Следком РФ завершил расследование по делу о гибели военкора Владлена Татарского

Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела по факту гибели в результате теракта российского военкора и блогера Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Правда, обвинения пока предъявлены основным фигурантам.
Таковой проходит исполнительница теракта Дарья Трепова (в РФ внесена в реестр террористов и экстремистов). По версии следствия, именно она 2 апреля 2023 года принесла в одно из кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Татарского, и вручила военкору сувенир в виде его статуэтки, начиненной взрывчаткой. В результате последовавшего следом взрыва Татарский погиб, ещё 52 человека, находившихся в помещении, получили ранения. Сама Трепова не пострадала.
Поначалу исполнительница теракта, задержанная на следующий день после его совершения, отрицала, что знала о наличии взрывчатки в статуэтке. Однако в ходе следственный мероприятий было выяснено, что Трепова действовала по указанию украинских кураторов (сотрудников спецслужб Украины) и была осведомлена о целях задания.
Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ
— сообщили в Следкоме.
Треповой предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 4 ст. 327 (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление) УК РФ. Только за совершение теракта Треповой грозит срок от десяти до двадцати лет. В этом году ей исполнилось 26 лет. Известно, что на совершение преступления уроженка Санкт-Петербурга пошла в обмен на обещание после убийства Татарского устроить ее главредом одного из украинских СМИ.
Кроме того, к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления) привлечен Дмитрий Касинцев, который на первом этапе следствия проходил как свидетель. Именно он, после совершения теракта, укрывал его исполнительницу у себя в квартире. После ареста Треповой, ее подельник до суда был помещен под домашний арест.
По данным следствия, Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву еще до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Несмотря на это, он пустил девушку, которая была женой его друга, в жилище, ничего не сообщив правоохранительным органам. Самое строгое наказание, которое грозит Касинцеву по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет. Хотя предусмотрен и штраф до 200 000 рублей или принудительные работы на тот же двухлетний срок.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало в суд уголовное дело с обвинительным заключением, сообщили в СК РФ. В Слдкоме добавили, что что расследование в отношении проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и гражданина Украины Юрия Денисова, а также других причастных к совершению преступления, продолжается. Попков и Денисов заочно арестованы и объявлены в международный розыск.