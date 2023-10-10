Штурмовые отряды российской армии прорвали линию обороны ВСУ и вышли к селу Бердычи в районе Авдеевки

Наступление украинской армии окончательно остановилось, хотя отдельные попытки прорвать нашу оборону все же предпринимаются. В то же время российская армия перешла к активным действиям, пока в тактическом плане. Как сообщают с передовой, на многих направлениях отмечено продвижение вперед российских войск.
По данным Минобороны, ВСУ предпринимают попытки атаковать в районе Артемовска, две атаки отбито у Клещеевки. Также наши накрыли подразделения ВСУ у Курдюмовки. За сутки противник потерял до 165 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Сегодня утром подразделения ВС России предприняли самую массированную атаку в районе Авдеевки, но в сводку она не попала.
По данным, поступающим с передовой, на Авдеевский оборонительный район ВСУ обрушилось все, что только стреляло. Артиллерия, авиация, "Грады", "Солнцепеки" и т.д., город горит, наши сумели прорвать линию обороны ВСУ и выйти на восточные окраины села Бердычи. Одновременно с этим идет атака вдоль ж.д. полотна на север, чтобы исключить контрудар резервами противника в тыл наступающим частям 2А (именно она на острие удара). Но это пока все неофициально, держим кулаки за наших.
На Южно-Донецком направлении 127-я бригада ТРО ВСУ пытается сбить наши части в районе Приютного, но бесполезно. Наши активно работают артиллерией в районах Новомихайловка, Никольское и Старомайорское. Потери противника составили до 200 человек убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубица Д-20. В районе Новомихайловки уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
На Красно-Лиманском наши отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения (запрещенный в России и признанный террористической организацией "Азов"*) и 63-й механизированной бригады в районах юго-восточнее Кузьмино и Червоная Диброва. Потери противника - до 60 всушников, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицы: Д-20 и Д-30.
На Купянском направлении противник попытался сбить наши части в районе Лимана Первого, атаковав четыре раза силами штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лиман Первый. Про продвижение не говорится, но еще накануне вечером наши взяли несколько опорников ВСУ. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: одна М777 и две САУ «Гвоздика».
На Запорожском направлении наши продолжили наносить удары по 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригадам в районе Работино и северо-западнее Вербовое. Потери противника составили более 80-ти украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46.
На Херсонском направлении потери противника за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих и 12 автомобилей. В районе Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ «Херсон».