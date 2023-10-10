Вторая за неделю партия боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортёров БТР-Д передана российским десантникам

Екатеринбургский БТРЗ "Высокоточных комплексов" отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне

Российские десантники получили вторую за неделю партию бронетехники, в войска поставлены боевые машины десанта БМД-2 и бронетранспортеры БТР-Д, прошедшие капитальный ремонт. Поставку осуществило Екатеринбургское бронетанковое ремонтное предприятие "144 БТРЗ". Об этом сообщает пресс-служба "Высокоточных комплексов".Дочернее предприятие "Курганмашзавода" поставило военным новую партию боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д. Сколько единиц техники в партии не сообщается, техника уже отгружена и передана военным. Отмечается, что техника передана в рамках гособоронзаказа, в последнее время завод в три раза увеличил производство.- говорится в сообщении.Предыдущая партия полностью отремонтированных БМД-2 и БТР-Д была передана десантникам 5 октября, на минувшей неделе. Поставка была осуществлена другим дочерним предприятием "Курганмашзавода" - Волгоградским филиалом. Ранее капитальный ремонт бронетехники осуществлялся непосредственно на "Курганмашзаводе", но теперь основное предприятие занято выпуском новых БМП-3 и модернизацией уже выпущенных.Боевая машина десанта БМД-2 была принята на вооружение советской армии в 1985 году. На сегодняшний день данные машины модернизируются до уровня БМД-2К-АУ и БМД-2М.