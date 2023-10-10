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Бронетехника ВС РФ выдвинулась с целью блокирования Авдеевки с запада

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Бронетехника ВС РФ выдвинулась с целью блокирования Авдеевки с запада

Наступление украинской армии окончательно перестало быть таковым, инициатива в совершении контратак все более переходит к российским военным. Генштаб ВСУ, похоже, близок к смене тактики на оборонительную. Если, конечно, это будет позволено сделать киевским политическим руководством, а главное, западными покровителями режима. Да и времени на обустройство сильной обороны, в отличие от многомесячных работ ВС РФ по укреплению своих рубежей, у украинских военных совсем нет.


Конечно, говорить о том, что противник выдохся окончательно пока рано. Это видно и по сводкам Минобороны РФ, в которых сообщается о продолжении попыток ВСУ контратаковать, правда, со стабильно провальным результатом.

На Запорожском направлении враг усиленно обрабатывает наши позиции огнем артиллерии, обе стороны активно применяют беспилотники как для разведки, так нанесения ударов. Украинцы сосредоточили удары по обороне ВС РФ северо-западнее села Вербовое, хотя особой активности наступательных действий ВСУ не отмечается.

В свою очередь, российским штурмовым группам удалось успешно контратаковать на линии Работино-Вербовое и выбить противника с нескольких опорных пунктов. Отмечается увеличение применения армией России высокоточных боеприпасов «Краснополь», что делает работу нашей артиллерии максимально эффективной. С учетом начала осенней распутицы, ВСУ практически перестали использовать тяжелую бронетехнику, все перемещения осуществляются на пикапах.

Очевидно, что в таких условиях нашим бойцам вряд ли удастся в ближайшее время увидеть (и поджечь) американские «Абрамсы», весящие более шестидесяти тонн. Тем более что для Киева эти танки более важны как очередной фетиш, а не эффективные боевые единицы.

На Авдеевском направлении, где ранее, по сообщениям военкоров, наши сумели прорвать линию обороны ВСУ и выйти на восточные окраины села Бердычи, канонада не утихает. Российские военные мощно бьют по городу и позициям ВСУ в окрестностях из десятков орудий ствольной артиллерии и РСЗО, задействована авиация. Такой интенсивности ударов не было с начала СВО. Появляются свидетельства того, как украинские военные, бросая раненых сослуживцев, буквально бегут со своих позиций в районе Авдеевки.

Не исключено, что действия ВС РФ могут быть подготовкой к еще более решительным наступательным действиям. По причине большой растянутости фронта и высоких потерь, противник не успевает провести ротацию под Авдеевкой.

Сообщается о значительном снижении артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ на Донецком направлении. Контрбатарейная борьба со стороны противника почти не ведется. Это связано с тем, что основную часть артиллерии противник перебросил на Артемовское и Запорожское направления. Судя по радиоперехватам, командование ВСУ сейчас пытается «угадать» направление атакующих действий российской армии.

На Херсонском направлении продолжаются артиллерийские дуэли и бои на островах в пойме Днепра. Ранее распространявшиеся сведения, что ВСУ на этом участке якобы намереваются мощно форсировать реку и взять Новую Каховку, как и предполагалось, оказались очередной дезинформацией со стороны врага.

А вот украинский Генштаб в своих сводках традиционен и сообщает о «наступательных действиях» ВСУ на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. На других участках все атаки ВС РФ, естественно, были отражены.

При этом фронтовые командиры (таковые, пусть и немного, есть в рядах ВСУ) и сами украинские бойцы не скрывая признают, что российская бронетехника движется со стороны Донецка через Пески на Водяное и Опытное с целью блокировать Авдеевку с юго-запада. По последним данным, ВС РФ прорываются к Тоненькому. Это еще не котел, но нечто уже очень близкое к оперативному окружению города.

Штурмовать в лоб Авдеевку российские военные, скорее всего, не станут. Да и смысла особого в этом нет, с учетом того, что город под плотным огнем ВС РФ, как и западные пути снабжения украинского гарнизона.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:34
    +2
    Если решили коренным образом ситуацию с Авдеевкой ,наконец то..Это с 2014 года нарыв под Донецком,и его давно пара было вырезать..
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:41
    +4
    Будем надеяться, что планы ВС РФ воплотятся в полной мере. И Авдеевка окажется в котле со всеми вытекающими последствиями.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:49
      0
      Если быстро смогут окружить-получится.Однако окружение удалось у нас только в Мариуполе.И то,только потому,что в марте была растерянность у ВСУ,определенно,да и некуда было отступать.Из Авдеевки есть куда,если быстро наши не прихлопнут
  3. alystan
    alystan Сегодня, 18:47
    +1
    Наконец серьезные проблемы появились у неприятеля на этом участке.
    А то очень уж стало походить на бесконечную эпопею с битвой за Донецкий аэропорт.
    Удачи и меньше потерь нашим.
  4. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 18:50
    0
    По причине большой растянутости фронта и высоких потерь, противник не успевает провести ротацию под Авдеевкой.

    Давно пора этот гнойник уничтожить, может наконец дончане наконец то перестанут вздрагивать при каждом пролёте снаряда.
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:54
    +1
    Там такой бандеровский гадюшник что и словами не описать надеюсь пленных не будет.
  6. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 18:56
    -2
    Будем надеяться, но и не будем кричать ура раньше времени. Месяц назад Синьковку то же в интернете и по ТВ взяли да и на Купянск замахнулись, однако... Про котлы уже не говорим их нам Ю Подоляка на картах в начале СВО много нарисовал, а все потом удивлялись где же они??? Почему ВСУ не сдаеться??? Просто воюем!!!
  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 18:57
    +1
    Если Авдеевку закотлить , то в ней останется 11-14 тыс. нациков , а это прим. 3% от общей численности укро-фашистов, причём опытных. Это сломает оставшихся всу-
  8. valera75
    valera75 Сегодня, 19:01
    0
    Да и времени на обустройство сильной обороны, в отличие от многомесячных работ ВС РФ по укреплению своих рубежей, у украинских военных совсем нет.
    И это просто ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо Вагнера и Суровикину,которые замутили Бахмутскую мясорубку,перемололи самые матёрые и боеспособные части бандерлогов и дали нашим бойцам отдышатся и создать самую крутую вмире эшелонированную оборону,об которую убились все тарасы и мыколы с их хозяевами с запада.
  9. dementor873
    dementor873 Сегодня, 19:02
    0
    Ощущение, что наши зашевелились, когда весь мир отвлечен на Израиль и им не до Окраины.