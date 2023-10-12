Мы за Израиль или за Палестину?

Сегодня, конечно, мир разделился на два лагеря, тех, кто поддерживает Израиль, и тех, кто за ХАМАС. При всем подходе к вопросу, утверждать, что ХАМАС – это Палестина и наоборот, я не могу.
Оценить происходящее очень сложно. Много мнений, много мыслей и очень много странностей. Уже сегодня точно можно сказать, что операция, которую начало реализовывать командование ХАМАС показывает весьма приличную подготовку, та многоплановость, с которой в общем действовали силы ХАМАС, говорит именно об этом. Возможно, операция имела бы больший успех и даже получила бы какое-то признание у мирового сообщества, если бы не массовый убийства арабами мирного населения. В особенности – взятие заложниками граждан других стран.
Вообще атака более чем странная, что по качеству, что по времени. По времени – особенно, потому что очень сильно сыграла на руку Нетаньяху, против которого была вся страна из-за его судебной реформы, да что там, даже европейские союзники критиковали. А уж такая мелочевка, как уголовные дела по обвинению в мошенничестве, взяточничестве и растратах – все, забыли. Израиль привычно сплотился вокруг лидера, когда запахло горелым. Этого у них не отнять, разбираться будут потом, и, уверен, разберутся. Возможно, после победы сделают скидку.
Но в целом – Нетаньяху очень сильно выиграл от атаки. Примерно, как Зеленский в прошлом году.
Кому еще выгодно? США? Ну конечно, наши обожаемые там не то что при делах – по полной!
«Пакт всеобъемлющей безопасности»
Тут же разворачивался, да не развернулся такой политический детектив, зачитаться можно было бы. США предложили Саудовской Аравии некий «Пакт всеобъемлющей безопасности», который больше похож на ультиматум.
Суть предложения: СА полностью отказывается от сотрудничества с третьими странами (это Россия и Китай, если что) и полностью переходит на вооружение НАТО. На самом деле, Россия ничего не поставляла в СА в плане военной техники, но в 2021 году был заключен договор о военном сотрудничестве. Который никого ни к чему не обязывал. Китай тоже отметился только поставками САУ и не более того. Это все, так сказать, на будущее и во избежание.
В качестве «пряника» США предложило довольно щедро программу развития атомной энергетики. В качестве дополнительной нагрузки – восстановление дипломатических отношений с Израилем, начиная с признания этой страны и заканчивая всем остальным.
Вообще план прямой и простой, как бочка с нефтью. ОПЕК уже давно достал США своей откровенно независимой позицией в вопросах регулирования цен уровнем добычи нефти, и сделать этот вопрос более прогнозируемым для США весьма интересно.
Но в реалиях сегодняшнего дня продолжение диалога СА и Израиля весьма маловероятно. Да, диалог мог состояться полноценно и привести к определенным сдвигам в отношениях двух стран, но сегодня, когда все арабские каналы полны роликами из Газы, которую ВВС Израиля методично превращают в Бахмут, это сомнительно.
И здесь дело в том, что попытка купить саудитов столь щедрыми предложениями со стороны США оправдывалась желанием обезопасить своего основного союзника в регионе. Ведь помирись Саудовская Аравия и Израиль – и никаких проблем! Деньги СА перестанут рекой течь в закрома различных группировок мусульманского толка, в Иерусалиме могли бы выдохнуть, потому что и сама идея Палестины со столицей в Иерусалиме, пусть и Восточном, заглохла бы сама собой.
Но сегодня продолжить переговоры с Израилем для СА — значит потерять лицо в глазах всего мусульманского мира Ближнего Востока, на главенство в котором СА не то чтобы претендует – фактически олицетворяет. И потому сегодня, когда Израиль закономерно превращает Газу в кучу битого кирпича и щебня (как было обещано), когда район в шаге от гуманитарной катастрофы, как-то уже не до договоров.
Так что США сложно назвать выгодоприобретателями от происшедшего. Скорее тут ситуация «Что-то пошло не так».
«Общий фронт против Израиля»
Ну а если во все это еще и влезет из Ливана «Хезболла», вот тут такое начнется, что вообще не до политики станет. Если связать в одно радикалов двух течений, суннитский ХАМАС и шиитскую «Хезболлу», то начнется такой всплеск насилия в регионе…
Причем, то, что Израиль в очередной раз отобьется, сомнений не вызывает. Вопрос только – какой ценой. Крови бойцы попьют от души.
Многие уже сегодня рассуждают о некоем «общем фронте против Израиля». Забывая, правда, что это уже было и не один раз. И пусть «ЦАХАЛ не тот», но и террористические организации типа «Талибана» - это не армия Египта или Ливии. Евреи отобьются.
Да, вот тут возник «Талибан». Вместе с «Хезболлой». Вроде бы поддержали, вроде бы даже выразили желание зайти, но… тоже что-то пошло не так. Как не так давно было с одной армией, гонявшей мятежников. Ну бензин не подвезли вовремя, вот они и не смогли. А так бы – только ошметки полетели. В общем, собраться ХАМАС по оружию продемонстрировали принцип, давно изложенный в детском стихотворении великого советского поэта: «Мы врага бы на рога бы. Только шкура дорога нам, и рога нынче тоже не дёшевы».
Так что мечты о некоем двойном или тройном фронте против Израиля – это пока только слова, на которые дипломаты Востока большие мастаки. Но у нас тот случай, когда на словах все «За», одобряют и поддерживают, но ВВС Израиля – это, знаете ли, ВВС Израиля. Это больно. Потому «Хезы», «Талибан», иранцы, саудиты, катарцы – все поддерживают. Но на словах.
Так что всеобщего джихада не будет. По крайней мере, пока противники Израиля все четко не подсчитают в плане возможностей. Откровенно самоубийственная атака ХАМАС, честно признаем, ставящая своей целью в основном террор гражданского населения, она странная. На грани тупикового вопроса о том, на что они вообще рассчитывали? На массовые сдачи в плен евреев? На капитуляцию?
Ну точно руины Газы никто в расчет не принимал. Или принимали, но те, кому от этого ни горячо, ни холодно. И тут мы подходим к главному выгодоприобретателю.
Иран
Персы – удивительные ребята. И напрямую не вступая в войну, смогли получить для себя весьма прилично. По крайней мере, убитые на протяжении последних лет иранские военнослужащие и ученые с лихвой отомщены. Это факт.
Собрано просто колоссальное количество информации военного плана. О проницаемости границ как воздушных, так и наземных, об эффективности «железного купола», о быстроте реагирования военного командования и гражданских правительственных структур и много чего еще.
Кроме того, огромный имиджевый удар по Израилю. Газу придется сносить под корень, потому что пошатнулся незыблемый постулат о том, что Израиля надо боятся. И, одновременно, Иран, как основной защитник палестинцев, далеко оставляет за кормой в этом Турцию. О Турции следом стоит сказать пару слов.
Кроме того, правильно поданная информация о «зверствах Израиля в Газе» привлечет в ряды КСИР дополнительное количество молодых новобранцев с горячими головами. А как правильно использовать горячие головы – тут руководителей этой структуры учить не надо. Они все умеют, и умеют давно.
И так как Иран у нас находится в открытой вражде с Израилем и считается союзником ХАМАС (да что там – понятно, что ХАМАС на содержании, не будем размазывать кашу по столу), и если бы Саудовская Аравия пошла на сближение с Израилем, сомнительно, что аятоллы это восприняли бы как нечто нормальное. Наоборот. И как раз Иран-то и мог подтолкнуть ХАМАС к атаке, чтобы сорвать этот вкусный договор раз и навсегда. И если это так – аплодисменты Ирану. И одновременно понимание такого мощного посыла в Вашингтон: вы там у себя делаете все, что можете, а мы здесь – все, что захотим.
Ну а после того, как Израиль закончит разносить Газу, о каких-либо мирных переговорах и альянсах вообще речи идти не будет. И ослабление Израиля и США – это одновременно возвышение в мусульманском мире Ирана.
Вообще шикарная стратегия: выигрывать войны, не воюя в прямом смысле. Ведь мы все последние годы наблюдаем за просто роскошными маневрами Ирана, который не позволяет себя втянуть в войну напрямую, но в то же время получая максимальную выгоду от региональных конфликтов.
Какая цель у тех, кто играет иранскую партию? Максимально усилить страну, максимально ослабить врагов. Так, по идее, должно действовать любое правительство любой страны. Иран не воюет, но прекрасно наносит удары и ослабляет своих врагов через фигуры на военно-политической доске типа «Хезболлы», ХАМАС, «Хашд-Шааби», «Катаиб-Хезболла», «Ансар Аллах» и иже с ними. Тут не важно, какие фигуры, важно сколько их и как их используют.
Список таких побед Ирана впечатляет. Ливан. Сирия. Ирак. Йемен. И Газа – точно такая же разменная пешка в шахматной партии, которую разыгрывают иранские специалисты своего дела.
Турция
Вот кого не назвать спокойным наблюдателем или поимевшим что-то… Точнее, не что-то, а нечто. Вообще Эрдоган со своими пантюрскими замашками рано или поздно приведет страну к политическим (и не только) проблемам. Реально Турция как-то странно так раскорячилась в своих интересах между Сирией, Курдистаном и Закавказьем. И если в плане Карабаха с Азербайджаном у них все получилось вполне, то вот в остальных местах…
Хорошо, что армяне сдались без боя, а то бы было на руках три недовойны. И того, что происходит с курдами и в Сирии выше крыши, чтобы обеспечить турецкого лидера головной болью.
А тут еще и поддержка Палестины, в которой строитель Османской империи хоть на словах, но увяз по самое то. Ведь спросят «товарищи» по НАТО в плане того, как Турция поддерживала ХАМАС. И чем. Доброе слово – это одно дело, а вот, например, беспилотники – это совсем другое.
А у Эрдогана мечта о вступлении в ЕЭС опять накрывается… И сегодня Анкара осторожно так призывает к сдержанности (понять бы еще, как это), а вот политические противники Эрдогана черными воронами слетелись и требуют защитить своих. «Свои» - это, естественно, палестинцы.
Но Эрдоган не может защищать «своих». Потому что те, которые другие «свои», из НАТО, они как-то вот за Израиль. В общем – так себе гимнастическое упражнение.
Китай
А причем тут Китай? О, а Китай как раз в теме! Да не просто в теме, он там очень плотно сидит. И вообще, Китай вызвался содействовать проведению очередного тура переговоров между Израилем и Палестиной. Причем, основой служили предложения председателя КНР Си Цзиньпина, состоящие аж из трех частей.
Теперь сложно что-то прогнозировать, такими темпами, скорее всего, договариваться будет некому и не с кем. Но если внимательно посмотреть на позицию Китая – она более чем осторожная. Никаких осуждений, в отличие от США, Индии, Японии и других стран, совершенно нейтральная такая позиция. Без осуждения ХАМАС.
А официальный Пекин просто призвал к немедленному прекращению огня и повторил, что выход из ситуации видится только в создании двух государств, одним из которых будет независимая Палестина.
Между тем, Махмуд Аббас – нормальный гость в Китае. Но и с Израилем КНР ведет вполне нормальные отношения.
В марте этого года именно при посредничестве Китая прошли переговоры между Саудовской Аравией и Ираном, что друзьями их не сделало, но определенное дипломатическое сближение просматривалось.
В общем, КНР продолжает примерять мундир мирового миротворца, зарабатывая очки. Понятно стремление не выступать против Израиля, за которым стоят США, которым Китай уже изрядно надоел своими амбициями, но и ХАМАС, против которого вся Европа и США, тоже трогать как-то не с руки.
В общем – выгодный нейтралитет такой.
А Россия?
Вот здесь очень уместно спросить: а что Россия? Нет, определенный профит, конечно же есть. Все происходящее несет один положительный момент: США вполне ожидаемо бросятся на помощь своему союзнику. Реальному. Соответственно, про Украину все не то, чтобы забудут, но помогать будут не так щедро.
Точнее, отдуваться станут немцы, а с них столько не поимеешь, сколько от США. Но украинская карта – она не такая важная, как израильская, поскольку все по курсу школьной географии в курсе, что Украина находится очень далеко от традиционных мест залегания углеводородов. И когда загорается там, где находятся СА, ОАЭ и Катар, пожарная команда под звездно-полосатым флагом мчит на другой конец света наводить порядок.
Не будем спорить с тем, что Ближний Восток – это сегодня колыбель Апокалипсиса и личинка Третьей Мировой. Раньше, лет 120 назад, такая гремучая слава была у Балкан, где постоянно-что-то такое варилось. Но последние лет 50 Ближний Восток – то самое место. И ни один конфликт не сравнится с тем, что там происходит, а происходит там постоянно.
Так за кого быть нам?
И тут самый главный вопрос: а надо ли?
Вообще, наверное, и не надо. Наши интересы в первую очередь здесь, то есть, на новых территориях. Да и в самой стране тоже неплохо было бы порядок навести.
Соваться на Ближний Восток – ну не более чем выдать что-то такое мидовское из области выражения озабоченностей. Все равно слушать никто не будет, если по большому счету.
В бытность советскую, да и в российские времена как-то так сложилось, что мы были в каждой бочке пробкой такой. И весь мир делили на «наших» и «не наших». И, соответственно, ломились кого-то поддерживать. Деньги, оружие, кадры…
Сегодня с деньгами у нас сами знаете, как. А оружие нужно самим, тут не до жиру. Да и кого поддерживать? Израиль? Да, там пока много наших бывших соотечественников. Но это не повод, да и поддерживать нечем: гранаты там, как говорится, не той системы. ХАМАС? Знаете, тут, конечно, вопрос щепетильности. Эти вот в спортивных костюмах и шлепках, с упоением расстреливающие гражданских, причем, всех подряд – ну так себе союзнички. Вообще возникает вопрос, а чем, точнее, кем они займутся, когда закончатся евреи?
Вопрос плохой. Ответ на него может быть еще хуже.
На самом деле, конфликт между Израилем и Палестиной закончится тогда, когда погибнет последний еврей или палестинец. И тут стоит задуматься над тем, кому потом визит вежливости наносить.
Вообще у меня практически нет сомнений в том, что победа будет за Израилем, и в этом есть определенная суть. В одном из ТГ-каналов встретил такое высказывание, что еще неизвестно с кем хуже иметь дело, арабы к нам придут, или евреи. Я там ответил таким примером из нашего прошлого: в свое время у нас горело в Чечне. И там было отправлено на тот свет много представителей Катара, Йемена, СА, ОАЭ и прочих стран.
Так что эта война – она настолько не наша, что скулы сводит. Потому самое лучшее, что можно было бы придумать – это занять позицию полного нейтралитета. А победившему нанести визит вежливости с поздравлениями. В душе каждый, конечно, может занять определенную позицию и сделать выводы, с кем он душой. Но это дело каждого.
Однако, в этой истории есть еще один момент, напрямую связанный с нами и нашей страной. Но его обсуждение придется вынести в отдельную статью, и когда она появится, вот там мы и поговорим о том, какие есть перспективы у нас.