Следком РФ завершил расследование по делу о гибели военкора Владлена Татарского

Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ

Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела по факту гибели в результате теракта российского военкора и блогера Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Правда, обвинения пока предъявлены основным фигурантам.Таковой проходит исполнительница теракта Дарья Трепова (в РФ внесена в реестр террористов и экстремистов). По версии следствия, именно она 2 апреля 2023 года принесла в одно из кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Татарского, и вручила военкору сувенир в виде его статуэтки, начиненной взрывчаткой. В результате последовавшего следом взрыва Татарский погиб, ещё 52 человека, находившихся в помещении, получили ранения. Сама Трепова не пострадала.Поначалу исполнительница теракта, задержанная на следующий день после его совершения, отрицала, что знала о наличии взрывчатки в статуэтке. Однако в ходе следственный мероприятий было выяснено, что Трепова действовала по указанию украинских кураторов (сотрудников спецслужб Украины) и была осведомлена о целях задания.— сообщили в Следкоме.Треповой предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 4 ст. 327 (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление) УК РФ. Только за совершение теракта Треповой грозит срок от десяти до двадцати лет. В этом году ей исполнилось 26 лет. Известно, что на совершение преступления уроженка Санкт-Петербурга пошла в обмен на обещание после убийства Татарского устроить ее главредом одного из украинских СМИ.Кроме того, к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления) привлечен Дмитрий Касинцев, который на первом этапе следствия проходил как свидетель. Именно он, после совершения теракта, укрывал его исполнительницу у себя в квартире. После ареста Треповой, ее подельник до суда был помещен под домашний арест.По данным следствия, Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву еще до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Несмотря на это, он пустил девушку, которая была женой его друга, в жилище, ничего не сообщив правоохранительным органам. Самое строгое наказание, которое грозит Касинцеву по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет. Хотя предусмотрен и штраф до 200 000 рублей или принудительные работы на тот же двухлетний срок.Следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало в суд уголовное дело с обвинительным заключением, сообщили в СК РФ. В Слдкоме добавили, что что расследование в отношении проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и гражданина Украины Юрия Денисова, а также других причастных к совершению преступления, продолжается. Попков и Денисов заочно арестованы и объявлены в международный розыск.