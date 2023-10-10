Южная Корея будет настаивать на приостановке соглашения с КНДР о создании бесполётных зон на фоне нападения ХАМАС на Израиль

ХАМАС напал на Израиль, а Республика Корея находится под гораздо более серьезной угрозой (...) Если бы Израиль использовал самолеты и беспилотники для постоянного наблюдения, я думаю, по ним, возможно, не было бы такого удара

Южна Корея опасается нападения со стороны КНДР, поэтому будет настаивать на приостановке межкорейского соглашения 2018 года, призванного снизить напряжение между странами. Как заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, из-за этого соглашения южнокорейские военные не могут наблюдать за северокорейскими.Нападение группировки ХАМАС на Израиль показало, что имеющихся в распоряжении израильских военных средств наблюдения явно не хватило, что и привело к текущей ситуации. Если бы ЦАХАЛ использовал беспилотники и самолеты, то мог бы предотвратить нападение, считают в Сеуле. У Южной Кореи практически аналогичная ситуация, из-за межкорейского соглашения на сухопутной, морской и воздушной границе двух стран созданы буферные и бесполетные зоны, которые призваны предотвратить столкновения военных двух стран.По словам главы южнокорейского военного ведомства, соглашение не дает поднять в воздух те же беспилотники, чтобы наблюдать за действиями северокорейских военных. Поэтому Син Вон Сик будет настаивать на отмене документа, хотя это связано с большими трудностями.- заявил министр добавив, что ядерная угроза со стороны Пхеньяна только растет, а Сеул не может возобновить наблюдение.Межкорейское соглашение о создании буферных и беспилотных зон было подписано в 2018 году бывшим президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.