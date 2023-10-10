Кирби заплакал, комментируя нападение ХАМАС на Израиль, а при ударах ВСУ по жителям Донецка и Луганска слёзы у него не текли

Извините, простите. Сложно говорить. Да, это было ужасное нападение.

Белый дом продолжает разыгрывать представление, занимаясь политическим пиаром на гибели людей в ходе очередного витка палестино-израильского конфликта. Вместо того, чтобы объяснить провал или провокацию собственных спецслужб, которые странным образом не предупредили израильских коллег о подготовке ХАМАС к атаке, в администрации Байдена теперь слова заменяют слезами. Причём делает это координатор в совете безопасности США Джон Кирби, ни много ни мало, контр-адмирал ВМС США в отставке.Комментируя ситуацию с нападением ХАМАС на Израиль и гибель сотен израильтян и 11 американцев, в том числе в одном из поселений на юге страны, Кирби решил пустить слезу. Его голос задрожал и в конце концов Кирби заплакал в ходе прямого включения на канале CNN.Кирби:Безусловно, Израиль столкнулся с беспрецедентной за последнее время атакой. Безусловно, жаль невинных жертв нападения (а среди них были и обычные граждане - не только Израиля, но также США, России, других стран). Но в связи с поведением Кирби в очередной раз возникает подозрение на счёт того, что власти США всё же делят людей на планете по неким «сортам». Когда украинская армия сбрасывала бомбы на центр Луганска, когда оставляла без света и тепла крымчан, когда «Градами» била по жилым кварталам Донецка, Горловки, Макеевки, у Кирби почему-то не наворачивались слёзы, и комментировал он и ему подобные происходящее с нотками металла в голосе. Ни капли сочувствия, ни слова о том, что это ужасное нападение и варварство в XXI веке. Теперь же координатор расчувствовался и дал волю эмоциям. Значит одних людей ему очень жаль, а других не жаль совсем?.. И если бы при нападении не погибли американцы, Кирби бы уже обошёлся без слёз?