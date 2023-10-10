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Палестинские ракеты летят на израильский Ашкелон, система ПРО «Железный купол» перехватывает не все боеприпасы

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Палестинские ракеты летят на израильский Ашкелон, система ПРО «Железный купол» перехватывает не все боеприпасы

Угрозы группировки ХАМАС продолжить нанесение ракетных ударов по Израилю воплощаются в реальность. Несколько часов назад из сектора Газа, отвечая Израилю «взаимностью», призвали жителей города Ашкелон как можно скорее покинуть свои дома, так как в 17:00 начнётся нанесение ракетного удара. И свои угрозы ХАМАС действительно реализовал. В эти минуты идёт интенсивный обстрел 140-тысячного израильского города, располагающегося неподалёку от границы с сектором Газа.


В городе и окрестностях звучит сирена воздушной тревоги. Система «Железный купол» ЦАХАЛ пытается осуществлять перехваты палестинских ракет.

Однако проблема для израильской ПВО состоит в том, что не только Ашкелон оказался под ударом. Ракеты летят также по населённым пунктам на юге и севере Израиля.

Очевидцы сообщают, что в Ашкелоне уже несколько очагов пожара, есть разрушения, повреждения автомобилей и линий электропередач.

По городу к настоящему моменту выпущено не менее 40 ракет, примерно 7 из которых не были перехвачены.

Можно констатировать, что уровень эскалации растёт. С обеих сторон наносятся неизбирательные удары, приводящие в том числе к жертвам среди мирного населения. МИД России призвал обе стороны конфликта прекратить кровопролитие и исходить из буквы договорённостей, которые ранее были достигнуты и которые были поддержаны ООН.
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25 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 18:04
    +10
    Тем временем, хуситы в Йемене и отряды Бадр в Ираке почти синхронно сообщили, что в случае вмешательства США в войну, она станет региональной и все военные объекты США в регионе станут законными целями для их ударов.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:10
      -7
      Цитата: alystan
      Тем временем, хуситы в Йемене и отряды Бадр в Ираке почти синхронно сообщили, что в случае вмешательства США в войну, она станет региональной и все военные объекты США в регионе станут законными целями для их ударов.

      Гм. Ну давно я не видел работы американских стратегов.
      1. kenig1
        kenig1 Сегодня, 18:14
        +6
        Видимо будут работать как в Афганистане?)))
      2. Овсиговец
        Овсиговец Сегодня, 18:26
        +5
        Кстати Арон..... Сегодня в Белгородской области при обстреле украинцами погибла абсолютно гражданская женщина..... Черт с ним с Израилем..... Можно услышать ваши соболезнования о погибшей, осуждение откровенно террористических методов ххлами и требования наказать ххлв как вы СГ сейчас мордуете?
    2. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 18:28
      -2
      Цитата: alystan
      Тем временем, хуситы в Йемене и отряды Бадр в Ираке почти синхронно сообщили, что в случае вмешательства США в войну, она станет региональной и все военные объекты США в регионе станут законными целями для их ударов.

      Теперь и хуситов и Бадр проредят.
      Лет на 30-40 можно будет забыть про них
      1. Aken
        Aken Сегодня, 18:44
        0
        А заодно и евреев. Чтобы два раза не ходить.
        Вот только они могут в Россию ломануться. Не подскажите, как можно это предотвратить? Вам с места виднее.
    3. Mister X
      Mister X Сегодня, 18:37
      +4
      Цитата: alystan
      Тем временем

      евреи возвращаются а Молдову.
      Мой сосед сегодня прилетел на свою малую родину, в Кишинев.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 18:44
        -1
        Так им и надо - молдаванам и евреям!..
      2. alystan
        alystan Сегодня, 18:56
        +1
        Только не вздумайте угол ему отвести у себя.wassat Знаете чем это оборачивается для приютивших.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:07
    +3
    система ПРО «Железный купол» перехватывает не все боеприпасы
    не одна ПРО в мире на дает 100 защиты
    другой вопрос, что евреи сильно разрекламировали, что себя, что свою ПРО
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 18:08
      -2
      еврей сильно разрекламировали что себя что свою ПРО
      Всякие пастухи и басота с огнестрелами не жаловались.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      система ПРО «Железный купол» перехватывает не все боеприпасы
      не одна ПРО в мире на дает 100 защиты
      другой вопрос, что евреи сильно разрекламировали, что себя, что свою ПРО

      Неправда. Никогда в Израиле не давали результат более 92% перехватов для нашей ПРО. Просто некторые сначала приписывают нам какие то высказывания , а потом кидаются опровергать.
      1. Мэйр
        Мэйр Сегодня, 18:22
        0
        Да Арон. Стандарт Кипат Барзель выдержал.
      2. Овсиговец
        Овсиговец Сегодня, 18:28
        -1
        Арон ну нужно отдать должное что очень много "экспертов" которые начинают устраивать шум и рассказывать что мол мы самые самые.... Этот не только вас касается.... Это относительно всех
    3. alystan
      alystan Сегодня, 19:02
      0
      В интернете есть видео с обстрелами бронетехники ЦАХАЛ. Но вот работу КАЗ Trophy на них так и не видно. А зачем тогда такой нужен, если себя никак не проявляет. Притом, что он преподносится как единственный серийный КАЗ, самый современный и лучший (?!)
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:16
    +2
    Нужно с этим Ашкелоном сделать то же что еврейцы сделали с Газой-сравнять с землёй!Чтобы еврейцы поняли,с ними цацкаться не будут,за все в жизни нужно платить!И не чужими а своими жизнями и своими городами!
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 18:24
      0
      Нельзя так, там мирные люди.
      Просто евреи должны принять палестинцев, что это они вернулись на свою землю, а палестинцы и не уходили с неё.
      1. 77alex77
        77alex77 Сегодня, 18:33
        0
        Просто в Биробиджан надо ехать там хорошо и спокойно
      2. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 18:34
        +2
        Цитата: 75Сергей
        Нельзя так, там мирные люди.
        Просто евреи должны принять палестинцев, что это они вернулись на свою землю, а палестинцы и не уходили с неё.

        Когда появились арабы на этой земле?
        Или иудейское царство там никогда не существовало?
        Меня очень удивляет происламская позиция якобы русских и якобы россиян, которые защищают арабов и радикальных исламистов, забывая, что в Россию ввезено несколько миллион всяких гастарбайтеров, которые живут в России, по своим законам.
        И скоро именно в России, мы увидим тоже самое, в гражданской войне.
        А если гражданской войны не случится, то это просто означает, что исламисты взяли Россию без боя
        Насколько нужно быть глупым и недальновидным, поддерживая арабов в их радикализме...
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:32
      0
      Цитата: Бережливый
      Нужно с этим Ашкелоном сделать то же что еврейцы сделали с Газой-сравнять с землёй!Чтобы еврейцы поняли,с ними цацкаться не будут,за все в жизни нужно платить!И не чужими а своими жизнями и своими городами!

      Сделай. Пустозвон.
  4. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 18:46
    +1
    Арабы показали, как надо прорывать ПВО. Не нужны дорогущие системы и гиперзвуковые ракеты. 5000 дешёвых дронов, которые все дешевле одной С-300, и ПВО истощена, делай, что хочешь.
    .
    неужели у нас нет возможностей склеить из дерева и фанеры тысячи дешёвых гераней и сделать к ним тысячи моторчиков на наших мотоциклетных заводах?
    1. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 18:48
      0
      А нам зачем? В плане сейчас нам зачем?
  5. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 18:49
    0
    Цитата: Овсиговец
    Палестинские ракеты летят на израильский Ашкелон, система ПРО «Железный купол» перехватывает не все боеприпасы

    Цитата: Василенко Владимир
    система ПРО «Железный купол» перехватывает не все боеприпасы
    не одна ПРО в мире на дает 100 защиты
    другой вопрос, что евреи сильно разрекламировали, что себя, что свою ПРО

    Сообщите, какая система ПВО отражала атаки 3- 6,5 тысяч единиц воздушного нападения?
    Заранее. спасибо.
  6. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 18:56
    0
    Парадоксально, но многие виды оружия, предназначенного для Хамаса, являются тем же оружием, которое американские еврейские демократы отправили на Украину, поэтому даже внутри самих израильтян существует конфликт интересов между ними, теми, кто живет в Америке, и теми, кто живет в Израиле. .....
  7. Подполковник ВВС СССРФ в запасе
    Подполковник ВВС СССРФ в запасе Сегодня, 18:56
    0
    Цитата: Бережливый
    Нужно с этим Ашкелоном сделать то же что еврейцы сделали с Газой-сравнять с землёй!Чтобы еврейцы поняли,с ними цацкаться не будут,за все в жизни нужно платить!И не чужими а своими жизнями и своими городами!

    Глупое ваше заявление, на уровне украинских Бережливых : Нужно с этим Бережливым сделать то же что Бережливые сделали с Бахмутом - сравнять с землёй! Чтобы Бережливые поняли,с ними цацкаться не будут,за все в жизни нужно платить! И не чужими, а своими жизнями и своими городами."