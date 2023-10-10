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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации двух высокопоставленных командиров ХАМАС

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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации двух высокопоставленных командиров ХАМАС

Израиль проводит свою операцию возмездия, направленную на уничтожение военного потенциала палестинской группировки ХАМАС. На данный момент уже поступают сообщения о первых результатах действий ЦАХАЛ.


Так, согласно заявлению представителей армии обороны Израиля, в секторе газа были уничтожены два высокопоставленных командира ХАМАС. Речь идет о члене политбюро Абу Ахмеде Закария Муаммаре и так называемом «министре экономики» Джаваде Абу Шамале.

Как именно были ликвидированы боевики – не сообщается. Вероятно, они стали жертвами массированных авиаударов, которые Израиль наносит по объектам палестинской группировки в секторе Газа.

В пресс-службе ЦАХАЛ отмечают, что Абу Муаммар являлся близким соратником главы ХАМАС Газа Яхьи Синвара. Он якобы принимал непосредственное участие в планировании многочисленных террористических актов против Израиля.

Напомним, что армия обороны Израиля готовит масштабную сухопутную операцию против ХАМАС. При этом уже на этапе возврата утраченных территорий у ЦАХАЛА возникали некоторые проблемы.

В частности, в Сети распространяется информация, что в ходе боев в одной из сельскохозяйственных коммун на окраине сектора Газа израильская армия потеряла БМП Namer, которая считается самой тяжелой боевой машиной пехоты в мире.

Более того, палестинских боевиков удалось уничтожить лишь благодаря своевременному прибытию подкреплений. После этого в ЦАХАЛ заявили о полном освобождении всех своих территорий.
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26 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 17:23
    -8
    Запасаемся попкормом. Шухер только набирает обороты. Короче как я понял тут одно. Или евреи будут там жить или тоже евреи. Палестинцев выдавят из Палестины. Надо искать ответ на этот шухер в ИСТОРИИ. При ком Палестина жила в тишине? Правильно, под протектаратом Османской Империи. Иначе там никогда мира не будет. Если только Евреи не отчистят всю Палестину от арабов. Короче задача ещё та будет.

    Палестина находилась в составе Османской империи в течение более 400 лет. Она была завоевана Османской империей в 1516 году, когда египетский мамлюкский султанат был покорен турками. После этой завоевания Палестина входила в состав Османской империи и оставалась ее провинцией до конца Первой мировой войны в 1918 году.

    В результате поражения Османской империи в Первой мировой войне и распада империи, Палестина была передана под мандат Великобритании на основе мандата Лиги Наций. Этот процесс официально начался с вступления британских войск в Иерусалим в 1917 году и завершился официальным утверждением мандата Лиги Наций над Палестиной в 1920 году.

    Так что лучше будет если вся Палестина будет в составе Израиля. А тем более когда существовала Израильское царство, тогда никакой Палестины не было. Идём в библейские времена. Так что арабам лучше будет жить в мире в одной стране как Израиль.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:32
      -1
      Цитата: Azerbaijan2023
      Запасаемся попкормом.

      Не нужно. Крови будет очень много. Наши минимальные потери будут до 1000 человек.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 17:37
        0
        Их уже больше тысячи. Кстати, с возвращением, а то я уже начал волноваться)))
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 17:42
          +2
          Цитата: Михаил-Иванов
          Их уже больше тысячи. Кстати, с возвращением, а то я уже начал волноваться)))

          Солдат погибших 143 пока. И 41 полицейский. Наверное умрут еще те кто безнадежные в госпиталях. Остальные гражданские. Оценка в 1000 погибших солдат это наши потери при наземной операции.
          1. Мэйр
            Мэйр Сегодня, 17:45
            +1
            Очень оптимистично. Несколько тыс наверное. Если зачистка. Контроль ещё столько же
            1. Trapp1st
              Trapp1st Сегодня, 17:48
              -5
              Очень оптимистично. Несколько тыс наверное. Если зачистка. Контроль ещё столько же
              Выбить 1-2 тысячи легко вооруженных босяков используя полную номенклатуру армейских средств, при тотальном преимуществе во всем, потеряв 1 тыс. личного состава, как то это очень пессимистично, такое возможно только при особом, гроссмейстерском управлении войсками.
              1. Михаил-Иванов
                Михаил-Иванов Сегодня, 17:54
                0
                Там бармалеев не 2 000, их 40 000 штыков, и уних много чего есть из вооружения. Городской бой это их конек.
                1. Trapp1st
                  Trapp1st Сегодня, 17:56
                  -4
                  Там бармалеев не 2 000, их 40 000 штыков
                  +100500 только танков
                2. Мэйр
                  Мэйр Сегодня, 17:57
                  0
                  Ну это вы преувеличили,если сторонники встанут,а если нет.
              2. Арон Заави
                Арон Заави Сегодня, 18:18
                0
                Цитата: Trapp1st
                Очень оптимистично. Несколько тыс наверное. Если зачистка. Контроль ещё столько же
                Выбить 1-2 тысячи легко вооруженных босяков используя полную номенклатуру армейских средств, при тотальном преимуществе во всем, потеряв 1 тыс. личного состава, как то это очень пессимистично, такое возможно только при особом, гроссмейстерском управлении войсками.

                Там от 40 до 60 тыс исламонацистов
          2. bondrostov
            bondrostov Сегодня, 17:50
            0
            Арон скажите а какие цели зачистки? Убрать Хамас это ясно. А что дальше вы планируете делать с жителями. Уничтожить? Выдавить в Египет., ?
            1. BlackMokona
              BlackMokona Сегодня, 18:53
              0
              Цитата: bondrostov
              Арон скажите а какие цели зачистки? Убрать Хамас это ясно. А что дальше вы планируете делать с жителями. Уничтожить? Выдавить в Египет., ?

              Думаю передадут власть ФАТХ и уйдут. Либо же всех в Египет.
          3. Михаил-Иванов
            Михаил-Иванов Сегодня, 17:52
            -2
            143 это Нетаньяху, видимо, насчитал? Только на тех фидеокадрах, которые я видел своими глазами, убитых военных ЦАХАЛ несколько сотен. Мирных вообще под 2000, как я думаю. Вчера ночью опять бармалеи мирняк резали по небольшим городишкам...
            Войсковая операция в Газу станет Израилю таких потерь, каких он себе даже не представляет. Мы это уже проходили в Грозном на Новый год...
      2. svarog77
        svarog77 Сегодня, 18:03
        0
        Это если только евреи в боевых труселях и сланцах будут... lol
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 17:35
      +2
      Цитата: Azerbaijan2023
      При ком Палестина жила в тишине? Правильно, под протектаратом Османской Империи.

      Увы, но в тишине они жили только тогда, когда и остальные арабы, населяющие Саудовскую Аравию, Катар, Сирию жили под протекторатом османов... и пока этот протекторат еще чего-то стоил.
      В настоящее время арабы под Турцию не пойдут ни за что.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:40
      0
      Азербайджан,пплестинцам лучше всего жилось бы с кем угодно но никак не с еврейцами!Гонору у самоназначенных на должность "богоизбранных" слишком много!
    4. Юра
      Юра Сегодня, 18:08
      +1
      Цитата: Azerbaijan2023
      А тем более когда существовала Израильское царство, тогда никакой Палестины не было. Идём в библейские времена.
      А вас не заносит в своём рвении угодить Израилю? Вот все точно знают, что палестинцы всегда там жили, а что евреи там были нам говорят только евреи и то ссылаясь на Библию, это я так шутя, а если серьёзно то о чем вы говорите совсем не повод стирать с лица земли целый народ, не важно как ползучей экспансией и оккупацией территорий или с помощью бомб, по отношению к евреям тоже самое это не повод к бойне которой они подверглись и ещё могут подвергнуться.
  2. Мэйр
    Мэйр Сегодня, 17:27
    0
    Ожидаемая ситуация. Назревала уже год,два. Ещё в позапрошлом году мои коллеги убеждали БИБИ но он типа на провокации не повелся.
    Голова в песок,ничего не вижу.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:29
    -1
    на окраине сектора Газа израильская армия потеряла БМП Namer, которая считается самой тяжелой боевой машиной пехоты в мире.
    Застрял на огороде? feel и подожгли...
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:36
    -1
    Че то я евреям не верю... Пусть подтверждение дадут. А то матрасы лидеров ИГИЛ то же всех поубивали на голубом глазу...
    Отдельный момент, что ИГИЛ создало ЦРУ, а ХАМАС создал сам Израиль в противовес с ФАТХ... И вот оно как вышло в итоге...
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:37
    +1
    Почему ХАМАС не ликвидирует террористов из руководства израиля?
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 17:40
      -1
      А я вот вариант подкину! В Израиле мало кто думает о том, что после сноса Газы арабы могут взорвать грязную атомную бомбу в условном Тельавиве
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 17:55
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        А я вот вариант подкину! В Израиле мало кто думает о том, что после сноса Газы арабы могут взорвать грязную атомную бомбу в условном Тельавиве

        Вам в кайф мучения неизлечимо больных детей и мирняка? Удалите свой пост, это же постыдно такое писать. Если удалите, я удалю свой.
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 18:09
          +1
          Причём здесь кайф-не кайф? Я тоже такую версию бы не исключал. Израиль перекрыл воду, электричество, топливо и еду двум миллионам жителей Газы и лупит ракетами без разбора. Им в кайф смерть детей и мирняка? Или между смертью евреев и палестинцев какая-то разница есть?

          Это как наша ядерная доктрина - первые не применяем, но когда уже речь идёт о существовании государства, то на всю катушку, чего бояться. Тут ведь та же история может быть. Просто за неимением полноценного ядерного оружия может быть его грязный заменитель

          Если пошла такая бойня, то чего удивительного в том, что в ход могут пойти другие запрещённые приёмы? И авианосец за спиной уже не поможет.
  6. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 17:38
    0
    два высокопоставленных командира ХАМАС. Речь идет о члене политбюро Абу Ахмеде Закария Муаммаре и так называемом «министре экономики» Джаваде Абу Шамале.

    Как именно были ликвидированы боевики – не сообщается.

    Так уж и не сообщается? Как минимум один из них ликвидирован со штабом, когда героически прятался в лагере беженцев.
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:47
    0
    Первое наказание за глупость и беспечность получили солдаты ЦАХАЛ. Подвела привычка ходить кучей! Вчетвером пошли флаг Палестины снимать, подорвались на мине... А говорили, спецслужбы, подготовка... Из танков повынимали за ноги и об асфальт, в казарменных сортирах прятались - жизни лишились, и до сих пор не могут партизан выгнать за забор, который тоже не починили...