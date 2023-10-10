Президент РФ: Обострение палестино-израильского конфликта - результат провала политики США и игнорирования решений Совбеза ООН

США каждый раз игнорировали коренные интересы палестинского народа, необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию суверенного Палестинского государства

Зона палестино-израильского конфликта, которая как-то исчезла с подсветки для международного сообщества на фоне украинского конфликта, теперь вновь в центре мирового внимания. Запад уже дал свою оценку происходящему, как всегда, безоговорочно поддержав Израиль.Россия же призвала ранее все стороны конфликта в первую очередь прекратить кровопролитие. Сегодняшнюю обстановку на Ближнем Востоке затронул и президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани.Путин отметил, что последние события в этом регионе являются «ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке», которые не хотели действовать в интересах обеих сторон. По словам российского президента, Вашингтон постоянно пытался монополизировать ближневосточное урегулирование, основываясь при этом на собственных представлениях о том, как оно должно происходить.- сказал Путин.Россия и Ирак выступают прежде всего за минимизацию ущерба для мирного населения региона, добавил президент России.