Депутат парламента Израиля призвала использовать против ХАМАС «оружие судного дня»

На фоне разгоревшегося на Ближнем Востоке противостояния Израиля и палестинской группировки ХАМАС, звучат самые разные заявления.
Многие мировые лидеры призвали стороны перейти к дипломатическому урегулированию и сесть за стол переговоров. На Западе выразили решительную поддержку Израилю и назвали боевиков палестинского формирования террористами. В самом Израиле отвергают любые предложения о переговорах и готовятся начать операцию возмездия, заведомо начав блокаду сектора Газа и нанося массированные удары авиацией по данной территории.
Однако и это еще не все. Очевидно, что атака ХАМАС, которую попросту «проспала», как израильская, так и американская разведка, оказала огромное психологическое воздействие на ранее считавшуюся самой защищенной страну на Ближнем Востоке. В связи с этим, в информационном пространстве появляются и весьма радикальные высказывания от израильских политиков.
Так, депутат парламента Израиля Тали Готлиб на своей странице в соцсети написала сообщение с призывом к правительству принять решение об использовании против врагов «оружия судного дня». Очевидно, что политик говорит о ядерном оружии.
Я призываю вас сделать все возможное и без страха использовать оружие судного дня против наших врагов
- написала Готлиб.
Стоит отметить, что Израиль не подтверждает, но и не отрицает наличия у себя ядерного оружия. В то же время по данным разведок мира, страна обладает полноценной ядерной триадой. По некоторым оценкам, Израиль может занимать 6 место среди стран так называемого «ядерного клуба».