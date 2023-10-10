В МИД РФ заявили о провале американской разведки на Ближнем Востоке

Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки? Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке?

Масштабную атаку, осуществленную боевиками ХАМАС 7 октября, многие военные эксперты уже назвали крупнейшим провалом в истории израильской разведки. Армия обороны Израиля была попросту не готова к подобному развитию событий, поэтому и допустила вторжение противника на свою территорию.Между тем остается много вопросов не только к израильской, но и к американской разведке. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе недавнего интервью отказался отвечать на вопрос журналистов по поводу провала американских спецслужб на Ближнем Востоке.На вышеупомянутый провал в ходе сегодняшнего брифинга указала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат отметила, что у американцев повсюду есть спутники и военные базы, спецслужбы США ведут просушку по всему миру, а Минфин контролирует оборот всех напечатанных долларов. При этом они не смогли спрогнозировать крупнейший конфликт на Ближнем Востоке.- заявила Захарова.При этом представитель российского МИД напомнила, что о «вторжении России на Украину» американские спецслужбы начали твердить еще с конца 2021 года. Правда, как пояснила дипломат, тогда это был информационный фон, предшествующий украинским провокациям.Но случай с Израилем, по мнению Захаровой, является еще одной загадкой, наряду с убийством Джона Кеннеди. А главное, после такого оглушительного провала, никто в администрации американского президента так и не подал в отставку.