Военное обозрение
Войти Регистрация

Кирби заплакал, комментируя нападение ХАМАС на Израиль, а при ударах ВСУ по жителям Донецка и Луганска слёзы у него не текли

15
Кирби заплакал, комментируя нападение ХАМАС на Израиль, а при ударах ВСУ по жителям Донецка и Луганска слёзы у него не текли

Белый дом продолжает разыгрывать представление, занимаясь политическим пиаром на гибели людей в ходе очередного витка палестино-израильского конфликта. Вместо того, чтобы объяснить провал или провокацию собственных спецслужб, которые странным образом не предупредили израильских коллег о подготовке ХАМАС к атаке, в администрации Байдена теперь слова заменяют слезами. Причём делает это координатор в совете безопасности США Джон Кирби, ни много ни мало, контр-адмирал ВМС США в отставке.


Комментируя ситуацию с нападением ХАМАС на Израиль и гибель сотен израильтян и 11 американцев, в том числе в одном из поселений на юге страны, Кирби решил пустить слезу. Его голос задрожал и в конце концов Кирби заплакал в ходе прямого включения на канале CNN.

Кирби:

Извините, простите. Сложно говорить. Да, это было ужасное нападение.

Безусловно, Израиль столкнулся с беспрецедентной за последнее время атакой. Безусловно, жаль невинных жертв нападения (а среди них были и обычные граждане - не только Израиля, но также США, России, других стран). Но в связи с поведением Кирби в очередной раз возникает подозрение на счёт того, что власти США всё же делят людей на планете по неким «сортам». Когда украинская армия сбрасывала бомбы на центр Луганска, когда оставляла без света и тепла крымчан, когда «Градами» била по жилым кварталам Донецка, Горловки, Макеевки, у Кирби почему-то не наворачивались слёзы, и комментировал он и ему подобные происходящее с нотками металла в голосе. Ни капли сочувствия, ни слова о том, что это ужасное нападение и варварство в XXI веке. Теперь же координатор расчувствовался и дал волю эмоциям. Значит одних людей ему очень жаль, а других не жаль совсем?.. И если бы при нападении не погибли американцы, Кирби бы уже обошёлся без слёз?

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:47
    +7
    Высшая степень лицемерия.Новые наци,но и прежние унтерменш.И богоизбранные и исключительные..
    1. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 20:56
      -4
      я еще попытаюсь понять жестокость армий и даже ковровые бомбардировки ...
      но головы отрезать малым детям 40 чел это какой то трэш не оправдывает никаких целей цивилизованых людей ... чикатило позавидует ...что у них в голове?
      через неделю начнут раскапывать Газу там своих убитых детей будет полно ... но не на камеру же расчленять
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 21:02
        0
        Этот Кирби... Глаза луком потер, наверное
      2. svarog77
        svarog77 Сегодня, 21:04
        +2
        Резня в палестинских лагерях беженцев в 1982 году еврейцами это другое?
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:59
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Высшая степень лицемерия.Новые наци,но и прежние унтерменш.И богоизбранные и исключительные..

      Станиславский сказал бы: "Халтура. Не верю!" no
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 21:02
      +1
      На этой физиономии лицедея нет ни капли искренности.
  2. Msi
    Msi Сегодня, 20:48
    +3
    Кирби решил пустить слезу.

    Артисты и клоуны у власти. Шоу должно продолжаться...
    1. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 20:56
      +2
      Наглосаксы всегда были лицемерами! Ради выгоды утонут в соплях.Со слезами пополам! Ну,зато этот хоть меньше будет писать!
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 20:48
    +4
    Гнусная мразь как и все амерзи, ну ничего и ваш дом будет гореть.
  4. Шептун
    Шептун Сегодня, 20:49
    +3
    Цинизм, не знающий пределов! Какой нежный контр-адмирал в отставке!
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 20:53
      0
      Иными словами ,создание не отвечающее нормальным отношениям в сфере мужчина и женщина.Короче .....
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:53
    +2
    . Кирби решил пустить слезу. Его голос задрожал и в конце концов Кирби заплакал в ходе прямого включения на канале CNN.

    Может у него там родня. Или любовница. Или её хамас угнал. Но точно не из-за впечатлительности или человеколюбия. Врядли он за Ирак так плакал.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:02
      +1
      Цитата: igorbrsv
      . Кирби решил пустить слезу. Его голос задрожал и в конце концов Кирби заплакал в ходе прямого включения на канале CNN.

      Может у него там родня. Или любовница. Или её хамас угнал. Но точно не из-за впечатлительности или человеколюбия. Врядли он за Ирак так плакал.

      Всё проще, он монетизирует свою плохо играемую роль "на публику". yes
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:54
    +3
    Это, кажется, называется крокодильи слёзы. Играет роль, но по настоящему никого и ни где им не жалко. Абсолютно бездушный народец эти матрасы.
  7. Комментарий был удален.
  8. gmss
    gmss Сегодня, 21:07
    0
    один слезу пускает, другой шептуна. гегемоны могут себе позволить такие слабости wassat