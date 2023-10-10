Парламент Румынии принял решение отменить выступление Зеленского перед депутатами

Мы не составляем программу президента Зеленского (....) Он сам решает, куда ему идти и куда нет (...) Я не могу отвечать за изменения, внесенные командой господина Зеленского

Главе киевского режима не дали выступить перед депутатами румынского парламента, отменив заседание, на котором он должен был появиться перед парламентариями. Хотя в самом парламенте заявили, что это было решение "команды Зеленского", на самом деле в Бухаресте побоялись очередного скандала, который могли устроить некоторые депутаты, уже потребовавшие от украинского президента вернуть румынские земли.Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию, где должен был провести несколько встреч с руководством страны, а также выступить перед депутатами парламента, рассказав им про "российскую агрессию" и как украинская армия защищает Европу от российской. По мнению экспертов, основная тема визита - заручиться поддержкой Румынии на фоне охлаждения отношения с Польшей. Обе страны являются основными логистическими хабами, через которые идет снабжение Украины западным оружием По данным румынской прессы, Зеленский уже успел встретиться с президентом страны Клаусом Йоханнисом, а вот выступить перед парламентом не получилось. В Сенате заявили, что это решение приняла "команда президента Украины".- заявил врио спикера палаты депутатов Альфред Симонис.На самом деле, в парламенте побоялись очередного скандала, который могла устроить сенатор Диана Шошоакэ, явно недолюбливающая Зеленского. Сегодня она пришла в парламент с довоенной картой Румынии, назвала украинского президента "нацистом" и потребовала вернуть "румынские земли". Кроме того, много негатива к Зеленскому в связи с повальной мобилизацией, против его визита выступает целая группа румынских парламентариев.В общем, перестали киевского клоуна в Европе любить, претензии предъявляют, земли вернуть требуют. Польша практически отвернулась, в Румынии холодно встретили. Конечно, полного отказа не будет, но первые звоночки уже прозвенели.