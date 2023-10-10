Бронетехника ВС РФ выдвинулась с целью блокирования Авдеевки с запада

Наступление украинской армии окончательно перестало быть таковым, инициатива в совершении контратак все более переходит к российским военным. Генштаб ВСУ, похоже, близок к смене тактики на оборонительную. Если, конечно, это будет позволено сделать киевским политическим руководством, а главное, западными покровителями режима. Да и времени на обустройство сильной обороны, в отличие от многомесячных работ ВС РФ по укреплению своих рубежей, у украинских военных совсем нет.
Конечно, говорить о том, что противник выдохся окончательно пока рано. Это видно и по сводкам Минобороны РФ, в которых сообщается о продолжении попыток ВСУ контратаковать, правда, со стабильно провальным результатом.
На Запорожском направлении враг усиленно обрабатывает наши позиции огнем артиллерии, обе стороны активно применяют беспилотники как для разведки, так нанесения ударов. Украинцы сосредоточили удары по обороне ВС РФ северо-западнее села Вербовое, хотя особой активности наступательных действий ВСУ не отмечается.
В свою очередь, российским штурмовым группам удалось успешно контратаковать на линии Работино-Вербовое и выбить противника с нескольких опорных пунктов. Отмечается увеличение применения армией России высокоточных боеприпасов «Краснополь», что делает работу нашей артиллерии максимально эффективной. С учетом начала осенней распутицы, ВСУ практически перестали использовать тяжелую бронетехнику, все перемещения осуществляются на пикапах.
Очевидно, что в таких условиях нашим бойцам вряд ли удастся в ближайшее время увидеть (и поджечь) американские «Абрамсы», весящие более шестидесяти тонн. Тем более что для Киева эти танки более важны как очередной фетиш, а не эффективные боевые единицы.
На Авдеевском направлении, где ранее, по сообщениям военкоров, наши сумели прорвать линию обороны ВСУ и выйти на восточные окраины села Бердычи, канонада не утихает. Российские военные мощно бьют по городу и позициям ВСУ в окрестностях из десятков орудий ствольной артиллерии и РСЗО, задействована авиация. Такой интенсивности ударов не было с начала СВО. Появляются свидетельства того, как украинские военные, бросая раненых сослуживцев, буквально бегут со своих позиций в районе Авдеевки.
Не исключено, что действия ВС РФ могут быть подготовкой к еще более решительным наступательным действиям. По причине большой растянутости фронта и высоких потерь, противник не успевает провести ротацию под Авдеевкой.
Сообщается о значительном снижении артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ на Донецком направлении. Контрбатарейная борьба со стороны противника почти не ведется. Это связано с тем, что основную часть артиллерии противник перебросил на Артемовское и Запорожское направления. Судя по радиоперехватам, командование ВСУ сейчас пытается «угадать» направление атакующих действий российской армии.
На Херсонском направлении продолжаются артиллерийские дуэли и бои на островах в пойме Днепра. Ранее распространявшиеся сведения, что ВСУ на этом участке якобы намереваются мощно форсировать реку и взять Новую Каховку, как и предполагалось, оказались очередной дезинформацией со стороны врага.
А вот украинский Генштаб в своих сводках традиционен и сообщает о «наступательных действиях» ВСУ на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. На других участках все атаки ВС РФ, естественно, были отражены.
При этом фронтовые командиры (таковые, пусть и немного, есть в рядах ВСУ) и сами украинские бойцы не скрывая признают, что российская бронетехника движется со стороны Донецка через Пески на Водяное и Опытное с целью блокировать Авдеевку с юго-запада. По последним данным, ВС РФ прорываются к Тоненькому. Это еще не котел, но нечто уже очень близкое к оперативному окружению города.
Штурмовать в лоб Авдеевку российские военные, скорее всего, не станут. Да и смысла особого в этом нет, с учетом того, что город под плотным огнем ВС РФ, как и западные пути снабжения украинского гарнизона.