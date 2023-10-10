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ХАМАС дала жителям израильского Ашкелона время на то, чтобы те покинули свои дома

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ХАМАС дала жителям израильского Ашкелона время на то, чтобы те покинули свои дома

Вслед за обращением ЦАХАЛ к мирным жителям Газы, где палестинцев призывают покинуть территорию боевых действий, с аналогичным заявлением выступили и представители ХАМАС.


Только члены палестинской группировки просят покинуть свои дома уже жителей израильского города Ашкелон. Последним дали времени до 17.00 (совпадает с МСК). Затем начнется ракетный обстрел.

Стоит отметить, что согласно поступающим с мест сообщениям, вышеупомянутый населенный пункт уже был атакован пару часов назад. Кроме того, ряд прилетов в Ашкелон были зафиксированы и вчера.

В свою очередь, боевики заявляют и о повторном обстреле израильского аэропорта Бен-Гурион, который располагается недалеко от Тель-Авива. Косвенно данную информацию подтверждает сообщение ЦАХАЛ, в котором говорится, что в Тель-Авиве и во всей центральной части Израиля звучит воздушная тревога.

Касательно Ашкелона, в заявлении говорится, что данная мера с их стороны предпринята в ответ на, дословно, «преступление врага, заключающееся в принуждении нашего народа покинуть свои дома». Вероятно, речь идет о вышеупомянутых призывах со стороны командования ЦАХАЛ к мирным гражданам, проживающим на территории сектора Газа.
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26 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 17:18
    -5
    Арабы конкретно подготовились! Чтобы такое провернуть нужны люди, деньги, обучение, оружие, план......хм. Одно понять не могу. Хамас благодарит Иран за оружие, бабло , но Иран открешивается. Однозначно КСИР замешан. Я думаю Ирану тоже попадёт если докажут их причастность. Я думаю заваруха ещё не закончена. Пока что замешаны Ливан, Палестина, Израиль и частично Сирия и Иран.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:20
      +1
      Арабы конкретно подготовились! Чтобы такое провернуть
      Что такого они провернули, они что тель авив взяли? Прошлись по пограничным городам, причем судя по видео, у большинства даже оружия не было.
      Я думаю Ирану тоже попадёт если докажут их причастность.
      Кому надо что то доказывать, уже всех назначили.
      1. Сергей Михайлович Карасёв
        Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 17:23
        +4
        Прошлись по пограничным городам, причем судя по видео, у большинства даже оружия не было.

        Вот именно!! Когда такое последний раз было?
      2. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 17:33
        -5
        Цитата: Trapp1st
        Что такого они провернули

        Слишком много жертв.
        1. lisikat2
          lisikat2 Сегодня, 17:57
          +1
          "Слишком много жертв "вся трагедия в том, что большинство жертв, вообще не приделах .
          Я не наивная девочка и знаю:среди евреев и среди палестинцев, как м среди других народов, есть мерзавцы, а есть невинные жертвы .
          Как правило, две трети жертв - случайные люди, а мерзавцы редко получают, что" заработали".
      3. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:34
        +5
        Действительно. Не думаю, что у ХАМАС существует некий стратегический план, который они выполняют. Тем более, что никаких серьезных запасов для ведения интенсивных и длительных боевых действий он не имеет. Да и не для того их снабдили и бросили в эту атаку. Партизанщина. Задавят их достаточно быстро. Скорее всего их фанатизм и порыв использовали "в темную".
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 17:41
          +1
          Скорее всего их фанатизм и порыв использовали "в темную".
          Вероятно для зачистки партизанского лагеря внутри террористической организации израиль.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 17:23
      +6
      Они сегодня евреям дадут прикурить! Евреи просто вновь самонадеянно решили, что им все можно, а это большая ошибка! По факту, в данный момент ЦАХАЛ не может обеспечить безопасность граждан, особенно в небольших населенных пунктах. ночью арабы устроят налет на пикапах и свое возьмут...
      Конфликт только разгорается. Гибнут в основном люди, которые вообще не при делах...
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 17:39
        -3
        ночью арабы устроят налет на пикапах
        У Израиля неплохой парк боевых вертолетов, так что не выгорит.
        1. smart fellow
          smart fellow Сегодня, 17:47
          +3
          У Израиля неплохой парк боевых вертолетов, так что не выгорит.

          4 еврейских апача, по меньшей мере, уже выгорели.
        2. sifgame
          sifgame Сегодня, 17:53
          +1
          Да у них неплохой парк всего, но пока что у арабов что то да выгорело
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 18:20
            -2
            что то да выгорело
            Зерг-рашем захватить вояк в казарме? Не красит ЦАХАЛ, но все же не очень достижение. Пустынный рэйв разгромить и участников безоружных расстрелять? Пока столь любимые здесь (почему-то) исламисты идут на пути к собственному разгрому.
            4 еврейских апача
            КА-52 тоже не без потерь укропов гоняют. Реальность такова.
        3. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 18:15
          0
          . У Израиля неплохой парк боевых вертолетов, так что не выгорит

          Зато как арабы на шахидопланах летают wassat
          Новое слово в технике так сказать. В дополнение к шахидмобилям.
          И ведь додумались...
    3. purple
      purple Сегодня, 17:24
      +4
      ну а почему не Азербайджан? я думаю от тоже внес свою немалую лепту
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:34
      +2
      Азербайджан,палестинцы устали быть мальчиками для битья!Не хотят еврейцы мирно с ними уживаться,теперь последние земли отберут!Я согласен с Хамасом что пусть тогда и еврейцы хлебнут полным ртом дерь-мица вместо мацы!
      1. Дес
        Дес Сегодня, 17:57
        -1
        Евреи хлебнут, уже хлебнули. Разница всё равно останется - будут "мальчики для битья" и мощное, высокоразвитое, богатое государство, которое за право существования может сокрушить любые преграды. Это США, КНР, Индия, РФ и Израиль.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 18:22
          +1
          Это Израиль-то
          . мощное, высокоразвитое

          будет.
          . Это США, КНР, Индия, РФ и Израиль.

          Я, например, скорее на Иран поставлю на пятое место. А Израилю пока будущего вообще не предскажу
    5. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 19:01
      0
      Глупости, если бы это планировал Иран тогда группировки действовали бы совместно для более ощутимого результата с нескольких направлений.
  2. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 17:23
    -2
    Такое ощущение, что это наши неплохо "подготовились". Очень много было разговоров о необходимости развития т.н. "мягкой силы". Вот наши и развили, а то, что она (сила) не совсем мягкая - то уж звиняйте am
  3. Сергей Михайлович Карасёв
    Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 17:26
    +1
    Касательно Ашкелона, в заявлении говорится, что данная мера с их стороны предпринята в ответ на, дословно, «преступление врага, заключающееся в принуждении нашего народа покинуть свои дома». Вероятно, речь идет о вышеупомянутых призывах со стороны командования ЦАХАЛ к мирным гражданам, проживающим на территории сектора Газа.

    Надо понимать, что вышеупомянутое предупреждение в ХАМАС считают преступлением?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:28
      0
      Надо понимать, что вышеупомянутое предупреждение в ХАМАС считают преступлением?

      преступление врага, заключающееся в принуждении нашего народа покинуть свои дома
      Видите разницу?
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:22
      0
      Цитата: Сергей Михайлович Карасёв
      Надо понимать, что вышеупомянутое предупреждение в ХАМАС считают преступлением?

      Такое предупреждение можно считать лишь издёвкой перед преступлением.
  4. zontov79
    zontov79 Сегодня, 17:34
    +5
    Нормально, пусть работают , я надеюсь мы им помогаем оружием ? Как исраИль хохлам .
    1. Архивариус Вася
      Архивариус Вася Сегодня, 17:59
      +2
      Надеюсь нет, террористам помогать еще. Им украинцы помогли когда свои НЛОУ продали)))
      А так тут одни террористы убивают других террористов. Так что пусть дольше мутузятся (как бы это плохо не звучало), нам проще с ВСУ воевать будет.
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 17:40
    -1
    принуждении нашего народа


    https://mignews.com/news/arabisrael/prezident-salvadora-luchshee-dlya-palestincev-unichtozhenie-etih-zhivotnyh.html
    Президент Сальвадора Найиб Букеле считает необходимым уничтожение ХАМАСа.

    Такое заявление на фоне продолжающихся атак террористов на Израиль он опубликовал в социальной сети.
    "Как сальвадорец с палестинскими корнями, я уверен, что самое лучшее, что может случиться с палестинцами, - это полное исчезновение ХАМАСа. Эти дикие звери не представляют палестинцев", - сказал он.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:26
      -2
      И чем цахал отличается от террористической организации?
      Дома жилые сложившиеся в Газе видели, трупы мирных жителей? Жителям сейчас даже пить нечего, не то что есть. Медицинскую помощь населению под обстрелами тоже не могут оказать. Погибшие журналисты тоже "западный мир" не удивили