Власти Ирана отвергли причастность к нападению ХАМАС на Израиль

Враг говорит, что за этой операцией стоял Иран – это ерунда

Хорошо организованная и беспрецедентная операция, проведенная палестинским движением ХАМАС на территориях Израиля, прилегающих к сектору Газа, наводит многих на мысль, что кто-то активно помогал палестинским отрядам в подготовке нападения.Как часто бывает в таких случаях, в Израиле и на Западе заговорили о возможном иранском следе. И хотя Иран стал первой и пока единственной страной, полностью поддержавшей действия ХАМАС, все не так просто в этой ситуации.Дело в том, что Ирану подчиняется шиитское движение «Хизбалла», что в южном Ливане, а вот ХАМАС является суннитской организацией, которая никогда из Тегерана не управлялась. При этом, по мнению ряда экспертов, эта палестинская организация финансируется Катаром, где часто бывают и ее руководители. Однако у Израиля неплохие отношения с этой страной и поэтому легче обвинить во всем старого врага Иран, чем наживать нового.В Тегеране заявили, о поддержке палестинцев, но при этом отметили, что Иран к событиям, разворачивающимся вокруг сектора Газа, никакого отношения не имеет. Об этом, в частности, заявил духовный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи. По его словам, атаку устроили сами палестинцы и она стала следствием преступных действий Израиля.- сказал Хаменеи.Помощь Ирана в проведении атаки на Израиль отрицают и в ХАМАС.