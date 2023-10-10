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Израильская онлайн-газета: ВВС Израиля вернули в страну сотни своих военных из Европы

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Израильская онлайн-газета: ВВС Израиля вернули в страну сотни своих военных из Европы

Продолжается вооруженное противостояние между боевыми подразделениями палестинского исламского движения ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные, в ответ на ракетные удары и сухопутное вторжение отрядов ХАМАС, ведут ковровые бомбардировки и массированные ракетные удары по территории сектора Газа, уничтожая целые кварталы, включая гражданские объекты.


Объявлено о скорой наземной операции ЦАХАЛ. К южной границе страны, разделяющей Израиль с сектором Газа, стягиваются бронетехника и войска.

Соединенные Штаты и другие страны Запада ожидаемо встали на сторону Израиля. США уже оказывают еврейскому государству военную помощь и намерены наращивать ее. Однако в Вашингтоне объявили, что вводить американские войска в регион не намерены. По крайней мере, пока. Все намного сложнее в Европе, где не могут изыскать боеприпасы для отправки в Израиль по причине серьезного истощения арсеналов в ходе поддержки Украины.

В Израиле уже проведена масштабная мобилизация, в общей сложности на службу призвано около 360 000 резервистов. Одновременно идет переброска израильского военного контингента, находящегося в других странах. Израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel сообщает, что Военно-воздушные силы ЦАХАЛ спецрейсами на тяжелых транспортных самолетах вернули в страну сотни своих военных из Европы. Операция проводилась по согласованию с МИД Израиля, пишет издание.

При этом нарастает напряженность и на севере страны, где со стороны Ливана военизированная шиитская организация «Хезболла» и иранский Корпус стражей исламской революции сосредотачивают силы на границе с Израилем. Пока что сообщается о незначительных, в основном с применением минометов, взаимных обстрелах с обеих сторон. Не исключается, что при определенных обстоятельствах в войне с Израилем примут участие другие военизированные формирования и арабские государства Ближнего Востока.

Между тем, военные эксперты обсуждают сам факт стремительного вторжения боевиков ХАМАС на юг Израиля, которое даже знаменитые израильские разведслужбы «Моссад», АМАН и Шабак откровенно проворонили. Высказываются мнения, что в подготовке операции отрядами ХАМАС активную роль сыграл Иран. Американские эксперты считают, что при планировании операции палестинские боевики практически не использовали электронные средства коммуникации, что и не позволило спецслужбам и военным Израиля вовремя раскрыть их планы.
Использованы фотографии:
Сайт ЦАХАЛ
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17 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 13:40
    +6
    ВВС Израиля вернули в страну сотни своих военных из Европы

    А что там делали израильские летуны? Уж не на восточных границах ЕС они ошивались? Или где еще восточнее?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:54
      +5
      Среди евреев и им сочувствующим как-то не принято вспоминать известные слова первого премьер министра современного Израиля Давида Бен-Гуриона об отношении палестинцев к евреям, где ёмко дано историческое прошлое и перспективы будущего этих двух народов, а мы давайте их вспомним:

      «Почему арабы должны хотеть мира? Будь я арабским лидером, я бы не искал компромиссов с Израилем. Ничего удивительного: мы отняли у них страну… Да, эта земля обещана нам Богом, но это не их Бог. Это правда, что наши корни здесь, в древнем Израиле, но с тех пор прошло две тысячи лет — какое им до того дело? Мы повидали антисемитизм, нацистов, Гитлера, Освенцим, но была ли это их вина? Они видят только одно: пришли мы и украли их землю. С какой стати они должны мириться с этим? Так что все очень просто: мы должны быть сильными и иметь мощную армию. Если мы не будем придерживаться такой политики, арабы нас уничтожат». hi
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 13:41
    +4
    И что делали сотни израильских военных в Европе? Заодно бы показали, так, объективности ради, сотни драпающих из Израиля, а то самолёты же не пустые назад летят.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:49
      -3
      Цитата: Pharmacist
      И что делали сотни израильских военных в Европе? Заодно бы показали, так, объективности ради, сотни драпающих из Израиля, а то самолёты же не пустые назад летят.

      Отдыхали в Европе, у военных Израиля достаточно хорошие зарплаты чтобы купить путёвку на Европейские курорты
      1. Msi
        Msi Сегодня, 13:52
        +1
        Отдыхали в Европе,

        Аааа... "отпускники" значит, кто бы сомневался...
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:41
    +1
    Военно-воздушные силы ЦАХАЛ спецрейсами на тяжелых транспортных самолетах вернули в страну сотни своих военных из Европы.

    А что и где делали в Европе израильские военные?
    1. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 13:48
      -1
      Речь о солдатах резирвистах которые путешествовали по европе
  4. Msi
    Msi Сегодня, 13:41
    +2
    ЦАХАЛ спецрейсами на тяжелых транспортных самолетах вернули в страну сотни своих военных из Европы

    Не из восточной ли Европы????
  5. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 13:48
    +1
    Думаете ЦАХАЛ Вам на Топваре ответит? lol
    1. Msi
      Msi Сегодня, 13:51
      +3
      Думаете ЦАХАЛ Вам на Топваре ответит

      Ответит... Словами Арона и Нас рать...
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 14:11
        0
        А если не снизойдут? winked
        Цитата: Msi
        Словами Арона и Нас рать...
    2. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 13:51
      0
      мы думаем ЦАХАЛ обязательно ответит:)
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:52
    +3
    Военно-воздушные силы ЦАХАЛ спецрейсами на тяжелых транспортных самолетах вернули в страну сотни своих военных из Европы.
    Которые помогали НАТО укреплять его восточный фланг заодно обучая в/сл ВСУ "правильно" воевать с Россией?
  7. N-W
    N-W Сегодня, 13:56
    +2
    Зелебобу также прихватите - он уже давно весь в "хаки", весь боеготовый, прям щас укусит ))
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 13:57
    +3
    Ну и теперь есть реальное сравнение действий армянской и еврейской диаспор во время вооруженного противостояния их Родины...
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:11
    +1
    Was haben überhaupt israelische Soldaten/Piloten in Europa verloren...?!?
    Kämpfen die auch im US-Auftrag auf ukrainischer Seite...?!?
  10. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 14:17
    0
    Сила милитаризованного государства Израиль всем известна, спору нет. Вопрос в том, на что рассчитывал ХАМАС? Какие козыри у них в рукаве, раз они "ещё не начинали"? Или палестинцев "обманули", как доверчивого славянина? Посмотрим, насколько един арабский мир...