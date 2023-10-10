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Финский президент: Вероятной причиной повреждения газопровода Balticconnector и подводного кабеля стало внешнее воздействие

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Финский президент: Вероятной причиной повреждения газопровода Balticconnector и подводного кабеля стало внешнее воздействие

За новым витком палестино-израильского противостояния несколько в тени остаётся тема с повреждением газопровода «Балтикконнектор». Этот газопровод соединяет в единую газотранспортную систему Эстонию и Финляндию. Известия о прекращении перекачивания топлива по Balticconnector пришли несколько дней назад, и в Хельсинки и Таллине заявили, что проведут расследование, по итогам которого должны установить причины повреждения.

Сегодня президент Финляндии Сауле Ниинистё заявил буквально следующее:

Расследование ведётся под нашим контролем – под контролем властей. И есть повреждения как газопровода, так и коммуникационного кабеля. Вероятной причиной повреждения стало внешнее воздействие. Пока причина этого воздействия до конца не ясна.

Ниинистё заявил, что Финляндия «работает в тесном контакте со своими эстонскими коллегами».

Примечательно, что теперь и НАТО собирается «подключиться к расследованию, оказав помощь Таллину и Хельсинки». Об этом заявил Йенс Столтенберг, натовский генсек.

Если так, то остаётся только дождаться, через какое же время «расследователи» объявят виновной в повреждении газопровода и кабеля Россию. Напомним, что в своё время, не успел газ ещё выйти из труб газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», в НАТО объявили, что якобы его взорвала Россия. Правда, потом стали муссировать новую версию – с некими украинскими «гражданами, которые прибыли к месту взрыва на арендованной в Польше яхте». А американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш однозначно заявил о том, что подрыв «СП» и «СП-2» - дело рук спецслужб США.
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26 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:41
    +3
    Самое прикольное в этом случае ущерб - 0 %.Этот трубопровод больше из Финляндии в Эстонию.У Финляндии СПГ терминал.У прибалтийских тигров СПГ терминал в Клайпеде.Нас 100 % обвинят ,вот еслибы рванули Клайпеду ущерб 100 %.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:46
      +3
      С известных финских газовых месторождений
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 17:49
        +9
        В Финском заливе Балтийского моря водится страшная рыбища - килька балтийская (шпрота). Это все она!
        1. Попандос
          Попандос Сегодня, 18:03
          0
          Вероятной причиной повреждения стало внешнее воздействие.

          - А вы чё?
          - А мы ничё! feel
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 18:18
          +5
          Цитата: Ilya-spb
          В Финском заливе Балтийского моря водится страшная рыбища - килька балтийская (шпрота). Это все она!

          Перегрызла? Говорили ведь Шпротландии, что американские биолаборатории чем-то не тем занимаются. Вот и вывели боевую кильку. И, как у них обычно бывает, "в определённый момент что-то пошло не так".
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:02
      +6
      -Финляндия «работает в тесном контакте со своими эстонскими коллегами».
      Это надолго.
  2. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 17:43
    +1
    На этот раз матрасы слегка потянули резину с отмашкой в обвинениях России из-за того, что эффект мог быть смазан пиком ситуации в Палестине.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:43
    +9
    Вероятной причиной повреждения газопровода Balticconnector и подводного кабеля стало внешнее воздействие —

    ***


    ***
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:44
    +3
    Расследование ведётся под нашим контролем – под контролем властей. И есть повреждения как газопровода, так и коммуникационного кабеля. Вероятной причиной повреждения стало внешнее воздействие. Пока причина этого воздействия до конца не ясна.
    fool Меньше с тралами нужно шастать, любители шпрот. feel
  5. Magellan
    Magellan Сегодня, 17:44
    +3
    Если так, то остаётся только дождаться, через какое же время «расследователи» объявят виновной в повреждении газопровода и кабеля Россию.

    Вопрос американцу: "Представьте, что в США из-за окурка, брошенного мимо урны, начался пожар. Отвечайте не думая, кто виноват?" - "РОССИЯ!!!" wassat
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:45
    +2
    Украинская яхта снова вышла на охоту. Поляки будут благодарить деда Бидона?
  7. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 17:47
    0
    Никогда такого не было и вот опять ))
  8. zontov79
    zontov79 Сегодня, 17:48
    +2
    Надо бы что бы палестинцы выпустили пкр по авианосной группе американских пи-ов. Хотя бы старыми советскими ракетами .
  9. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 17:53
    0
    Все больше склоняюсь что данные проделки как с северным потоком, так и этим газопроводом стоит Польша. Их хаб в данном случае остаётся в полу рабочем состоянии. Хаб строили что бы Европу снабжать.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:24
      -1
      Настроили хабов и трубопроводов бестолку. Может Газпрому надо было головой думать, прежде чем заключать договора?
  10. iommi
    iommi Сегодня, 17:54
    +1
    Там еще у Норвегии очень много газо-нефтепроводов и кабелей, будет очень накладно и грязно если с ними чтото случится, если вы понимаете о чем я >_O
  11. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:54
    +1
    НАТОвские учения не там ли были?

    Вопрос слишком короток и бесполезен. Задолбали! am
  12. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 17:58
    +1
    Пусть финны обратятся к спец. службам Дании и Швеции. Они точно скажут, чьих рук это дело!!! laughing
  13. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 18:01
    +2
    Раз в год полосатые взрывают газопровод и обвиняют в этом русскиз, это уже становится традицией. Где рванет через год?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:11
      +1
      И к мамке не ходи ,рванёт у Норгов северо-западе острова Медвежий ,в Баренцевом море.В Норвежской экономической зоне.
  14. костя1
    костя1 Сегодня, 18:07
    0
    Забавно-"внешнее воздействие"-понятно что не внутреннее-а причину то-воздействия-когда поймут?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:14
      0
      Цитата: костя1
      Забавно-"внешнее воздействие"-понятно что не внутреннее-а причину то-воздействия-когда поймут?

      Когда прикажут из-за лужи. Ну и укажут кого назначить виноватым. Только так. Суверенитет однако. request
  15. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:17
    +1
    Та это украинские туристы на яхте развлекались! )))
  16. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:22
    0
    А ногвежцы тихонечко похихикивают и барыши считают. Им то крайне выгодно газ себе оставить а не отдавать даром в духе евросолидарности.
  17. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:27
    0
    А чего думать то, там явно прослеживается украинский след!
    Если бы ххлы не вели бы себя так, то ничего бы и не было
  18. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 18:32
    0
    Ну "весь цивилизованный мир" наглядно показал всем (реально всем) что газопроводы взрывать можно.... Финики со шпротами слышите - МОЖНО...... ну а теперь то чего скулить