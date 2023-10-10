Румыния решила обучать украинских лётчиков пилотированию американских F-16

Как известно, западные страны не только занимаются многочисленными поставками оружия Киеву, но и проводят обучение украинских военнослужащих обращению с западной военной техникой.
США и ряд стран Европейского cоюза уже стали местом подготовки украинских военных, включая и лётчиков. Теперь же ожидается, что Румыния станет еще одной стороной Европы, где они будут проходить обучение.
Сегодня в эту страну Евросоюза прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он провел встречу со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. После встречи с ним Зеленский заявил, что стороны договорились об обучении на территории Румынии украинских пилотов пилотированию американских истребителей F-16. По словам Зеленского, для этих целей создается специальный центр подготовки пилотов.
Мы обсудили, как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения
– сказал президент Украины.
Сообщается также, что стороны подписали декларацию о сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке украинского «мирного плана» и расширении экономического сотрудничества.
Планировалось что Зеленский выступит в парламенте Румынии, но это выступление было отменено.