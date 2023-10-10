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Парламент Румынии принял решение отменить выступление Зеленского перед депутатами

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Парламент Румынии принял решение отменить выступление Зеленского перед депутатами

Главе киевского режима не дали выступить перед депутатами румынского парламента, отменив заседание, на котором он должен был появиться перед парламентариями. Хотя в самом парламенте заявили, что это было решение "команды Зеленского", на самом деле в Бухаресте побоялись очередного скандала, который могли устроить некоторые депутаты, уже потребовавшие от украинского президента вернуть румынские земли.


Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию, где должен был провести несколько встреч с руководством страны, а также выступить перед депутатами парламента, рассказав им про "российскую агрессию" и как украинская армия защищает Европу от российской. По мнению экспертов, основная тема визита - заручиться поддержкой Румынии на фоне охлаждения отношения с Польшей. Обе страны являются основными логистическими хабами, через которые идет снабжение Украины западным оружием.

По данным румынской прессы, Зеленский уже успел встретиться с президентом страны Клаусом Йоханнисом, а вот выступить перед парламентом не получилось. В Сенате заявили, что это решение приняла "команда президента Украины".

Мы не составляем программу президента Зеленского (....) Он сам решает, куда ему идти и куда нет (...) Я не могу отвечать за изменения, внесенные командой господина Зеленского

- заявил врио спикера палаты депутатов Альфред Симонис.

На самом деле, в парламенте побоялись очередного скандала, который могла устроить сенатор Диана Шошоакэ, явно недолюбливающая Зеленского. Сегодня она пришла в парламент с довоенной картой Румынии, назвала украинского президента "нацистом" и потребовала вернуть "румынские земли". Кроме того, много негатива к Зеленскому в связи с повальной мобилизацией, против его визита выступает целая группа румынских парламентариев.

В общем, перестали киевского клоуна в Европе любить, претензии предъявляют, земли вернуть требуют. Польша практически отвернулась, в Румынии холодно встретили. Конечно, полного отказа не будет, но первые звоночки уже прозвенели.
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21 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:27
    0
    Парламент Румынии принял решение отменить выступление Зеленского перед депутатами
    fool Берега попутали, Бухарест, не Вашингтон. request
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:31
      +5
      Да сейчас все будут ложить прибор на Зеленского.Что Бухарест,что Вашингтон.Что вас так удивляет?Не зря же Вашингтон продавил выборы президента на Украине в 2024 году,значит менять будут Зеленского,тогда смысл с ним нянчиться в парламенте Бухареста,если он без 5 минут никто?
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 17:53
        +1
        Цыганы Зелику отказали от дома))) какой позор!)))
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:16
      +1
      А потом у депутатов кошельки пропадают.
    3. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 18:58
      0
      "Если я поймаю его в парламенте, это будет плохо!"

      Румынский сенатор Диана Шошоакэ не советует Зеленскому попадаться ей на глаза:

      "Не смейте сажать его в румынский парламент! Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого, бессовестного предателя, в том числе и своей страны", - заявила сенатор.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:27
    +4
    У победы много отцов поражение всегда сирота.Просто в 2022 году у Зеленского был успех на Херсонском и Харьковском направлениях,а в 2023 году успеха у него нет.И смысл тогда разговаривать с неудачником,слушать его?
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:29
    +7
    В общем, перестали киевского клоуна в Европе любить —

    ***
    — «Если клоун входит в замок, он не становится королём – это замок становится цирком»...


    ***
  4. Gekki66
    Gekki66 Сегодня, 17:30
    0
    Зелина токсичность возросла. "Рукопожатие смерти" в действии!! laughing
  5. Хвосттрубой
    Хвосттрубой Сегодня, 17:31
    +1
    Осточертел Зелебобик всем. Что в нём толку, кроме постоянного воя, скулёжа и требований?
  6. Magellan
    Magellan Сегодня, 17:35
    +3
    Парламент Румынии принял решение отменить выступление Зеленского перед депутатами

    Зеля, пристегни ремни. Тебя сливают.
  7. Хвосттрубой
    Хвосттрубой Сегодня, 17:36
    +3
    Зеленский можно сказать, создан для этой роли. Еврей, да ещё украинец - просто ходячая злоба, жадность, жажда ХАЛЯВЫ и требование всего, у всех, немедля и побольше!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 17:40
      0
      Хвосттрубой, это точно Вы подметили. Жажда вечной и большой халявы у них- в крови.
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:42
    0
    Надо же, цыгане опять нос по ветру пустили))) Видимо, вспомнили свой суровый опыт В ВМВ...
    Скоро Шут начнет выступать вместе со своим коллегой и другом Галкиным... Если доживет до концертов...
  9. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 17:42
    +1
    Да мог и сам перенюхать до невментоза .и отменили от греха .
  10. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 17:53
    +2
    "Если Румыния закончила войну на той же стороне, на которой ее начала, значит, она перебежала дважды"
    Адольф Алоизыч однако!
  11. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 17:59
    +1
    Зеленский, похоже, не понимает, что его рейх никому не нужен. Задача США - максимально ослабить Россию, экономически и политически подмять под себя Евросоюз, не дав ему стать мировым конкурентом Штатам. Задача приграничных стран - урвать свой территориальный кусок, тем более, что имеется повод в виде исторической подоплёки. Румыния тут не исключение, просто не такая "борзая", как Польша. А что помощь идёт через приграничные страны - так это для того, чтоб рейх подольше подёргался и обессилел. Вот тут и придёт время делить пирог.
  12. костя1
    костя1 Сегодня, 18:09
    0
    А что за румынские земли-отхряпали украинцы?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 18:34
      0
      В составе Румынии была Буковина (город Черновцы) и юг Бессарабии (сейчас в составе Одесской области - Измаил и пр.).
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:41
      0
      Румынию СССР наказал за участие в ВМВ. А земли УССР наделил. А поскольку бобик почти сдох - можно ему уши отрезать, кому хвост, кому лапки достанутся. Румыния, Польша и Венгрия бобика труп доедят
      1. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 18:43
        0
        Цитата: igorbrsv
        А земли УССР наделил

        вот так проклятые большевики нагадили Украине. Ведь по их современной логике СССР их оккупировал, неплохая такая оккупация, аж землями наделяют
  13. ГУМАНОИД
    ГУМАНОИД Сегодня, 18:24
    0
    Клаус Йоханнис чисто РУМЫНСКАЯ ФАМИЛИЯ lol