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Начальник пресс-центра группировки «Днепр»: На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли более 130 бойцов

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Начальник пресс-центра группировки «Днепр»: На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли более 130 бойцов

Несмотря на то, что сегодня все внимание мирового сообщества приковано к Израилю и Палестине, в зоне проведения российской специальной военной операции также продолжаются ожесточенные боестолкновения.


Российские войска здесь разбиты на пять основных группировок для более эффективных действий – это «Запад», «Восток», «Юг», «Центр» и «Днепр». Последняя группировка прикрывает Херсонское направление и западную часть Запорожского направления.

О ситуации в зоне ответственности группировки российских войск «Днепр» рассказал начальника ее пресс-центра Роман Кодрян, заявление которого опубликовано на странице Минобороны в Telegram.

По словам представителя группировки «Днепр», российская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ – 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной. Удары были нанесены по позициям противника в районе сел Работино и Вербовое, что в Пологовском районе Запорожской области. В результате ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, а также танк, гаубицу Д-30, пушку М-46 и несколько автомобилей, отметил Кодрян.

Что касается Херсонского направления, то, по словам начальника пресс-центра, противник потерял за сутки более полусотни бойцов и 12 бронеавтомобилей.

Таким образом, в зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли за сутки более 130 военнослужащих.
Использованы фотографии:
Скриншот видео/ телеграм-канал Минобороны РФ
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4 комментария
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  1. РусГр
    РусГр Сегодня, 15:38
    +2
    Под Авдеевкой сегодня весëлый концерт для ВСУ закатили! Там их уже отправили к Бандере явно больше нескольких сотен.
    1. guest
      guest Сегодня, 15:46
      0
      Цитата: РусГр
      Там их уже отправили к Бандере явно больше нескольких сотен.

      Хорошо если действительно так.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 15:50
        0
        Может игры кончились?
        .................
    2. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 16:01
      0
      Цитата: РусГр
      Там их уже отправили к Бандере явно больше нескольких сотен.

      они там в катакомбах(шахтах) сидят, так что давайте подождем что будет дальше....