Ядерный потенциал Израиля: слухи и версии

Ядерный центр "Нахаль Сорек" во время строительства, 1960 г. Фото правительства Израиля
Вскоре после своего основания, современный Израиль запустил собственную ядерную программу. По официальным данным, она имела сугубо мирные цели, и создание ядерного оружия не планировалось. Тем не менее, со временем израильских ученых и военных начали подозревать в разработке специальных боевых частей и средств их доставки. К настоящему времени Израиль мог накопить существенные запасы ядерного оружия, хотя и отрицает это.
Перспективные технологии
Израиль занялся темой ядерных технологий всего через несколько лет после своего создания. Так, в самом конце сороковых годов было принято принципиальное решение об освоении этого направления, а в 1952-м основали Израильскую атомную энергетическую комиссию (ИАЭК). Вскоре этот орган выработал план строительства профильных организаций и предприятий, которые должны были заниматься реальными проектами в ядерной сфере.
В 1955 г. Израиль заключил соглашение с США о строительстве первой в стране атомной электростанции. Сейчас этот объект известен как ядерный исследовательский центр «Нахаль Сорек». АЭС с легководным реактором мощностью 5 МВт расположили рядом с городами Явне и Пальмахим у реки Сорек. В середине 1960 г. состоялся физический пуск реактора. По официальным данным, АЭС «Нахаль Сорек» предназначалась для выработки электроэнергии, производства изотопов для ядерной медицины и наработки опыта эксплуатации.
Параллельно в г. Димона строился второй ядерный исследовательский центр, запущенный в 1964 г. На тот момент его главным объектом был тяжеловодный реактор мощностью 28 МВт французской разработки. Как и центр в Явне, объект в Димоне вырабатывал электроэнергию и изотопы, а также обеспечивал проведение исследований и наработку опыта.
Центр в Димоне, 1968 г. Фото Globalsecurity.org
Уже на этапе строительства первых объектов израильская ядерная программа столкнулась с противодействием. В 1960 г. группой политиков и ученых был организован Комитет за ядерное разоружение на Ближнем Востоке. Он призывал Израиль отказаться от ядерной программы и требовал от зарубежных стран прекратить всякое содействие в этом направлении. В Комитете предполагали, что появление у Израиля ядерного оружия заставит арабские государства тоже заняться этой тематикой. Такая гонка вооружений могла бы иметь самые печальные последствия, в первую очередь для самого Израиля.
Слухи о бомбе
Два реактора, поставленные третьими странами, имели принципиальную возможность выработки оружейного плутония. Уже в начале шестидесятых Израиль начали подозревать в этом. За рубежом высказывались различные предположения и циркулировали соответствующие слухи. При этом израильское военное и политическое руководство не спешило опровергать или подтверждать их.
По некоторым данным, к концу шестидесятых Армия обороны Израиля уже располагала несколькими ядерными бомбами с неизвестными характеристиками. Рассматривалась возможность их применения в предполагаемых арабо-израильских войнах. К середине следующего десятилетия, за счет продолжения производства, количество имеющихся боезарядов могло увеличиться в несколько раз. При этом темпы производства оставались невысокими. Предполагается, что имеющиеся ядерные центры позволяли ежегодно собирать лишь несколько новых боеприпасов.
Любопытно, что Израиль, по всей видимости, не проводил полномасштабные испытания своих ядерных боезарядов, хотя и имели место подозрения в этом. Так, в сентябре 1979 г. в районе островов принца Эдуарда в Индийском океане была зафиксирована вспышка, похожая на воздушный подрыв маломощного ядерного боеприпаса. В проведении этого взрыва подозревали Израиль и ЮАР, но никаких доказательств получить не удалось.
Израильский истребитель-бомбардировщик F-15I. Фото Минобороны Израиля
В середине восьмидесятых годов появились новые доказательства военного характера израильской ядерной программы. Бывший сотрудник центра в Димоне Мордехай Вануну рассказал зарубежной прессе о наличии разработок военного характера и показал фотографии производства. Израильское руководство не стало подтверждать эту информацию, однако «Моссад» выкрал М. Вануну и вернул его в страну для суда по обвинению в государственной измене.
В дальнейшем тема израильского ядерного оружия неоднократно поднималась на разных уровнях и в различных контекстах. Сейчас ее вновь обсуждают, на этот раз в связи с недавним нападением боевиков ХАМАС на территорию Израиля с многочисленными жертвами. Некоторые израильские общественные и политические деятели предлагают решить вопрос сектора Газа самым радикальным методом.
Текущий потенциал
Официальный Израиль не подтверждает и не опровергает наличие у него ядерного оружия. В свою очередь, среди зарубежных специалистов и политиков больше распространена версия о существовании израильского ядерного потенциала. При этом достоверная информация на этот счет до сих пор отсутствует, и приходится полагаться на отрывочные сведения и различные косвенные доказательства.
По разным оценкам, к настоящему времени на имеющихся мощностях Израиль мог изготовить до 150-200 ядерных боеприпасов. Однако существуют и более скромные оценки. Так, Федерация американских ученых дает верхнюю планку не выше 90-100 ед. Существует версия, согласно которой к середине двухтысячных годов АОИ закрыла свои потребности в специальных боеприпасах, и их производство было прекращено.
F-16I - возможный носитель ядерного оружия. Фото Минобороны Израиля
Точная информация технического характера отсутствует. По всей видимости, АОИ имеет только плутониевые заряды. Их мощность может находиться в пределах от десятков до сотен килотонн. Могут выпускаться боевые блоки разного размера и массы – для использования в составе разных боеприпасов и комплексов.
Средства доставки
Используя специальные боеприпасы собственного производства и другие доступные средства, Израиль мог построить полноценную ядерную триаду. В связи с размерами региона и предполагаемых ТВД фактически отсутствует разделение на тактическую и стратегическую часть.
На вооружении АОИ состоят баллистические ракеты «Йерихо-3». Точные сведения об этих изделиях пока отсутствуют. Предполагается, что это ракеты средней дальности (до 5-5,5 тыс. км) с забрасываемым весом ок. 1 т. При этом в некоторых иностранных публикациях приводятся более высокие оценки дальности. По официальным данным, «Йерихо-3», как и любые другие израильские вооружения, несет только конвенциональную БЧ, но предполагается возможность установки ядерной.
Воздушная компонента ядерных сил, как считается, на данный момент основывается на многоцелевых истребителях F-15I и F-16I. В прошлом боевая авиация могла использовать свободнопадающие авиабомбы со специальным зарядом. Сейчас в качестве средства доставки рассматриваются ракеты Gabriel поздних модификаций. Дальность полета такого боеприпаса – не менее 30-35 км.
Подлодка типа Dolphin, способная запускать ракеты через торпедные аппараты. Фото Минобороны Израиля
В девяностых и двухтысячных ВМС АОИ получили несколько дизель-электрических подлодок типа Dolphin немецкой постройки. Они оснащены 650-мм и 533-мм (по другим данным, только 533-мм) торпедными аппаратами с возможностью запуска ракет Harpoon. Согласно распространенной версии, в Израиле была создана модификация «Гарпуна» с ядерным оснащением либо аналогичная ракета со специальной БЧ. Дальность полета, в зависимости от типа и модификации ракеты, может достигать 250-280 км.
Главная тайна
Таким образом. Израиль начал изучать ядерные технологии около 70 лет назад и вскоре с зарубежной помощью построил и запустил первые объекты будущей ядерной отрасли. Сообщалось, что все работы такого рода связаны только с наукой, энергетикой и т.д., тогда как военное применение новых технологий не предусматривалось. Тем не менее, характерные особенности ядерной программы и текущей обстановки в регионе привели к появлению версии о разработке ядерного оружия.
Есть и у Израиля ядерное оружие на самом деле, до сих пор неизвестно. Точная информация на этот счет отсутствует, и можно высказывать разные версии. К примеру, нельзя исключать, что специальные боеприпасы все же были созданы и поступили на вооружение. Имеет право на жизнь и диаметрально противоположная версия об отсутствии ядерных систем. В таком случае слухи об их существовании могут быть намеренным блефом и дезинформацией. Впрочем, задачи сдерживания решаются в любом случае – как при помощи реальных боеприпасов, так и за счет одной только информации о них.