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Президент РФ: Обострение палестино-израильского конфликта - результат провала политики США и игнорирования решений Совбеза ООН

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Президент РФ: Обострение палестино-израильского конфликта - результат провала политики США и игнорирования решений Совбеза ООН

Зона палестино-израильского конфликта, которая как-то исчезла с подсветки для международного сообщества на фоне украинского конфликта, теперь вновь в центре мирового внимания. Запад уже дал свою оценку происходящему, как всегда, безоговорочно поддержав Израиль.


Россия же призвала ранее все стороны конфликта в первую очередь прекратить кровопролитие. Сегодняшнюю обстановку на Ближнем Востоке затронул и президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани.

Путин отметил, что последние события в этом регионе являются «ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке», которые не хотели действовать в интересах обеих сторон. По словам российского президента, Вашингтон постоянно пытался монополизировать ближневосточное урегулирование, основываясь при этом на собственных представлениях о том, как оно должно происходить.

США каждый раз игнорировали коренные интересы палестинского народа, необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию суверенного Палестинского государства

- сказал Путин.

Россия и Ирак выступают прежде всего за минимизацию ущерба для мирного населения региона, добавил президент России.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:43
    0
    Однозначно ухи США торчат в Газе.Игил * был у США на содержании,а Хамас как два пальца об асфальт.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:45
      0
      США каждый раз игнорировали коренные интересы палестинского народа, необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию суверенного Палестинского государства- сказал Путин.


      Ну посидели,поговорили.И всё.Говорильней всё и закончится,а Сектора Газа уже не будет.Традиционно указали пальцем на США.А толку то с этого?Что это изменит?
  2. Анатолий Вертинский
    Анатолий Вертинский Сегодня, 16:44
    0
    США удерживали Израиль от полной зачистки ХАМАСа и вынуждали идти на компромиссы, и получилось то что получилось.