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В МИД РФ заявили о провале американской разведки на Ближнем Востоке

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В МИД РФ заявили о провале американской разведки на Ближнем Востоке

Масштабную атаку, осуществленную боевиками ХАМАС 7 октября, многие военные эксперты уже назвали крупнейшим провалом в истории израильской разведки. Армия обороны Израиля была попросту не готова к подобному развитию событий, поэтому и допустила вторжение противника на свою территорию.


Между тем остается много вопросов не только к израильской, но и к американской разведке. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе недавнего интервью отказался отвечать на вопрос журналистов по поводу провала американских спецслужб на Ближнем Востоке.

На вышеупомянутый провал в ходе сегодняшнего брифинга указала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что у американцев повсюду есть спутники и военные базы, спецслужбы США ведут просушку по всему миру, а Минфин контролирует оборот всех напечатанных долларов. При этом они не смогли спрогнозировать крупнейший конфликт на Ближнем Востоке.

Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки? Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке?

- заявила Захарова.

При этом представитель российского МИД напомнила, что о «вторжении России на Украину» американские спецслужбы начали твердить еще с конца 2021 года. Правда, как пояснила дипломат, тогда это был информационный фон, предшествующий украинским провокациям.

Но случай с Израилем, по мнению Захаровой, является еще одной загадкой, наряду с убийством Джона Кеннеди. А главное, после такого оглушительного провала, никто в администрации американского президента так и не подал в отставку.
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5 комментариев
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  1. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 14:09
    +2
    В может не проморгал, а закрыл глаза? Не думали об этом, тактики? У замеров стратегия, а не тактика. В этом разница. Для них повод выставить свои базы. Усе.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 14:14
      0
      good тоже самое хотел сказать. Думаю так и было, пусть целью было не установка военной базы, но к выборам в США самое то. Америка помогает Израилю "всех победить" чем не "перемога" для бидона и компании. Тем более, что с укронаступом пролетели.
    2. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: Брат Географ
      В может не проморгал, а закрыл глаза?

      А, может все так и задумано? Полосатые - мастера заговоров, интриг, многоходовок и "игры в долгую".
      Может это только начало большой игры (войны) на Ближнем Востоке?
  2. Обычный
    Обычный Сегодня, 14:13
    +1
    Может они хотели чтобы это случилось? Можно знать, иметь данные, и при этом желать такого хода развития. Только итог этого вторжения даст более или менее понимание того, какие данные были о таком развитии событий. Пожертвовать гражданскими для достижения своих целей для юсовцев как два пальца об....ть.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:17
    0
    Вы не понимаете, это другое. Израиль обманули.