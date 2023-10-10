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Депутат парламента Израиля призвала использовать против ХАМАС «оружие судного дня»

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Депутат парламента Израиля призвала использовать против ХАМАС «оружие судного дня»

На фоне разгоревшегося на Ближнем Востоке противостояния Израиля и палестинской группировки ХАМАС, звучат самые разные заявления.


Многие мировые лидеры призвали стороны перейти к дипломатическому урегулированию и сесть за стол переговоров. На Западе выразили решительную поддержку Израилю и назвали боевиков палестинского формирования террористами. В самом Израиле отвергают любые предложения о переговорах и готовятся начать операцию возмездия, заведомо начав блокаду сектора Газа и нанося массированные удары авиацией по данной территории.

Однако и это еще не все. Очевидно, что атака ХАМАС, которую попросту «проспала», как израильская, так и американская разведка, оказала огромное психологическое воздействие на ранее считавшуюся самой защищенной страну на Ближнем Востоке. В связи с этим, в информационном пространстве появляются и весьма радикальные высказывания от израильских политиков.

Так, депутат парламента Израиля Тали Готлиб на своей странице в соцсети написала сообщение с призывом к правительству принять решение об использовании против врагов «оружия судного дня». Очевидно, что политик говорит о ядерном оружии.

Я призываю вас сделать все возможное и без страха использовать оружие судного дня против наших врагов

- написала Готлиб.

Стоит отметить, что Израиль не подтверждает, но и не отрицает наличия у себя ядерного оружия. В то же время по данным разведок мира, страна обладает полноценной ядерной триадой. По некоторым оценкам, Израиль может занимать 6 место среди стран так называемого «ядерного клуба».
Использованы фотографии:
pixabay.com
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72 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:40
    -4
    Я призываю вас сделать все возможное и без страха использовать оружие судного дня против наших врагов
    Да судного дня и газом их травите, напалмом заливайте, все враги израиля! Кругом Иран! Все ХАМАС!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:50
      +21
      Это не призыв,а истерика.После применения такого оружия по Сектору Газа весь Израиль от своего же оружия превратится в радиактивную пустыню. Сектор Газа анклав между Израилем и Египтом.Там расстояния мизерные.Весь Израиль станет Чернобылем в таком случае.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 14:54
        +15
        Странно, думал, настолько тупых евреев не бывает
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 15:02
          +4
          Возможно она уже из Флориды пишет. Украинские нацисты во время холодной войны тоже призывали бомбить СССР вместе с УССР для спасения украинцев видимо
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 15:14
          +2
          Цитата: роман66
          Странно, думал, настолько тупых евреев не бывает

          А может она уже лысая.
        3. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 15:21
          +4
          Цитата: роман66
          Странно, думал, настолько тупых евреев не бывает

          Процент тупых у евреев такой же как в любом другом народе. В политике их у нас похоже больше чем у других.
          1. БМП-2
            БМП-2 Сегодня, 15:33
            +4
            В политике везде процент тупых больше, чем в среднем, поскольку именно там они востребованы больше, чем в любых других областях человеческой деятельности...
          2. Egeny
            Egeny Сегодня, 15:53
            +2
            Арон, ты случайно не из Москвы вещаешь?)
            1. Арон Заави
              Арон Заави Сегодня, 16:44
              0
              Цитата: Egeny
              Арон, ты случайно не из Москвы вещаешь?)

              Из Ришон-ле-Циона.
        4. MakStVik
          MakStVik Сегодня, 15:29
          0
          Хитрость и умение хорошо считать не признак наличия ума. Это всего лишь расчётливость. И у таких людей не много друзей, только "собутыльники" пока они выгодны.
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 15:55
            -1
            А вот тут, Макс, Вы ошибаетесь... насчёт ума.)
        5. AUL
          AUL Сегодня, 15:54
          +1
          Цитата: роман66
          Странно, думал, настолько тупых евреев не бывает

          Слава Богу, это только его частное мнение и пиар в соцсетях. Но бодливой корове Бог рогов не дает.
          Таких интеллектуалов везде полно. На ВО в теме про 404 чуть ли не каждый третий кричит о необходимости применить ТЯО и вообще "вдарить Сарматом по Лондону и Вашингтону"!
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 15:57
            +1
            необходимости применить ТЯО и вообще "вдарить Сарматом по Лондону и Вашингтону"!
            Это к стати пропагандирует еще один еврей, только на тв канале в РФ.
      2. Григорий Ремарк
        Григорий Ремарк Сегодня, 15:00
        -5
        весь Израиль от своего же оружия превратится в радиактивную пустыню
        Ерунда. Генерал Гурулев тоже предлагал нанести такой удар в районе Работино. Приедут РХБЗ шники все деактивируют. Там же не Сатана упадет.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 15:57
          0
          Гриша, "сатана" не падает, она вас любит)
      3. БратИбота
        БратИбота Сегодня, 15:08
        0
        Походу намекает на врагов имея ввиду Иран. Сектор газа пехотой возьмут, а Иран каким образом
        1. андрей юрьевич
          андрей юрьевич Сегодня, 15:49
          0
          Цитата: БратИбота
          . Сектор газа пехотой возьмут,
          ха-ха...да вы вообще не в курсе что ЭТО ! там под землёй ещё город !
      4. korwalol
        korwalol Сегодня, 15:15
        +2
        Это не истерика, а климакс. Больная на всю голову
      5. alystan
        alystan Сегодня, 15:28
        +1
        12 канал Израиля передает:

        Израиль пригрозил Египту атаковать все грузовики с гуманитарной помощью, пытающиеся въехать в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах.

        До сих пор все финансовые и гуманитарные потоки в Сектор Газа контролировал лично Израиль. Самолично решая что пропускать, а что нет. Запредельное человеколюбие.

        И Египет закрыл КПП на границе с Газой из-за начавшихся бомбардировок сионистов. Так наверное вернее будет называть израильское государство.

        UPD:
        Кому-то не понравилось, как я назвал Израиль.
        Не все евреи сионисты, а вот правительство и парламент, олицетворяющие государство, как раз такими и являются.
        По-моему, справедливо.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:54
      +4
      Для такой маленькой территории, которую занимает Израиль, применение ядерного оружия в секторе Газе равносильно применению у себя дома, так что это больше эмоции, чем здравый смысл.

      Сейчас по численности еврейского населения в Израиле такая же численность евреев живёт в США, поэтому им проще решить вопрос о репатриации всего еврейского населения в США и обжить там самый малонаселённый штат, до лучших времён.

      А применение ядерного оружия в самом Израиле против палестинцев только объединит всех мусульман мира против евреев и добром это точно не закончится для Израиля и евреев. yes
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 16:36
        0
        Цитата: кредо
        в США и обжить там самый малонаселённый штат, до лучших времён.

        Самый малонаселенный штат Вайоминг. Около 600 000 чел. 253 348 км².
        "Вайоминг богат полезными ископаемыми (нефть, природный газ, уголь, уран, крупнейшие в мире пластовые залежи природной соды)" Не плохо.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 14:41
    +20
    Бабы в политике, а тем более в военщине, хуже самого отмороженного мужика.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:45
      +6
      Бабы в политике, а тем более в военщине, хуже самого отмороженного мужика.
      Отмороженные бабы из этой серии, еще хуже.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:48
      +11
      Да, явно не тех еврейских баб повстанцы в заложники взяли... Эта бы вот точно нужнее оказалась!
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 16:46
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Да, явно не тех еврейских баб повстанцы в заложники взяли... Эта бы вот точно нужнее оказалась!

        Эту бы отдали с предоплатой. Она в прошлом крутой адвокат по защите мужиков от обвинений в изнасиловании. Все одесские хабалки рядом стней не стояли.
  3. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:42
    +7
    «Если бы не было Израиля, США пришлось бы изобрести Израиль, чтобы защитить свои интересы в регионе. Это лучшая наша инвестиция на три миллиарда долларов!»
    Речь Джо Байдена в 1986 году , можно ролик на ютубе глянуть
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:42
    +2
    Израиль уже по факту поглотил территории Палестины, бить будут сами по себе?
    Буду бить аккуратно, но сильно - это уже из кинокомедии.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:43
    +2
    Я призываю вас сделать все возможное и без страха использовать оружие судного дня против наших врагов

    - написала Готлиб.

    Гитлер тоже кричал об "оружии последнего дня", но у него не было такого, а у Израиля имеется.
  6. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 14:44
    +2
    А кто-то видел израильские стратегические ракетоносцы и ядерные стратегические подводные лодки?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:57
      0
      ядерные стратегические подводные лодки?
      В Средиземном море дежурят их субмарины с крылатыми ракетами со спецБЧ. ЛОРА вроде- баллистическая, аналог "Искандер". Ну и ракеты авиабазирования. Как-то так.
  7. мазута
    мазута Сегодня, 14:44
    +3
    А об основных факторах поражения и последствиях от использования подобного оружия эта дама в курсе?Или она думает Сектор Газа на Луне,а Израиль на Земле?Лавров вроде давал как то характеристику подобным личностям.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:46
      +3
      эта дама в курсе?Или она думает
      Похоже что она не в курсе и не думает.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 14:54
      -3
      Да знает она всё, какие последствия после взрыва ТЯО? Несколько грамм не сгоревшего плутония? Так от него химическая опасность в 1000 раз больше, чем радиоактивная, это раньше в Я бомбы грузили по 3-4 тонны урана или плутония, из которых сгорали максимум тонна, ну а остальное по ветру, по всей розе ветров
      1. KCA
        KCA Сегодня, 15:39
        -1
        Люблю когда минусуют без комментариев, значит сказать нечего, правда? А я скажу, как-то, повод не помню, у товарища, СНС, профессор физики, кандидат, гражданский и не совсем по бомбам, но ядерная и термоядерная физика рядом с ним, спросил, а как с выхлопом от ТЯ взрыва? Он ответил - да нихрена там не остаётся, выгорает всё, как ты думаешь, если-бы выхлоп был, как можно было-бы ТЯ заряд размером с кулак сделать? Что там взрывалось-бы тогда?
      2. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 15:56
        0
        Вы хоть представляете себе, что такое бомба из нескольких тонн плутония? Сам заряд и полцентнера не весит, а в ТЯО так вообще полтора-два десятка кг, если не меньше.
        Урановая оболочка - еще куда не шло.
  8. bondrostov
    bondrostov Сегодня, 14:46
    0
    Все веселей и веселей... Ну это я так думаю предостережение арабским странам
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:02
      0
      Как будто арабские страны арафатку на себе рвут в порыве впрячься за палестинцев, ага.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:48
    +6
    Одна дурa предлагает организовать "Хиросиму+" на Синае, другая - над Сибирью.
    А мы, как бы умные, их обсуждать должны? Может лучше феминизм запретить? Тогда человечество точно проживет дольше.
  10. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 14:49
    -11
    Зверства с обеих сторон хватает. Что думали недоумки из ХАМАС во время нападения на Израиль, совершая военные преступления против гражданского населения???
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:51
      -10
      Цитата: Николай Иванов_5
      Зверства с обеих сторон хватает. Что думали недоумки из ХАМАС во время нападения на Израиль, совершая военные преступления против гражданского населения???

      Как больше угодить своим Иранским хозяевам. А на свой народ им всегда было плевать.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 14:55
        -1
        При чем здесь Иран? Мое мнение, что все это устроили США. Как не рассматривай, а общая картина показывает, что нынешней администрации белого дома все это на руку.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 15:13
          -3
          Цитата: Николай Иванов_5
          При чем здесь Иран? Мое мнение, что как все устроили США. Как не рассматривать общую картину, нынешней администрации белого дома все это на руку.

          Почему на руку? Это отвлекает их ресурсы от главных направлений в виде Украины и Тайваня.
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Сегодня, 15:22
            0
            Наоборот звёздно-полосатые утырки с помощью отправленной АУГ из этого района мира будут доставать до южных регионов России и представлять угрозу нашим военным базам в Сирии.
            1. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Сегодня, 15:49
              -1
              Вернее будет, что они усилят контроль за акваторией Черного моря.
    2. Юрий_Я
      Юрий_Я Сегодня, 14:57
      -4
      Вообще то они свою землю освобождают, для них все там - захватчики.....
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 15:14
        0
        Они освобождали свою землю, расстреливая гражданских людей??? Такие зверства в отношении гражданских за гранью моего понимания.
  11. Грац
    Грац Сегодня, 14:50
    +3
    Израиль это США в миниатюре, но с такими же амбициями, если б были у них возможности как у американцев они бы загнобили всех до кого бы дотянулись
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:52
    +2
    Я призываю вас сделать все возможное и без страха использовать оружие судного дня против наших врагов
    Со всей своей накопившейся ненавистью просто и открыто призвала применить ЯО, а еще женщина

    А к чему призовут завтра?
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 14:56
      +2
      Ой, страшнА мать.
      Такую в темном подъезде встретишь, заикаться всю жизнь будешь.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:02
        +2
        Да лан, если пузырь накатить - сойдёт.... laughing Может она потому и такая злющща, что её никто УЖЕ не пердолит. wassat
        1. Msi
          Msi Сегодня, 15:24
          +1
          Может она потому и такая злющща, что её никто УЖЕ не пердолит. wassat

          Знойная женщина... Троих родила. Три раза точно было...
          P. S. Да вроде ничего такая... В глазах что то интересное есть...
  13. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 14:53
    +1
    депутат парламента Израиля Тали Готлиб на своей странице в соцсети написала сообщение с призывом к правительству принять решение об использовании против врагов «оружия судного дня».


    Ядерная бомба, будучи примененная против сектора Газа, фактически будет применена одновременно и по значительной части Израилю , а при попутном ветре и ближайшим соседям тоже. По акватория восточного Средиземноморья придется перемещаться некоторое время со счетчиком Гейгера. sad
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:54
    +4
    Тали Готлиб ,разведена мать троих детей,один страдает аутизмом .Сколько км от Газы до Тель Авива.Какой взрыв она рекомендует- воздушный,наземный или заглублённый?
    Шандарахните и живите ,будете народ- изгой.Не привыкать.
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 15:11
      0
      Тали Готлиб ,разведена мать троих детей,один страдает аутизмом .Сколько км от Газы до Тель Авива.Какой взрыв она рекомендует- воздушный,наземный или заглублённый?
      Скорее воздушный, как давича Маргарита Симонян выдала на ура свежесть идеи из своих заглублённых недр
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:15
        0
        oppozite28.У нас страна большая в отличие от Израиля,да и у " милой глупышки Маргариты" была по географии наверно двойка в школе. laughing
        1. Алексей Лобанов
          Алексей Лобанов Сегодня, 16:32
          0
          У рагулей сегодня Симоньян в тренде? Ну просветите, что она там сказала со ссылкой! Фейки постите? Хрень ципсошная.
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:57
    -1
    Нам тоже пора подумать; укронацизм должен быть стерт с лица Земли.
  16. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:58
    0
    Вы забыли ещё одну дурынду, та предлагала по Донбассу вдарить.
  17. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 15:00
    -2
    Ну эта "об оружии судного дня" взывает, а наша Симонян, как правильно заметили, открыто призывала взорвать ядерную бомбу. Так что статья не для российских пользователей
  18. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:02
    +3
    и без страха использовать оружие судного дня против наших врагов

    - написала Готлиб.

    Это похоже на панику . Взорвать ядерную бомбу по среди Израиля ,это круто даже для американцев
  19. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:09
    0
    Я призываю вас сделать все возможное и без страха использовать оружие судного дня против наших врагов

    - написала Готлиб.
    Тали Готлиб после таких заявлений будь-то на одесском привозе давно бы креветками забросали бы давнишними с дальнейшей сопутствующей ненормативной лексикой с указанием маршрута к Дюку Решелье которые слегка подкорректировал бы траекторию направления дальнейшего движения
  20. Амвросий
    Амвросий Сегодня, 15:16
    0
    А самих-то не сдует? А то тут давеча в Бейруте...
  21. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:25
    0
    Депутат парламента Израиля призвала использовать против ХАМАС «оружие судного дня»
    При подобных высказываниях сразу из памяти всплывает отрывок из фильма ДМБ:
    Обязательно бахнем и не раз, весь мир в труху, но потом
    smile
    1. Амвросий
      Амвросий Сегодня, 15:53
      0
      Чёт кажется "потом" всё ближе...
  22. alystan
    alystan Сегодня, 15:25
    0
    И все же у них тоже нашлась "чокнутая" среди депутатского корпуса. Министр обороны Израиля уже отметился своим гомофобским высказыванием, он которого ненамного "отстал" Постпред сионистского государства в ООН.
  23. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:26
    +2
    Как говорил Аркадий Райкин (кстати еврей): "Страшнее дуракa - дypaк с энтузиазмом". Это выражение ко многим говорящим головам подходит не только к этой.
  24. km-21
    km-21 Сегодня, 15:30
    +1
    Для применения оружия судного дня необходимо иметь достаточно большую собственную территорию чтобы было где спрятаться от ответного удара. А Израиль - маленький. Практически вся его территория умещается в хороший эпицентр.
  25. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:33
    0
    Ну если маломощный заряд, то в теории, могут устроить аналог Хиросимы. Просто будет заражённая зона, где никто не будет жить. request
  26. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 15:39
    0
    Весьма глупое и самоубийственое предложение. Ядерное оружие против солдат с легким оружием находящихся в укритиях самое неефективное применение етого оружия.
    Уничтожит Газа и ее жителей Израиль способен и без ядерного оружия. Но уничтожить хотя бьи только Хамас, тем более Хамас и Хизбола, тем более арабских государств и тем более весь исламский мир бомбежками и ядерним оружием Израиль не способен.
    Ответ арабов будет, при етом ответ будет рано скорее чем поздно, и они уничтожат Израиль и без ядерного оружия.
    Сомневаюсь что САЩ и ЕС будут воеват для спасение Израиля.
    К счастью не думаю что Нетаняху так глуп следоват таких советов.
  27. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:43
    +1
    Бабы - существа очень жестокие (вопреки навязанному мифу о слабости и внутренней мягкости женщины). Эта вот предлагает 2,5 миллиона мирных гражданских ядерной бомбой уничтожить, другая - американка - призывает уничтожить Россию, еще одна - немка (врач причём!) - в Бухенвальде предложила снимать кожу для сувениров не с мертвых людей, а с живых... так, мол, кожа, нежнее для выделки получается. А еще во времена Рима самыми кровожадными были юные девственницы - весталки, громче всех требующие расправы над поверженными гладиаторами...
    Ah, les femmes, les femmes!
  28. guest
    guest Сегодня, 15:44
    +1
    Депутат парламента Израиля призвала использовать против ХАМАС «оружие судного дня»

    И где же после этого осуждение "цивилизованного мира" Израиля?
  29. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:08
    0
    Депутат парламента Израиля призвала использовать против ХАМАС «оружие судного дня»
    fool fool Не желай другим того, чего не желаешь себе. request