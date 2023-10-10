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Премьер Израиля выложил видео разрушительных ударов по Газе, призвав военных «продолжать изо всех сил»

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Премьер Израиля выложил видео разрушительных ударов по Газе, призвав военных «продолжать изо всех сил»

Несмотря на призывы мирового сообщества к Израилю и палестинской группировке ХАМАС снизить градус напряженности, конфликт, наоборот, лишь набирает обороты.


Власти Израиля остаются непреклонными в своем решении начать наземную операцию, целью которой является полное уничтожение военного потенциала палестинской группировки. Сегодня один из представителей командования ЦАХАЛ в очередной раз призвал мирных палестинцев покинуть территорию Газы, пока это еще возможно.

В то же время израильская авиация продолжает наносить разрушительные удары по объектам на территории сектора Газа. Ранее в армии обороны Израиля отчитались, что только за прошедшую ночь провели более 200 воздушных атак на боевиков ХАМАС.

Последствия авианалетов израильских ВВС можно увидеть на многочисленных видео, размещенных с сети. На кадрах запечатлены масштабные разрушения, где от некогда многоэтажных строений остается лишь засыпанный обломками фундамент.

Одно из таких видео выложил у себя в соцсети премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом он в очередной раз указал на то, что никаких компромиссов не будет, призвав военных, дословно, «продолжать изо всех сил».

Стоит напомнить, что крайне жесткой риторикой в Израиле отличается не только Нетаньяху. Так, депутат израильского парламента Тали Готлиб и вовсе призвала нанести "по врагам ядерный удар".
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39 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:04
    +16
    Премьер Израиля выложил видео разрушительных ударов по Газе, призвав военных «продолжать изо всех сил»
    Нацист. request
    1. Комментарий был удален.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:16
      +9
      Путин сегодня поддержал идею восстановления государства Палестина в границах 1967 года, назвав Израиль источником всех проблем, читайте агрессором и нацистами, замес на Ближнем Востоке знатный намечается, иудеи видимо не такие умные раз за США вписались по уничтожению Ирана через заварушку в Газе, походу им этого не позволят. А свое ЯО пусть поглубже засунут, к ним прилетит не меньше радиоактивной пыли.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:23
        +2
        Очень идеализированная ,малореалистичная идея восстановления государства Палестина.Всё в ней хорошо,в идее,но мало связи с реальностью. Раньше возможно и имелся шанс на это,пускай и мизерный,то в нынешних условиях как говорится поздно пить Боржоми. Сейчас кто сильный,тот и прав.Сектор Газа ждёт судьба НКР.И не надо самим себе врать что это не так.Никакие благие идеи тут уже не помогут.Снесут всё под чистую.Как показано на видео.Беженцы уйдут в Египет.Кому повезёт.Кстати такую же блокаду пережила НКР, сейчас блокаду переживает Сектор Газа.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 16:46
          0
          Так и будет. Но вот в Египет впускают только по 2000 человек в сутки. Больший поток не могут. Так что все несостоявшиеся беженцы станут жертвами евреев, то есть почти всё население сектора. И ещё. Сейчас промелькнула информация, что Израиль начал масштабную атаку. Но возможно имелись ввиду позавчерашние события request
    3. st25310
      st25310 Сегодня, 16:21
      -1
      Quod licet Jovi, non licet bovi. Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 16:26
        +1
        Цитата: st25310
        Quod licet Jovi, non licet bovi.

        А бык то кто ? И кто Юпитер ?
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:27
      +3
      Цитата: Mavrikiy
      Премьер Израиля выложил видео разрушительных ударов по Газе, призвав военных «продолжать изо всех сил»
      Нацист. request

      А далеко-далеко, за океаном, кто-то радостно захлопал в потные ладошки.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:40
        +2
        Это было 12 лет назад.Осень 2011 года,после расправы над Каддафи. Ещё никто и не подозревал,что через 2 года начнётся Евромайдан.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 16:45
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Это было 12 лет назад.Осень 2011 года,после расправы над Каддафи.

          Что-то, кроме персонажа, за 12 лет в Америке изменилось?
          Как будто там сейчас в ладошки похлопать некому, когда арабов с песком мешают...
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:04
    -6
    Жителям Газы настойчиво указывают на выход. Интересно, они долго ещё осознавать это будут.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:07
      -1
      Цитата: Копчёный
      Жителям Газы настойчиво указывают на выход. Интересно, они долго ещё осознавать это будут.

      А они давно осознали, просто ни в одной стране мира их никто не ждёт после всего чего они там творили. Например их впустила Иордания, они попытались устроить два гос.переворота да развязали там войну. Их приняла Сирия, потом Сирийские танковые дивизии с боями выгоняли их обратно. Их приняли в Ливане, досих пор правительство Ливана не может никак выгнать их, их приняли в Египте. Досих пор временами бомбят их там.
    2. alystan
      alystan Сегодня, 16:16
      +8
      Вам не кажется, что может пора самому Израилю указать на выход из Палестины?
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 16:18
        -7
        Цитата: alystan
        Вам не кажется, что может пора самому Израилю указать на выход из Палестины?

        Автомат, вокзал,Палестина. Указывайте сколько хотите. soldier
      2. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 16:20
        +1
        Да я не против если кто то сможет силой сделать то что хочет. Израиль силой же взял своё, так что почему нет. Написав про "на выход" я просто констатировал факт, никаких симпатий к разборкам тамошних семитов.
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:09
    +1
    Так, депутат израильского парламента Тали Готлиб и вовсе призвала нанести "по врагам ядерный удар" —

    ***
    — Нет слов ...
    ***
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:09
    +5
    Идиот ,немцы посмотрели на эти кадры и вспомнили Гамбург 1943 г.Когда в кварталы Гамбурга из за жара спасатели зашли через неделю.Идиот- с евреями не весь мир.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:11
      -3
      Цитата: tralflot1832
      Идиот ,немцы посмотрели на эти кадры и вспомнили Гамбург 1943 г.Когда в кварталы Гамбурга из за жара спасатели зашли через неделю.Идиот- с евреями не весь мир.

      Немцы посмотрели как их гражданку изнасиловали, пытали, отрезали две ноги. А потом под ликующими толпами в секторе Газа заплёвывали её тело со всех сторон. Причём видос сами ХАМАС и опубликовали.
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 16:41
        +2
        Они подобное в лайтовых версиях вживую в своих городах регулярно наблюдают. И, как правило, спешат пройти мимо, стыдливо опустив глаза в землю. А вмешаться - низзя, посадят.
        Тевтоны измельчали.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:10
    +3
    конфликт, наоборот, лишь набирает обороты.
     "Еще и серия пенальти будет"(с)
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 16:11
    +2
    Самое смешное, что его все равно посадят! Причем посадят свои. Сейчас пыль уляжется и про его "подвиги" вспомнят. И это еще в случае победы. А если пойдет массовый джихад, то вообще на кол посадят!
  8. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 16:11
    +5
    "Поменьше хвалебных речей!! Почему в Газе этой ночью был свет?!!!... В каждое светящееся окно должна лететь ракета или снаряд!"
    Это комментарий какого-то простого израильтянина. Угли ненависти между арабами и евреями в последние дни снова вспыхнули и превратились в костер яростной силы. Большинство израильтян готовы убить всех жителей сектора Газы и думаю жители Газы хотят стереть всех евреев.
    Израиль проводит не спецоперацию, а ведет настоящую войну. С военной точки зрения делает правильно - сносит все здания выше 3-5 этажа. Чтобы не было наблюдательных пунктов. Когда Израиль объявил о полномасштабной войне, я этого и ожидал. Больше Израиль не сбрасывает предупредительные заряды на дома, которые будут атаковать и местные жители не знают, какой дом рухнет в следующий час, как это было в 2021
    Вспоминаю кадры зимних атак на Угледар. И ВСУ хорошо видели оттуда все перемещения наших войск. Даже бандеровец, командир минометчиков давал интервью и рассказывал об этом.
  9. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 16:12
    +5
    Цитата: Mavrikiy
    Премьер Израиля выложил видео разрушительных ударов по Газе, призвав военных «продолжать изо всех сил»
    Нацист. request

    Конечно, нацист.
    Он должен был выложить: как поставлять на Маврикий врагам нефть, газ, уран, редкоземельные, цветные, черные металлы, древесину, хим. компоненты, удобрения, аммиак, и т.д., перевязав "красными линиями" !....
    В то время как тысячи жителей погибли и ранены, а солдаты погибают в боях.
    Вы уверены в своей адекватности по данному вопросу, когда Россия воюе.... , ой, проводит СВО?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:14
      -1
      Цитата: Подполковник ВВС СССРФ в запасе
      Цитата: Mavrikiy
      Премьер Израиля выложил видео разрушительных ударов по Газе, призвав военных «продолжать изо всех сил»
      Нацист. request

      Конечно, нацист.
      Он должен был выложить: как поставлять на Маврикий врагам нефть, газ, уран, редкоземельные, цветные, черные металлы, древесину, химкомпоненты, удобрения. амиак, и т.д., перевязав "красными линиями" !
      в то время как тысячи жителей погибли и ранены а солдаты погибают в боях.
      Вы уверены в своей адекватности по данному вопросу, когда Россия воюе.... , ой, проводит СВО?

      И вообще сделать пару жестов доброй воли передав кучу территорий с сотнями тысяч жителей под контроль Хамас. Чтобы потом смотря на ролики с тысячами расчленённых тел рассказывать что нас обманули. winked
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:14
    +1
    Непонятно конечно, на что надеялся ХАМАС, совершив этот набег.
    На полноценные боевые действия не похоже - купили противотанковые ракеты, а стингеры ПВО нет?! ¯\_(ツ)_/¯
    Глупо как то получилось.
    Ну, а евреи решили устроить палестинцам "праведный" геноцид.
    1. cast iron
      cast iron Сегодня, 16:45
      0
      Тоже не могу понять. Пока с военной точки зрения ХАМАС в меньшинстве. По Газе лупят бомбами авиация и противодействия ей нет никакого. Считаю, что израилитяне сначала будут сносить квартал за кварталом, а уж потом пускать по развалинам танки и БТР-ы с пехотой. После опубликованных видео понятно, что гражданское население не учитывается обеими сторонами конфликта. ХАМАС не мог не знать, что такое обрушится на дома палестинцев после террористической акции. Это все похоже на очень кровавую провокацию. Основные кукловоды уехали заранее, а пешки и простые люди будут массово погибать. Цель - разжечь заново пожар в регионе на десятки лет вперед. Кому то это все выгодно.
  11. alystan
    alystan Сегодня, 16:14
    +2
    Как называется политика такой страны и какое слово им больше подходит?
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 16:39
      0
      Цитата: alystan
      Как называется политика такой страны и какое слово им больше подходит?

      Сионацизм
  12. Zufei
    Zufei Сегодня, 16:15
    +3
    Цитата: tralflot1832
    Идиот ,немцы посмотрели на эти кадры и вспомнили Гамбург 1943 г.Когда в кварталы Гамбурга из за жара спасатели зашли через неделю.Идиот- с евреями не весь мир.

    Немцы вспомнили также битву за Британию в 1940. И успокоились
  13. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:16
    -1
    Власти Израиля остаются непреклонными в своем решении ..... целью которой является полное уничтожение военного потенциала палестинской группировки.
    Вот если бы власти России были такими непреклонными.
    Одно из таких видео выложил у себя в соцсети премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    А у нас из официальных лиц подобным занимаются только
    1) Медведев, который не сам "ястреб", а играет роль, которую раньше выполнял Жириновский
    2) Рогозин, над потешным полком которого пол рунета посмеивается
    3) Кадыров, который патриот, но не России и в России многие ему не доверяют
    request
    1. cast iron
      cast iron Сегодня, 16:48
      0
      Скажем так, нам не нужна страна с 25-30 млн населением, которые бы все дружно в открытую нас ненавидели. Поэтому такое избирательное применение средств по городам. Чем больше украинцев гибнет в течение СВО, тем больше людей ненавидят лютой ненавистью русских. Это же очевидно. Нам такого не надо.
  14. Luminman
    Luminman Сегодня, 16:21
    +4
    Премьер Израиля выложил видео разрушительных ударов по Газе, призвав военных «продолжать изо всех сил»

    Крепко задумался, а кого сейчас считать террористами - ХАМАС или Израиль?
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:32
      +1
      Цитата: Luminman
      Премьер Израиля выложил видео разрушительных ударов по Газе, призвав военных «продолжать изо всех сил»

      Крепко задумался, а кого сейчас считать террористами - ХАМАС или Израиль?
      Ответ прост . Хрен , редьки не слаще . hiИ наверное обе стороны делают всё что бы дороги назад , к миру , не было . Потому зверства и угрозы .
  15. cast iron
    cast iron Сегодня, 16:36
    0
    Решительно снесли за день 2 квартала в густонаселенном городе. А на русских еще орут, что мы по гражданским стреляем. У еврейских ВВС КПД намного выше.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:45
      0
      Во времена СССР строили качественно,потому и высотки стоят очень долго.
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:39
    0
    Сегодня один из представителей командования ЦАХАЛ в очередной раз призвал мирных палестинцев покинуть территорию Газы, пока это еще возможно.

    Ну это же настоящие фашисты! Цинизм не поддается осмыслению! Заперли людей в Газе, заблокировали со всех сторон, отключили все источники жизнедеятельности, метелят ковровыми бомбардировками, рушат мирные кварталы, дома и мечети без разбору... и предлагают "уйти, пока есть возможность". А если с этим негодяем поступить так же? Выстрелить ему в голову и сказать"Уходи. Спасайся!"
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:42
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      Цинизм этих сионацистов не поддается осмыслению! Запрели людей в Газе, заблокировали со всех сторон, отключили все источники жизнедеятельности, метелят ковровыми бомбардировками... и предлагают "уйти, пока есть возможность". А если с этим негодяем поступить так же? Выстрелить ему в голову и сказать"Уходи. Спасайся!"

      Не со всех сторон. Есть выход к морю и граница с Египтом. Правда торговать никто с ними не хочет, а границу Египта сам Египет перекрыл и больше войск нагнал чтобы сдерживать любые попытки провраться на его территорию.
  17. Иван_7
    Иван_7 Сегодня, 16:42
    0
    Ассиметричный ответ Израиля на зверства ХАМАС, без всяких соплей
  18. A2AD
    A2AD Сегодня, 16:42
    +1
    Нацист и военный приступник нетаньяху должен быть повешан.
  19. r5555
    r5555 Сегодня, 16:43
    0
    Обыкновенный фашизм.
    Теперь евреев люто будут не навидеть.
  20. Артем савин
    Артем савин Сегодня, 16:46
    0
    Война была равна - сражались два говна. Чума на оба ваших дома