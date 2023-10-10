Як-40: Уникальный в своём роде пассажирский лайнер

Як-40 является уникальной в своем роде крылатой машиной. Построенный в 1966 году, он стал первым в мире реактивным пассажирским самолетом для местных авиалиний, способным совершать взлет с полосы протяженностью всего 400 метров.Что характерно, запас прочности Як-40, вложенный в него конструкторами, позволял ему осуществлять взлет/посадку даже с грунтовых площадок. Хотя на тот момент в стране не было проблем с бетонными ВПП.Впрочем, и это еще не все особенности, присущие уникальному самолету, который эксплуатируется в России по сей день (модернизированная версия) и «на покой» пока не собирается.Лайнер получился красивым, как и большинство самолетов Александра Яковлева, и обладал выдающимися возможностями.В частности, три двигателя делали крылатую машину достаточно энерговооруженной и позволяли использовать ее на высокогорных аэродромах, а также в условиях высоких температур. При этом даже в случае выхода из строя двух агрегатов, Як-40 мог продолжать полет без потери высоты на одной силовой установке. На то время это было беспрецедентным достижением советских конструкторов.К слову, о конструкторах. К разработке своего аппарата КБ Яковлева, как всегда, подошло основательно.Так, даже опытные образцы машины были построены в 6 разных модификациях, отличающихся конструктивными особенностями и пассажироемкостью.Кроме того, помимо пассажирских, были созданы и другие модификации вроде: Як-40 «Аква» для ученых, Як-40ДТС для военных, а также различные летающие лаборатории.Напоследок стоит добавить, что самолет вышел, действительно, крайне удачным. Об этом свидетельствует то, что помимо СССР и современной России он эксплуатировался в 20 странах мира, куда были проданы порядка 100 экземпляров крылатой машины.