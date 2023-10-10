Палестинские ракеты летят на израильский Ашкелон, система ПРО «Железный купол» перехватывает не все боеприпасы

Угрозы группировки ХАМАС продолжить нанесение ракетных ударов по Израилю воплощаются в реальность. Несколько часов назад из сектора Газа, отвечая Израилю «взаимностью», призвали жителей города Ашкелон как можно скорее покинуть свои дома, так как в 17:00 начнётся нанесение ракетного удара. И свои угрозы ХАМАС действительно реализовал. В эти минуты идёт интенсивный обстрел 140-тысячного израильского города, располагающегося неподалёку от границы с сектором Газа.В городе и окрестностях звучит сирена воздушной тревоги. Система «Железный купол» ЦАХАЛ пытается осуществлять перехваты палестинских ракет.Однако проблема для израильской ПВО состоит в том, что не только Ашкелон оказался под ударом. Ракеты летят также по населённым пунктам на юге и севере Израиля.Очевидцы сообщают, что в Ашкелоне уже несколько очагов пожара, есть разрушения, повреждения автомобилей и линий электропередач.По городу к настоящему моменту выпущено не менее 40 ракет, примерно 7 из которых не были перехвачены.Можно констатировать, что уровень эскалации растёт. С обеих сторон наносятся неизбирательные удары, приводящие в том числе к жертвам среди мирного населения. МИД России призвал обе стороны конфликта прекратить кровопролитие и исходить из буквы договорённостей, которые ранее были достигнуты и которые были поддержаны ООН.