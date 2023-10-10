Французское информагентство: Минобороны Франции начало вывод военного контингента из Нигера

Операции по отправке первой колонны в сопровождении наших сил обороны и безопасности начнутся завтра

Страны Африки в ходе новой волны антиколониальной борьбы продолжают изгонять со своих территорий бывшие метрополии, которые в течение десятилетий даже после обретения независимости государствами «черного континента» продолжали бесконтрольно и нагло разграблять их ресурсы.В конце июля в одном из беднейших государств мира на западе Африки, Нигере, произошел военный перевоорт. Действующий президент Мохамед Базум был свергнут Национальной гвардией, вскоре военные сформировали Национальный совет по охране Родины, который на Западе тут же объявили «хунтой». Главой переходного правительства Нигера стал генерал Абдурахман Тчиани, бывший командующий президентской гвардией. Новые власти Нигера сразу закрыли границы, отозвали прежних послов, разорвали дипотношения с Парижем и потребовали вывода из страны французских военных.В 1884 году на берлинской конференции по разделу европейскими метрополиями Африки территория Нигера перешла в сферу влияния Франции. Формально независимость это государство обрело в 1960 году, но до последнего военного переворота находилось под управлением Парижа, который вывозил из страны дешевые ресурсы, в основном уран и железную руду.После переворота новое руководство Нигера начало национализацию французских добывающих и перерабатывающих предприятий, находящихся на территории страны. Одновременно переходное правительство подняло экспортную цену урана до международного уровня, что в 250 раз выше, чем стоимость этого сырья, по которой оно вывозилось во Францию, куда поставки вообще были прекращены. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.Поначалу президент Франции Эммануэль Макрон отказался выводить французских военных из Нигра. Однако после того, как попытка Запада организовать военную интервенцию в страну силами государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), провалилась, Парижу пришлось смириться с неизбежной и оконательной потерей очередной африканской полуколонии.Французское информационное агентство «Франс Пресс» (Agence France-Presse) сообщило со ссылкой на Министерство обороны Франции о начале вывода военного контингента из Нигера. Первые военнослужащие начали сегодня покидать эту африканскую страну по плану, разработанному Генштабом Вооруженных сил Франции, в заранее определенное временное место дислокации за пределами Нигера.— приводит агентство слова из заявления нигерских военных, которое было обнародовано 9 октября.На данный момент в Нигере находятся около 1,5 тысячи французских военных, где они будут размещены после вывода из страны, неизвестно. На сайте Минобороны Франции лишь сообщается, что «этот маневр должен позволить всем военнослужащим вернуться до конца года».