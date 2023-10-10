Германия анонсировала передачу Украине новой партии танков Leopard 1A5 и ЗСУ Gepard

В ближайшие недели на Украину прибудут еще десять основных боевых танков Leopard1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи

(...) израильская армия из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжёлую технику — так как выводит её с хранения и отправляет в боевые части. Из-за этого приостановилось соглашение, лоббируемое Германией, о планах довооружить Украину без нанесения вреда своей оборонке