ХАМАС дала жителям израильского Ашкелона время на то, чтобы те покинули свои дома

Вслед за обращением ЦАХАЛ к мирным жителям Газы, где палестинцев призывают покинуть территорию боевых действий, с аналогичным заявлением выступили и представители ХАМАС.Только члены палестинской группировки просят покинуть свои дома уже жителей израильского города Ашкелон. Последним дали времени до 17.00 (совпадает с МСК). Затем начнется ракетный обстрел.Стоит отметить, что согласно поступающим с мест сообщениям, вышеупомянутый населенный пункт уже был атакован пару часов назад. Кроме того, ряд прилетов в Ашкелон были зафиксированы и вчера.В свою очередь, боевики заявляют и о повторном обстреле израильского аэропорта Бен-Гурион, который располагается недалеко от Тель-Авива. Косвенно данную информацию подтверждает сообщение ЦАХАЛ, в котором говорится, что в Тель-Авиве и во всей центральной части Израиля звучит воздушная тревога.Касательно Ашкелона, в заявлении говорится, что данная мера с их стороны предпринята в ответ на, дословно, «преступление врага, заключающееся в принуждении нашего народа покинуть свои дома». Вероятно, речь идет о вышеупомянутых призывах со стороны командования ЦАХАЛ к мирным гражданам, проживающим на территории сектора Газа.