористами и выразили поддержку Израилю. Но не это главное. Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «желании развязать войну на Ближнем Востоке». Со его слов, у него даже есть доказательства.

Правда, как обычно, Зеленский их не озвучил. Видимо считает, что ему все поверят на слово.

В то же время слова украинского лидера уже прокомментировали в Кремле. В ходе сегодняшнего брифинга пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков подчеркнул, что слова Зеленского совершенно не имеют под собой никаких оснований, и в Кремле к данному заявлению относятся негативно.

Также, отвечая на вопросы журналистов, российский чиновник раскрыл некоторые подробности позиции наших властей по поводу разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта.

Со слов Пескова, Москва продолжает поддерживать контакты, как с Палестиной, так и с Израилем, чтобы найти возможность дипломатического решения конфликта.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что визит президента Палестины в Россию был согласован заранее, однако точных дат пока нет.

Касательно россиян, которые могли попасть в заложники к боевикам ХАМАС, российский чиновник подчеркнул, что Москва выясняет, есть ли среди пленных наши граждане.

Ответил Песков и на вопрос о возвращении в страну бизнесмена Михаила Фридмана, который до этого заявил, что переехал на пмж в Израиль.

Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации

- заявил пресс-секретарь Кремля, добавив, что в этом нет ничего необычного.
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3 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:58
    +3
    Владимир Зеленский обвинил Россию в «желании развязать войну на Ближнем Востоке»
    Вот оно как оказывается. А перед этим Зеленский и его компания грозились нанесением ударов по Сирии и Ирану (чего под "коксом" не пообещаешь). Это как воспринимать? Разве это не желание развязать войну на БВ? Не стоит наверное уже на официальном уровне отвечать на каждый писк киева, нужно просто продолжать операцию усиливая и ужесточая свои удары.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:05
    +1
    На счет возвращенцев - этого вот не надо, жили два года без них и дальше проживем, если уж так не в терпеж, то через пятилетний карантин в Магаданской области (Макаревичи, Галкины, Гребенщиковы, Слепаковыи т.д. и т.д.).
  3. N-W
    N-W Сегодня, 14:07
    0
    Нельзя на официальных мероприятиях комментировать слова комика. Иначе сам комиком станешь. Или уже стал?