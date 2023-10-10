Военное обозрение
Войти Регистрация

Германия анонсировала передачу Украине новой партии танков Leopard 1A5 и ЗСУ Gepard

14
Германия анонсировала передачу Украине новой партии танков Leopard 1A5 и ЗСУ Gepard

Украина в ближайшее время получит еще одну партию немецких танков Leopard 1A5, поставку анонсировало Минобороны Германии. Согласно сообщению пресс-службы военного ведомства, кроме танков Киев получит еще и зенитные самоходные установки.


Берлин передаст Киеву десять танков Leopard 1A5, три ЗСУ Gepard и 15 бронетранспортеров. Точных сроков поставки немцы не назвали, отделавшись фразой про "ближайшее время". Как заявили в Берлине, на сегодняшний день Германия оказала помощь Украине на 22 млрд. евро.

В ближайшие недели на Украину прибудут еще десять основных боевых танков Leopard1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи

- говорится в сообщении.

А вот партию кипрских танков Т-80У ВСУ не получит, по данным канала Mash, в дело вмешалась война в Израиле. Как предполагалось, Израиль поставит Кипру танки Меркава Мк.3, тогда как Кипр передаст Киеву 82 танка Т-80У. После атаки группировки ХАМАС, Израиль снял с хранения обещанные киприотам танки, так что сделка сорвалась. Теперь Кипр остался без израильских танков, а Киев - без кипрских.

(...) израильская армия из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжёлую технику — так как выводит её с хранения и отправляет в боевые части. Из-за этого приостановилось соглашение, лоббируемое Германией, о планах довооружить Украину без нанесения вреда своей оборонке

- пишет ТГ-канал.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вася_Т.
    Вася_Т. Сегодня, 20:34
    +2
    Когда во время 3й мировой Россия придёт в Германию, Германии не станет. Всё помним, как немецкие нацики жахаются в дёсна с бандерскими нациками.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 20:38
      +1
      Я тоже подумал, что есть вариант при котором фашисты их передадут уже нам laughing
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:43
      +2
      Никто никуда не придет.Дорога в два конца,одним-в ад,другим-в рай.Во всяком случае Путин так пообещал.. yes bully Такой,он-черный юмор..
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:51
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Никто никуда не придет.Дорога в два конца,одним-в ад,другим-в рай.Во всяком случае Путин так пообещал.. yes bully Такой,он-черный юмор..

        Рай — это конечно хорошо, но в аду знакомых больше. winked
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 20:40
    +5
    Минус 82 танка за три дня? Вот это результат!

    Учитывая текущие объемы поставок бронетехники на Украину, это прям удар под дых
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:41
    0
    Нужно пару таких для музеев захватить,даже купить,а то все пожжём, и внуки их только на фотографиях увидят. А сожженные леопарды нужно давно уже возле ворот натовских посольств выставить,вывести с полей и привести к посольствам этим нечестивым !
  4. potap6509
    potap6509 Сегодня, 20:45
    0
    У наглов в музеях вроде несколько Марк 5 сохранились, снять немедля, обеих полов М и Жо, все в це Габон, Шольцу каску со шпилем, в окопы, все равно региональные выборы его партия в не самых последних землях профукала.
  5. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 20:50
    -1
    Поддержу, в инфовойне мы проигрываем в одну калитку, Конашенкова я даже не знаю, кто ещё слушает, кроме его подчинённых. На тупого европейского обывателя действует только картинка, они сами ТВ смотрят без звука. Поставить у каждого натовского посольства по штуке сожженой техники, поставленной этой страной, и форсить эти картинки в инете. Там знатно ауеют, гарантирую
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:50
    +1
    . десять основных боевых танков Leopard1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи

    Ну всё товарищи. Щас нас как разобьют wassat
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:54
      +2
      Цитата: igorbrsv
      . десять основных боевых танков Leopard1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи

      Ну всё товарищи. Щас нас как разобьют wassat

      Ямщик, не гони лошадей, ясно же гансята добавили, что
      Точных сроков поставки немцы не назвали, отделавшись фразой про "ближайшее время".
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:51
    +2
    Ну значит будет война..............
  8. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 20:54
    +1
    Помню тут израильские товарищи в грудь себя били, говорили что их танки пойдут не для обменных махинаций с последующей поставкой советских танков украине, а тут вон что оказывается. Неужели они ошиблись? или знали правду но говорили неправду? Ай яй яй короче ))
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 21:09
      0
      За эту хитросделанность и огребают сейчас. И в прошлом веке, и в позапрошлом, и два века назад тоже огребали за это же... Ничего не меняется
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 21:10
    0
    Большинство немцев против поставок танков, только глупые немецкие политики за это! Если бы глупое НАТО не отправило оружие Зеленскому, Если бы ХАМАС не смог успешно сбить израильские танки!