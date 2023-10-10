Начальник пресс-центра группировки «Днепр»: На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли более 130 бойцов

Несмотря на то, что сегодня все внимание мирового сообщества приковано к Израилю и Палестине, в зоне проведения российской специальной военной операции также продолжаются ожесточенные боестолкновения.
Российские войска здесь разбиты на пять основных группировок для более эффективных действий – это «Запад», «Восток», «Юг», «Центр» и «Днепр». Последняя группировка прикрывает Херсонское направление и западную часть Запорожского направления.
О ситуации в зоне ответственности группировки российских войск «Днепр» рассказал начальника ее пресс-центра Роман Кодрян, заявление которого опубликовано на странице Минобороны в Telegram.
По словам представителя группировки «Днепр», российская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ – 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной. Удары были нанесены по позициям противника в районе сел Работино и Вербовое, что в Пологовском районе Запорожской области. В результате ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, а также танк, гаубицу Д-30, пушку М-46 и несколько автомобилей, отметил Кодрян.
Что касается Херсонского направления, то, по словам начальника пресс-центра, противник потерял за сутки более полусотни бойцов и 12 бронеавтомобилей.
Таким образом, в зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли за сутки более 130 военнослужащих.