В Кремле назвали безосновательными слова Зеленского о желании России развязать войну на Ближнем Востоке

Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации

Сегодня фокус внимания мировой общественности несколько сместился с конфликта на Украине на израильско-палестинское противостояние. Между тем Киев отчаянно пытается не остаться на «задворках геополитической повестки» и всячески спекулирует на теме борьбы ЦАХАЛ и ХАМАС.Так, палестинских боевиков украинские власти назвали террористами и выразили поддержку Израилю. Но не это главное. Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «желании развязать войну на Ближнем Востоке». Со его слов, у него даже есть доказательства.Правда, как обычно, Зеленский их не озвучил. Видимо считает, что ему все поверят на слово.В то же время слова украинского лидера уже прокомментировали в Кремле. В ходе сегодняшнего брифинга пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков подчеркнул, что слова Зеленского совершенно не имеют под собой никаких оснований, и в Кремле к данному заявлению относятся негативно.Также, отвечая на вопросы журналистов, российский чиновник раскрыл некоторые подробности позиции наших властей по поводу разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта.Со слов Пескова, Москва продолжает поддерживать контакты, как с Палестиной, так и с Израилем, чтобы найти возможность дипломатического решения конфликта.Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что визит президента Палестины в Россию был согласован заранее, однако точных дат пока нет.Касательно россиян, которые могли попасть в заложники к боевикам ХАМАС, российский чиновник подчеркнул, что Москва выясняет, есть ли среди пленных наши граждане.Ответил Песков и на вопрос о возвращении в страну бизнесмена Михаила Фридмана, который до этого заявил, что переехал на пмж в Израиль.- заявил пресс-секретарь Кремля, добавив, что в этом нет ничего необычного.