Военное обозрение
Войти Регистрация

На празднике в Тайване «президент» заявила, что будет защищать свободу тайваньского народа

7
На празднике в Тайване «президент» заявила, что будет защищать свободу тайваньского народа

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в сентябре совершила 225 боевых вылетов в идентификационную зону ПВО Тайваня (ADIZ) – зону, контролируемую военными острова, а также провела крупномасштабные военно-морские учения в начале этого месяца.


Хотя эти события происходили как бы в международных водах и воздушном пространстве, они были призваны предупредить Тайвань и напомнить лидерам острова, что Пекин не исключает применения силы для взятия под контроль территории, которую он считает своей собственной. Мало того, Пекин не признаёт международный статус Тайваньского пролива и воздушного пространства над ним, считая всё это внутренним морем и внутренним, так сказать, воздухом.

С населением всего 23 миллиона человек и армией в 169 000 действующих военнослужащих Тайвань затмевается населением и военной мощью почти полуторамиллиардного Китая. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), лондонского аналитического центра, НОАК является крупнейшей постоянной армией в мире, насчитывающей 2 миллиона человек, и у нее гораздо более сильная воздушная, военно-морская и огневая мощь, чем у Тайваня, по определению.

Однако мировая история полна случаев, когда меньшие силы наносили поражение или, по крайней мере, серьезно сдерживали превосходящую по силам державу, используя хорошо известные тактики, такие как партизанская война, нападение на цепочки поставок, использование погоды и местности и просто отказ встретить атакующую армию там, где ей это выгодно.

На праздновании Национального дня острова 10 октября президент Тайваня Цай Инь-вэнь заявила, что ее обязанностью является защита свобод и образа жизни тайваньского народа. При этом образ жизни, надо полагать, подразумевает слепое следование в русле американских интересов, точнее - в интересах американского оружейного лобби. Так, только в 2023 году Тайвань заказал у США вооружение и услуги на сумму 1,55 миллиарда долларов, включая системы инфракрасного слежения для самолетов F-16, боеприпасы, запасные части для истребителей, противокорабельное оружие.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 20:35
    0
    "тайваньский народ", она совсем уже обамерикосилась! Народ китайский там и считают себя китайцами, перед кем она рисуется?! Заберёт Китай метежный остров назад, вопрос времени. А ей только к хозяевам бежать.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 20:48
      +1
      считают себя китайцами
      Нет, не считают в большинстве своем. Считают, что они- другая нация, хоть и происходят от китайцев. Так мне собутыльник\коллега обьяснял, а он уроженец Тайпея.
    2. vadson
      vadson Сегодня, 20:59
      0
      Цитата: Вадим С
      "тайваньский народ", она совсем уже обамерикосилась! Народ китайский там и считают себя китайцами, перед кем она рисуется?! Заберёт Китай метежный остров назад, вопрос времени. А ей только к хозяевам бежать.

      Самое время для этого, если бы Китай сейчас начал операцию по возврату тайваня то это бы прошло в более легкой форме чем если бы закончилась сво и кипишь в Израиле. У кого там еще терки с блоком НАТО? У Аргентины? Самое время. Налетай подешевело wassat хотя, кровь это всегда плохо. Разучились люди договариваться и янки тут виноваты
  2. Б-15
    Б-15 Сегодня, 20:36
    0
    Как жаль президента и её подчинённых. Сколько времени они не могут исполнить святой долг почитания своих предков. Подавляющее большинство островитян, при наличии хоть каких то средств, обязательно посещают могилы предков на материке.
    Если не поминаешь, то это очень тяжёлый проступок.
    Пусть думают, или подлизывать гегемону, или почитать своих предков.
  3. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 20:50
    +1
    Если сейчас Китай начнёт с Тайванем, то на 3 войнушки у СШП пупок развяжется
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 21:02
      0
      И вот интересно, чего Китай ждет? Сейчас ведь самое удобное время для этого. Если они, конечно, вообще собирались решать вопрос силой. Хотят посмотреть насколько этот конфликт между Израилем и Палестиной затянется?
  4. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:59
    0
    Что-то из далёкого прошлого вернулось назад. Япония заселялась корейцами, когда там жили айны, возможно и китайцами, такая же песня, мы другие. А айнов признали национальным меньшинством только в 2008г.