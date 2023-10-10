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Пентагон отправляет вторую авианосную группу в Средиземное море к побережью Израиля

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Пентагон отправляет вторую авианосную группу в Средиземное море к побережью Израиля

Соединенные Штаты отправят на помощь Израилю второй авианосец, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на заявления представителей Пентагона.


По данным издания, командование ВМС США рассматривает возможность размещения у берегов Израиля второго авианосца, который прибудет через несколько дней после первой авианосной группы. Сейчас в сторону Израиля движется первая АУГ во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), ее прибытие ожидается через две недели.

Вслед за USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) идет вторая АУГ во главе с атомным авианосцем Gerald R. Ford (CVN-78). На данный момент неизвестно, сменит ли вторая авианосная группа первую, или они останутся в Средиземном море вместе. Пока в Пентагоне решение не приняли.

В ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после подробных обсуждений с президентом Байденом я распорядился предпринять несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны в регионе, чтобы усилить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал распоряжение о переброске ударной группы авианосца Gerald R. Ford (CVN-78) в Восточное Средиземноморье

- заявил накануне глава Пентагона Ллойд Остин.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка второго авианосца ВМС США в Средиземное море может привести к эскалации конфликта. По его словам, поведение американцев не соответствует партнерским отношениям, недавно военные США сбили турецкий беспилотник над Сирией.

США отправляют свой авианосец в Израиль. Что они здесь делают? Что они собираются делать? Они сделают шаг к серьезной резне, ударив приближающимся авианосцем по Газе

- заявил Эрдоган.
Использованы фотографии:
U.S. Navy
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75 комментариев
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  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 21:28
    0
    Пентагон отправляет вторую авианосную группу в Средиземное море к побережью Израиля

    Это они кораблями парней в тапках по пустыне гонять собрались.
    Между тем вторая украинская мина выплыла в Средиземное море.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:32
      0
      А Х-32 или Кинжал случайно в море не роняли? feel Может одна из них тоже случайно всплыть может.А то боюсь что мины тут не хватит.
      1. vadson
        vadson Сегодня, 21:51
        -2
        Может проще сделать? Объявить район радом с Газой зоной военных учений и пару кораблей туда поставить, дристанут янки пулять в сторону нашего флота, только нахрена она нам?
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 22:40
          0
          На Сектор Газа сразу отправить две авианосные ударные группы??? Зачем на столько избыточной силы??? Нет, это они чего-то задумали против России!!!
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 21:52
      +5
      Цитата: antiaircrafter
      Это они кораблями парней в тапках по пустыне гонять собрались.

      Вообще то было заявление Пентагона о готовности американцев СИЛОЙ освободить американцев, захваченных и удерживаемых в Газе... Так, что наличие второго авианосца уже становиться понятным...
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 22:00
        +2
        Цитата: svp67
        Вообще то было заявление Пентагона о готовности американцев СИЛОЙ освободить американцев, захваченных и удерживаемых в Газе... Так, что наличие второго авианосца уже становиться понятным...

        Тогда более понятен бы был УДК в составе АУГ request
        1. Юра
          Юра Сегодня, 22:11
          +2
          Цитата: Адрей
          Тогда более понятен бы был УДК в составе АУГ

          Так и на авианосце США может находится от 4 до 5тыс. человек экипажа вместе с морской пехотой.
          1. Адрей
            Адрей Сегодня, 22:20
            +1
            Цитата: Юра
            Так и на авианосце США может находится от 4 до 5тыс. человек экипажа вместе с морской пехотой.

            Ну на счет 4-5 тыс. Вы перебрали конечно. Это все таки не круизный лайнер laughing.
            Могут. В количестве роты наверно. Без тяжелого оружия. Но функционал корабля все же не тот совсем.
      2. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 22:00
        +1
        ну да сша говорят и делают ише и израилю помогать будут сносить город !
        1. Arzoo
          Arzoo Сегодня, 22:25
          0
          ну да сша говорят и делают ише и израилю помогать будут сносить город !
          А они же арт склады 155-го калибра из Израиля вывезли и уринайцам отдали wassat Воевать нечем, Карл! lol Цахалу туда зайти без огневого вала - начнется холокост 2.0. Теперь будут авиацией компенсировать артиллерийский калибр. fool Я представляю как евреи кроют Пентагон в частных беседа laughing А где её взять то столько авиации? Вот и нагнули американцев. И будут две АУГ компенсировать все что уринопитекам передали.
          Большой привет их авиаресурсу. Чтоб они там попадали да потонули!
      3. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 22:32
        0
        Цитата: svp67
        было заявление Пентагона о готовности американцев СИЛОЙ освободить американцев, захваченных и удерживаемых в Газе.

        В таком случае, я полагаю будет падение чёрного ястреба 2.0.
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 22:37
          0
          Цитата: orionvitt
          В таком случае, я полагаю будет падение чёрного ястреба 2.0.

          Да, что то в этом роде.
      4. Простой
        Простой Сегодня, 22:47
        0
        Цитата: svp67
        Так, что наличие второго авианосца уже становиться понятным...



        На втором авианосце едут сменные правительства.

        А вообще зачистка Газы это постепенное отрубание зон влияния у Ирана.
        могут что и в Сирии замутить.
    3. spectr
      spectr Сегодня, 22:18
      +1
      Скорее хотят от моря отрезать Сектор Газа, чтобы Израилю было проще додавить палестинцев.
  2. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 21:32
    -10
    Топить их роем Шахидов (или Гераней), операторов очень сложно вычислить откуда ими управляли..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:37
      +3
      Шахид такую махину не возьмёт.Но можно попробовать ударить КР Asef с борта иранского Су-24М.
      1. илья63
        илья63 Сегодня, 21:46
        -6
        хотябы 3 штуки в борт к ватр линии и привет махине.
      2. Алексей Викторов
        Алексей Викторов Сегодня, 21:57
        0
        Ударить ракетой легко, как потом последствия вывезти?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 22:19
          0
          Последствия потом прийдётся вывозить вполне конкретные если сейчас не ударить и не остановить беспредел.Потому что в следующий раз за Сектором Газа может последовать необдуманное решение бомбить Иран на волне перемоги и вседозволенности,а так американцы увидят какие последствия могут быть и отступят.В конце концов сейчас всё можно свалить на ХАМАС и Хезболлу.А значит разрулить можно будет ситуацию,но если Иран ударит впрямую,а не через прокси,то тут уже не разрулишь.Одно дело теракт ,другое дело открытая война государства против государства.Амеры популяют куда то и скажут мы всех террористов типо победили,отомстили,но в следующий раз, получив по рылу, не полезут.По крайней мере 100 раз подумают.
        2. orionvitt
          orionvitt Сегодня, 22:39
          +1
          Цитата: Алексей Викторов
          Ударить ракетой легко, как потом последствия вывезти?

          Уничтожение крейсера "Москва", американцы же спихнули на украину. Так и сейчас, всё можно валить на "хамас". Понятно, что все разговоры про гипотетическое уничтожение американских авианосцев, это всё досужные размышления, но всё таки.
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 21:32
    +7
    Назревает явно нечто большее чем блокада небольшого кусочка земли, тут прям заваривается, все одно к одному.
    1. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 21:36
      +3
      дж форд - 80 самолетов . крейсер Нормандия - 90- томагавков - достаточно стереть страну размера Ливан .
      зачем 2й АУГ подгоняют ? так все плохо ? Иран?
      завтра зайдут в Газу и мясорубка наберет обороты
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:42
        +10
        Крышуют Израиль,чтобы мусульманские страны его на куски не разорвали за ковровые бомбардировки городов с мирняком.Как во дворе иногда бывает.А у меня есть старший брат,если что он тебе врежет.Так и тут.
      2. Юра
        Юра Сегодня, 22:15
        +1
        Цитата: Sadam2
        зачем 2й АУГ подгоняют ? так все плохо ? Иран?

        Я думаю это ещё не всё, в Персидский залив могут послать ещё Авианосец с кораблями сопровождения..
        1. orionvitt
          orionvitt Сегодня, 22:43
          0
          Цитата: Юра
          в Персидский залив могут послать ещё Авианосец

          Во первых, у США не так много авианосцев на ходу. А во вторых, Персидский залив, это одна большая ловушка, вход и выход из которой контролирует Иран.
          1. Юра
            Юра Сегодня, 23:03
            0
            Цитата: orionvitt
            А во вторых, Персидский залив, это одна большая ловушка,

            Достаточно Оманский пролив ширина 56 км. блокировать снаружи и для Ирана это станет немаленькой головной болью.
      3. Адрей
        Адрей Сегодня, 22:22
        +3
        Цитата: Sadam2
        зачем 2й АУГ подгоняют ? так все плохо ?

        Как вариант, не совсем доверяют Форду. Сыроват еще, не все детские болячки вылечены. Поэтому второй для подстраховки, на всякий случай.
        1. Sadam2
          Sadam2 Сегодня, 22:34
          +1
          сценарий с Газой более меннее понятен.
          с хесболой более кровавый замес будет в десятки раз .
          две недели ходу Ейзенхауеру ..
    2. alystan
      alystan Сегодня, 21:56
      +2
      Как бы супостаты под шумок один или оба своих корыта в сторону Черного моря не направили?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 22:00
        +1
        Цитата: alystan
        корыта в сторону Черного моря

        Амеры знают до последнего цента, сколько эти "корыта" стоят. Так, что не направят. Да и кто их туда пропустит? Они вообще через проливы проползти смогут по тоннажу/габаритам чисто теоретически? request
        1. сорок восьмой
          сорок восьмой Сегодня, 22:49
          0
          Цитата: al3x
          Цитата: alystan
          корыта в сторону Черного моря

          Амеры знают до последнего цента, сколько эти "корыта" стоят. Так, что не направят. Да и кто их туда пропустит? Они вообще через проливы проползти смогут по тоннажу/габаритам чисто теоретически? request

          Если стамбульские мосты разобрать, то протиснутся. Но вообще авианосца запрещено ходить через проливы
      2. Адрей
        Адрей Сегодня, 22:01
        +1
        Цитата: alystan
        Как бы супостаты под шумок один или оба своих корыта в сторону Черного моря не направили?

        Зачем?
  4. Адрей
    Адрей Сегодня, 21:33
    +2
    Вечные путанники laughing. Вроде же объявляли, что пошел Форд? Эйзенхауэр следом видимо.
    сменит ли вторая авианосная группа первую, или они останутся в Средиземном море вместе.

    Так первая еще не дошла и уже менять? laughing
    Скоро в этом околотке моря станет тесно...
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 21:39
      +1
      Цитата: Адрей
      Скоро в этом околотке моря станет тесно...

      Опять всю рыбу распугают.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 22:13
        +2
        Цитата: antiaircrafter
        Опять всю рыбу распугают.

        Про рыбу кстати интересно laughing. Сколько у нас там ПЛ в Тартусе? Три? Вот это учения можно замутить! Максимально приближенные к боевым. Когда и где еще такой опыт приобрести получится.
    2. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 22:00
      +2
      Цитата: Адрей
      Вечные путанники laughing. Вроде же объявляли, что пошел Форд? Эйзенхауэр следом видимо.
      сменит ли вторая авианосная группа первую, или они останутся в Средиземном море вместе.

      Так первая еще не дошла и уже менять? laughing
      Скоро в этом околотке моря станет тесно...

      Коллега, с тех пор, как вёл политинформации по внутренней сети, для себя уяснил, что " ... Восток, - дело тёмное... ".Все там очень не просто....
      Касаемо Вашего замечания, - тоже обратил на это внимание("Форд", или " Эзенхауер"?), - не могу достойно прокомментировать. Халатность редакторов "ВО", неопределённость в кругах руководства США, или что-то иное... Пусть специалисты местные, пожалуйста, дадут оценку, - так понимаю, - даже наличие( отсутствие) отдельных собственных имён в ордере, АУГ, для знатоков может многое значить.... hi
      ... Честно говоря, вчера меня "подкосили" взрывания некоторых "аналитиков" от "наших" СМИ( в частности, - "Вести- ФМ", )Куликов: "... чем может помочь авианосец в пустыне?... ". По данному опусу воздержусь от комментариев. ... Только... " за Державу обидно... "(С).

      hi
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:37
    +5
    Вот интересно если 200 беспилотных дронов-катеров направятся к АУГ смогут отбиться или нет?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:52
      +1
      Зачем же копировать атамана-клоуна Зеленского?Ирану надо передать Хезболле парочку баллистических ПКР ракет .(дальность поражения 700 км). Они у него есть.Да возможно пострадает Хезболла и Ливан,но зато если хоть один авианосец утонет,то это будет коллосальный шок для США,их вера будет подорвана и возможно они перестанут беспределить,это лучше чем ждать когда они расправятся с Сектором Газа,Западным берегом реки Иордан и пойдут дальше устраивать большую войну с Ираном,чувствуя свою безнаказанность.Тогда уже дело может принять такой оборот,что я не знаю чем всё это может закончиться.Это всё надо останавливать на ранней стадии,просто дальше будет гораздо хуже если сейчас им сойдёт всё с рук.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 22:03
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Ирану надо передать Хезболле парочку баллистических ПКР ракет .(дальность поражения 700 км). Они у него есть.Да возможно пострадает Хезболла и Ливан,но зато если хоть один авианосец утонет

        От смеха, что ли?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 22:13
          -2
          Конечно от смеха.При удачном попадании такой ПКР рванёт боекомплект для нескольких десятков истребителей и хранилище с авиационным керосином. Такой смех из космоса увидят.
      2. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 22:04
        +1
        из списка Иран Катар Ливан - кого вы считаете адекватными? они все шахеды .и умрут не задумываясь . Турки РФ тоже выбор сделали ... есть не безосновательный вариант что мы последнюю неделю живем . спички и керосин туда подвезли
        завтра Газу разравняют . послезавтра хезбола с севера начнет ... и понеслась
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 22:26
          +1
          Адекватное решение передать прокси серьёзные ПКР и потопить ими авианосцы.Не подставляя ни одно из государств.Сказать или Зе продал ПКР,или сами создали.
        2. Адрей
          Адрей Сегодня, 22:41
          0
          Цитата: Sadam2
          есть не безосновательный вариант что мы последнюю неделю живем

          По моему, Вы все таки сгущаете краски hi
      3. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 22:42
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Зачем же копировать атамана-клоуна Зеленского?Ирану надо передать Хезболле парочку баллистических ПКР ракет .(дальность поражения 700 км). Они у него есть.Да возможно пострадает Хезболла и Ливан,но зато если хоть один авианосец утонет,то это будет коллосальный шок для США,их вера будет подорвана и возможно они перестанут беспределить,это лучше чем ждать когда они расправятся с Сектором Газа,Западным берегом реки Иордан и пойдут дальше устраивать большую войну с Ираном,чувствуя свою безнаказанность.Тогда уже дело может принять такой оборот,что я не знаю чем всё это может закончиться.Это всё надо останавливать на ранней стадии,просто дальше будет гораздо хуже если сейчас им сойдёт всё с рук.

        Вы правда счетаете: 1-2 ПКР, - минус один авианосец?!
        Честно говоря, если судить глобальнее, - а не на уровне первичных инстинктов( Ой! Как зашибись! Западу теперь не до нас!), - то картина рисуется весьма сложная.
        Ираку может стать "не до нас"... Это раз.
        И, "... Восток, - дело тонкое... " (С). Не возьмусь судить как всё обернётся!
        А у РФ в подбрюшье... много чего копошится... Не влезая далеко, - и Азербайджан, Турция. Казахстан, и, - ой, как неожиданно, - Чечня!
        Да и про остальных "обиженных" ( к примеру, - армян), думается, - забывать не стоит.
        hi
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 22:41
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Вот интересно если 200 беспилотных дронов-катеров направятся к АУГ смогут отбиться или нет?

      Смогут, там же огромное число самолётов, вертолётов и кораблей сопровождения. Да и Израиль пособит как может, у него там сейчас самолёты летают непрерывно
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:40
    +5
    Спешат прибыть чтобы Израиль не успел справиться сам без США. К выборам нужна хоть какая-то победа с участием мериканцев.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 21:49
      +3
      Цитата: Лешак
      Спешат прибыть чтобы Израиль не успел справиться сам без США. К выборам нужна хоть какая-то победа с участием мериканцев.

      Тогда им некуда торопиться. Война в Газе возьмет минимум пол года.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 22:00
        -2
        Война в Газе возьмет минимум пол года.

        С каждым новым днём вы предсказываете будущее Израиля всё мрачнее и мрачнее...
      2. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 23:03
        0
        кадыровские тиктокеры тоже рвутся в бой . если в очередной пробке не застрянут
  7. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 21:47
    +2
    И сколько у амеров осталось свободных авианосцев? Может Китаю что т рядом с Тайванем замутить?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 22:41
      +1
      Цитата: Не_боец
      И сколько у амеров осталось свободных авианосцев? Может Китаю что т рядом с Тайванем замутить?

      Ещё 8
  8. al3x
    al3x Сегодня, 21:47
    +2
    Операция "Американская недержимость" началась....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:59
      +1
      Её начал лично сам Байден ,не добежав до туалета?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 22:10
        0
        На пару с Ллойдом Остином, походу, они там друг друга поддержали в этом вопросе. Или друг у друга... Подробностей не приводят. laughing
  9. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:50
    -3
    Янкисы живут "прошлой жизнью" - золотых 60-х! когда авианосцев боялись аборигены и убегали с полными штанами в пустыню от ужаса!
    Времена другие!
  10. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 21:51
    -2
    Вот это да! Аж два жирных цели таких вкусных ...вместе как в тире...сейчас бы испытать на них и Кинжалы и Х-32....а вообще что бы авианосец вывести из боя достаточно всего лишь тронуть его взлетную палубу и все...данная единица сразу обнуляется и становится бесполезной. Там достаточно фаб-250 одну туда кинуть или любую одну ракету в палубу сверху и все.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:02
      -3
      Нет.Главное пробить палубу и чтобы боезаряд сдетанировал под ней.Там огромные обьёмы авиационного керосина,боекомплект не хилый для десятков истребителей, это всё равно что попасть в наземный арсенал с боеприпасами,авиабомбами.Рванёт так что мало не покажется,но главное всё это поджечь.Помните как Маккейн в молодости по неосторожности сжёг палубу,но ему ещё повезло что ущерб относительно мизерный получился,так как это всё произошло на палубе,а не внутри авианосца.
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 21:52
    -1
    Пора мусульманам в Америке поддержать палестинцев. Или нашим темнокожим друзьям пора навести порядок в Америке и разобраться с потомками колонизаторов. Ну и индейцев притянуть. Хватит им в резервациях сидеть.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 22:14
      0
      Цитата: Старый Хрен
      Пора мусульманам в Америке поддержать палестинцев.

      Ага. Так они и отказались от пособий и прочих ништяков.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:55
    0
    Ллойд Остин.
    И вспоминается Ллойд из Противостояния Стивена Кинга.
  13. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:57
    0
    интересно у кого смелости хватит ??????(утопить и тп и тд или открыто подержать оружием палестину) сша же сисюкатся не будет
  14. Orso
    Orso Сегодня, 22:01
    0
    Надо бы и третью с четвертой авианосной группой отправить в отнюдь небольшое Средиземное море. Ну и далее: одним махом всех убивахом.И нет авианосного флота. А уж как это реализовать, сейчас беспилотников неизвестных и морских и летучих, пруд пруди. Ляпота.
  15. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 22:02
    +2
    А второй - запасной, если первый утонет?
  16. Иван_7
    Иван_7 Сегодня, 22:08
    +2
    Дядя Сэм идет, кому-то дать смачного, жирного пендаля yes
  17. Tim666
    Tim666 Сегодня, 22:10
    0
    Цитата: antiaircrafter
    Пентагон отправляет вторую авианосную группу в Средиземное море к побережью Израиля

    Это они кораблями парней в тапках по пустыне гонять собрались.
    Между тем вторая украинская мина выплыла в Средиземное море.

    А между тем сын премьера Израиля Авнер Нетаньяху мобилизовался и скоро отправится на фронт.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 22:24
      -1
      Цитата: Tim666
      А между тем сын премьера Израиля Авнер Нетаньяху мобилизовался и скоро отправится на фронт.

      Эт он молодец, конечно. Военного ему счастья!
  18. m4rtin.frost
    m4rtin.frost Сегодня, 22:12
    -1
    У матрасников паника началась раз нарравляют туда еще пару кораблей!
  19. RipRap
    RipRap Сегодня, 22:13
    -2
    А что, если создать подводный (ныряющий) беспилотник, вооруженный двумя торпедами "шквал". Подходит в надводном положении на 20-30 км, далее ныряет и с 9 км пускает торпеды. Имеет ли такое смысл?
  20. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 22:18
    0
    как по мне это попытка заблокировать море, так как есть очень большая вероятность что та же Турция может попытаться оказать помощь Палестине, Штаты понимая это сразу пытаются показать что не выйдет.
  21. dementor873
    dementor873 Сегодня, 22:34
    0
    Цитата: Sadam2
    дж форд - 80 самолетов . крейсер Нормандия - 90- томагавков - достаточно стереть страну размера Ливан .
    зачем 2й АУГ подгоняют ? так все плохо ? Иран?
    завтра зайдут в Газу и мясорубка наберет обороты

    Иран уже совсем не тот, у них только различных типов крылатых ракет от 700 до 1650км несколько видов, не говоря о шахидмопедах. Не вывезет пво кораблей такой атаки. Хамас перегрузил железный купол, а у них нет столько сил, как у Ирана.
  22. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 22:43
    0
    Интересно Иран уже создал ядерные боеголовки? Или только запускает центрифуги? Как они заявляли на всё, про всё им нужно всего 12 дней. Но даже без ядерки, Иран - это не Ирак. С ним легко не будет. И арабский мир одним Ираном не ограничивается. Также следует ожидать волны терактов по всему миру. А гонять авианосными группами немногочисленные группы ХАМАСа и прочих исламских боевиков, даже не имеющих бронетехники по пустыням и горам так себе затея. Тем более что они явно не дураки, и ещё больше раздробят свою группировку (тактика как я называю ртути) Создаётся впечатление, что не сложилось у амеров и их созников с Украиной, на иное они рассчитывали, вот и решили новый "костёр" запалить.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 22:56
      0
      И арабский мир одним Ираном не ограничивается

      Вы не поверите... wink
  23. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:53
    0
    Не исключено, что они готовятся напасть на Иран вместе с Израилем, пользуясь обстоятельством.
  24. zoland
    zoland Сегодня, 23:06
    0
    Цитата: vadson
    Может проще сделать? Объявить район радом с Газой зоной военных учений и пару кораблей туда поставить, дристанут янки пулять в сторону нашего флота, только нахрена она нам?

    Ваш флот пусть из Черного моря сначало выйдет
  25. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 23:08
    0
    Чот больно смело ребятки корабликами плавают , с учетом опыта СВО и того,какой % ракет прошел через "Желейный купол" . Не до всех еще видимо дошло что современное ПВО-ПРО далеко не так совершенно как привыкли считать..