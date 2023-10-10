Израильская онлайн-газета: ВВС Израиля вернули в страну сотни своих военных из Европы

Продолжается вооруженное противостояние между боевыми подразделениями палестинского исламского движения ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные, в ответ на ракетные удары и сухопутное вторжение отрядов ХАМАС, ведут ковровые бомбардировки и массированные ракетные удары по территории сектора Газа, уничтожая целые кварталы, включая гражданские объекты.Объявлено о скорой наземной операции ЦАХАЛ. К южной границе страны, разделяющей Израиль с сектором Газа, стягиваются бронетехника и войска.Соединенные Штаты и другие страны Запада ожидаемо встали на сторону Израиля. США уже оказывают еврейскому государству военную помощь и намерены наращивать ее. Однако в Вашингтоне объявили, что вводить американские войска в регион не намерены. По крайней мере, пока. Все намного сложнее в Европе, где не могут изыскать боеприпасы для отправки в Израиль по причине серьезного истощения арсеналов в ходе поддержки Украины.В Израиле уже проведена масштабная мобилизация, в общей сложности на службу призвано около 360 000 резервистов. Одновременно идет переброска израильского военного контингента, находящегося в других странах. Израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel сообщает, что Военно-воздушные силы ЦАХАЛ спецрейсами на тяжелых транспортных самолетах вернули в страну сотни своих военных из Европы. Операция проводилась по согласованию с МИД Израиля, пишет издание.При этом нарастает напряженность и на севере страны, где со стороны Ливана военизированная шиитская организация «Хезболла» и иранский Корпус стражей исламской революции сосредотачивают силы на границе с Израилем. Пока что сообщается о незначительных, в основном с применением минометов, взаимных обстрелах с обеих сторон. Не исключается, что при определенных обстоятельствах в войне с Израилем примут участие другие военизированные формирования и арабские государства Ближнего Востока.Между тем, военные эксперты обсуждают сам факт стремительного вторжения боевиков ХАМАС на юг Израиля, которое даже знаменитые израильские разведслужбы «Моссад», АМАН и Шабак откровенно проворонили. Высказываются мнения, что в подготовке операции отрядами ХАМАС активную роль сыграл Иран. Американские эксперты считают, что при планировании операции палестинские боевики практически не использовали электронные средства коммуникации, что и не позволило спецслужбам и военным Израиля вовремя раскрыть их планы.