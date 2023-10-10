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Вторая за неделю партия боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортёров БТР-Д передана российским десантникам

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Вторая за неделю партия боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортёров БТР-Д передана российским десантникам

Российские десантники получили вторую за неделю партию бронетехники, в войска поставлены боевые машины десанта БМД-2 и бронетранспортеры БТР-Д, прошедшие капитальный ремонт. Поставку осуществило Екатеринбургское бронетанковое ремонтное предприятие "144 БТРЗ". Об этом сообщает пресс-служба "Высокоточных комплексов".


Дочернее предприятие "Курганмашзавода" поставило военным новую партию боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д. Сколько единиц техники в партии не сообщается, техника уже отгружена и передана военным. Отмечается, что техника передана в рамках гособоронзаказа, в последнее время завод в три раза увеличил производство.

Екатеринбургский БТРЗ "Высокоточных комплексов" отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне

- говорится в сообщении.

Предыдущая партия полностью отремонтированных БМД-2 и БТР-Д была передана десантникам 5 октября, на минувшей неделе. Поставка была осуществлена другим дочерним предприятием "Курганмашзавода" - Волгоградским филиалом. Ранее капитальный ремонт бронетехники осуществлялся непосредственно на "Курганмашзаводе", но теперь основное предприятие занято выпуском новых БМП-3 и модернизацией уже выпущенных.

Боевая машина десанта БМД-2 была принята на вооружение советской армии в 1985 году. На сегодняшний день данные машины модернизируются до уровня БМД-2К-АУ и БМД-2М.
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:15
    -3
    Для арона-профессора:изстно ли было евреям и говорили ли палестинцы о "изгнать со своей земли" пришлых? Если да--то правительство израиля сознательно заложников подсунуло к газе. Очередной силовой передел ббв против арабов может и не удаться.
    Дрон на 100км все уничтожит. И бен гурион и негев. Готовы ли все евреи мира умыться кровью и свою такое же количество пролить.газо и др инфраструктуру покаине тронули. Морские платформы у крыма ухоы захватывают. А ваши как стоят?
    Еще сто вопросов.
    Гуманитарное право "макрона" беня и др соблюдают?
  3. potap6509
    potap6509 Сегодня, 20:34
    +3
    Рад за земляков. Весомый вклад в победу, Не все видать прос...ли,очень хорошо что есть кому и что ремонтировать, а это зарплата, и прочие плюшки дома работягам.
  4. Eskobar
    Eskobar Сегодня, 20:39
    -2
    В чем заключается модернизация? И не лучше бы производственные ресурсы было пустить на ремонт БМП 3, чем этих алюминиевых жестянок?
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 20:52
      0
      Тоже Федорова смотрел?
      Как по мне - так БМП-3 однозначно лучше.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 20:59
        0
        А танк Т-90М вообще загляденье. Спорим?
    2. cast iron
      cast iron Сегодня, 20:58
      0
      На БМД-2М новый прицел тепловизионный и новый ПТУР Корнет. Уже значительно лучше, чем было. Эффективные капиталистические менеджеры Ельцин, Путин, Медведев и товарищи, закрыли в свое время кучу танковых заводов, поэтому мощностей и специалистов для выпуска БМД-4М на отдельном заводе нет. Есть только возможность на ремонтных заводах хоть как то модернизировать неспеша 40-летний музейный экспонат до требований 2000 года. Как то так. Голосуем всей страной дальше за эффективных капиталистов.
  5. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 20:41
    +4
    Мало специалистов в оборонке. А вот сегодня я ехал в малшрутке и зашел туда табор таджиков куча детей. Все бабы в парандже с прорезями для глаз и два лба таджика сними. А маршрутке дети аой подняли и гам.,,, Хочется спросить у руководства страны которые ездят в машинах с мигалками и моировлждении полиции ... Вы не желаете господа проехать в маршрутке как все .. Вы какую страну нам готовите и кого спасканте п нам вдом.. Мина замедленного действия эти стали мигрантов ненавидящих нас и Россию.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 20:59
      0
      В самом Таджикистане хождение женщин в таком виде запрещено. Это точно таджики? Я видел арабских семейных студентов, одетых так, как вы описываете. Это могли быть и афганцы, вполне может быть и таджикского происхождения.
    2. cast iron
      cast iron Сегодня, 21:00
      -2
      Так вы же сами голосуете 30 лет за буржуазную капиталистическую власть. Кого вы собрались спрашивать? Буржуазии выгодно завозить гастарбайтеров миллионами в Россию. Это ВЫГОДНО.