Премьер Израиля выложил видео разрушительных ударов по Газе, призвав военных «продолжать изо всех сил»

Несмотря на призывы мирового сообщества к Израилю и палестинской группировке ХАМАС снизить градус напряженности, конфликт, наоборот, лишь набирает обороты.
Власти Израиля остаются непреклонными в своем решении начать наземную операцию, целью которой является полное уничтожение военного потенциала палестинской группировки. Сегодня один из представителей командования ЦАХАЛ в очередной раз призвал мирных палестинцев покинуть территорию Газы, пока это еще возможно.
В то же время израильская авиация продолжает наносить разрушительные удары по объектам на территории сектора Газа. Ранее в армии обороны Израиля отчитались, что только за прошедшую ночь провели более 200 воздушных атак на боевиков ХАМАС.
Последствия авианалетов израильских ВВС можно увидеть на многочисленных видео, размещенных с сети. На кадрах запечатлены масштабные разрушения, где от некогда многоэтажных строений остается лишь засыпанный обломками фундамент.
Одно из таких видео выложил у себя в соцсети премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом он в очередной раз указал на то, что никаких компромиссов не будет, призвав военных, дословно, «продолжать изо всех сил».
Стоит напомнить, что крайне жесткой риторикой в Израиле отличается не только Нетаньяху. Так, депутат израильского парламента Тали Готлиб и вовсе призвала нанести "по врагам ядерный удар".