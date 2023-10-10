Пентагон отправляет вторую авианосную группу в Средиземное море к побережью Израиля

В ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после подробных обсуждений с президентом Байденом я распорядился предпринять несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны в регионе, чтобы усилить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал распоряжение о переброске ударной группы авианосца Gerald R. Ford (CVN-78) в Восточное Средиземноморье

США отправляют свой авианосец в Израиль. Что они здесь делают? Что они собираются делать? Они сделают шаг к серьезной резне, ударив приближающимся авианосцем по Газе

Соединенные Штаты отправят на помощь Израилю второй авианосец, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на заявления представителей Пентагона.По данным издания, командование ВМС США рассматривает возможность размещения у берегов Израиля второго авианосца, который прибудет через несколько дней после первой авианосной группы. Сейчас в сторону Израиля движется первая АУГ во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), ее прибытие ожидается через две недели.Вслед за USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) идет вторая АУГ во главе с атомным авианосцем Gerald R. Ford (CVN-78). На данный момент неизвестно, сменит ли вторая авианосная группа первую, или они останутся в Средиземном море вместе. Пока в Пентагоне решение не приняли.- заявил накануне глава Пентагона Ллойд Остин.Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка второго авианосца ВМС США в Средиземное море может привести к эскалации конфликта. По его словам, поведение американцев не соответствует партнерским отношениям, недавно военные США сбили турецкий беспилотник над Сирией.- заявил Эрдоган.