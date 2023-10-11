Зима близко: киевский режим ждет новые массированные удары «Гераней»

"Герань-2" в полете. Фото AFP
Год назад вооруженные силы России начали систематические удары по критической украинской инфраструктуре военного и двойного назначения. За следующие несколько месяцев – в сложный зимний период – объектам энергетики и других сфер был нанесен серьезный урон. Сейчас киевский режим ждет новую серию массированных ударов и пытается подготовиться к ней. Однако результаты такой подготовки уже сейчас вызывают большие сомнения.
В ожидании ударов
В октябре 2022 г. российская армия начала новый этап разрушения военной и сопутствующей инфраструктуры Украины. По объектам энергетики, логистики и т.д. наносились удары с применением высокоточных крылатых ракет воздушного и морского базирования, оперативно-тактических ракетных комплексов и тяжелых беспилотных летательных аппаратов. БПЛА «Герань-2», показавшие высокую эффективность, стали настоящим символом этих мероприятий.
Киевскому режиму пришлось срочно принимать меры по восстановлению разрушенных объектов, но он не преуспел в этом. Насколько известно, значительная часть потерь энергетической инфраструктуры до сих пор выведена из строя. Положение вооруженных формирований и населения, комфортом которого ради них жертвуют, далеко от желаемого.
В таких условиях новые массированные удары представляют особую угрозу. Поражение объектов, уже попадавших под удар или впервые становящихся мишенью, приведет к дополнительному ухудшению и без того непростого положения. В Киеве понимают это, выражают беспокойство и готовятся к такому развитию событий.
Поражение системы С-300 украинских формирований. Фото Минобороны РФ
Так, 8 октября 2023 г. текущую ситуацию и ее возможное развитие прокомментировал пресс-секретарь украинских ВВС Юрий Игнат. По его словам, будущей зимой киевский режим ожидает рост количества и интенсивности российских атак. В основе такого прогноза лежат события последнего времени.
По словам Ю. Игната, только за прошедший сентябрь российская армия использовала более 500 ударных БПЛА «Шахед» («Герань-2»). Это больше, чем было задействовано в прошлом году. Соответственно, теперь Россия располагает более крупными запасами беспилотников, который будет использован в будущих ударах.
Тем временем, российская армия продолжает планомерное и методичное уничтожение украинских объектов разного рода. Удары разных масштабов с применением тех или иных комплексов и средств, включая «Герани-2», происходят практически каждый день. Несмотря на бравурные доклады украинских пресс-служб, каждое такое мероприятие завершается успешным прорывом ПВО и поражением намеченных целей.
Проблема обороны
Год назад, после первых массированных ударов с применением «Гераней» и других изделий, киевский режим вновь запросил у зарубежных покровителей современные зенитные комплексы. На этот раз США и страны НАТО положительно ответили на такую просьбу и начали готовить поставки разных изделий. Первые иностранные ЗРК поступили на Украину уже к концу года, и в 2023-м поставки продолжились. Предполагалось, что за счет получения таких изделий Украина сможет восполнить потери в имевшейся технике и восстановить свою ПВО.
Средства ПВО и прочие изделия, передававшиеся киевскому режиму Пентагоном. Фото Минобороны США
Украинским частям предоставили практически все современные ЗРК натовского образца, включая самые известные и разрекламированные. Так, большие надежды возлагались на американское изделие Patriot. Германия предоставила несколько комплектов новейшего ЗРК IRIS-T, еще даже не поступившего на вооружение Бундесвера. Вновь имели место обсуждения необходимости поставки немецких ЗСУ Gepard с парой 35-мм автоматических пушек.
Необходимо отметить, что поставки иностранной техники и вооружений не отличались большими объемами. Так, Киеву выделили всего две батареи «Пэтриотов». Италия и Франция за несколько месяцев активной работы смогли совместными усилиями собрать и отправить на Украину только один комплект SAMP/T. Немецкие изделия IRIS-T или американо-норвежские NASAMS поставлялись в большем количестве, но и в этом случае крупные соединения сформировать не удалось.
При помощи остававшихся в наличии ЗРК советского образца и вновь полученных иностранных изделий киевский режим попытался восстановить ранее подавленную эшелонированную систему ПВО. Новые ЗРК размещались как вблизи фронта, так и в тылу, у важных районов. В частности, при помощи долгожданных систем Patriot прикрыли Киев со всеми ключевыми объектами режима.
Провальные меры
Украинские и иностранные попытки восстановить ПВО киевского режима в целом не дали желаемого результата. Несмотря на появление на Украине массы импортных ЗРК, российская армия продолжает успешные удары по объектам противника. Практически каждый день ракеты разных типов и «Герани» летят к тем или иным целям, расположенным на всей украинской территории.
РЛС одного из иностранных ЗРК, снятая камерой барражирующего боеприпаса. Фото Telegram / BMPD
На практике было показано, что современные отечественные ударные средства способны с высокой вероятностью преодолевать ПВО натовского образца. Ракеты «Искандер», «Калибр» или Х-101 оказались крайне сложной целью для иностранных ЗРК. Кроме того, непростой задачей оказалось обнаружение и поражение беспилотников «Герань-2» – несмотря на их малую скорость, отсутствие активного маневрирования и т.д. Противнику удается сбить лишь отдельные изделия, но на результатах ударов это не сказывается.
При всем этом, российская армия прилагает усилия к обнаружению и поражению ЗРК украинских формирований. Ранее ей удалось подавить имевшуюся ПВО советского образца, а с прошлого года планомерно выбивается техника иностранного производства. В ходе таких ударов выясняется, что далеко не все комплексы могут защитить себя. Так, изделие Patriot в Киеве уничтожили гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а некоторые другие ЗРК поражались даже барражирующими боеприпасами.
Логичные опасения
Таким образом, год назад российские вооруженные силы начали новый этап уничтожения украинской инфраструктуры военного и двойного назначения, и достаточно быстро нанесли ей значительный ущерб. Украинская ПВО никак не смогла остановить такие удары и спасти прикрываемые объекты. Дальнейшая попытка восстановить и усилить ПВО с иностранной помощью не дала желаемых результатов, и российские ракеты и БПЛА продолжили прорываться к намеченным целям.
Украинское командование отмечает рост интенсивности ударов с применением «Гераней-2». Увеличение числа таких изделий говорит о расширении производства и о соответствующем росте боевых возможностей российской армии. Вспоминая прошлый год, киевский режим опасается новой серии ударов по критической инфраструктуре.
Поражение украинской портовой инфраструктуры. Фото Telegram / Dambiev
Будет ли российская армия проводить такие мероприятия и продолжать уничтожать объекты военного или двойного назначения, уцелевшие прошлой зимой или отремонтированные летом, неизвестно. Однако с уверенностью можно говорить о наличии принципиальной возможности выполнения таких ударов. При этом следует ожидать, что их эффективность будет расти.
На эффективность ударов продолжит положительно влиять высокий потенциал российских ударных средств – их способность прорывать ПВО и с высокой точностью поражать намеченные объекты. Кроме того, положительным фактором является уничтожение зенитных средств противника, упрощающее задачу прорыва ПВО. Очевидно, что российские удары по-прежнему будут эффективными, но потери от ЗРК противника дополнительно сократятся с понятными положительными последствиями.
Отчеты и реальность
Киевский режим не без оснований боится новой серии ударов по инфраструктуре в глубоком тылу. Прошлые мероприятия такого рода серьезно ударили по украинской экономике и вооруженным формированиям, и новые атаки только ухудшат их положение. При этом российская армия, по всей видимости, наращивает свои возможности в контексте таких ударов, а способность украинской ПВО противодействовать им постепенно сокращается.
В целом перспективы развития сложившейся ситуации просты и понятны. Российские ракеты и БПЛА продолжат поражать и уничтожать объекты противника на всей его территории, причем почти беспрепятственно. Впрочем, противник в своих лучших традициях будет отрицать это и рапортовать об уничтожении большого числа «Гераней» – порой даже большего, чем было запущено. Вот только пораженные объекты украинской инфраструктуры не смогут оценить всю иронию такой ситуации.