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Следком РФ завершил расследование по делу о гибели военкора Владлена Татарского

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Следком РФ завершил расследование по делу о гибели военкора Владлена Татарского

Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела по факту гибели в результате теракта российского военкора и блогера Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Правда, обвинения пока предъявлены основным фигурантам.


Таковой проходит исполнительница теракта Дарья Трепова (в РФ внесена в реестр террористов и экстремистов). По версии следствия, именно она 2 апреля 2023 года принесла в одно из кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Татарского, и вручила военкору сувенир в виде его статуэтки, начиненной взрывчаткой. В результате последовавшего следом взрыва Татарский погиб, ещё 52 человека, находившихся в помещении, получили ранения. Сама Трепова не пострадала.

Поначалу исполнительница теракта, задержанная на следующий день после его совершения, отрицала, что знала о наличии взрывчатки в статуэтке. Однако в ходе следственный мероприятий было выяснено, что Трепова действовала по указанию украинских кураторов (сотрудников спецслужб Украины) и была осведомлена о целях задания.

Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ

— сообщили в Следкоме.



Треповой предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 4 ст. 327 (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление) УК РФ. Только за совершение теракта Треповой грозит срок от десяти до двадцати лет. В этом году ей исполнилось 26 лет. Известно, что на совершение преступления уроженка Санкт-Петербурга пошла в обмен на обещание после убийства Татарского устроить ее главредом одного из украинских СМИ.

Кроме того, к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления) привлечен Дмитрий Касинцев, который на первом этапе следствия проходил как свидетель. Именно он, после совершения теракта, укрывал его исполнительницу у себя в квартире. После ареста Треповой, ее подельник до суда был помещен под домашний арест.

По данным следствия, Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву еще до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Несмотря на это, он пустил девушку, которая была женой его друга, в жилище, ничего не сообщив правоохранительным органам. Самое строгое наказание, которое грозит Касинцеву по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет. Хотя предусмотрен и штраф до 200 000 рублей или принудительные работы на тот же двухлетний срок.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало в суд уголовное дело с обвинительным заключением, сообщили в СК РФ. В Слдкоме добавили, что что расследование в отношении проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и гражданина Украины Юрия Денисова, а также других причастных к совершению преступления, продолжается. Попков и Денисов заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Использованы фотографии:
Следком РФ
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18 комментариев
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:16
    +2
    Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ

    — сообщили в Следкоме.
    Наказание неотвратимо...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:37
      0
      Наказание явно недостаточно.Особенно для укрывателя.Про организаторов и говорить нечего
  2. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 15:17
    +1
    жаль не пуля в затылок, а перед этим премию Дарвина вручить
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 15:20
    +5
    "Только за совершение теракта Треповой грозит срок от десяти лет до пожизненного заключения."

    Ох, уж эти писатели, хоть бы законы читали иногда. Женщину в России можно посадить на 20 лет максимум, причём в колонию строгого режима им нельзя. Пожизненное нельзя. А там, глядишь, УДО прилетит. Вот баб в дело и пускают.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:43
      +3
      Цитата: Pharmacist
      Вот баб в дело и пускают.

      Верно сказали. Вот в старые времена, бабы детей рожали, в церковь ходили и не было террористок. Но тут появились Софья Перовская и Вера Засулич, а потом пошло поехало, хотя Государство Российское во всех своих ипостасях не отличалось гуманизмом по отношению к нарушителям закона. Женщин карали строго, и порой их судьба была тяжелее, чем у мужчин. 3 апреля 1881 года Перовскую и ее подельников повесили на плацу Семеновского полка.
      Но факт остается фактом — смертные приговоры представительницам слабого пола выносили не так часто, и еще реже приводили их в исполнение. Женщины-террористки были головной болью как для охранки, так и для советских спецслужб. Но после 1945 года, за весь послевоенный период в СССР были расстреляны всего три женщины. Треповой согласно российских законов, это не грозит.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 16:11
        0
        Цитата: carpenter
        Женщины-террористки были головной болью как для охранки, так и для советских спецслужб. Но после 1945 года, за весь послевоенный период в СССР были расстреляны всего три женщины. Треповой согласно российских законов, это не грозит.

        А стрелять в неё при попытке побега у нас разрешено?
        Вопрос так, чисто гипотетический.
        Бежать не хочет - да кто ж её спрашивать будет?

        Возможно, кто-то обвинит меня в жестокости, но страх - одна из самых сильных человеческих эмоций, управляющих поведением. И если кто-то совершает такое, что плюёт на все остальные чувства и эмоции, то действовать нужно только страхом.
        По службе в армии знаю, как враг умеет подобострастно улыбаться и лебезить, когда боится. Спиной к нему поворачиваться, конечно, нельзя, но в лицо будет улыбаться. И никто никогда не обвинил меня в воинских преступлениях, хотя у нас тоже военные прокуроры под ногами шныряли и им показывать свою полезность тоже нужно было - работать просто поумнее надо.

        Потому наших доморощенных террористов нужно наказывать показательно, чтобы остальные, готовящиеся, боялись. Других эмоций, кроме жадности, у них уже не осталось. Так пусть ими страх управляет, пусть страх их держит.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 16:33
          0
          Цитата: Zoldat_A
          А стрелять в неё при попытке побега у нас разрешено?
          Вопрос так, чисто гипотетический.
          Бежать не хочет - да кто ж её спрашивать будет?

          Не каждый захочет такое исполнить, ведь уже только за попытку к бегству, а тем более ликвидацию, старший конвоя, или начальник караула, тоже получит тюремный срок.
          Для этого имеются другие методы.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:55
      +1
      Даже не в сроке дело. Такие люди как Трепова, ценят только деньги -для них понятия совесть, Родина, человеческая жизнь -пустой звук. Вот и наказывать их надо так, чтобы до конца жизни осталась нищей и бездомной -пока сидит, выселить её из квартиры, всё имущество продать с молотка, детей в детдом, родителей в комуналку или дом престарелых. Чтобы вышла на свободу старой, никому не нужной бомжихой! Вот тогда все дегенераты вокруг тут же призадумаются, конечно совесть у них не прорастёт, но совершать такие дела уже никому не захочется!
      1. Андрей77
        Андрей77 Сегодня, 16:00
        0
        Вам к психиатру с такой позицией. Родина тут причем?
    3. Андрей77
      Андрей77 Сегодня, 15:58
      0
      А УДО разве распространяется по "тяжелым" статьям?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:26
        +1
        Цитата: Андрей77
        А УДО разве распространяется по "тяжелым" статьям?

        УДО по тяжким преступлениям имеет свои, ужесточенные требования. К примеру, человек, приговоренный к пожизненному заключению, может ходатайствовать об УДО при особо тяжком преступлении, только отбыв 25 лет тюремного заключения.Поэтому все подследственные стараются всеми путями получить срок, но не пожизненное. Даже получив 25 лет, он может через 12,5 лет получить УДО.
    4. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 16:04
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Ох, уж эти писатели, хоть бы законы читали иногда. Женщину в России можно посадить на 20 лет максимум, причём в колонию строгого режима им нельзя. Пожизненное нельзя. А там, глядишь, УДО прилетит. Вот баб в дело и пускают.

      По одной статье - да, только 20. А путем сложения - потолок вырастает до 35 лет.
      А ей как раз три статьи в карман засовывают. Терроризм - двадцатка (бабе больше нельзя). Незаконный оборот взрывчатых веществ организованной группой - пятнашка. Подделка документов (по её квалификации) - еще три-четыре годка.
      Учитывая общественный резонанс и показательность процесса для колеблющихся потенциальных гриневицких, желающих послужить укрорейху - могут путем полного сложения дать тридцать пять. В реальности - вряд ли... Но в теории - вполне могут. Закон позволяет.
      А даже если пожалеют и дадут путем частичного сложения четвертак - то и УДО прилететь может не ранее 16,5 лет отсидки.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:37
        0
        Цитата: Петр_Колдунов
        А даже если пожалеют и дадут путем частичного сложения

        Больше 20 не дадут, по Статье 97 УК РФ, по УДО может выйти через 10 лет (пол срока).
  4. Zhan
    Zhan Сегодня, 15:21
    0
    По данным следствия, Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву еще до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Несмотря на это, он пустил девушку, которая была женой его друга, в жилище, ничего не сообщив правоохранительным органам.

    Не дай бог, оказаться на месте Ксинцева, стал невольным заложником. Себе жизнь сломала и парню...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:53
      +2
      Цитата: Zhan
      Себе жизнь сломала и парню...

      Но парень то знал о причастности Треповой к террору и выбор у него был, но он сам его сделал и жалеть его нечего. Пусть радуется, что дали 2 года, а не как соучастнику 10 лет.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:16
        +1
        Цитата: carpenter
        Себе жизнь сломала и парню...

        Но парень то знал о причастности Треповой к террору и выбор у него был, но он сам его сделал и жалеть его нечего. Пусть радуется, что дали 2 года, а не как соучастнику 10 лет.

        Касинцев получил 2 года по Статье 316 УК РФ и повезло (или адвокаты подсуетились), а ему грозил срок по Статье 205.1. УК. РФ. "Содействие террористической деятельности", на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
  5. Живан
    Живан Сегодня, 16:39
    0
    Только за совершение теракта Треповой грозит срок от десяти до двадцати лет.

    Какое наказание, расстрел!!!
  6. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Сегодня, 16:43
    0
    Нужно быть совсем без мозгов, чтобы повестись на такую плюшку, как "обещание после убийства Татарского устроить ее главредом одного из украинских СМИ". Ежу понятно, что она - расходный материал в случае исполнения теракта. А путь отхода вообще шедевр: заныкаться на хате кореша, которого в первую башню потрошить будут.