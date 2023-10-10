Спикер ГД Володин: Сбежавших за границу и поддержавших Киев россиян должен «ждать Магадан»

Когда говорим о релокантах - тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен

Пускай там сидят. И правильно было бы, раз уж они выбор свой сделали, пускай надевают форму и защищают ту страну, которую они выбрали для себя родиной. Пускай покажут, как они ее любят

Российские граждане, покинувшие страну на фоне последних событий и поддерживающие киевский режим, должны понимать, что их в России с распростертыми объятиями никто не ждет. Единственное, что им можно гарантировать - это "отдых" в местах не столь отдаленных. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Российский политик выступил на очередном пленарном заседании Госдумы заявив, что уехавшие из страны релоканты, выступающие на стороне киевского режима и западных стран, активно поливающие грязью Россию, должны знать о единственном, что их ожидает, если они вдруг пожелают вернуться. А ждет их "Магадан", как выразился Володин. По его словам, депутаты должны сделать так, чтобы этих релокантов в России больше не было. Значит ли это, что в скором времени будет принят какой-либо закон по ним, пока не ясно. Но думается, что такой закон не помешал бы.- заявил спикер.Володин подчеркнул, что пока тысячи молодых ребят воюют за страну, кто-то сбегает за границу и оттуда поливает их грязью. А потом пытается вернуться в Россию, делая вид, что ничего не было, потому что его выкинули из той страны, куда он сбежал. Вот таких не должно быть в России, а то у нас привыкли всех прощать, как будто они незаменимые.- добавил политик.