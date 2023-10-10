На празднике в Тайване «президент» заявила, что будет защищать свободу тайваньского народа

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в сентябре совершила 225 боевых вылетов в идентификационную зону ПВО Тайваня (ADIZ) – зону, контролируемую военными острова, а также провела крупномасштабные военно-морские учения в начале этого месяца.
Хотя эти события происходили как бы в международных водах и воздушном пространстве, они были призваны предупредить Тайвань и напомнить лидерам острова, что Пекин не исключает применения силы для взятия под контроль территории, которую он считает своей собственной. Мало того, Пекин не признаёт международный статус Тайваньского пролива и воздушного пространства над ним, считая всё это внутренним морем и внутренним, так сказать, воздухом.
С населением всего 23 миллиона человек и армией в 169 000 действующих военнослужащих Тайвань затмевается населением и военной мощью почти полуторамиллиардного Китая. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), лондонского аналитического центра, НОАК является крупнейшей постоянной армией в мире, насчитывающей 2 миллиона человек, и у нее гораздо более сильная воздушная, военно-морская и огневая мощь, чем у Тайваня, по определению.
Однако мировая история полна случаев, когда меньшие силы наносили поражение или, по крайней мере, серьезно сдерживали превосходящую по силам державу, используя хорошо известные тактики, такие как партизанская война, нападение на цепочки поставок, использование погоды и местности и просто отказ встретить атакующую армию там, где ей это выгодно.
На праздновании Национального дня острова 10 октября президент Тайваня Цай Инь-вэнь заявила, что ее обязанностью является защита свобод и образа жизни тайваньского народа. При этом образ жизни, надо полагать, подразумевает слепое следование в русле американских интересов, точнее - в интересах американского оружейного лобби. Так, только в 2023 году Тайвань заказал у США вооружение и услуги на сумму 1,55 миллиарда долларов, включая системы инфракрасного слежения для самолетов F-16, боеприпасы, запасные части для истребителей, противокорабельное оружие.