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Спикер ГД Володин: Сбежавших за границу и поддержавших Киев россиян должен «ждать Магадан»

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Спикер ГД Володин: Сбежавших за границу и поддержавших Киев россиян должен «ждать Магадан»

Российские граждане, покинувшие страну на фоне последних событий и поддерживающие киевский режим, должны понимать, что их в России с распростертыми объятиями никто не ждет. Единственное, что им можно гарантировать - это "отдых" в местах не столь отдаленных. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.


Российский политик выступил на очередном пленарном заседании Госдумы заявив, что уехавшие из страны релоканты, выступающие на стороне киевского режима и западных стран, активно поливающие грязью Россию, должны знать о единственном, что их ожидает, если они вдруг пожелают вернуться. А ждет их "Магадан", как выразился Володин. По его словам, депутаты должны сделать так, чтобы этих релокантов в России больше не было. Значит ли это, что в скором времени будет принят какой-либо закон по ним, пока не ясно. Но думается, что такой закон не помешал бы.

Когда говорим о релокантах - тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен

- заявил спикер.

Володин подчеркнул, что пока тысячи молодых ребят воюют за страну, кто-то сбегает за границу и оттуда поливает их грязью. А потом пытается вернуться в Россию, делая вид, что ничего не было, потому что его выкинули из той страны, куда он сбежал. Вот таких не должно быть в России, а то у нас привыкли всех прощать, как будто они незаменимые.

Пускай там сидят. И правильно было бы, раз уж они выбор свой сделали, пускай надевают форму и защищают ту страну, которую они выбрали для себя родиной. Пускай покажут, как они ее любят

- добавил политик.
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57 комментариев
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  1. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 15:33
    +12
    с песковым уже определитесь... полярность нарушена.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:39
      +10
      Галкин едет на гастроли в Магадан,в Магадан.Как в песне.Вместе с Аллой в Магадан,в Магадан.
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 16:03
        +1
        Галкин едет на гастроли в Магадан,в Магадан.Как в песне.Вместе с Аллой в Магадан,в Магадан.
        Вряд ли, у них недвижимости в других странах полно, как вариант могут уехать в Латвию к старой подруге, с которой они весь СССР содержали. Есть, обеим, что вспомнить. wink laughing
        И вроде бы у неё есть вид на жительство в Латвии.
    2. Харитon
      Харитon Сегодня, 15:52
      +3
      Песков издает пресс-релизы, которые на судьбы не влияют и через неделю забыты, в Володин законы, по которым жить.
      Даже же без конкретных личностей несравнимые госорганы.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 16:43
        0
        Спикер ГД Володин: Сбежавших за границу и поддержавших Киев россиян должен «ждать Магадан»

        Вы в собственной стране разберитесь с теми, кто провоцирует рост цен на топливо на заправках и падение курса рубля...У вас под боком процветает торгово-финансовая спекуляция, а вы озаботились сбежавшими за границу...Вы что ли будете их искать и арестовывать?
        Вчера показали Чубайса с женой в Бен-Гурионе...Его для начала поймайте - сделайте подарок «нашему всё» к выборам...
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:55
      0
      Что значит должны? Почему они еще не там???
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:59
        +2
        Они молятся за Израиль...... Сидят в бомбоубежище....
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:16
        +2
        Вопрос неверный.Почему их выпустили из страны?Если не было за что,то тогда чего грозить Магаданом?Да и на Колыме нужны работяги,а не это гуано.Володину пора определяться,где находятся реальные преступники
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:29
      0
      Товарищ Володин ,куда направить резюме на начальника лагеря.А то так скучно в Сочи.Обязуюсь создать рок вакальный хор " Я люблю тебя Россия" ,в жюри будут только белые медведи и песцы.Скучаю по северам,там так спокойно.
  2. Privet
    Privet Сегодня, 15:36
    +14
    Ещё бы слова с делом не расходились.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:51
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      Галкин едет на гастроли в Магадан,в Магадан.Как в песне.Вместе с Аллой в Магадан,в Магадан.


      Галкин САМ ВСЕ СКАЗАЛ! Даже, можно сказать, запел... Петушком. wassat Ну или прокаркал...
      1. Комментарий был удален.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:01
          +2
          Ну если Письков руки поцалует - вернётся.... wassat Ну а если не руки - наверно тем болеее.....
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 16:02
        +2
        Может у Галкина и Аллы, дача в Магадане.
  3. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 15:37
    +10
    Предлагаю В.Володину начать с М.Фридмана, и пиар красивый и избиратели оценят. Только что то мне говорит, что у Фридмана найдется столько защитников, что В.Володин не решится.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 15:47
      -2
      Предлагать Вы можете... ха-ха-ха .............
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:09
      +3
      Цитата: Dzenn
      Предлагаю В.Володину начать с М.Фридмана, и пиар красивый и избиратели оценят.

      Так на Фридмана уже заявление в Генпрокуратуру накатали.
      Уникальный, однако, господин - на Украине ему шьют "финансирование оборонной промышленности России", а в России - "финансирование террористов ради избавления от западных санкций".
      И соль, и матумба, и гроши. laughing
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:38
    +9
    Сказано хорошо, а будет ли сделано - боольшоой вопрос. Скорее всего очередное словоблудие без практических результатов. request
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:38
    +8
    Ещё один "грозный"... у них там что, соревнование, кто громче скажет, кто грознее брови нахмурит, усы встопорчит?
    Вопрос... а дела, ДЕЛА ГДЕ???
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 15:41
      0
      куда проще - оценивают электорат на громкие хлопки и поддержку.
      надо ведь знать с чем (меню) идти на выборы.
  6. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 15:38
    0
    И куда теперь податься всем этим ургантам, макаревичам, алкиным и их с ними?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:46
      +5
      Лучше в США т.к куда они приезжают там начинаются проблемы.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:23
      0
      А что?Им кроме как на Истре жить негде?Денег они тут нахомячили столько,что их внукам с лихвой
  7. РусГр
    РусГр Сегодня, 15:40
    0
    Ну что же, скоро видимо появятся афиши с концертами Галкина, Макароныча, Пугачихи...
  8. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:41
    +8
    Может всё таки двойное гражданство упразднить стоит? Пустое сотрясание воздуха. laughing Если человек хочет уехать на пмж в другую страну, пусть лишается российского гражданства, вместе с паспортом, пенсией, званиями и наградами. Думаю кишка тонка такое сделать. Поэтому всё как было, так и будет.
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 16:01
      +4
      Может всё таки двойное гражданство упразднить стоит?

      Категорически поддерживаю. Мне вообще не очень понятно: как можно быть гражданином двух государств, одно из которых Россия. Учитывая, что "у России друзей нет"(с), а врагов немеряно, вполне можно оказаться гражданином двух враждующих государств. Интересно, на чьей стороне будет такой "гражданин"?
      Помнится были попытки разобраться с двойным гражданством разных депутатов, министров и прочих высокосидящих персонажей. Но, по-моему, ничего из этого не вышло. Не хватило политической воли или ещё чего-то.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:42
    0
    Когда говорим о релокантах - тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен

    - заявил спикер.
    И без уехавших достаточно тех кому Магадан обеспечен. Кстати город Магадан обеспечен всем необходимым перед наступлением холодов ?! Стесняюсь спросить теплотрассы не прорвёт нынешней зимой ?! Дороги почистят вовремя ?!
    1. Msi
      Msi Сегодня, 15:48
      0
      Дороги почистят вовремя ?!
      ждите десант из релокантов... будут вам чистить...
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 15:53
        +1
        Цитата: Msi
        Дороги почистят вовремя ?!
        ждите десант из релокантов... будут вам чистить...
    2. olegich
      olegich Сегодня, 15:56
      +3
      Не пойму, зачем Магадан? Это город все-таки. Не помойка какая то для отбросов.Тундра, тайга, болото. Двойное гражданство???? пусть определяются чьей страны страны граждане. как определятся, то пусть в той стране и живут.
  10. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 15:44
    +5
    Володин много чего говорит,на медни говорил что все фамилии покажет кто свалил за бугор,когда Пригожин выступал,его слова копейки не стоят в базарный день.
  11. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 15:45
    +3
    Чем так Магадан-то провинился? Оружие в руки и под Авдеевку/Работино и т.д.
    1. guest
      guest Сегодня, 15:53
      +2
      Цитата: БИАБИА
      Оружие в руки и под Авдеевку/Работино и т.д.

      Кому оружие в руки? Предателям оружие не в коем случае давать нельзя, пусть окопы роют.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 15:57
        0
        Эти и лопаты могут украсть, им все надо)))
  12. alystan
    alystan Сегодня, 15:46
    0
    Ой спасибо Володину, за его прекрасные слова!

    Предлагаю начальником лагеря у этих назначить Пескова. request
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 15:56
      0
      [quote
      alystan (alystan)
      Сегодня, 15:46
      НОВЫЙ
      0
      Ой спасибо Володину, за его прекрасные слова!

      Предлагаю начальником лагеря им назначить Пескова.
      Ответить
      Цит[/quote]
      только пресс атташе, начальником Володин.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:48
    +1
    Товарищ Володин ,наверно жители Магадана против.Их ещё Шафутинич достал.Сколько в Магадане ресторанов?Я тут смотрел маринтрафик ,и просто удивлён сколько у нас народу не просто на северах- а на крайних северах,и к ним пароходик придёт только следующим летом.На таких земля русская держится.Сотня посёлков точно найдётся и не все военные.Есть прекрасное место на Северной земле и охраны не надо.Почти Южный берег Ледовитого океана.Из тепла - он Южный берег и хозяин там эмблема Печенгской бригады морпехов.А эти ребята не шутят за брата, ввалят так уши отклеются ,у ВСУ шников спросите.
  14. Omega option
    Omega option Сегодня, 15:49
    +3
    Но тогда почему дети высокопоставленных чиновников на Западе живут???
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:02
      0
      Не надоело.Даже Фридман окольными путями прибежал в Россию.Все счета арестованы,ему видите ли 20000£ в месяц не хватало,пришлось самому в доме убирать Англии..Вы у врача давно были на приёме- годен к строевой службе в ВСУ.Вердикта боитесь.
  15. Комментарий был удален.
  16. Черчиль
    Черчиль Сегодня, 15:51
    +2
    Володину про своё будущее не мешало бы подумать. Жизнь ведь как тельняшка.
  17. Комментарий был удален.
  18. HAM
    HAM Сегодня, 15:54
    +2
    Тогда как быть с "патриоткой" Израиля мадам Собчак?? Вот уж кому пора менять Москву на Биробиджан....
  19. Million
    Million Сегодня, 15:55
    0
    А как тогда быть с Песковым.который целовал ручищу Пугачевой?Тоже в Магадан?
    Это ведь не просто постыдный поступок,а измена Родине.
  20. Александр S
    Александр S Сегодня, 15:56
    +1
    так понимаю это только нищебродов касается, Фридмам из другой категории)
  21. Амвросий
    Амвросий Сегодня, 15:59
    -1
    Во-во, железную дорогу пущай до Анадыря строють, нам же ещё в/на Аляске СВО проводить.
  22. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:03
    +1
    он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен
    Жестокий, из жаркого Израиля без пересадки в холодный Магадан. feel Предлагаю Южный Урал на урановые рудники. recourse Оттягивают хорошо дурные мысли, а ручки то.... request
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:18
      -1
      Нет у нас никаких рудников давным давно.
  23. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 16:05
    0
    Российские граждане, покинувшие страну на фоне последних событий и поддерживающие киевский режим, должны понимать, что их в России с распростертыми объятиями никто не ждет.
    Не помню фильм, но помню слова одного из героев: "Нет такой статьи"!
    Зачем эти громкие слова? Сколько их уже было и ещё будет! Проще сделать! Например внести статьи в Конституцию РФ о лишении гражданства за конкретную деструктивную деятельность. А далее уже дело следственных органов и судебной системы! Так ведь нет. Не делают. А это значит, что громкие слова, остануться только словами. Ничего, нам не привыкать слушать "грозные рыки из саванны"! И опрокинув стопочку, занюхав, прокомментировать - "Сильно сказано! Голова!"
  24. мазута
    мазута Сегодня, 16:06
    0
    Лишь бы слова с делом не разошлись...А так да,мест в России для "отдыха"этой компании "испуганных" предостаточно.Берег Белого моря полностью можно предоставить для заселения,добыча золота,редкозёмов-трудом пусть отвечают за свои поступки.Но пока это просто пожелание Володина...
  25. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 16:08
    +1
    А ,,господин,,Фридман!Он поедет в Магадан???
  26. dump22
    dump22 Сегодня, 16:13
    +2
    Опять старая советская риторика, но теперь к бюрократическому языку еще добавлен "приблатненый" жаргон.
    И снова годами одни и те же лживые ряшки на месте "главных защитников интересов народа" и "истинных патриотов".
    А мы должны любые их речи только "одобрять" и "горячо поддерживать".

    Мы ходим по кругу.
    У меня ощущение, что я как будто снова попал в начало 80х, только они какие-то уже совсем заскорузлые и протухшие.
    А СВО все больше и больше напоминает афганскую войну.
    Я перестал смотреть телевизор совсем.
    1. arnulla
      arnulla Сегодня, 16:38
      0
      Да,история повторяется по кругу.Правильно Вы заметили.Только теперь в виде фарса) Кто-же поверит в искренность сказанного Володиным..
  27. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 16:15
    +3
    Да! И начать с детей "элиты"!
    Перечень детей "элиты" тоже есть?
  28. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:16
    0
    А тех, кто вредит России занимая руководящие должности?
  29. PVV66
    PVV66 Сегодня, 16:17
    0
    Так Песков сам ручку "релоктанту" пугачевой на похоронах Зайцева целовал. Может с него с первого спросить?
  30. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 16:19
    +1
    Пиарится г.Володин . Чтобы это делать нужен вменяемый закон и правоприменительная практика . И кому как не спикеру этого не знать ? И где закон ? Ввообще многие сейчас словесами разбрасывется , но не шиша не делают . А со стороны г. Володина это особенно заметно .
  31. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:27
    0
    Писали у палесов в заложниках несколько "русских" с двойным гражданством надо палесам заплатить, чтобы не отпускали этих предателей. laughing
  32. arnulla
    arnulla Сегодня, 16:35
    0
    Власть сама вскормила,холила и лелеяла галкиных-макаревичей-слепаковых и прочих шендеровичей с альбацами.И отличий между свалившими и пока ещё остающимися песковыми совсем немного…А разговоры про Магадан это понты на публику-выборы не за горами
  33. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:50
    0
    Так давно все ясно.
    Елита давно ездит туда сюда. И неприкасаема.
    А простолюдинов будут отлавливать?

    Есть закон. Если ктото нарушил - то в идеале - в Магадан.
    А тут какието благие пожелания от Володина.."Точно-точно должны в магадан, всей душой за" (недословно). По сути, выходит , не едут в Магадан пока? Элита мол?