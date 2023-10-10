Военное обозрение
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Румыния решила обучать украинских лётчиков пилотированию американских F-16

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Румыния решила обучать украинских лётчиков пилотированию американских F-16

Как известно, западные страны не только занимаются многочисленными поставками оружия Киеву, но и проводят обучение украинских военнослужащих обращению с западной военной техникой.


США и ряд стран Европейского cоюза уже стали местом подготовки украинских военных, включая и лётчиков. Теперь же ожидается, что Румыния станет еще одной стороной Европы, где они будут проходить обучение.

Сегодня в эту страну Евросоюза прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он провел встречу со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. После встречи с ним Зеленский заявил, что стороны договорились об обучении на территории Румынии украинских пилотов пилотированию американских истребителей F-16. По словам Зеленского, для этих целей создается специальный центр подготовки пилотов.

Мы обсудили, как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения

– сказал президент Украины.

Сообщается также, что стороны подписали декларацию о сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке украинского «мирного плана» и расширении экономического сотрудничества.

Планировалось что Зеленский выступит в парламенте Румынии, но это выступление было отменено.
Использованы фотографии:
Википедия/Master Sgt. Andy Dunaway
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10 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:55
    +3
    Сначала год укропилоты будут учить румынский язык?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:59
      +2
      Интересно какое оружие дадут украинским F-16?Наверняка ракеты воздух-воздух AIM-120D или Meteor захотят опробовать на практике буржуи.Тогда лафа в воздухе для наших ВКС может закончиться,если срочно не принять на вооружение К-77МЭ с дальностью поражения до 300 км.Тогда господство в воздухе ВКС сможет сохранить,но будет труднее,это уже другая ступень сложности,другой уровень конфликта.Про Р-77-1 можно тогда забыть.
  2. alystan
    alystan Сегодня, 17:59
    0
    Румыны сами то обучились пилотированию F-16? Или они только свою территорию предлагают, где другие будут учить укропилотов?

    А то ведь Radio Romania International 9 сентября т.г. сообщало только лишь о решении США разместить на территории Румынии несколько истребителей F-16 для обеспечения безопасности воздушного пространства.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:01
      +1
      Скорее всего предложат своих лётчиков.Партия сказала надо комсомол ответил есть. В Леопардах же сидят немецкие отпускники как показала практика.
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:02
    0
    Румыния решила обучать украинских лётчиков пилотированию американских F-16
    Цыгане их обучат... Румынская армия никогда не отступала, сначала с фашистами наступали в 1941 году, а в 1944 с Красной армией. fool
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:04
      0
      Правильнее сказать,что румынская армия никому никогда не отказывала.Не отказывала в счастливой возможности наступать вместе с ней.Сарказм.
  4. костя1
    костя1 Сегодня, 18:04
    +2
    А цыгане сами то летать, на нем, умеют?-кроме того-редкий украинец знает румынский laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:14
      0
      Вы неаравильно ставите вопрос - редкий румын знает мову. wassat
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:12
    0
    Теперь даже и не знаю.. Возможно, центр предоставят. Даже учить начнут чубатых лЭтунов. А дальше- что?..Вообще, не представляю как можно научить чубатых, пилотировать чужой самолёт, на чужом языке,где доли секунды решают, все.
  6. Мимоходом
    Мимоходом Сегодня, 18:36
    0
    Как воровать кошельки? (По Русски , можно одним словом всё сказать. Немного уважаемые администраторы.)