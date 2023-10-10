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Власти Ирана отвергли причастность к нападению ХАМАС на Израиль

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Власти Ирана отвергли причастность к нападению ХАМАС на Израиль

Хорошо организованная и беспрецедентная операция, проведенная палестинским движением ХАМАС на территориях Израиля, прилегающих к сектору Газа, наводит многих на мысль, что кто-то активно помогал палестинским отрядам в подготовке нападения.


Как часто бывает в таких случаях, в Израиле и на Западе заговорили о возможном иранском следе. И хотя Иран стал первой и пока единственной страной, полностью поддержавшей действия ХАМАС, все не так просто в этой ситуации.

Дело в том, что Ирану подчиняется шиитское движение «Хизбалла», что в южном Ливане, а вот ХАМАС является суннитской организацией, которая никогда из Тегерана не управлялась. При этом, по мнению ряда экспертов, эта палестинская организация финансируется Катаром, где часто бывают и ее руководители. Однако у Израиля неплохие отношения с этой страной и поэтому легче обвинить во всем старого врага Иран, чем наживать нового.

В Тегеране заявили, о поддержке палестинцев, но при этом отметили, что Иран к событиям, разворачивающимся вокруг сектора Газа, никакого отношения не имеет. Об этом, в частности, заявил духовный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи. По его словам, атаку устроили сами палестинцы и она стала следствием преступных действий Израиля.

Враг говорит, что за этой операцией стоял Иран – это ерунда

- сказал Хаменеи.

Помощь Ирана в проведении атаки на Израиль отрицают и в ХАМАС.
Использованы фотографии:
ayatbso.ir
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9 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:40
    +4
    Враг говорит, что за этой операцией стоял Иран – это ерунда
     Думается,что ерунда.В Иране,сами охренели от произошедшего. Как в том анекдоте: "А что я,а что я ,я сама офигела"(с)
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:42
    +1
    Накаляется обстановка.
    «Хезболла» публикует видео с подписью «Мы идём».
    Перед этим ливанская боевая партия заявила, что у неё есть 250 000 ракет, готовых к пуску по Израилю.
    Утром Израиль нанес удары по позициям «Хезболлы» в приграничных деревнях на южной границе Ливана. Оттуда запускали дроны в сторону Израиля.
    А в МИД Израиля порекомендовали Ливану и «Хезболле» не «испытывать терпение» Тель-Авива.
    Напомним, что войска «Хезболлы» - это одни из наиболее опытных воинов Ближнего Востока, они принимали активное участие в очистке Сирии от террористов, в 2006 г. они воевали с Израилем, причинив ему серьезные потери и принудив к миру.

    https://t.me/RVvoenkor/54522
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:51
    -1
    Раз персы опровергли свою причастность, значит так и есть.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:51
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Раз персы опровергли свою причастность, значит так и есть.

      А почему нет? Какой смысл им финтить?
      Иран в свой адрес уже и наслушался, и насмотрелся всего - и санкции, и угрозы, и проклятия. Им стесняться нечего. Если бы они ХАМАС открыто поддержали - что бы для них изменилось? Открыто признаваться в организации всего этого бадабума, конечно, никто не собирается (на Украине тоже "никто не виноват, только вера в демократию украинского народа", а Запад не при делах). Но высказать одобрение могут запросто, от Ирана не убудет.
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Раз персы опровергли свою причастность, значит так и есть.

      Ну так персы всю жизнь поддерживали Хезболлу, которая с ХАМАС не в лучших отношениях. В Сирии Хезболла и ХАМАС вообще оказались по разные стороны прицела - Хезболла с КСИР поддержали Асада, а ХАМАС - "умеренных" террористов.
  4. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 15:05
    +1
    я лично склоняюсь к тому, что кто-то заинтересован в конкурентном преимуществе с США.
    в моем фокусе на территории ЕС (включая и не материковую часть) таких - 2-а государства.

    ибо неспроста Израильская разведка - спала.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:15
    -1
    Es wirkt beschämend, wie sich der Iran offiziell offenbar immer noch verstecken
    möchte...!!
    Wäre nicht eigentlich JETZT der geeignete Zeitpunkt Farbe zu bekennen und den
    Brüdern und Schwestern in Palästina und im Libanon zur Hilfe zu kommen...?!?

    Wenn der Iran jetzt nicht eingreift, wird es einen endgültigen Genozid Israels an
    der palästinensischen Bevölkerung geben, da Israel vollkommen unfähig ist, seine
    Mitschuld an diesem Konflikt einzugestehen und nach anderen Mitteln als Gewalt
    zu suchen...!!! Auch Russland muss sich fragen lassen, wie lange man dem Treiben
    der USA und Israels noch weiter mehr oder weniger tatenlos zusehen will...?!?

    Es ist längst überfällig, Israel die Grenzen seiner Handlungen aufzuzeigen und
    als Mensch zu handeln...!!!
  6. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 16:01
    0
    Дело в том, что Ирану подчиняется шиитское движение «Хизбалла», что в южном Ливане, а вот ХАМАС является суннитской организацией, которая никогда из Тегерана не управлялась. При этом, по мнению ряда экспертов, эта палестинская организация финансируется Катаром, где часто бывают и ее руководители. Однако у Израиля неплохие отношения с этой страной и поэтому легче обвинить во всем старого врага Иран, чем наживать нового.

    А меня вчера минусили за предположение, что Иран для Израиля - удобный козёл отпущения на тот случай, если истинных спонсоров боевиков называть нежелательно по причине необходимости улучшения отношений с ними. smile
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:15
    0
    Власти Ирана отвергли причастность к нападению ХАМАС на Израиль
    Кому то очень хочется, чтобы запылал Ближний Восток.
    Эта третья сила очень хочет большой войны, потому и атака ХАМАС на Израиль была столь кровавой, чтобы не дать возможности решить этот конфликт путём мирных переговоров и видимо по сценарию этой третьей силы, в этот кровавый водоворот войны должно быть затянуто как можно больше государств.