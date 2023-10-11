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SIPRI: Расходы на ядерное оружие в 2023 году в мире превысили 2,2 трлн долларов

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SIPRI: Расходы на ядерное оружие в 2023 году в мире превысили 2,2 трлн долларов

Индия и Пакистан, расширяют свои ядерные арсеналы, и обе страны ввели и продолжили разработку новых типов систем доставки ядерного оружия. Об этом говорится в последнем сообщении Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).


Хотя Пакистан остается основным центром ядерного сдерживания Индии, Дели, похоже, делает упор на оружие большей дальности, в том числе способное достигать целей на всей территории Китая

— говорится в докладе.

Согласно отчету, по состоянию на январь 2023 года, в ядерном арсенале Индии имеется 164 боеголовки, Пакистана — 170.

Запас боеголовок относится ко всем развернутым боеголовкам, а также к зарядам, находящимся в центральных хранилищах, которые могут быть в любой момент развернуты.

Ключевой вывод доклада СИПРИ заключается в том, что количество действующего ядерного оружия начало увеличиваться по мере реализации долгосрочных планов стран по модернизации и расширению вооруженных сил.

Индия вместе с восемью другими ядерными странами — США, Россией, Великобританией, Францией, Китаем, Пакистаном, Северной Кореей и Израилем — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы.

Из общего мирового запаса, составлявшего примерно 12 512 боеголовок в январе этого года, около 9 576 находились в военных запасах для потенциального использования. Эта цифра на 86 единиц больше, чем в январе прошлого года.

В докладе говорится, что Россия и США вместе обладают почти 90 процентами всего ядерного оружия. Ядерный арсенал Китая увеличился с 350 боеголовок в январе 2022 года до 410 в январе 2023 года, и ожидается, что он будет продолжать расти.

Что касается глобальных военных расходов в сфере ядерного вооружения, аналитики отмечают, что они продолжают ежегодно увеличиваться уже восьмой год подряд. В этом году финансирование этой отрасли превысило 2,2 трлн долларов, что является самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным SIPRI.
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:06
    +1
    SIPRI: Расходы на ядерное оружие в 2023 году в мире превысили 2,2 трлн долларов
    . Ядреное могущество, дело не дешёвое!
    С ним все сложно, дорого, а без него, некоторым, никак.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:10
      +3
      Без него не просто ни как, а чревато, что тебя сотрут с географической карты. Все таки ЯО это сдерживающий фактор, надеюсь что Иран обзаведется им и США с его сионистами дружбанами труднее будет бесчинствовать на Ближнем Востоке.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:16
        +2
        Ирану давно пора объявить что имеют ЯО, провести испытание. Иначе ничего хорошего не произойдет.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 11:12
      0
      Так то оно так, но цифры поражают, мир никак не хочет начать жить дружно. Нынешнего количества боеголовок хватит чтобы всю Солнечную системы взорвать, не точ то нашу планету. Учитывая, сколько сейчас различных конфлитов в мире, рано или поздно найдется сумасшедший, который начнет применение этого вида оружия и это будет началом конца...
      Тот же Израиль, в случае вступления в войну коалиции арабов, просто будет вынужден пустить в ход свой ядерный арсенал...
  2. KCA
    KCA Сегодня, 09:15
    0
    В любой стране затраты на ЯО особо секретные данные, а тут какая-то хрень посчитала всё, ух, ЦРУ и СВР отдыхают
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:18
    0
    составлявшего примерно 12 512 боеголовок в январе этого года... Россия и США вместе обладают почти 90 процентами всего ядерного оружия.
    А "яйцеголовые" из Стокгольмского международного института исследования проблем мира прикинули сколько потребуется из этого количества для того, чтобы "весь мир в труху"? Явно меньше, чем есть на сегодня. Но наращивание и модифицирование ЯО и средств его доставки продолжается.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:28
    +3
    Ушлепки англосаксы своим беспределом творимым по миру начиная с Сербии и заканчивая Сирией показали/доказали всему миру - если ты хочешь быть независимым и вести самостоятельную политику, то обзаведись ядерным оружием. Многие страны имеющие на это ресурсы стремятся его заполучить и их нельзя винить за это. Это ни есть хорошо, но с другой стороны каждый защищается как может. Иран пытались развести на отказ от ЯО и тормознуть их программу, но те уже одумались. Находясь рядом с израЭлем нужно иметь много разного оружия.