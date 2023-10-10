Финский президент: Вероятной причиной повреждения газопровода Balticconnector и подводного кабеля стало внешнее воздействие

Расследование ведётся под нашим контролем – под контролем властей. И есть повреждения как газопровода, так и коммуникационного кабеля. Вероятной причиной повреждения стало внешнее воздействие. Пока причина этого воздействия до конца не ясна.

За новым витком палестино-израильского противостояния несколько в тени остаётся тема с повреждением газопровода «Балтикконнектор». Этот газопровод соединяет в единую газотранспортную систему Эстонию и Финляндию. Известия о прекращении перекачивания топлива по Balticconnector пришли несколько дней назад, и в Хельсинки и Таллине заявили, что проведут расследование, по итогам которого должны установить причины повреждения.Сегодня президент Финляндии Сауле Ниинистё заявил буквально следующее:Ниинистё заявил, что Финляндия «работает в тесном контакте со своими эстонскими коллегами».Примечательно, что теперь и НАТО собирается «подключиться к расследованию, оказав помощь Таллину и Хельсинки». Об этом заявил Йенс Столтенберг, натовский генсек.Если так, то остаётся только дождаться, через какое же время «расследователи» объявят виновной в повреждении газопровода и кабеля Россию. Напомним, что в своё время, не успел газ ещё выйти из труб газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», в НАТО объявили, что якобы его взорвала Россия. Правда, потом стали муссировать новую версию – с некими украинскими «гражданами, которые прибыли к месту взрыва на арендованной в Польше яхте». А американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш однозначно заявил о том, что подрыв «СП» и «СП-2» - дело рук спецслужб США.