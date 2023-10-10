В ЦАХАЛ заявили о ликвидации двух высокопоставленных командиров ХАМАС

Израиль проводит свою операцию возмездия, направленную на уничтожение военного потенциала палестинской группировки ХАМАС. На данный момент уже поступают сообщения о первых результатах действий ЦАХАЛ.Так, согласно заявлению представителей армии обороны Израиля, в секторе газа были уничтожены два высокопоставленных командира ХАМАС. Речь идет о члене политбюро Абу Ахмеде Закария Муаммаре и так называемом «министре экономики» Джаваде Абу Шамале.Как именно были ликвидированы боевики – не сообщается. Вероятно, они стали жертвами массированных авиаударов, которые Израиль наносит по объектам палестинской группировки в секторе Газа.В пресс-службе ЦАХАЛ отмечают, что Абу Муаммар являлся близким соратником главы ХАМАС Газа Яхьи Синвара. Он якобы принимал непосредственное участие в планировании многочисленных террористических актов против Израиля.Напомним, что армия обороны Израиля готовит масштабную сухопутную операцию против ХАМАС. При этом уже на этапе возврата утраченных территорий у ЦАХАЛА возникали некоторые проблемы.В частности, в Сети распространяется информация, что в ходе боев в одной из сельскохозяйственных коммун на окраине сектора Газа израильская армия потеряла БМП Namer, которая считается самой тяжелой боевой машиной пехоты в мире.Более того, палестинских боевиков удалось уничтожить лишь благодаря своевременному прибытию подкреплений. После этого в ЦАХАЛ заявили о полном освобождении всех своих территорий.