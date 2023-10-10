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Южная Корея будет настаивать на приостановке соглашения с КНДР о создании бесполётных зон на фоне нападения ХАМАС на Израиль

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Южная Корея будет настаивать на приостановке соглашения с КНДР о создании бесполётных зон на фоне нападения ХАМАС на Израиль

Южна Корея опасается нападения со стороны КНДР, поэтому будет настаивать на приостановке межкорейского соглашения 2018 года, призванного снизить напряжение между странами. Как заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, из-за этого соглашения южнокорейские военные не могут наблюдать за северокорейскими.


Нападение группировки ХАМАС на Израиль показало, что имеющихся в распоряжении израильских военных средств наблюдения явно не хватило, что и привело к текущей ситуации. Если бы ЦАХАЛ использовал беспилотники и самолеты, то мог бы предотвратить нападение, считают в Сеуле. У Южной Кореи практически аналогичная ситуация, из-за межкорейского соглашения на сухопутной, морской и воздушной границе двух стран созданы буферные и бесполетные зоны, которые призваны предотвратить столкновения военных двух стран.

По словам главы южнокорейского военного ведомства, соглашение не дает поднять в воздух те же беспилотники, чтобы наблюдать за действиями северокорейских военных. Поэтому Син Вон Сик будет настаивать на отмене документа, хотя это связано с большими трудностями.

ХАМАС напал на Израиль, а Республика Корея находится под гораздо более серьезной угрозой (...) Если бы Израиль использовал самолеты и беспилотники для постоянного наблюдения, я думаю, по ним, возможно, не было бы такого удара

- заявил министр добавив, что ядерная угроза со стороны Пхеньяна только растет, а Сеул не может возобновить наблюдение.

Межкорейское соглашение о создании буферных и беспилотных зон было подписано в 2018 году бывшим президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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12 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 18:37
    +1
    Это Сеул в знак солидарности с Тель-Авивом и в отместку Пхеньяну за то, что на официальном уровне КНДР не признает право государства Израиль на существование, называя его «империалистическим спутником». С 1988 года Пхеньян признает суверенитет Палестины на территории всего Израиля, за исключением Голанских высот, которые КНДР признает как часть Сирии.
  2. Мимоходом
    Мимоходом Сегодня, 18:41
    0
    Вот интересно - что " полыхнет " раньше, Тайвань или Корея?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:47
      +2
      Цитата: Мимоходом
      Вот интересно - что " полыхнет " раньше, Тайвань или Корея?

      Пожалейте США, они не смогут участвовать на всех пожарищах сразу! Сарказм. wink
      1. Мимоходом
        Мимоходом Сегодня, 18:55
        -1
        Эти могут am (( tongue tongue tongue tongue tongue пусть администратор будет тот - кто знает"Русский язык" am )
  3. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:46
    0
    Очень интересно, и в Корее замес намечается. Весь мир в труху!
    1. alystan
      alystan Сегодня, 18:50
      0
      А главные "тестомесы" сами далеко за лужей и Ламаншем хоронятся.
      Впрочем, как всегда.
  4. A2AD
    A2AD Сегодня, 18:48
    0
    Нормально. ЮК будет вести разведку и готовится к нападению на КНДР так как хамас напал на израиль. Следовательно и северо-корейцы имеют полное право сбивать все что летит в сторону их границы, так как хамас атаковал израиль с помощью дельтопланов.
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:53
    0
    Знает кошка чьё мясо съела, за всё придется платить...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:54
    0
    Где находится ЮК и Израиль?Может Обажаемый Ким Чен Ын воспольэовлся транспортным коридором и доставил " изделие " и не одно в Иран? Что на это скажет обосравшиеся Массад?
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:57
    0
    Конечно было бы забавно, если бы началось бодание ЮК и СК, а по соседству товарищ Си, блокаду Тайваня. Пока весь хамас и остальные не закончились. what
  8. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 18:57
    0
    Движуха в мире нарастает . Нехорошая движуха . Кровью , гарью и мертвечиной пахнет всё явственнее . А передел мира другим и не бывает ...
  9. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 19:00
    0
    Нам нужно посмотреть, успеет ли премьер-министр Южной Кореи отменить закон о бесполетной зоне, или сначала Северная Корея нанесет превентивный удар? На Дальнем Востоке нас ждут трудные времена для США.